Domenica 4 settembre, 15,1 milioni di cileni sono chiamati alle urne per un referendum volto ad‘approvare‘ o ‘rifiutare‘ la bozza della nuova Costituzione del Cile -strutturata in 178 pagine, 388 articoli e 57 norme transitorie.

Il percorso di questo documento è iniziato con le proteste e gli sconvolgimenti sociali scoppiati nell‘ottobre 2019, che hanno costretto l’allora Presidente Sebastien Piñera a indire un referendum sulla redazione di una nuova Costituzione. Dopo aver votato per la stesura di una nuova Costituzione (il 78% degli elettori ha votato a favore della riscrittura nell’ottobre 2020) e aver eletto (nel 2021) la Convenzione costituzionale chiamata a scriverla, il Paese, domenica, deciderà se ‘approvare’ o ‘rifiutare’ la proposta Magna Carta.

Al documento hanno lavorato 154 delegati -di sinistra, centrosinistra e rappresentanti indigeni, tutti eletti nel 2021 nella Convenzione- per oltre 10 mesi, operando attraverso un complesso processo di proposta e approvazione di centinaia di articoli. Questa Costituzione, se approvata, sostituirebbe l’attuale Magna Carta del Cile, istituita nel 1980, dalla dittatura di Augusto Pinochet e riformata 52 volte da allora.

Se questa proposta fosse approvata, diventando la nuova Costituzione del Cile, sarebbe una delle Costituzioni più progressiste al mondo, se non la più progressista in assoluto, certamente la prima Costituzione al mondo a riconoscere la crisi climatica e a ritenere il governo responsabile delle misure di mitigazione. Lo specifica fin dal primo articolo e nell’articolo 128 è ancora più esplicita: «È dovere dello Stato adottare azioni per prevenire, adattare e mitigare i rischi, le vulnerabilità e gli effetti causati dalla crisi climatica ed ecologica».

Molti giuristi cileni ma anche internazionalisostengono che la sua approvazione rappresenterebbe un enorme progresso nella democratizzazione definitiva del Cile, lasciando il posto a un regime in cui si adattano tutte le tendenze politiche e in cui tutti i cittadini e i gruppi cileni possono sviluppare liberamente le proprie idee e aspirazioni. Eliminerebbe l’eccezione cilena e il residuo dell’autoritarismo dall’ordinamento costituzionale cileno.

Eppure, secondo i sondaggi, il destino di questo documento è segnato: i ‘No‘ staccherebbero di ben circa 10 punti percentuali i ‘Si‘. Anche se, fa notare ‘Infobae‘, un ultimo sondaggio di centrosinistra restringe quel margine, prevedendo un 53,6% per i ‘No‘ e un 46,4% per i ‘Si‘. Precisando, inoltre, che «uno dei problemi nell’avere cifre più esatte è che per la prima volta questo tipo di voto è obbligatorio. Si prevede che circa 9,2 milioni di cileni voteranno. Un dato più alto rispetto al secondo turno presidenziale di dicembre, ma che comporta anche un ‘voto arrabbiato’ per l’obbligo di voto».

Subito dopo che la bozza è stata resa pubblica, lo scorso luglio, i sondaggi hanno iniziato a mostrare una tendenza crescente verso il rifiuto del documento. La motivazione, sia secondo i sostenitori che secondo gli osservatori, sarebbe la disinformazione e le palesi falsità che si sono accanite contro questo documento. Nè si può tacere il fatto che si tratta di un documento troppo progressista per non spaventare anche i migliori progressisti di un Paese che ha ancora poderosi residui pinochetiani.

Falsità, assurdità e stravaganze sono la malattia che ha afflitto questa campagna referendaria. Per esempio, è stato detto che con la nuova Costituzione l’aborto sarebbe consentito fino al nono mese di gravidanza. Il testo sancisce i diritti riproduttivi, ma lascia esplicitamente i dettagli alla legge. E’ stato detto che la proprietà privata potrebbe essere confiscata, che la privazione dei diritti sull’acqua avrebbe messo fuori legge la vendita di acqua in bottiglia e sacchetti di ghiaccio per i barbecue estivi.

