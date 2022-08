Il consiglio di addio del Primo Ministro britannico Boris Johnson a Liz Truss, che è pronta a diventare il suo successore il 5 settembre, iniziava: «Numero uno: stai vicino agli americani». Raramente un consiglio può essere più inutile, perché Truss non ha intenzione di fare nient’altro. Né, in effetti, lo fa la maggior parte dell’establishment britannico, da entrambi i partiti principali.

Johnson e Truss sono ovviamente conservatori, ma la partecipazione britannica alla disastrosa invasione americana dell’Iraq è stata ordinata da un Primo Ministro laburista, Tony Blair, recentemente nominato cavaliere su richiesta dell’attuale leader laburista, Keir Starmer, un forte ‘Blairite’. Anche il sostegno britannico al piano statunitense di espandere la NATO alla Georgia e all’Ucraina è stato avviato dal governo di un altro Primo Ministro laburista, Gordon Brown.

Le radici dell’attaccamento britannico agli Stati Uniti sono molto profonde e molto estese; e questo attaccamento è cresciuto negli ultimi anni, anche se è cresciuta l’indifferenza degli Stati Uniti nei confronti degli interessi e delle opinioni britanniche. Come dice una famosa canzone su una storia d’amore americano-britannica: «Quindi se io vado per le capesante e tu per le aragoste,

Quindi va bene no contest, ordiniamo l’aragosta

Perché sappiamo che abbiamo bisogno l’uno dell’altro, quindi noi

Meglio annullare la chiamata, via…»

George Gershwin, ‘Chiamiamo tutto fuori‘

Nella presente relazione speciale, è sicuramente la Gran Bretagna che accetta di ordinare l’aragosta, che le piaccia o no.

Il linguaggio comune ha costituito gran parte della base originale per la stretta relazione, come espresso in modo più vivido nell’Unione di lingua inglese fondata da Winston Churchill, Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle e altri come parte di uno sforzo per gettare le basi culturali per il sostegno americano dell’Impero Britannico. L’importanza di questo fattore è leggermente diminuita poiché le élite di gran parte del mondo ora parlano inglese. Allo stesso modo, tuttavia, una classe superiore britannica che parlava bene il francese (e il latino) ora è praticamente monoglotta.

Di importanza molto maggiore fu la seconda guerra mondiale, quando l’America salvò la Gran Bretagna dalla sconfitta e decine di migliaia di militari americani morirono mentre si trovavano in Gran Bretagna. Questa relazione militare divenne quindi permanentemente istituzionalizzata a seguito della Guerra Fredda e dell’adesione britannica alla NATO. Tuttavia, Harold Wilson si rifiutò (come altri membri della NATO) di inviare truppe in Vietnam, nonostante i ferventi appelli dell’Amministrazione Johnson, e Margaret Thatcher non si sognava di chiedere il permesso agli Stati Uniti prima di inviare un corpo di spedizione britannico alla riconquista delle Falkland.

I critici britannici della relazione oggi a volte dicono che la Gran Bretagna è nelle tasche dell’America (o in una posizione meno degna di nota), ma la verità è piuttosto che la Gran Bretagna cavalca sulle spalle dell’America. In altre parole, l’establishment britannico ha una convinzione profondamente radicata, derivata dall’Impero britannico, che la Gran Bretagna debba svolgere il ruolo di grande potenza sulla scena mondiale; e ormai da molti anni questo ruolo dipende interamente dal sostegno degli Stati Uniti. Anche quando la Gran Bretagna svolge un ruolo limitato in un’operazione guidata dagli Stati Uniti -a Bassora, Helmand o l’intervento libico- le forze americane finiscono per dover salvare la Gran Bretagna.

L’ossessione britannica per lo status di grande potenza (che ha ricevuto un enorme impulso dalla vittoria nelle Falkland) ha portato le forze armate a un ruolo nell’immaginario e nella vita pubblica britannica di gran lunga maggiore che in qualsiasi altro paese dell’Europa occidentale, con la possibile eccezione di Francia. Nel frattempo, le forze armate, anche quando deridono gli americani alle loro spalle, sono completamente devote all’alleanza americana.

In due aree in particolare il sostegno degli Stati Uniti è fondamentale.

Il deterrente nucleare britannico (a differenza dei francesi) dipende in modo schiacciante dalla tecnologia statunitense. L’intelligence britannica beneficia (ma contribuisce al) programma americano ‘Five Eyes‘, descritto come «l’alleanza di intelligence dell’Anglosfera», dal quale sono esclusi tutti i membri della NATO che non parlano inglese. Tra i vantaggi più concreti, ciò consente ai funzionari britannici di mostrare le loro conoscenze superiori di fronte ai loro alleati europei meno privilegiati.

