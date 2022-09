Il 4 settembre, gli elettori del Cile hanno respinto il progetto di riforma costituzionale con un margine del 62-38%. L’esito del referendum ha reso il Presidente cileno Gabriel Boric un presidente de facto zoppo a soli sei mesi dall’inizio del suo mandato. Come ha sottolineato Patricio Fernández, uno dei delegati alla Convenzione costituzionale, «Gabriel Boric sa perfettamente che il destino della sua presidenza è indissolubilmente legato a quello di questo processo costituzionale». Boric aveva investito molto nel successo del referendum ormai da diversi anni. Nel novembre 2019, Boric è stato il firmatario più importante dell”Accordo per la pace sociale e una nuova costituzione’. Poi, il 15 luglio di quest’anno, Boric ha dichiarato che sarebbe stata scritta una bozza nuova di zecca se la proposta di costituzione fosse stata respinta dagli elettori nel referendum.

La bozza costituzionale è il risultato di profonde divisioni nella società cilena. Al centro delle proteste del Cile del 2019, uno sconvolgimento sociale o ‘estallido social‘, c’era la rabbia per la riduzione delle opportunità e l’accesso inadeguato e ineguale all’assistenza sanitaria, alle pensioni e all’istruzione. Il processo costituzionale è il risultato di un ampio accordo nazionale tra i partiti politici per porre fine all’ondata di proteste popolari contro la disuguaglianza e i servizi pubblici scadenti scoppiata nell’ottobre 2019.

Diverse ragioni aiutano a spiegare perché la bozza costituzionale è nata morta.

Primo, la democrazia non può essere data per scontata quando le condizioni intorno alla distribuzione della ricchezza peggiorano. Subito dopo le dimissioni di Pinochet nel 1990, Edgardo Boeninger, Ministro del Segretariato generale del Presidente cileno Patricio Aylwin, ha affermato che «la democrazia non può essere data per scontata… democrazia significa non solo il governo della maggioranza, ma anche il dovuto rispetto per i diritti delle minoranze… [e]le politiche che si basano esclusivamente sugli effetti ‘a cascata’ della crescita per superare la povertà e la disuguaglianza finiranno prima o poi in disordini sociali e instabilità politica». Durante gli oltre 20 anni di governo sotto le coalizioni di centrosinistra Concertación o Nueva Mayoría, la situazione relativa alla distribuzione della ricchezza è solo peggiorata.

In secondo luogo, la Convenzione costituzionale convocata non era rappresentativa della società cilena, portando a risultati distorti nella bozza costituzionale sottoposta al referendum. La maggior parte dei delegati della convenzione erano relativamente nuovi al potere politico, con l’87% che non aveva mai ricoperto cariche elettive prima, 2/3 erano indipendenti e molti partiti in rappresentanza si erano formati negli ultimi sei anni. 155 delegati sono stati scelti in una votazione nazionale l’anno scorso, in cui l’affluenza alle urne è stata relativamente bassa, del 43%. Inoltre, circa 55 delegati erano di sinistra, spesso senza l’incarico dei partiti. Di conseguenza, alcuni critici hanno notato che la Convenzione è diventata troppo ideologicamente radicale rispetto al Congresso nazionale del Cile, che è diviso quasi equamente tra sinistra e destra.

In terzo luogo, i delegati della Convenzione hanno prodotto un documento enorme che contiene 388 articoli. Invece di prendere spunto da precedenti costituzioni e storia costituzionale, la Convenzione è stata redatta da zero. Anche Patricio Fernández ha ammesso che «è difficile distinguere il grano dalla pula», notando la confusione su quali articoli hanno concretezza e quali sono aspirazioni fantasiose. Non sorprende quindi che l’ex Presidente cileno Ricardo Lagos abbia rifiutato di partecipare a una riunione al Congresso nazionale per la consegna ufficiale della bozza costituzionale, dicendo: «Preferisco lasciare il mio posto a un’altra persona che lo richiede più del sottoscritto».

In quarto luogo, la bozza costituzionale potrebbe non fare abbastanza per ricucire il divario generazionale in politica emerso in Cile. L’attuale crisi socioeconomica del Cile ha causato l’abbandono di un’intera generazione politica, mentre la vecchia guardia si aggrappa al potere, lasciando la nuova generazione di leader con poca esperienza nel governo. Quando Boric è salito al potere, ha dovuto molto del suo sostegno ai sostenitori più giovani e più radicali, preoccupati per la precaria situazione economica e politica della loro generazione. Boric ha essenzialmente promesso di introdurre una socialdemocrazia in stile europeo in Cile, aumentando le tasse per pagare le riforme sociali e il tutto frenando la spirale del debito. Tuttavia, l’ala destra e la vecchia guardia rimangono potenti in Cile, e la bozza costituzionale fa ben poco per riparare le differenze tra i due campi.

Quinto, gli investitori internazionali non hanno reagito positivamente alla bozza costituzionale. Il giornale di Wall Street, l’editorialista dell’America Latina Mary Anastasia O’Grady, ha dichiarato che il Cile era «sul culmine del suicidio politico ed economico collettivo» e che la nuova Costituzione rappresenterebbe una «resa ai terroristi di sinistra». L’ex presidente cileno Ricardo Lagos ha giustamente sottolineato che «il nostro problema è stato sia capire come affrontare l’ensemble che abbiamo ereditato da Pinochet, sia come creare un nuovo ensemble». Inoltre, la bozza costituzionale confonde le acque intorno a chi può decidere quale sia la legge in Cile, poiché concederebbe maggiori poteri ai governi regionali. Come ha osservato Patricio Navia, un politologo cileno della New York University: «normalmente si desidera un contratto per specificare i dettagli [ma]questo testo non lo fa».

Guardando al futuro, Boric potrebbe essere in grado di superare questa tremenda battuta d’arresto politica se compie tre passi.

In primo luogo, invece di fare affidamento sulla mano invisibile, dovrebbe abbracciare la creatività implicita nella metafora della ‘mano nascosta‘. Nel libro di Albert O. Hirschman del 1968, ‘Viaggi verso il progresso’. La mano nascosta può «trasmettere le dinamiche sfuggenti dietro il processo di inciampare nella realizzazione». In secondo luogo, Boric dovrebbe considerare “imparare facendo”, che enfatizza l’apprendimento iterativo dall’ambiente, illustrando la complessità, la violenza occasionale e l’alto rischio associati alla riforma. Terzo, Boric può trarre una lezione da F. Scott Fitzgerald: «Si dovrebbe … essere in grado di vedere che le cose sono senza speranza ed essere tuttavia determinati a renderle altrimenti».

Dopo l’arresto di Augusto Pinochet nell’ottobre 1998, Ricardo Lagos ha dichiarato che «la questione è come consolidare il processo di transizione verso la democrazia». Ora, Boric deve affrontare lo stesso problema.