Non bastasse, attivisti di estrema destra hanno copiato le tattiche dei leader di estrema destra Donald Trump e Jair Bolsonaro, attaccando il servizio elettorale cileno e lasciando intendere che potrebbero non accettare il risultato del referendum. Non è un problema, pochi dubitano seriamente dell’integrità del processo elettorale cileno. Il processo elettorale è solido. Il problema sono falsità e disinformazione.

L’altro gravame, fa notare ‘Infobae‘, è rappresentato dal fatto che questo referendum «viene percepito come un referendum sui sei mesi di governo di Gabriel Boric, che viene visto come il principale sostenitore dell’approvazione della Costituzione. Nel novembre 2019, quando era ancora deputato, Boric è stato uno degli 11 firmatari dell”Accordo per la Pace e la Nuova Costituzione’ che, nel mezzo di un’ondata di manifestazioni sociali, ha aperto la strada alla stesura della nuova Magna Carta “Prima di insediarsi il governo ha legato al plebiscito il risultato della sua gestione: è stato un errore costituzionalizzarne la gestione in questi mesi, perché appare un effetto associazione. La gente lega il governo al risultato del plebiscito”, spiega Marco Moreno Pérez, direttore della School of Government dell’Università Centrale. “Appare quello che tecnicamente chiamiamo ‘voto relazionale’: valuto il governo in base al contesto di ciò che sta accadendo intorno a me. E il 4 settembre in tanti andranno a valutare il governo”», e non la bozza di nuova Costituzione.

In effetti, ciò che gli elettori decideranno sarà un test cruciale per il Presidente Gabriel Boric.

Se dovesse essere approvata, la nuova Costituzione sostituirà quella del 1980 che, nonostante importanti riforme, conserva le impronte ideologiche della dittatura di Augusto Pinochet, sotto la quale è stata redatta senza input democratici, e che la maggior parte dei cileni afferma che manca di legittimità ed è troppo orientata al libero mercato.

Il testo del 1980 è stato riformato in successione 52 volte. Alla fine della dittatura, nel 1989, il riconoscimento dei diritti fondamentali è leggermente migliorato. Nel 2005 la firma del dittatore è stata finalmente eliminata e il testo è stato aggiornato per includere questioni di base come il giusto processo o la libertà di espressione. Si tratta, quindi, di un documento di origine non democratica che è stato modificato per adattarlo alle esigenze di una società pienamente democratica. Tuttavia, l’attuale Magna Carta manca del principio democratico come origine. Non è il prodotto di un patto sociale, quindi la prospettiva autoritaria esiste ancora in alcuni dei suoi precetti e resta il pregiudizio conservatore.

È la prima volta in Cile e nel mondo che un gruppo uguale di uomini e donne scrive una Costituzione. Questo principio si riflette nellaproposta di nuova Costituzione, che definisce il Cile come una ‘democrazia paritaria‘, propone che le donne occupino almeno il 50% di tutti gli organi statali e ordina misure per «raggiungere l’uguaglianza e la parità sostanziali».

Nella proposta, le persone fisiche, i popoli e le Nazioni indigene e la natura saranno soggetti di diritti. Particolare enfasi è posta sulla necessità di sottoporre l’azione di tutti gli organi statali ai diritti umani. Sono riconosciuti i diritti alla riparazione, alla memoria e alla verità.

Questa Costituzione d’avanguardia comprenda un ampio elenco di diritti di nuova generazione, come ildiritto all’identità, il diritto alla città e al territorio, il diritto alla disconnessione digitale sul posto di lavoro, il diritto alla cura, il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, il diritto a un’alimentazione sana, il diritto a un minimo vitale di energia accessibile e sicura, il diritto all‘aria pulita, il diritto all’autodeterminazione informativa, il diritto all’accesso universale alla connettività digitale, istruzione o per partecipare a uno spazio digitale libero dalla violenza.

Lo Stato è definito uno Stato ‘ecologico‘. Ciò implica che la natura sarà oggetto di diritti, riconoscendo l‘azione popolare per esigere il rispetto degli obblighi di custodia dei beni naturali, o l’azione di tutela per la difesa dei diritti della natura come diritti fondamentali, stabilendo a sua volta come per legge i diritti e le libertà possono essere ristrette a tutela dei diritti della natura, contando, infine, con un proprio ordinamento giurisdizionale: la giustizia ambientale.

