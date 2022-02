Il concetto di CHIESA e PARROCCHIE COME IMPRESE SOCIALI E NON PROFIT, da subito, suscita ilarità e stupore considerando le cronache che narrano situazioni paradossali di pratica economico-finanziaria disinvolta e di opportunismo speculativo (spesso fallito). L’affermazione sembra una contraddizione in termini mentre tutti sappiamo che qualsiasi organizzazione, per sopravvivere, ha bisogno di avere uno châssis portante e concreto che gli permette di raggiungere i fini di fede e valoriali che si è posto. Una chiesa povera non vuol dire una chiesa in fallimento costante, pena la sua marginalizzazione.

Non possiamo negare che la Chiesa Cattolica non abbia dei valori da praticare ed obiettivi positivi da raggiungere. Qualcuno dice che questo approccio è una laicizzazione della Chiesa Cattolica e, quindi, la perdita della sacralità dei fini determinata dall’adozione di strumenti profani di gestione. Il dato di realtà è che senza una gestione equilibrata del sacro e del profano, si rischia di porre fine all’esistenza incidente e trasformativa della Chiesa Cattolica.

L’istituzione religiosa ha un assetto aziendale qualora la struttura assuma le caratteristiche della continuità operativa nel tempo, l’economicità della gestione e la strutturazione di funzione di gestione; si connota come assetto non profit qualora l’obiettivo economico finanziario sia finalizzato all’equilibrio economico finanziario inteso come capacita’ di remunerazione dei fattori che partecipano alla produzione di beni e servizi (costi), ma nel contempo si tende a configurare un assetto di ricavi-risorse che coprano i costi.

La capacità della Chiesa di tradurre i ‘principi di fede’ nell’ambito di una concezione religiosa ‘in servizi di fede’ è legata alla caratterizzazione tridimensionale:

– le attività offerte ai segmenti di popolazione (fedeli, fedeli convenzionali, fedeli occasionali, non fedeli e così via),

-i benefici (spirituali, materiali ecc.) ricercati,

-le modalità d’offerta.

La percezione dei servizi di fede è la la capacità dell’istituzione religiosa di porsi in simmetria operativa con la domanda di servizi della popolazione di contesto. E’ il farsi comprendere anche come supporto di sviluppo della vita.

La CHIESA ha alcune caratteristiche operative che si veicolano tramite circa 25.000 PARROCCHIE che sono lo spin-off operativo nelle comunità e che sintetizzo in:

– la lotta a vecchie e nuove povertà. Vi è un mutamento del concetto di povertà non più legato soltanto allo standing economico e non più identificabile in una classe sociale, ma anche correlato a situazioni di svantaggio psico-fisico e di precarietà lavorativa o reinserimento societario. Le situazioni di difficoltà possono riguardare, infatti, gli ambiti più disparati: sono poveri, in questo senso, i tossicodipendenti, i portatori di handicap fisici e mentali, i malati di AIDS, i bambini di famiglie in difficoltà, gli anziani isolati, gli artefici e le vittime della violenza, i lavoratori precari e i disoccupati, gli extracomunitari, i nomadi e i profughi, i depressi, ecc..Dire che questo fronteggiamento è una funzione dello Stato può essere vero teoricamente,ma se ciò non avviene la Chiesa si è sempre fatta carico di queste povertà in termini sussidiari.

Le parrocchie italiane sono sempre state in prima linea riguardo alla promozione economica delle classi più deboli e quindi si sono strutturate anche in attività di supporto economico. Ora si trovano di fronte a nuove povertà che hanno scarsa visibilità o hanno difficoltà a manifestarsi all’esterno, anche per motivi riguardanti pudore e dignità. Le parrocchie sono il sensore più vicino alla realtà e si trovano nella condizione di conoscere, ricercare e raggiungere queste fasce di popolazione nascoste e difficili da capire; inoltre vi è l’insostituibile presenza del volontariato cattolico, delle iniziative delle parrocchie, dei gruppi e delle associazioni cattoliche extra-parrocchiali.

