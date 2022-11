Cina: dominio nella catena del valore del solare fotovoltaico

L’energia rinnovabile, in particolare l’energia solare, è disponibile in tutte le regioni del mondo, sebbene alcune regioni siano più favorevoli di altre per la generazione di elettricità dall’energia solare.

La disponibilità dispersa di energia solare ha portato all’aspettativa che decentralizzerà la produzione e il consumo di energia e libererà il mondo dal potere geopolitico che comporta la concentrazione geografica di forme energetiche tradizionali come il petrolio e il gas.

La concentrazione della capacità produttiva del solare fotovoltaico (FV) in Cina, insieme al controllo della Cina sui minerali che entrano nella produzione di moduli solari fotovoltaici, ha messo in discussione questa visione.

Le grandi economie, tra cui l’India e gli Stati Uniti (USA), stanno investendo molto nella capacità di produzione nazionale di moduli solari fotovoltaici in risposta. Ciò potrebbe ridurre la dipendenza globale dalla Cina per i moduli solari fotovoltaici, ma potrebbe anche aumentare il costo della decarbonizzazione del settore energetico globale.

La catena del valore del solare fotovoltaico inizia con la raffinazione del biossido di silicio (SiO2)in polisilicio di grado solare. In questo importante segmento a monte della catena del valore, la quota della Cina è aumentata da circa il 30% di 10 anni fa a oltre l’80% nel 2022. Delle prime 10 aziende produttrici di polisilicio, sette provengono dalla Cina, comprese le prime tre.

Anche i passaggi che trasformano il polisilicio in lingotti, wafer, celle e infine pannelli solari sono dominati dalla Cina, che rappresenta una quota di oltre l’80% della capacità globale in ciascuno di essi. I primi 10 fornitori di apparecchiature per la produzione solare sono cinesi. Anche la produzione di altri segmenti della catena del valore del solare fotovoltaico, come l’equilibrio dei componenti dei moduli (ad esempio utilizzando il vetro), si trova in Cina. In Cina si concentra anche la produzione di inverter, che convertono l’uscita in corrente continua (DC) in corrente alternata (AC) e di telai in alluminio e acciaio utilizzati per montare i pannelli solari.

Quando i piani di espansione in corso dell’industria solare cinese saranno completati, si prevede che la sua quota di mercato in tutti i segmenti della catena del valore aumenterà al 90-95%. Enormi investimenti di capitale stimati in oltre 50 miliardi di dollari nell’ultimo decennio, forza nella produzione a basso costo sostenuta da elettricità a basso costo per la produzione ad alta intensità energetica di polisilicio e lingotti, garanzie di prestito per investitori privati e lungimiranza strategica sono citati come driver di l’industria manifatturiera solare cinese. Questi fattori dal lato dell’offerta sono stati integrati da significative politiche dal lato della domanda delle economie occidentali, che hanno inavvertitamente sostenuto la produzione di pannelli solari in Cina.

Poiché l’uso di combustibili fossili e la conseguente emissione di anidride carbonica è stata identificata come la causa del cambiamento climatico negli anni ’90, i governi occidentali, in particolare le grandi economie industriali importatrici di petrolio di StatiUniti, Germania e Giappone, hanno rinvigorito la ricerca e lo sviluppo (R&S) sull’energia solare,avviata dopo la crisi petrolifera degli anni ’70.

Il costo di produzione di pannelli solari negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania era elevato, ma i sussidi federali negli Stati Uniti e l’interessante tariffa feed-in (FiT) offerta dai governi giapponese, tedesco, italiano e spagnolo hanno creato una domanda di pannelli solari dalle famiglie. La Cina aveva un piccolo settore manifatturiero solare fotovoltaico che rappresentava circa il 3% della capacità produttiva globale per soddisfare la domanda delle famiglie rurali in Cina che non erano collegate alla rete. Prendendo atto della crescente domanda di moduli solari e dell’incapacità dei produttori occidentali di soddisfare la domanda, la Cina ha ampliato rapidamente la capacità e si è impossessata del mercato dei pannelli solari importati dalle economie industrializzate.

Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (MOST) del governo cinese ha sostenuto le attività di R&S sul solare fotovoltaico e ha assistito le imprese per realizzare gli obiettivi del governo articolati nei suoi piani quinquennali.