Il cambiamento climatico occupa uno spazio nel testo e lo Stato deve adottare azioni per prevenire e mitigare gli effetti della crisi climatica ed ecologica, con un impegno per le energie rinnovabili.

La bozza di Costituzione, sancisce l’uguaglianza di genere, il rispetto della diversità sessuale, i diritti degli indigeni, amplia le protezioni sociali,garantisce la protezione dell’ambiente.

Definisce il Cile come uno ‘Stato Plurinazionale e Interculturale‘, riconoscendo 11 popoli e Nazioni (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam «e altri che può essere riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla legge», recita il testo).

Sancisce il diritto delle popolazioni indigene alle loro terre, territori e risorse, avviando un processo di registrazione attraverso il catasto, la demarcazione, la titolazione, procedendo così alla riparazione e alla restituzione, una richiesta storica dei movimenti indigeni.

Ordina l’istituzione di Autonomie Regionali Indigene con autonomia politica, specificando che il loro esercizio non consente la secessione, né attenta al carattere «unico e indivisibile» dello Stato del Cile, e che i loro poteri saranno stabiliti per legge.

Afferma che, all’interno delle entità territoriali che compongono lo Stato cileno, le popolazioni e le Nazioni indigene devono essere consultate e concedere il consenso negli aspetti che ledono i loro diritti. Allo stesso modo, la proposta riconosce gli ordinamenti giuridici dei popoli indigeni, specificando che essi devono rispettare la Costituzione e i trattati internazionali, e che qualsiasi impugnazione alle loro decisioni sarà risolta dalla Corte Suprema.

Conferisce allo Stato un ruolo in prima linea nella fornitura dei diritti sociali.

L’esigenza generale alla base dei disordini dell’ottobre 2019, che ha aperto la strada al processo costituzionale, è stata quella di recuperare un senso di dignità leso dalle carenze del modello politico ed economico sancito dalla Costituzione del 1980, che favorisce l’azione di istituzioni private rispetto allo Stato nella fornitura di beni sociali quali l’istruzione, la sanità e le pensioni (in quest’ultimo caso, ad eccezione delle Forze Armate). Il nuovo documento costituzionale descrive il Cile come uno «Stato di diritto sociale e democratico» che deve fornire beni e servizi per garantire i diritti delle persone.

Il documento afferma con forza che è dovere dello Stato preoccuparsi dell’istruzione, dell’alloggio, della salute, delle pensioni, del lavoro.

«Questo è un cambio di paradigma nel modello politico cileno», che per altro risponde alle esigenze emerse dalla pandemia, dichiara a ‘BBC‘, Claudia Heiss, responsabile di Scienze Politiche all’Università del Cile.

Il documento istituisce un Servizio sanitario nazionale, soddisfacendo una grande richiesta delle proteste del 2019. Crea inoltre un Sistema educativo nazionale che centralizza gli istituti di apprendimento sotto un’unica agenzia e prevede l’istruzione pubblica gratuita a tutti i livelli. Propone un Sistema di Previdenza Sociale pubblico, finanziato con reddito nazionale e contributi obbligatori. Il Sistema sanitario nazionale che riceverà tutti i contributi sanitari obbligatori, lasciando aperta la possibilità di contrarre assicurazioni private extra.

La nuova proposta scritta sancisce l’acqua come bene ‘non appropriabile‘. Stabilisce anche un ‘diritto umano all’acqua‘, che la privilegia rispetto ad altri usi, e crea un’Agenzia nazionale per l’acqua per il suo uso sostenibile.

Il documento rimodella anche il modo in cui sarà governato il Cile, eliminando il Senato dall’attuale congresso bicamerale del Paese e creando invece una Camera delle Regioni.

Per quanto riguarda l’organizzazione territoriale, è impegnata in un decentramento politico-amministrativo basato su Regioni Autonome,Comuni Autonomi, Autonomie Territoriali Indigenee Territori Speciali.

L’impegno per lo Stato decentrato passa soprattutto attraverso la Camera delle Regioni, ovvero: il Potere Legislativo è composto dal Congresso dei Deputati e dalla Camera delle Regioni, scompare il Senato e si crea questa nuova Camera, che saràcomposta da un numero uguale di rappresentanti regionali eletti ed eletti da ciascuna regione; Questa Camera di composizione e rappresentanza regionale avrà potere legislativo attraverso l’approvazione delle Leggi di convenzione regionale, nella cui elaborazione avrà l’ultima parola e che copre una pluralità di materie di impatto regionale e di concezione statale.