Gran parte dei media britannici è ora controllata dall’America, attraverso l’impero Murdoch; e Murdoch ha mostrato il suo potere di spezzare i politici britannici che minacciano seriamente il suo potere o l’alleanza americana.

Anche la lobby israeliana in Gran Bretagna è categoricamente dedita a questa alleanza. La City di Londra e Wall Street sono organicamente collegate, con il tempo trascorso a lavorare a New York una tappa importante nel ‘cursus honorum’ dei banchieri britannici.

Anche i principali think tank britannici sono ora uniti organicamente all’America. Uno ha persino un nome americano -la Henry Jackson Society- ed è esplicitamente dedicato a un’agenda neo-conservatrice di derivazione statunitense.

La dipendenza specificamente conservatrice dall’America ha ricevuto un enorme impulso negli ultimi anni dalla Brexit.

Geopoliticamente, la rottura con l’Unione Europea ha apparentemente lasciato la Gran Bretagna senza nessun altro posto dove andare se non Washington. Altrettanto importante, il governo conservatore -e Truss come suo Ministro degli Esteri- si è impegnato in uno sforzo frenetico per giustificare l’affermazione secondo cui la Brexit ha liberato la Gran Bretagna per essere di nuovo ‘grande’ e ‘indipendente’, qualcosa che può ottenere solo la più sottile parvenza di realtà con il supporto degli Stati Uniti.

Aspetti di questo sono stati semplicemente fatui, come l’ affermazione che il Commonwealth può diventare un attore serio nel mondo e un veicolo per l’influenza e il commercio britannico. Altri sono molto più seri: in particolare la mossa di Truss di seguire gli Stati Uniti nella sfida alla Cina, espressa nel suo appello per una ‘NATO globale’. Da qui un’altra parte del consiglio di Johnson: «difendi la libertà e la democrazia ovunque», che lega la Gran Bretagna alla presentazione da parte dell’Amministrazione Biden di un ‘mondo libero‘ opposto a una‘alleanza di autocrazie‘ (o, nella formulazione di Truss, una ‘rete di libertà’). I legami particolarmente stretti della Gran Bretagna con le autocrazie del Golfo Persico rendono questa ipotesi particolarmente vuota nel caso britannico.

Infine, c’è il consiglio di Johnson di «difendere gli ucraini», qualcosa che anche lui non aveva quasi bisogno di dire, dal momento che Truss ne è stata un fervente esponente. Un sostegno particolare all’Ucraina e all’opposizione alla Russia (a meno di entrare in guerra) è stato generato dalla simpatia per la difficile situazione dell’Ucraina e dall’indignazione per il comportamento della Russia. Tuttavia, fa anche appello molto alle forze armate britanniche e al loro desiderio di budget più grandi, e ai media britannici, che tendono a essere estremamente deferenti alle dichiarazioni militari, per quanto avulse dalla realtà.

Il forte sostegno all’Ucraina consente anche ai governi conservatori di assumere atteggiamenti di superiorità Churchillian nei confronti di europei apparentemente ‘codardi‘ che desiderano‘placare‘ la Russia. A questo proposito, però, Truss si è talvolta spinta troppo oltre anche per l’Amministrazione Biden. Il ‘Financial Times‘ cita un alto funzionario statunitense che ha affermato che il suo approccio è «molto in bianco e nero» e che la sua retorica ha spesso superato la politica statunitense e i reali impegni britannici.

Inoltre, l’establishment britannico nel suo insieme teme la possibilità di una vittoria di Donald Trump o qualcuno a lui vicino nel 2024. Temono che l’ideologia ‘America First‘ minacci l’Alleanza transatlantica. Anche la politica culturale e lo stile generale della destra americana sono molto diversi da quelli della maggior parte degli elettori conservatori in Gran Bretagna, per non parlare della popolazione britannica in generale.

Trump ha a malapena finto di prendere sul serio la ‘Relazione speciale’ (sebbene la sua ostilità nei confronti dell’Unione Europea crei un legame con i Brexiteer conservatori). È anche improbabile che abbia dimenticato il fatto che il ‘dossier’ che lo accusa di lavorare per Putin è stato redatto da un ex (almeno ufficialmente) ufficiale dell’intelligence britannica, Christopher Steele. Nel 2025, Liz Truss, se è ancora Primo Ministro, potrebbe desiderare di aver ordinato delle capesante, dopotutto.