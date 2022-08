Chiedi cos'è la Striscia di Gaza

Venerdì 5 agosto, nel pomeriggio, le forze di difesa israeliane (Israel Defense Forces – IDF) hanno attaccato un edificio nella Striscia di Gaza, uccidendo il comandante della Jihad islamica palestinese (Islamic Jihad Movement in Palestine – PIJ), Taysir al-Jabari. Era l’inizio dell”Operazione Breaking Dawn‘ (‘l’arrivo di un nuovo giorno’) contro la Jihad Islamica nella Striscia di Gaza.

La situazione era tesa da quando lunedì 1° agosto i militari israeliani avevano arrestato a Jenin il leader della Jihad Islamica in Cisgiordania Bassam al-Saadi.

Nelle ore successive Israele ha lanciato ripetutamente raid aerei sulla Striscia, uccidendo, secondo una nota del Ministero della Salute palestinese, emessa nella tarda serata del 6 agosto, 24 persone -tra i morti 6 bambini- e ferendone 203.

La Jihad islamica palestinese, da parte sua, ha dichiarato, il 5 agosto, di aver lanciato un centinaio di razzi contro il sud di Israele, per rappresaglia all’uccisione del suo comandante. Nessuna vittima.

Nella serata del 5 agosto, il premier israeliano Yair Lapid, ha dichiarato che l’operazione lanciata da Israele contro l’organizzazione Jihad islamica nella Striscia di Gaza «durerà il tempo necessario». Mentre il Ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha autorizzato le forze armate a richiamare fino a 25.000 riservisti.

Per l’ennesima volta, al centro delle violenze, la Striscia di Gaza e i suoi abitanti.

Ma cos’è la Striscia di Gaza?

La Striscia è un lembo di terra di circa 365 kmq, confinante con Israele e Egitto, popolato da 2 milioni di persone. E’ stata definita ‘la più grande prigione a cielo aperto del mondo‘.

Si tratta di un piccolo territorio palestinese autonomo che è finito sotto l’occupazione israeliana, insieme alla Cisgiordania e a Gerusalemme est, dopo la guerra arabo-israeliana del 1967, la così detta ‘guerra dei sei giorni‘.

«Gaza faceva parte della Palestina storica prima che lo Stato di Israele fosse creato, nel 1948, in un violento processo di pulizia etnica, espellendo centinaia di migliaia di palestinesi dalle loro case. Fu catturata dall’Egitto, durante la guerra arabo-israeliana del 1948, e rimase sotto il controllo egiziano fino al 1967, quando Israele conquistò i restanti territori palestinesi in una guerra con i Paesi arabi vicini», racconta ‘Al Jazeera‘. La Striscia è stata al centro delle guerre arabo-israeliane.

«Gaza non è che uno dei punti focali del conflitto israelo-palestinese. Sebbene faccia parte dei territori occupati da Israele, la Striscia di Gaza è stata separata dalla Cisgiordania e da Gerusalemme est quando è stato creato Israele. Da allora è stata oggetto di una serie di restrizioni israeliane che compartimentalizzano i territori palestinesi».

Prosegue ‘Al Jazeera‘: «Il blocco israeliano della Striscia di Gaza occupata, nella sua forma attuale, è in vigore dal giugno 2007, quando Israele ha imposto un blocco ermetico terrestre, marittimo e aereo all’area.

Israele controlla lo spazio aereo e le acque territoriali di Gaza, nonché due dei tre valichi di frontiera; il terzo è controllato dall’Egitto.

Il movimento di persone dentro e fuori la Striscia di Gaza avviene attraverso il valico di Beit Hanoun (conosciuto dagli israeliani come Erez) con Israele e il valico di Rafah con l’Egitto. Sia Israele che l’Egitto hanno mantenuto i loro confini in gran parte chiusi e sono responsabili dell’ulteriore deterioramento della già grave situazione economica e umanitaria.

Israele consente il passaggio attraverso il valico di Beit Hanoun solo in ‘casi umanitari eccezionali, con particolare attenzione ai casi medici urgenti’. Il numero di palestinesi in uscita attraverso il valico durante il decennio 2010-2019 è stato in media di 287 persone al giorno, secondo le Nazioni Unite. Da maggio 2018 il valico di Rafah controllato dall’Egitto ha aperto in maniera irregolare, registrando una media giornaliera di 213 uscite nel 2019».

