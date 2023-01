Chiesa: dagli altari alle barricate

Turba molto, a dire il vero, assistere, sia pure da lontano e con grande rispetto al vero e proprio verminaio scatenato da alcuni Monsignori e Cardinali, ma anche dall’ex Papa Joseph Ratzinger, che, per diminuire la confusione, fa pubblicare postumo un suo libro, pare molto polemico.

Intanto turba anche per la tempistica. La morte di Ratzinger era evidentemente attesa da un po’, se non desiderata. È ben curioso, che un paio di giorni dopo la sua morte, il signor Gänswein (non mi sento di chiamarlo Monsignore e meno che mai sacerdote, poi, fate voi) faccia uscire velocissimo il su libro, pieno di allusioni, critiche e insulti e pieno di riferimenti al ‘dispiacere’ di Ratzinger per alcune decisioni prese dal successore, che non gli sono piaciute.

Ci sarebbe da parlare anche di un certo Cardinale (anche per lui, il termine non si addice) Müller, che rovescia su Bergoglio accuse di avere coperto la pedofilia e di essere circondato, renzianamente, da un cerchio magico, che impedirebbe al Papa di vedere le cose come stanno. Quali queste cose siano, non è proprio molto chiaro. Ma scaraventarsi addosso accuse di pedofilia, non mi sembra la cosa più santa che sia pensabile.

Ma, tornando a prima, ciò che appare sempre più evidente è che la morte di Ratzinger ha generato un rafforzamento di quella tendenza allo scisma che da temo si vede nella Chiesa.

Da cattolico, non posso non guardare con disgusto al modo in cui la contesa viene condotta, e non solo da questi ‘eredi’ dell’ex Papa. Non sto dicendo che certe cose non debbano essere discusse, nemmeno dico che di certe cose si parla solo nelle stanze segrete, tutt’altro. Si dicono, si devono dire, in pubblico: stiamo parlando della Chiesa Cattolica, cioè della manifestazione di Cristo in terra o almeno di una di esse mi pare, o sbaglio?

E dunque, ciò dovrebbe significare non mentire, non usare colpi bassi, non ‘fare politica’ nel senso deteriore del termine, ma fare dottrina della fede.

E dunque ancora a maggior ragione turba vedere che un ex Papa, dica esplicitamente, e se ne lamenti, che ‘si aspettava’ un risultato diverso dal Conclave, non la vittoria di Bergoglio.

Si ‘aspettava’? Ma che razza di ragionamento è questo. Accade, in politica e non nella migliore politica che qualche pezzo grosso vada via e aiuti o determini la propria successione. Ma in politica e in genere la cosa non è molto apprezzata. Ma nella Chiesa?

Se ben ricordo, è, nella dottrina cattolica, lo Spirito Santo quello che ‘vola’ sul Conclave per decidere il Papa. Certo, non sempre quello Spirito, la ha avuta vinta. Ma fin qui è tutto normale: il libero arbitrio (mi scuserete se faccio dottrina cattolica un po’ da bar, ma non credo di sbagliare di grosso) voluto da Dio in persona, ha talvolta permesso scelte sbagliate o scellerate: baserebbe pensare ad Alessandro VI, che non riesco proprio ad immaginare particolarmente gradito a Dio. Ma appunto, talvolta accade e poi la Chiesa si riprende. Talvolta, si racconta, quel libero arbitrio ha agito anche a posteriori, per così dire, e ha privato la collettività cattolica di Papi temuti o discussi, o rivelatisi troppo ‘avanti’. Tutto vero.

Ma, che un ex Papa, trattato tra l’altro dal successore come se ancora contasse qualcosa (e, tecnicamente parlando, non contava nulla di nulla) si ‘risenta’ perché il successore non è quello che si aspettava lui, e qui già siamo credo vicini alla blasfemia, ma che si ‘dispiaccia’ (si fa per dire) perché fa cose diverse da quelle che avrebbe fatto lui … e no, eh!

Non puoi dire: il Papa è uno e uno solo, e poi prendertela con quell’uno e dirgli che deve fare quello che vuoi tu.

Voglio dire, perfino uno come Letta, o Renzi o Guerini (tanto per fare nomi a caso) non dico La Russa perché è impossibile, avrebbe un minimo di remore a ragionare così. E un ex Papa, francamente, ecco il punto, per usare un linguaggio cattolico ‘fa scandalo’: che è la osa peggiore per un cattolico.

Tra le altre cose, se ben capisco, una delle cose che più hanno dato fastidio a Ratzinger, dopo le dimissioni, pare sia stata l’idea di Bergoglio di una Chiesa, mi permetto una espressione banale ma spero non troppo errata, di popolo, di azione effettiva. Si dice, ad esempio, che Ratzinger non condividesse l’idea di Bergoglio di «una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (una cosa, detto fra di noi, di una bellezza struggente) o anche, pare, l’altra frase, stupenda secondo me, di Bergoglio per cui «le diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell’amore, possono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della Parola», che è un modo per dire che la dottrina non è unica e immutabile.

Perfetto: a Ratzinger può ciò non essere piaciuto, nulla da ridire, ma il Papa era Bergoglio, scelto dal Conclave, sotto la sorveglianza dello Spirto Santo. E allora, criticare, discutere, certo, ma poi … zitto e buono.

Anche se poi, dicono i raccontatori del pensiero di Ratzinger, quest’ultimo avrebbe dato una sorta di «beneficio di inventario» a questo Papa latino-americano (come dire, un cafone?) attraverso cui, però, pare che Ratzinger pensasse che nonostante tutto il ‘disegno’ di Dio si potesse realizzare egualmente. Oddio, definire un cafone un gesuita è giusto un tantinello esagerato, ma si sa, Ratzinger è Ratzinger!

Ebbene, posto che ciò che ho detto sia, almeno in parte vero, pur tra i mugugni, che c’entra questa guerra sorda e volgare scatenata alla morte di Ratzinger (cioè, sarò malpensante … quando Ratzinger non può più smentire) dai suoi autoproclamati ‘interpreti’?

Che si punti davvero allo scisma, a costringere Bergoglio a rinunciare?

Il dubbio è almeno lecito e quindi, come ho scritto qualche giorno fa, forse quella frase di Francesco in cui spiega che ci sono momenti in cui uno si deve mettere da parte, superficialmente intesa come un annuncio di dimissioni, era diretta ad altri e deve essere suonata come una bastonata tremenda.