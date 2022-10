Cina: cercando le implicazioni per l’India nelle parole di Xi Jinping

La massima spesso ripetuta del presidente cinese Xi Jinping è che per capire la Cina bisogna capire il Partito Comunista. L’anno scorso, il Partito Comunista Cinese ha celebrato il suo centenario. In questi 100 anni, il Partito è passato dall’essere un esercito di guerriglia disordinato a uno che non solo amministrava più di un sesto dell’umanità, ma ha anche trasformato una nazione impoverita nella seconda economia più grande. Il Grande Diluvio degli anni ’80 e ’90 ha mandato in frantumi l’Unione Sovietica e spazzato via i regimi fraterni nell’Europa orientale. Gli esperti ipotizzano che il Partito Comunista Cinese (PCC) sia sopravvissuto perché è stato in grado di adattarsi e creare istituzioni per il governo politico.

Considerando che c’è una netta divergenza tra l’impostazione in una democrazia e il PCC, gli sviluppi politici possono confondere un osservatore ordinario. Mentre la Cina rimane uno stato a partito unico in cui i suoi 1,4 miliardi di persone non possono scegliere il proprio leader attraverso il voto popolare, il PCC ha sviluppato processi politici che sostengono il dialogo tra i governanti e i governati. In una democrazia come gli Stati Uniti, i dibattiti presidenziali sono un’istituzione che aiuta i candidati rivali a mostrare la loro visione, allo stesso modo i partiti politici altrove rendono il pubblico consapevole dei loro programmi attraverso manifesti. Il Congresso Nazionale, che ha preso il via in Cina il 16 ottobre, è una di queste istituzioni e un esercizio che si svolge due volte nell’arco di un decennio e riempie la frenesia elettorale nelle democrazie. Il Congresso è un evento importante nel calendario politico cinese che traccia la politica per i prossimi cinque anni e il suo banco dirigenziale. Il 16 ottobre Xi ha presentato il suo rapporto di lavoro in cui ha delineato i suoi “risultati” e la futura traiettoria politica.

Report card di un decennio

Ha elencato i suoi successi nell’alleviare la povertà con quasi 100 milioni di persone tirate fuori dalla povertà dall’inizio del suo mandato nel 2012, affrontando la corruzione attraverso la sua decennale campagna anti-corruzione in cui quasi 5 milioni di quadri comunisti sono indagati per turpitudine. Ha anche cercato di giustificare le azioni del Partito a Hong Kong in cui il movimento pro-democrazia è stato schiacciato. Mentre Xi si rivolgeva principalmente ai fedeli del Partito e al suo collegio elettorale interno in Cina attraverso il suo rapporto di lavoro e il suo discorso, il leitmotiv delle sue dichiarazioni era che è stata la sua “forte leadership” che è stata in grado di venire ad affrontare i problemi della Cina. Ciò era inconsapevolmente in contrasto con il mandato del suo predecessore Hu Jintao, considerato in alcuni ambienti come un “decennio perduto”. Anche l’ottica sembrava favorire questa narrazione con la presenza di un debole e canuto Hu al procedimento.

Pericolo passato e presente chiaro

Sulla questione della riunificazione di Taiwan, Xi ha ipotizzato che mentre sarebbero stati compiuti sforzi per riportare pacificamente il territorio, il Partito si riservava il diritto di usare la forza per raggiungere i suoi obiettivi. Inoltre, Xi ha affermato con forza tra un applauso fragoroso che “la riunificazione totale della Cina deve certamente essere realizzata e sarà realizzata senza dubbio”.