«A partire dalla fine degli anni ’80, con lo scoppio della prima rivolta palestinese, o Intifada, Israele iniziò a imporre restrizioni introducendo un sistema di permessi che richiedeva ai palestinesi di Gaza di ottenere permessi difficili da ottenere per lavorare o viaggiare attraverso Israele o accedere ai territori occupati Cisgiordania e Gerusalemme est.

Dal 1993 in particolare, Israele ha utilizzato regolarmente tattiche di ‘chiusura‘ nei territori palestinesi, a volte impedendo a tutti i palestinesi in determinate aree di andarsene, a volte per mesi.

Nel 1995, Israele ha costruito una recinzione elettronica e un muro di cemento attorno alla Striscia di Gaza, facilitando il collasso delle interazioni tra i territori palestinesi divisi.

Nel 2000, quando scoppiò la Seconda Intifada, Israele annullò molti dei permessi di viaggio e di lavoro esistenti a Gaza e ridusse significativamente il numero di nuovi permessi rilasciati.

Nel 2001, Israele ha bombardato e demolito l’aeroporto di Gaza, solo tre anni dopo la sua apertura.

Quattro anni dopo, in quello che Israele ha chiamato il ‘disimpegno‘ da Gaza, circa 8.000 ebrei israeliani che vivevano in insediamenti illegali a Gaza furono ritirati dalla Striscia».

«Israele afferma che la sua occupazione di Gaza è cessata da quando ha ritirato le sue truppe e i suoi coloni dal territorio, ma il diritto internazionale considera Gaza come un territorio occupato poiché Israele ha il pieno controllo dello spazio».

«Nel 2006, il movimento Hamas ha vinto le elezioni generali e ha preso il potere, in un violento conflitto con il suo rivale, Fatah, dopo che quest’ultimo ha rifiutato di riconoscere l’esito del voto. Dall’ascesa al potere di Hamas, nel 2007, Israele ha fortemente intensificato il suo assedio».

«Il blocco di Israele ha tagliato fuori i palestinesi dal loro principale centro urbano, Gerusalemme, che ospita ospedali specializzati, consolati stranieri, banche e altri servizi vitali, anche se i termini degli accordi di Oslo, del 1993, stabilivano che Israele doveva trattare i territori palestinesi come un’unica entità politica, da non dividere.

Bloccando i viaggi a Gerusalemme est, Israele impedisce anche ai palestinesi cristiani e musulmani di Gaza di accedere ai loro centri di vita religiosa.

Le famiglie sono state divise, ai giovani è stata negata l’opportunità di studiare e lavorare al di fuori di Gaza e a molti è stato negato il diritto di ottenere l’assistenza sanitaria necessaria.

Il blocco contravviene all’articolo 33 della Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta le punizioni collettive che impediscono la realizzazione di un’ampia gamma di diritti umani».

«L’assedio di Israele a Gaza ha devastato la sua economia e portato a quello che l’ONU ha chiamato il ‘de-sviluppo‘ del territorio, un processo attraverso il quale lo sviluppo non è solo ostacolato ma invertito.

Circa il 56 per cento dei palestinesi a Gaza soffre di povertà, e la disoccupazione giovanile si attesta al 63 per cento, secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese.

Più del 60 per cento dei palestinesi a Gaza sono rifugiati, espulsi dalle loro case in altre parti della Palestina nel 1948, in luoghi come Lidda (Lod) e Ramla, e ora vivono a pochi chilometri dalle loro case e città originarie.

L’assedio ha portato a una carenza di articoli di base come cibo e carburante. Ha anche ostacolato il potenziale di sviluppo economico a lungo termine di Gaza. I problemi cronici, come l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e all’acqua potabile, sono diventati più pronunciati.

Dall’inizio dell’assedio, Israele ha lanciato quattro lunghi assalti militari a Gaza: nel 2008, 2012, 2014 e 2021. Ciascuno di questi attacchi ha esacerbato la già disastrosa situazione di Gaza. Migliaia di palestinesi sono stati uccisi, inclusi molti bambini, e decine di migliaia di case, scuole ed edifici per uffici sono state distrutte.

La ricostruzione è stata quasi impossibile perché l’assedio ha impedito ai materiali da costruzione, come acciaio e cemento, di raggiungere Gaza.

Nel corso degli anni, gli attacchi missilistici israeliani e le incursioni a terra hanno danneggiato anche gli oleodotti e le infrastrutture di trattamento delle acque reflue di Gaza. Di conseguenza, le acque reflue spesso si infiltrano nell’acqua potabile, il che ha provocato un forte aumento delle malattie trasmesse dall’acqua.

