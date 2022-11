Cina – Arabia Saudita sempre più alleate

Il 7 novembre il ‘Wall Street Journal‘ ha riferito che i leader statali cinesi intendono visitare l’Arabia Saudita entro la fine di quest’anno. Funzionari di entrambi i Paesi stanno finalizzando i dettagli di un vertice tra il Presidente cinese Xi Jinping e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. La visita, in lavorazione da mesi, è prevista provvisoriamente per la seconda settimana di dicembre, secondo le persone che hanno familiarità con i preparativi per il viaggio.

Ci sono stati indizi che una tale visita avrebbe avuto luogo. Il 27 ottobre, il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha tenuto un incontro online con il Ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud e ha affermato che i cinesi considerano «l’Arabia Saudita una priorità nella sua diplomazia generale, in particolare in quella mediorientale». Il 28 ottobre, un giornalista dell’Afp ha chiesto al portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin di confermare se il leader cinese andrà in Arabia Saudita per una visita di Stato, ma Wang non lo ha negato né ammesso e ha risposto che al momento non ci sono informazioni da fornire.

Riguardo alla possibilità che i leader cinesi visitino l’Arabia Saudita alla fine dell’anno, il ‘Wall Street Journal‘ commenta che «Pechino e Riyadh cercano di approfondire i legami e promuovere una visione di un mondo multipolare in cui gli Stati Uniti non dominino più l’ordine globale».

Data l’importanza del Medio Oriente negli interessi petroliferi, gli Stati Uniti hanno sempre attribuito grande importanza al modello geopolitico della regione. Sebbene la situazione in Medio Oriente sia estremamente complessa, gli Stati Uniti non hanno mai allentato il controllo sulla regione.

Nel 21° secolo, i cambiamenti strutturali nel campo energetico globale hanno gradualmente modificato il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Spinto dal capitale, il rapido sviluppo dell’industria petrolifera di scisto statunitense ha trasformato gli Stati Uniti da principale importatore di energia a esportatore netto. Per sfruttare il mercato del petrolio di scisto, gli Stati Uniti hanno chiesto all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) di tagliare la produzione, provocando una forte contrazione della sua quota sul mercato petrolifero. Insoddisfatto di ciò, l’OPEC ha approfittato del costo della produzione di petrolio greggio per aumentare l’offerta per abbassare i prezzi del petrolio, mettendo così sotto pressione l’industria statunitense dello shale oil.

Durante la pandemia di COVID-19, Arabia Saudita e Russia hanno aggredito congiuntamente le compagnie petrolifere di scisto statunitensi con una guerra dei prezzi e hanno riconquistato le loro voci sul mercato. Ora, l’OPEC+ mantiene ancora il monopolio nel campo delle esportazioni mondiali di petrolio. La produzione giornaliera di greggio dei sette Paesi del Medio Oriente e della Russia ha raggiunto rispettivamente 27,79 milioni di barili e 10,94 milioni di barili, molto più alta della produzione giornaliera degli Stati Uniti di 16,58 milioni di barili. Di recente, il principe saudita Mohammed bin Salman ha proposto di spendere trilioni di dollari per trasformare l’Arabia Saudita in una potenza manifatturiera globale. Per fare questo, l’Arabia Saudita deve mantenere i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile. Tuttavia, l’impennata dei prezzi del petrolio quest’anno ha alimentato una forte inflazione, con grande insoddisfazione tra gli elettori statunitensi. L’Amministrazione Biden ha quindi cambiato posizione e spera che l’Arabia Saudita aumenti la produzione di petrolio. A giudicare dalla situazione attuale, l’Arabia Saudita non sembra avere intenzione di farlo. A questo proposito, il gioco tra OPEC+ e Stati Uniti è essenzialmente una battaglia per il potere del prezzo del petrolio. L’Arabia Saudita potrebbe scegliere di utilizzare più yuan, euro o addirittura rublo per regolare il greggio,minacciando così il predominio del dollaro. Gli Stati Uniti potrebbero quindi adottare contromisure per mantenere i loro altri alleati produttori di petrolio del Medio Oriente, nonché per rivalutare le loro relazioni con l’Arabia Saudita.