Nel suo discorso, Xi ha confutato le affermazioni secondo cui la Cina era una potenza espansionista, quindi implicito in questa affermazione è che una Cina “forte” ora si sta semplicemente riprendendo ciò che è stato prezioso da un “debole” Impero Imperiale. Ciò ha portato in primo piano la questione dell’armamento di rivendicazioni storiche da parte di regimi autocratici e il dispiegamento di questa retorica per cercare ritorsioni o occupare con la forza il territorio. Un esempio calzante è l’aggressione russa in Ucraina, avvenuta per inciso subito dopo che il presidente russo Vladmir Putin ha incontrato Xi durante le Olimpiadi invernali di Pechino all’inizio di quest’anno. La politica dell’identità e la geopolitica hanno giocato un ruolo in questo. La Cina aveva avanzato il principio di “un paese, due sistemi” (OCTS) per invogliare Taiwan a unirsi all’ovile. Secondo l’approccio OCTS, Taiwan sarebbe in grado di mantenere la sua autonomia amministrativa se si fondesse con la terraferma. La consegna di Hong Kong alla Cina da parte del Regno Unito nel 1997 ha fornito al PCC una zona pilota per sperimentare il concetto. Tuttavia, la Cina ha impiegato solo pochi anni per diluire il concetto di autogoverno sull’isola. Oltre a ciò dopo l’amministrazione Trump, le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono deteriorate a causa della guerra commerciale e del precedente blocco dell’accesso alla tecnologia, Taiwan ha iniziato a salire nel firmamento con le visite di alti politici americani. Quindi il segretario alla salute degli Stati Uniti Alex Azar e la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi hanno visitato l’isola nel 2020 e nel 2022, cosa che viene percepita dalla Cina come una parvenza di riconoscimento al governo di Taiwan. Questo, unito alla cristallizzazione dell’identità taiwanese rispetto a quella cinese, ha costretto Xi a colpire le forze dell’“indipendenza di Taiwan” e l’interferenza straniera.

Nel suo rapporto di lavoro pubblicato, Xi afferma: “L’uso della potenza militare deve essere normalizzato e utilizzato in modi diversi… La Cina deve essere in grado di condurre prontamente operazioni militari, creare un ambiente sicuro, scoraggiare e controllare rischi e conflitti e vincere guerre regionali”. Nel suo discorso, Xi ha esortato l’Esercito popolare di liberazione ad accelerare l’addestramento delle truppe e nuove strategie per raggiungere il suo obiettivo di diventare un esercito di livello mondiale. In materia di difesa Xi ha progressivamente alzato la posta. Curiosamente, il comunicato della quinta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale, un conclave annuale dell’élite del PCC che delibera su questioni politiche, utilizzava il grido di guerra mandarino di zhǔnbèi bèizhàn che si traduce in “prepararsi alla battaglia”. Uno dei principali “obiettivi di sviluppo” annunciati al Plenum è stata la creazione di un esercito moderno entro il 2027, l’anno che segna il centenario dell’EPL. Il comunicato del Plenum elencava come area di interesse la “modernizzazione della difesa nazionale per realizzare l’unità di un paese ricco e di un esercito forte”. Le dichiarazioni della Cina sembrano indicare che ha praticamente rinunciato all’opzione della “riunificazione pacifica”.

Implicazioni per l’India

Una tesa situazione di stallo militare è iniziata lungo il confine tra India e Cina nel 2020 a seguito di sanguinosi scontri in cui sono stati martirizzati 20 soldati indiani. Anche se c’è stato un disimpegno in alcuni punti di attrito e l’ambasciatore cinese a Delhi ha cercato di attenuare le tensioni dicendo che la discordia militare causata da Galwan è finita, non è il momento di abbassare la guardia. Il comandante dell’EPL Galwan Qi Fabao ha preso il posto d’onore come delegato al Congresso e, secondo quanto riferito, un’immagine dei violenti scontri nella valle ghiacciata è stata mostrata in un video sui “principali risultati” dell’era Xi che è stato trasmesso nella Sala Grande appena prima di L’indirizzo di Xi. Non dimentichiamo che nel 2006, prima di una visita in India dell’allora presidente cinese Hu Jintao, l’inviato cinese in India affermò che l’Arunachal Pradesh faceva parte del Tibet e rivendicava l’intero Stato indiano. Non dimentichiamo che il PCC attinge agli antichi trattati cinesi per sostenere la sua strategia, una delle quali è ‘shēng dōng jī xī), che significa creare rumore a est e colpire a ovest. La Cina conserva l’elemento sorpresa e colpirà quando meno previsto.