Il decimo piano quinquennale della Cina (2000-05) ha individuato nelle energie rinnovabili una scelta significativa per ottimizzare il paniere energetico cinese. L’undicesimo piano quinquennale (2006-10) prevedeva 6 milioni di dollari come finanziamento annuale per la ricerca e lo sviluppo nel solare fotovoltaico e il dodicesimo piano quinquennale (2011-15) lo ha aumentato di 12 volte fino a raggiungere i 75 milioni di dollari per coprire tutti i segmenti della catena del valore. Inoltre, il ‘programma nazionale di ricerca di base della Cina‘ (973 programmi) e il ‘programma nazionale di ricerca e sviluppo ad alta tecnologia della Cina‘(863 programmi) e il ‘piano nazionale per la scienza e la tecnologia‘ hanno facilitato lo sviluppo di tecnologie di energia rinnovabile, in particolare la tecnologia solare fotovoltaica. Dal 2004, la produzione solare fotovoltaica in Cina ha beneficiato anche dell’assistenza offerta attraverso il programma ‘Catalogo di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione‘ che includeva sgravi fiscali, terra libera per le fabbriche e prestiti governativi a basso interesse. Il 13° piano quinquennale della Cina (2016-2020) conteneva obiettivi specifici per l’innovazione della tecnologia solare fotovoltaica, inclusa la commercializzazione di celle in silicio monocristallino con un’efficienza di almeno il 23% e celle in silicio multicristallino con un’efficienza del 20%.

A livello globale, tra il 1980 e il 2012, i costi dei moduli solari sono diminuiti di circa il 97%. Secondo un’analisi dettagliata dei fattori alla base della riduzione dei costi, le politiche che hanno stimolato la crescita del mercato hanno rappresentato il 60% del calo complessivo dei costi dei moduli solari e la ricerca e sviluppo finanziata dal governo per il restante 40%.

La R&S nelle economie avanzate è stata importante nei primi anni, ma la diminuzione esponenziale dei costi nell’ultimo decennio è stata dovuta alle economie di scala nella produzione, per le quali alla Cina va riconosciuto il merito.

La capacità globale di produzione di wafer, celle e infine pannelli solari supera la domanda di almeno il 100% con la maggior parte della capacità in eccesso situata in Cina. Ma la produzione di polisilicio è un collo di bottiglia ricorrente che si riflette nel prezzo del polisilicio.

Il polisilicio, il principale materiale di input per la produzione di pannelli solari fotovoltaici, inizia con la raffinazione della silice (SiO2) in silicio di qualità metallurgica (MG-Si). La materia prima silice o quarzo è il secondo minerale più abbondante dopo l’ossigeno, ma il processo di raffinazione per convertirlo in MG-Si è ad alta intensità di capitale, ad alta intensità energetica e ad alta intensità di conoscenza. Ciò contribuisce alla volatilità dei prezzi del polisilicio, poiché l’investimento nell’aggiunta di capacità tende ad essere ‘grumoso’.

Nel 1990, il prezzo spot del polisilicio era di 57 USD/chilogrammo (kg) ed è rimasto intorno a quel livello fino alla fine degli anni 2000. Nel 2008, il prezzo spot del polisilicio ha toccato un massimo di US$ 362/kg a causa dell’aumento della capacità produttiva di lingotti, wafer e celle in Cina e del conseguente aumento della domanda di polisilicio. Nel 2012, il prezzo del polisilicio è sceso a 22 USD/kg a causa dei dazi antidumping imposti ai produttori cinesi dai Paesi occidentali. La sovraccapacità nella produzione di polisilicio a basso costo in Cina ha fatto scendere i prezzi a meno di 10 USD/kg nel 2019. Dal 2020, il prezzo del polisilicio ha mostrato una tendenza al rialzo toccando i 40 USD/kg nel settembre 2022per la ripresa della domanda dopo la pandemia. L’aumento del prezzo del polisilicio e di altri minerali e metalli critici che entrano nella produzione di moduli solari fotovoltaici comporterà necessariamente un aumento del costo della decarbonizzazione del settore energetico.

Gli investimenti nella capacità di produzione nazionale di energia solare fotovoltaica verso l’obiettivo di raggiungere la sovranità della catena di approvvigionamento si aggiungeranno a tali costi. Gli sviluppi in India ne sono un esempio calzante.

La bassa tariffa dell’elettricità solare ha guidato le installazioni solari in India. Dal 2010, la tariffa dell’elettricità solare è diminuita dell’82%, principalmente a causa dei moduli fotovoltaici solari a basso costo importati dalla Cina. Da gennaio 2021, la tariffa dell’elettricità solare in India è aumentata del 25% a causa del dazio doganale di base (BCD) del 25% sulle importazioni di celle solari da aprile 2022 e del 40% BCD sull’importazione di moduli fotovoltaici solari per proteggere la nascente produzione nazionale di fotovoltaico. L’aumento del 40% dei moduli solari importati guidato dall’aumento dei prezzi del polisilicio si aggiunge al costo delle barriere tariffarie.

L’aumento complessivo del costo dell’utilizzo dei sistemi solari fotovoltaici rallenterà la decarbonizzazione dei sistemi energetici,soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, che sono sensibili ai costi.

La rinascita del nazionalismo economico e della sovranità della catena di approvvigionamento suggerisce che le preoccupazioni per il commercio e la sicurezza continuano a prevalere sulle preoccupazioni per il cambiamento climatico. In futuro, la scienza del clima potrebbe dimostrare con una vendetta che non è d’accordo