Alcuni hanno etichettato la proposta di Costituzione come una ‘lista dei desideri’ di diritti che sarà difficile da mettere in pratica. Altri la ritengono animata da un approccio massimalista e rifondativo.

Sotto tiro: l’unità dello Stato, il sistema politico, i controlli e i contrappesi in un sistema presidenziale, le istituzioni giudiziarie.

La destra sostiene che la bozza sposterebbe il Paese troppo a sinistra, che è troppo ambiziosa e difficile da trasformare in leggi efficienti.

Anche una larga parte del centrosinistra è diventata diffidente nei confronti del documento ed è intenzionata a respingerlo, altri solo richiedono modifiche e aggiustamenti

Cristián Warnken, noto professore di letteratura e intervistatore televisivo, che di recente ha fondato ‘Amarillos por Chile’, un movimento di moderati che chiede una nuova Convenzione costituzionale e la stesura di un’altra bozza di Costituzione, a ‘CNN‘ ha dichiarato: «Avremmo voluto una nuova Costituzione con uno Stato che garantisca i diritti sociali, tuteli l’ambiente e tante altre cose incluse in questa proposta, ma trasformandola in una dichiarazione ideologica, la Convenzione ha decapitalizzato la grande possibilità che avevamo di far approvare una Costituzione a stragrande maggioranza», ha affermato.

Una delle questioni al centro delle polemiche, è quella relativa ai diritti degli indigeni. Sebastián Izquierdo, ricercatore presso il Center of Public Studies (CEP) di Santiago, spiega a ‘CNN‘: «Il testo è troppo massimalista. Rende molto difficile il raggiungimento di accordi e lascia troppo spazio all’ambiguità e alle diverse interpretazioni, il che ha causato molti problemi».

La bozza definisce il Cile come «uno Stato plurinazionale» e propone di dare maggiore autonomia alle comunità indigene, compreso un sistema giudiziario parallelo. Questo è stato sufficiente per far sorgere il timore che l’unità del Cile sia a rischio o che i nativi non debbano rispondere allo stato di diritto, anche se la proposta non lo prevede, anzi, prevede esattamente il contrario, ha affermato Izquierdo. Alcuni sostengono che abbracciare la plurinazionalità sia importante per riflettere la realtà del Cile, sottolinea Mireya Dávila, politologo e assistente professore all’Universidad de Chile. «La nuova Costituzione cerca implicitamente di garantire condizioni uguali alle comunità che sono state sfruttate per secoli e che sono le prime Nazioni del Paese», ha detto a ‘CNN’.

«I diversi gruppi di rifiuto ritengono che la plurinazionalità divida il Paese e crei un gruppo privilegiato. Questo discorso ha permeato gran parte del dibattito nazionale, in una società in cui i popoli indigeni sono stati storicamente resi invisibili, esclusi dal dibattito pubblico», afferma, a ‘Infobae‘, Pamela Figueroa, dell’Università di Santiago e coordinatrice dell’Osservatorio Nueva Constitución. «La politologa Carmen Le Foulon del Center for Public Studies (CEP) sostiene che ciò che divide la popolazione non è la questione indigena ma piuttosto alcuni aspetti specifici della scrittura. “Ciò che divide sono le questioni specifiche dell’attuazione della plurinazionalità come intesa dalla Convenzione”, dice».

Se domenica la nuova Costituzione fosse approvata, ci sarebbe un lungo processo di attuazione, che comporterà l’approvazione da parte del Congresso delle leggi nei prossimi mesi per dare concretezza ai diversi articoli della Costituzione. Il Congresso probabilmente riformerà anche la nuova Costituzione in conformità con il feedback pubblico sul documento. Anche il Presidente riconosce che ci sono alcune cose da sistemare.

Un voto di ‘approvazione’ rafforzerebbe l’agenda del Presidente Gabriel Boric, poiché molte delle sue proposte progressiste figurano nel progetto di Costituzione. L’approvazione sarebbe un impulso ad attuare le riforme e le promesse chiave della sua campagna elettorale.