Mentre si adeguano i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, i rapporti economici e commerciali tra Cina e quest’ultima si sono costantemente approfonditi. Il 20 ottobre, Zhang Jianhua, direttore della National Energy Administration, ha tenuto un video incontro con il Ministro dell’Energia saudita Abdulaziz bin Salman per rafforzare la cooperazione nel settore energetico. In quanto importanti produttori e consumatori di energia nel mondo, Cina e Arabia Saudita sono disposte a lavorare insieme per mantenere la«stabilità del mercato petrolifero internazionale» e lavorare insieme per «affrontare rischi e sfide». Le due parti hanno affermato che l’attuale situazione internazionale è complessa, il che porta molti fattori instabili sul mercato petrolifero e che un approvvigionamento di petrolio affidabile a lungo termine è fondamentale per la stabilità generale del mercato. L’Arabia Saudita ha anche affermato che sarà «il partner e fornitore più affidabile della Cina di petrolio greggio» e trarrà vantaggio dal suo vantaggio geografico di collegare tre continenti per costruire un centro regionale per i produttori cinesi. Le due parti hanno convenuto di cooperare nel quadro dell’accordo intergovernativo sull’uso dell’energia nucleare, nonché nei settori dell’elettricità, delle energie rinnovabili e dell’idrogeno.

Il rapporto tra Pechino e Riyadh è sempre più stretto, in particolare nella cooperazione economica. Nel 2021, la dipendenza estera della Cina dal petrolio era di circa il 72% e il gas naturale del 44%. Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane cinese, nel 2021 il Paese ha importato un totale di 513 milioni di tonnellate di petrolio greggio, 105 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto e 56,6 miliardi di metri cubi di gas naturale. Sebbene ci siano quasi 50 fonti di importazione di greggio per la Cina, i principali importatori di greggio sono relativamente concentrati, tra cui Arabia Saudita (che rappresenta circa il 17%), Russia, Iraq, Oman, Angola, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Kuwait, Malesia. Il greggio importato da questi nove Paesi ha rappresentato l’83% delle importazioni totali. La Cina ha 27 importatori di GNL. Tra loro, l’Australia è l’importatore più importante, con una quota del 39%, seguita dagli Stati Uniti con l’11%, e da Qatar, Malesia, Indonesia, Russia e Papua Nuova Guinea. Le importazioni di GNL dai sette Paesi sopra indicati hanno rappresentato l’87% di tutte le importazioni.

Certo, gli Stati Uniti mantengono ancora un forte controllo sul Medio Oriente e mantengono una speciale relazione di alleanza con l’Arabia Saudita. Per quanto il principe ereditario saudita possa non gradire questo, non può cambiare tale status quo. Tuttavia, le relazioni sempre più strette tra Cina e Arabia Saudita hanno indubbiamente un forte significato geopolitico. Come analizzato dal ‘Wall Street Journal‘, Riyadh, ricca di petrolio, è sempre più legata a Pechino. La Cina potrebbe anche acquisire una partecipazione in Saudi Aramco, il gigante petrolifero statale. Inoltre, i legami militari tra i due Paesi si sono approfonditi anche attraverso la vendita di armi.

Per la Cina, il rafforzamento della cooperazione con l’Arabia Saudita e l’instaurazione di relazioni bilaterali più stabili e approfondite, ha molti impatti. Il primo è una relazione stabile di cooperazione per l’approvvigionamento energetico. Se la Cina riuscirà a mantenere una relazione di cooperazione energetica stabile e a lungo termine con l’Arabia Saudita e la Russia, sarà di grande importanza. In secondo luogo, nel processo di trasformazione economica, industriale ed energetica dell’Arabia Saudita, la Cina potrebbe partecipare al mercato edile locale. In terzo luogo, in alcuni settori non economici (come l’esportazione di armi), la Cina potrebbe anche raggiungere la cooperazione con l’Arabia Saudita. In quarto luogo, nel rimescolamento delle relazioni internazionali contro la globalizzazione, la Cina dovrebbe stabilire una relazione di cooperazione multidimensionale con l’Arabia Saudita in diversi campi. Per esempio, durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), tenutosi a Samarcanda, in Uzbekistan, nel settembre di quest’anno, Egitto, Qatar, Arabia Saudita e altri Paesi hanno tutti firmato memorandum per diventare partner della SCO. Infine, in campo finanziario, negli ultimi anni anche l’Arabia Saudita sta cercando di regolare il commercio di petrolio non in dollari. Nel commercio con la Cina, l’aumento degli accordi in RMB può diventare una parte cruciale di tale cooperazione.

Il mondo è ora all’inizio di un grande cambiamento di tendenze dall’era della globalizzazione. Con l’allontanamento dell’Occidente dalla Cina, quest’ultima ora cerca ampiamente di rafforzare la cooperazione geopolitica e geoeconomica con altri Paesi. Questo è senza dubbio un importante adeguamento alla strategia di cooperazione internazionale della Cina. In questa transizione, l’approfondimento delle relazioni tra Cina e Arabia Saudita ha indubbiamente un importante significato di benchmarking.