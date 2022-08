Dopo un periodo tumultuoso, le relazioni sino-canadesi si sono stabilizzate in una ‘nuova normalità’. Nel settembre 2021, Washington ha ritirato la richiesta di estradizione per Meng Wanzhou, Chief Financial Officer di Huawei, detenuta in Canada, con conseguente rilascio. Questo è stato immediatamente seguito dal rilascio dei ‘due Michael’ canadesi detenuti con false accuse di sicurezza per 34 mesi in Cina. Ma piuttosto che ripristinare la relazione una volta che la crisi è finita, essa rimane svuotata e il vuoto risultante è colmo di cauta tensione.

La ‘nuova normalità’ prevede il divieto di Huawei e ZTE dall’infrastruttura della rete di telecomunicazioni 5G canadese, una nuova ‘strategia indo-pacifica’, navi da guerra canadesi nello Stretto di Taiwan e l’assenza di visite ministeriali. Non vi è alcun desiderio da nessuna delle parti di riportare l’agenda in una direzione più positiva.

L’elezione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’invasione russa dell’Ucraina hanno rafforzato l’entusiasmo del Canada di seguire l’esempio degli Stati Uniti e diventare un partner chiave nell’alleanza occidentale, dove la Cina è un avversario ombra, se non un vero e proprio nemico.

Sebbene la strategia delle ‘4C’ (coesistere, competere, cooperare e sfidare) lasci spazio alla collaborazione, non vi è alcun interesse a perseguirla a livello bilaterale e nessuna iniziativa per avviarla a livello multilaterale. Il commercio rimane solido perché la Cina è un’enorme fonte di manufatti e il Canada è un fornitore pronto di prodotti agricoli e materie prime che scarseggiano in Cina. Ma tutti i discorsi su un accordo di libero scambio sono ormai relegati ai libri di storia.

Il Canada è determinato a svolgere una sorta di ruolo nell’Indo-Pacifico e la sua adozione del termine dalla vecchia ‘Asia-Pacifico’ è di per sé un segnale del suo nuovo allineamento. Ma i suoi impegni militari e di sicurezza sono limitati, vincolati dagli impegni più solidi che il Canada ha preso nei confronti della NATO e dell’Ucraina, che ha un significativo collegio elettorale interno in Canada al di là delle simpatie morali e politiche che la sua causa impone.

Le sanzioni alla Russia consentono convenientemente al Canada di reindirizzare le sue esportazioni di idrocarburi combustibili fossili verso l’Europa e attenuano alcune delle critiche al suo continuo sfruttamento delle sabbie bituminose. La Cina non è più il consumatore favorito né l’investitore target nel settore energetico canadese, liberando il Canada da un dilemma politico che ha complicato le relazioni con gli Stati Uniti. Avvicinarsi alla posizione degli Stati Uniti ha portato le navi canadesi ad accompagnare le loro controparti della Marina degli Stati Uniti nella navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan.

Anche la Cina non ha nascosto il suo dispiacere nei confronti del Canada. Pechino è colpevole di aver ‘ronzato’ gli aerei canadesi che stavano applicando le sanzioni delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord e tenendo in patria l’ambasciatore cinese in Canada per mesi e mesi.

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau è stato rieletto nel settembre 2021. Nella sua lettera di mandato che nominava Mélanie Joly ministro degli Affari esteri, Trudeau le ha affidato il compito di sviluppare una strategia indo-pacifica. Il 9 giugno 2022, Joly ha annunciato un comitato consultivo composto da membri del settore privato e del mondo accademico per consigliarla sullo sviluppo della strategia. Questo annuncio ritarda la consegna di una strategia con nuovi impegni fermi.

La composizione del comitato consultivo rivela le priorità di Ottawa. I co-presidenti includono la Professoressa Janice Stein, un’analista veterana degli affari esteri, l’ex Ministro degli affari esteri Pierre Pettigrew e il fondatore di G(irls)20 Farah Mohamed.

I membri del comitato sono un misto bipartisan, tra cui l’ex Premier del New Brunswick e ambasciatore negli Stati Uniti, Frank McKenna, l’ex leader ad interim del Partito conservatore, Rona Ambrose, e l’ex ambasciatore in Cina e presidente di Rio Tinto, Dominic Barton. Altri membri includono accademici provenienti dalla Cina e dal sud-est asiatico e membri della comunità degli investimenti e della finanza.

Il comitato evita i notevoli ‘falchi cinesi’ e include con tatto coloro che hanno interessi nel sud-est asiatico. Nessun membro del comitato o consulente fa parte della comunità della sicurezza e della difesa: un segnale ovvio per evitare un approccio basato sulla sicurezza in primo luogo.

Il Primo Ministro e il Ministro degli Affari Esteri preferiscono chiaramente una politica indo-pacifica sfumata, evitando il ‘contenimento’ della Cina senza perseguire attivamente l’impegno. Questo accordo riflette gli interessi del Canada e gli impegni in termini di risorse disponibili. Riflette anche il passaggio da una politica asiatica incentrata sulla Cina verso una incentrata in modo variabile su più partnership.

La ‘nuova normalità’ delle relazioni del Canada con la Cina e l’Indo-Pacifico va nella direzione atlantista del Canada come alleato occidentale con solo limitati impegni materiali in Asia. Tuttavia, lo sviluppo di una strategia indo-pacifica non implica un solido perno verso l’Asia in termini strategici.