Una capacità di intervento sociale della parrocchia è una legittimazione dell’istituzione religiosa in una simmetria di rapporto con queste povertà immateriali che spesso hanno bisogno di risposte a forte valenza spirituale e intangibilmente valoriali. Capacità che è propria dell’istituzione religiosa e difficilmente gestibile, su questo livello, dall’offerta di pubblici servizi.

– la ricostruzione delle comunità locali e del tessuto sociale del territorio. Una serie di avvenimenti e di costanti quali l’immigrazione, l’emigrazione interna, il depotenziamento dei piccoli centri rurali, la crescita disorganica delle periferie urbane, la spinta generalizzata a chiudersi nel privato hanno concorso alla scomparsa della maggior parte degli spazi di socializzazione.

La parrocchia è una delle poche istituzioni che possono ancora giocare il ruolo del ‘luogo intermedio’ nella vita sociale. Nel territorio deve essere rilanciata questa funzione di centro di socializzazione, a partire da una rivitalizzazione delle strutture parrocchiali e diocesane.

Le parrocchie e le loro strutture aggregative, ma anche le associazioni e i movimenti di ispirazione cattolica che si mettono al servizio di (e non, come avviene in certi casi, in competizione con) tutte le realtà diocesane e parrocchiali, possono attivare in una dimensione integrata di rete di servizi offerti a copertura del vuoto di socialità intermedia che si è creata. Il localismo parrocchiale è strumento di aggregazione sociale qualora sia in grado di parametrarsi con i bisogni esplicitati dalla domanda della popolazione e colti con interpretazione attuale dai sensori parrocchiali che per la loro vicinanza alla realtà hanno maggiore capacità di strutturare risposte coerenti.

– L’offerta di un senso della vita all’interno della storia e dei rapporti sociali. Riscoprire il senso della vita in una dimensione altruistica non in senso generico, ma ritrovando spazi puntuali di intervento e di prossimità nei confronti degli altri è un modo per recuperare il proprio ruolo sociale.

La parrocchia diventa portatrice di rapporti interpersonali come base per la costruzione della convivenza sociale.

La percezione dei principi di fede è la capacità agìta e sedimentata della popolazione di contesto di fare propri e vivere i principi di fede della CHIESA attraverso comportamenti dinamici di professione di fede.

La percezione dei principi di fede è la capacità di diffondere in termini di valori e idealità i cardini del credo religioso;la diffusione avviene in forza dello spessore metafisico ed è supportato anche da scelte di tecniche operative di comunicazione.

La capacità di scambio è la gestione reciproca dei rapporti trascendenti, metafisici ed esistenziali che intercorre fra istituzione religiosa e popolazione di contesto non necessariamente attraverso servizi di fede che costituiscono l’assetto operativo dell’istituzione e parte importante,parzialmente ,ma non esclusivamente necessario.

Potrebbe sembrare azzardato ,ma dare concretezza a questi concetti vuol dire entrare nella dimensione di INDICATORI DI VALUTAZIONE (indicatore è uno strumento in grado di misurare l’andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l’analisi e che è utilizzato per monitorare o valutare il grado di successo oppure l’adeguatezza delle attività implementate, esso presenta i seguenti requisiti: validità, controllabilità, comprensibilità, unicità, tempestività, comparabilità, economicità) dell’attività delle PARROCCHIE per esempio:

le relazioni familiari : percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle persone di 14 anni e più.

: percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle persone di 14 anni e più. relazioni amicali : percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni con amici sul totale delle persone di 14 anni e più.

: percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni con amici sul totale delle persone di 14 anni e più. attività di volontariato : persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più.

: persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più. organizzazioni non profit : Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti.

: Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. fiducia generalizzata: percentuale di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più.Azzardo sociologico efficientista?Può essere, ma sicuramente offre una visione costituente di una CHIESA che ‘vive’ la vita della gente.

