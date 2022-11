Cina – Arabia Saudita: Xi Jinping nel campo minato mediorientale

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha toccato tutte le corde giuste quando ha parlato virtualmente con il suo omologo saudita, il Principe Faisal Bin Farhan, in una riunione del Comitato misto ad alto livello Cina-Arabia Saudita il mese scorso.

Wang ha detto a Bin Farhan: “La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni tra Cina e Arabia Saudita e pone l’Arabia Saudita in una posizione prioritaria nella diplomazia generale della Cina, in particolare con la regione del Medio Oriente”.

La dichiarazione di Wang è arrivata tra i rapporti sauditi, ancora da confermare dalla Cina, di una visita in sospeso del Presidente Xi Jinping nel regno prima della fine dell’anno.

Xi probabilmente incontrerà il Principe ereditario Mohammed bin Salman a un vertice del Gruppo dei 20 a Bali alla fine di questo mese.

I rapporti sauditi non menzionavano la sosta del leader cinese in altri paesi, in particolare in Iran.

L’attenzione dei rapporti sul regno e le osservazioni di Wang hanno accresciuto le speranze saudite che Pechino possa abbandonare il suo atto di equilibrio tra l’Arabia Saudita e la Repubblica islamica.

“Questa affermazione è ciò che i sauditi cercavano da almeno dieci anni. La leadership saudita ha esortato con calma ma persistenza Pechino a decidere quale alleato fosse più importante: Riyadh o il suo più grande rivale l’Iran”, ha affermato Steve Rodan, autore della newsletter China in Middle East .

Si potrebbe saltare a facili conclusioni.

Il tempismo di una possibile visita di Xi per sfruttare le tensioni nelle relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti ha perfettamente senso.

Tuttavia, l’ottica di Xi che aggira l’Iran a causa delle continue proteste anti-governative può distorcere la realtà di un continuo sforzo cinese per trovare un equilibrio nelle sue relazioni regionali.

Se non altro, le sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia in risposta alla sua invasione dell’Ucraina hanno amplificato l’importanza dell’Iran poiché la Cina, le nazioni dell’Asia centrale e del Caucaso si sono impegnate per creare un corridoio di trasporto praticabile verso l’Europa che aggira il territorio russo.

Inoltre, il potenziale tempismo di una visita di Xi assume ulteriore significato dopo che l’Arabia Saudita ha condiviso informazioni con gli Stati Uniti che hanno avvertito di un imminente attacco iraniano contro obiettivi nel regno e prevalentemente curdo nel nord dell’Iraq .

In risposta, gli Stati Uniti e altri paesi del Golfo hanno alzato il livello di allerta per le loro forze militari.

Funzionari sauditi hanno affermato che gli attacchi rafforzerebbero la tesi dell’Iran secondo cui gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e Israele hanno istigato le proteste di oltre sei settimane che hanno sconvolto il regime a Teheran.

Il mese scorso, l’Iran ha dichiarato di aver arrestato nove cittadini europei per il loro presunto ruolo nelle proteste.

Le forze di sicurezza iraniane hanno represso più brutalmente i manifestanti nelle province curda e beluci dei Paesi in cui le tensioni etniche sono ribollite da tempo e il presunto sostegno straniero in passato sperava di innescare disordini che avrebbero destabilizzato il regime.

Negli ultimi due mesi, l’Iran ha lanciato attacchi missilistici e droni contro obiettivi curdi iraniani nel nord dell’Iraq . In un caso, un aereo da guerra statunitense ha abbattuto un proiettile iraniano diretto verso la città curda irachena di Erbil.

A settembre, il Magg. Gen. Hossein Salami, comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, ha avvertito l’Arabia Saudita di tenere a freno la copertura delle proteste da parte di un canale di notizie satellitare in lingua farsi, sostenuto dall’Arabia Saudita, con sede a Londra, Iran International, che è ampiamente seguito in Iran.

Iran International trasmette nei suoi programmi televisivi e sui social media i video delle proteste iraniane e della repressione da parte delle forze di sicurezza che finora non sono riuscite a sedare i disordini.

L’Iran ha chiesto, anche prima dello scoppio delle proteste, che l’Arabia Saudita chiudesse Iran International.

“Avverto il regime saudita di controllare i vostri media, o il fumo andrà nei vostri occhi “, ha detto Salami mentre partecipava alle esercitazioni militari nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale.

Il comandante ha aggiunto: “questo è il nostro ultimo avvertimento perché state interferendo nei nostri affari interni attraverso questi media. Sei coinvolto in questa faccenda e sai di essere vulnerabile”.

Salami intendeva anche dissuadere l’Arabia Saudita dal rafforzare i suoi legami di sicurezza con Israele.

L’Arabia Saudita ha rifiutato di seguire Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco nel riconoscere formalmente Israele fintanto che il problema palestinese non sarà risolto, ma ha stretto strette relazioni informali con lo Stato ebraico.

“Fai affidamento su un Israele che sta crollando, e questa sarà la fine della tua era”, tuonò il signor Salami.

L’avvertimento di Salami contrastava nettamente con i commenti della stessa settimana di uno dei massimi consiglieri del leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati. Velayati ha chiesto la riapertura delle ambasciate per facilitare un riavvicinamento tra Teheran e Riyadh.

“Siamo vicini dell’Arabia Saudita e dobbiamo coesistere . Le ambasciate dei due paesi dovrebbero riaprire per risolvere i nostri problemi in un modo migliore”, ha affermato Velayati.

Arabia Saudita e Iran hanno chiuso le loro ambasciate nella capitale dell’altro dopo che una folla ha saccheggiato la missione del regno a Teheran per protestare contro l’esecuzione di un importante religioso sciita saudita.

Oltre a segnalare potenziali divisioni nel regime, le osservazioni di Velayati sembravano progettate per salvare gli sforzi sponsorizzati dall’Iraq per gestire le profonde differenze tra Arabia Saudita e Iran incoraggiate sia dalla Cina che dagli Stati Uniti.

La preoccupazione che l’Iran possa attaccare l’Arabia Saudita è, almeno in parte, fondata sulla presunta convinzione iraniana che la spaccatura tra Stati Uniti e Arabia Saudita significhi che gli Stati Uniti potrebbero non essere disposti a difendere il regno.

Le relazioni sono diventate ancora più tese dopo che il regno, sulla scia del pellegrinaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in luglio in Arabia Saudita, ha sostenuto un taglio piuttosto che un aumento della produzione di petrolio dell’OPEC+.

Le tensioni hanno creato un’opportunità per la Cina, che finora ha fatto di tutto per rimanere lontana dalla miriade di conflitti in Medio Oriente.

La capacità della Cina di farlo potrebbe diminuire.

Xi è certo di voler sfruttare l’ultimo battibecco nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Il suo problema è che il battibecco mette in evidenza l’opportunità e il campo minato che il leader cinese deve navigare.

Se l’esperienza è qualcosa su cui basarsi, Xi rischia di diventare l’ultimo leader ad essere risucchiato nei conflitti mediorientali, indipendentemente dal fatto che volessero essere coinvolti.