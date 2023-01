Chongryon tra Giappone e Corea del Nord

L’Associazione generale dei residenti coreani in Giappone, abbreviata in coreano Chongryon, ha servito a lungo gli interessi del governo nordcoreano in Giappone sotto la supervisione del 225° ufficio del dipartimento del Fronte unito del Partito dei lavoratori della Corea. È l’unico canale tra i governi della Corea del Nord e del Giappone poiché non esiste un’ambasciata nordcoreana in Giappone.

Nonostante la sua ridotta dimensione dei membri e la sua capacità finanziaria rispetto al suo apice, Chongryon rimane rilevante per le relazioni politiche e diplomatiche bilaterali. Ciò è particolarmente vero data l’accresciuta possibilità di comunicazione tra Giappone e Corea del Nord dopo le recenti aperture del primo ministro giapponese Fumio Kishida verso un incontro incondizionato con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

La continua importanza di Chongryon nelle relazioni bilaterali dipende dal fatto che aiuta a mantenere la fiducia del governo nordcoreano per rappresentarlo in Giappone e se altre organizzazioni possano sostituire i ruoli e le funzioni di Chongryon.

Chongryon è stata fondata nel 1955 con il sostegno del Partito dei lavoratori della Corea del Nord. Ha gestito dozzine di scuole e un’università in Giappone che istruisce i coreani etnici sulla cultura e la lingua nordcoreana, funziona praticamente come una piattaforma di propaganda per il governo nordcoreano, che ha finanziato queste scuole elette dal 1957. Gli studenti non potevano beneficiare di vari privilegi e attività relativi agli studenti fino agli anni ’90. Queste scuole non possono beneficiare di sussidi per le tasse scolastiche da parte del governo giapponese, essendo state squalificate per i loro legami con la Corea del Nord.

Chongryon gestiva anche varie imprese commerciali e criminali che, secondo quanto riferito, producevano oltre 1 miliardo di dollari di entrate annuali, la maggior parte delle quali veniva rimessa alla Corea del Nord.

Ma la capacità di Chongryon di sostenere il Partito dei Lavoratori è stata gravemente compromessa, con le sue attività che hanno sofferto per lo scoppio della bolla economica giapponese negli anni ’90 e per la sorveglianza e le sanzioni del governo giapponese contro la Corea del Nord. I coreani inclini alla Corea del Nord stanno diventando più aperti alla società giapponese e gli etnici coreani inclini alla Corea del Sud in Giappone. Molti membri di Chongryon possono rimanere nell’organizzazione per mantenere relazioni personali piuttosto che principi o ideologie condivisi.

Chongryon e l’élite giapponese hanno avuto una relazione reciprocamente vantaggiosa. Dal 1959 agli anni ’80, Chongryon ha collaborato con il governo giapponese per rimpatriare fino a 90.000 coreani nella Corea del Nord, rimuovendo quelli che le élite giapponesi percepivano come ‘sognatori di sinistra’. Ha anche sostenuto la carriera politica di eminenti legislatori del Partito Liberal Democratico (LDP) negli anni ’70 e ’80.

Chongryon ha tenuto discussioni e conferenze sulle relazioni diplomatiche tra la Corea del Nord e il Giappone con vari partiti politici giapponesi tradizionali. Nel maggio 2005, il Primo Ministro Junichiro Koizumi ha commemorato il 50° anniversario di Chongryon in qualità di presidente del LDP. Ciò dimostra il ruolo di Chongryon nel promuovere l’impegno con il pubblico e l’élite giapponese e possibilmente nella raccolta di informazioni.

L’atteggiamento giapponese nei confronti della Corea del Nord si è deteriorato dopo il vertice Giappone-Corea del Nord del 2002, quando la Corea del Nord ha confermato il rapimento di cittadini giapponesi, che era stato a lungo negato dal governo e dai suoi simpatizzanti, incluso Chongryon. Il ritorno delle vittime sopravvissute da parte della Corea del Nord è una questione politica persistente in Giappone. Il primo ministro Fumio Kishida è l’ultimo leader che ha promesso di garantire il ritorno di tutti i rapiti.

Il principale simbolo del declino di Chongryon fu l’asta forzata del suo quartier generale nel centro di Tokyo. Il governo giapponese avviò la gara per l’edificio nel marzo 2013 per recuperare parte dei 62,7 miliardi di yen dovuti dal Chongryon per un piano di salvataggio alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Ma l’edificio rimane sotto il controllo di Chongryon anche dopo la sua vendita.

Anche l’appartenenza a Chongryon è diminuita. Il Ministero della Giustizia giapponese ha annunciato che a dicembre 2018 c’erano 29.559 Chosen-seki, che è uno status legale assegnato ai coreani etnici in Giappone che non sono né giapponesi né sudcoreani di nazionalità. La maggior parte dei prescelti sono noti per essere membri di Chongryon. Secondo il ministero della Giustizia, si è trattato di un calo dell’11,5% in tre anni. Ciò suggerisce che molti prescelti hanno scelto di acquisire la cittadinanza giapponese o sudcoreana.

La Corea del Nord, dopo aver lanciato un missile balistico sul Giappone nell’ottobre 2022, ha messo in guardia il governo giapponese contro un’ulteriore persecuzione dei coreani pro-regime in Giappone, considerandola “una sfida alla sua dignità e sovranità” . Si dice che il leader nordcoreano Kim Jong-un abbia mostrato interesse per Chongryon da quando è salito al potere. Ha proclamato che “è l’eterna politica della nostra Repubblica dare importanza a Chongryon e ai compatrioti d’oltremare” nella sua lettera che commemora il 25° Congresso di Chongryon.

Anche il governo giapponese sembra riconoscere il valore di Chongryon, poiché ha espresso il desiderio di ospitare un vertice con la Corea del Nord via Chongryon nel 2017.

Chongryon ha resistito al collasso economico, alle crisi bilaterali, alla discriminazione sociale e alla pressione politica nella sua storia. Ma fintanto che manterrà la fiducia della Corea del Nord e rimarrà l’unico canale regolare e stabile per il dialogo bilaterale, rimarrà rilevante per le relazioni politiche tra il Giappone e la Repubblica popolare democratica di Corea. Data la sua posizione duratura come delegato della Corea del Nord in Giappone, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle attività di Chongryon come segnali diplomatici e ai ruoli specifici che sovrintenderebbe se si dovesse tenere un vertice Giappone-Corea del Nord.