Tuttavia, un voto contrario alla Costituzione potrebbe essere una buona opportunità per il Presidente per partecipare alla scrittura di una seconda proposta di Costituzione. Darebbe all’Amministrazione Boric un focus chiaro. E se il processo dovesse andare a buon fine, potrebbe cambiare il corso della sua presidenza, affermano alcuni osservatori politici.

In ogni caso, il risultato del referendum cambierà le dinamiche della presidenza Boric. Uno scarso margine di approvazione della bozza di Costituzione priverà di potere gli elementi di estrema sinistra della sua coalizione, mentre una forte vittoria dell’approvazione potrebbe incoraggiarli. L’effetto del referendum su Boric dovrebbe essere evidente in un rimpasto di governo che, secondo alcuni osservatori, potrebbe fare subito dopo il voto.

Se i sondaggi verranno confermati e la bozza viene respinta, «la speranza di recuperare quell’impronta di cambiamento pacifico che renderà questo Paese prospero e inclusivo sta nel fatto chela maggioranza dei settori, da sinistra a destra, rappresentati nell’attuale Parlamento, sembrano avere la volontà di prosecuzione del processo di riforma costituzionale oltre l’esito del referendum del 4 settembre», scrive ‘Infobae‘. «“Sarà necessario concordare una formula con il Congresso Nazionale, ma ci sono sempre meno dubbi in maniera trasversale che questo debba essere un appello per un nuovo processo”, ha detto il Ministro della Presidenza, Giorgio Jackson», Ministro Segretario Generale della Presidenza.

Una vittoria dei ‘No’, insomma, non significa che la Costituzione esistente non verrà sostituita. In effetti, sia la coalizione di governo di sinistra che i partiti di opposizione di destra hanno rilasciato dichiarazioni in cui si impegnano a portare avanti il processo di riscrittura della Costituzione in caso di voto negativo.

Questo processo di riscrittura, nel caso di ‘rifiuto’, èancora indefinito. Alcuni ritengono che una seconda Convenzione costituzionale sia il risultato più probabile, in quanto si allinea con l’intenzione del referendum del 2021, in cui gli elettori hanno affermato in modo schiacciante di volere un’assemblea eletta per scrivere il nuovo documento.

Tuttavia, le leggi cilene non definiscono esplicitamente come deve essere il processo di riscrittura, lasciandolo all’interpretazione dei funzionari eletti. Si ritiene che il Congresso, il Presidente e gli ex membri della Convenzione costituzionale originale saranno attori chiave per osservare e vedere come potrebbe diventare una potenziale seconda bozza di Costituzione.

Ha dichiarato, a ‘The Guardian‘, un ex dirigente pubblicitario cileno che ha partecipato alla realizzazione della campagna pubblicitaria dell’ultima elezione che ha visto in campo Pinochet, sul fronte dell’opposizione: la «posta in gioco fa parte di un cambiamento globale». In effetti, nulla sembra più vero.

Per quanto sia, come ben spiega lo scrittore Ariel Dorfman, in un articolo d’opinione pubblicato su vari giornali sudamericani, un ‘cambiamento cileno‘, molto cileno, e poi, forse, sudamericano, prima che globale. Dorfman ricorda che il giorno in cui si tiene il referendum, il 4 settembre, ricorre il 52° anniversario dell’insediamento del Presidente Salvador Allende, il primo socialista salito al potere democraticamente, e che questo testo della nuova Costituzione che si sta votando fa parte di un lungo processo iniziato allora. “Istituisce uno Stato sociale e democratico, sottolineando la solidarietà, la partecipazione, la libertà e il decentramento, osando immaginare un Paese con parità uomo/donna, dove il sistema giudiziario serve tutti e non solo i ricchi. Sancisce il diritto all’aborto, alla salute, all’acqua, all’alloggio, all’istruzione e ai fondi pensione dignitosi e la necessità di esercitare la sovranità sulle risorse minerarie. E, più volte, sottolinea la difesa dei bambini e degli animali e degli anziani, e anche dei ghiacciai e dei fiumi. È una visione progressiva, responsabilee persino tenera di come muoversi verso una società in grado di affrontare le sfide dei nostri tempi turbolenti”, scrive tra il resto Dorfman.