Più del 95 per cento dell’acqua di Gaza è stata resa non potabile, secondo le Nazioni Unite.

I piani per migliorare la qualità dell’acqua di Gaza sono stati vanificati dalla crisi energetica in corso. I progetti idrici sono tra i maggiori consumatori di elettricità. Senza energia sufficiente per mantenere i sistemi idrici e sanitari esistenti, è impossibile costruirne di nuovi.

Molte case a Gaza si affidano a pompe elettriche per spingere l’acqua in cima all’edificio. Niente elettricità per loro significa niente acqua.

Le interruzioni di corrente hanno avuto un effetto devastante sugli studenti di Gaza. A casa, sono costretti a studiare con una lampada a gas o a lume di candela. Questo ostacola la loro capacità di concentrazione e di apprendimento. I generatori possono alimentare le luci, ma sono rumorosi e spesso mancano di carburante sufficiente per alimentarli. A scuola, i blackout significano che il cibo marcisce, le latrine sono lasciate sporche e non c’è acqua pulita per lavarsi le mani.

Uno dei gruppi più vulnerabili colpiti dall’assedio sono quelli con malattie croniche. Nel 2016, Israele ha approvato meno del 50 per cento delle richieste di uscita dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Beit Hanoun per cure mediche all’estero.

Il blocco di Israele ha posto le basi per una profonda catastrofe umanitaria. Già nel 2015 l’ONU aveva avvertito che le condizioni si stavano deteriorando a un ritmo così rapido che Gaza avrebbe potuto essere inabitabile entro il 2020.

Fondata nel 1987, Hamas è emersa durante la Prima Intifada che ha visto una mobilitazione popolare dei palestinesi contro l’occupazione israeliana.

Il 25 gennaio 2006, Hamas ha sconfitto il partito Fatah, guidato da Mahmoud Abbas, alle elezioni parlamentari. Hamas ha poi cacciato Fatah dalla Striscia dopo che quest’ultima si era rifiutata di riconoscere i risultati del voto.

Dal 2007 Hamas e Fatah governano rispettivamente la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Fatah, il partito al governo in Cisgiordania, è guidato dal Presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, eletto nel 2005.

Hamas si definisce un movimento islamico palestinese di liberazione e resistenza nazionale, con l’obiettivo di «liberare la Palestina e affrontare il progetto sionista».

Mentre la carta fondante di Hamas del 1988 richiedeva la liberazione di tutta la Palestina storica, compreso l’attuale Israele, nel 2017 ha pubblicato un nuovo documento politico, in cui il movimento affermava che avrebbe accettato i confini del 1967 come base per uno Stato palestinese, con Gerusalemme come capitale e il ritorno dei profughi alle loro case.

Hamas non riconosce la legittimità dello Stato di Israele e ha scelto la resistenza armata come metodo per la liberazione dei territori».

Come detto da quando ha posto l’assedio a Gaza, nel 2007, Israele ha lanciato quattro grandi e prolungati assalti nell’area, tra il 2008 e il 2021.

«Nel 2008, dopo che Hamas ha respinto Fatah, il primo grande assalto israeliano a Gaza è continuato per 23 giorni. Denominato da Israele ‘Operazione Piombo Fuso‘, 47.000 case sono state distrutte e più di 1.440 palestinesi sono stati uccisi, inclusi almeno 920 civili.

Nel 2012, le forze israeliane hanno ucciso 167 palestinesi, inclusi 87 civili, in un assalto di otto giorni soprannominato da Israele ‘Operazione Pilastro della Difesa‘. Il bilancio delle vittime includeva 35 bambini e 14 donne. Anche le infrastrutture di Gaza sono state gravemente danneggiate; 126 case sono state completamente distrutte e sono state colpite, tra le altre strutture, anche scuole, moschee, cimiteri, centri sanitari e sportivi e istituzioni dei media.

Due anni dopo, nel 2014, in un arco di 50 giorni, Israele ha ucciso più di 2.100 palestinesi, inclusi 1.462 civili e quasi 500 bambini. Durante l’assalto, soprannominato dagli israeliani ‘Operazione Margine di protezione‘, circa 11.000 palestinesi sono rimasti feriti, 20.000 case sono state distrutte e mezzo milione di persone sono state sfollate dalle loro case», conclude ‘Al Jazeera‘.

Nel 2021 è scattata l”Operazione Guardiani delle Mura‘. Bilancio 256 palestinesi uccisi, di cui 66 minorennni.