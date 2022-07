Chiedi chi era Angelo Guglielmi. Così come cantavano gli Stadio in ‘Chiedi chi erano i Beatles‘, parafrasandoli proviamo a raccontare «chi era mai questo Angelo Guglielmi». In genere e curiosamente sempre ricordato con nome e cognome, ci ha salutato beatamente, nel sonno, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 luglio di questo 2022. A 93 anni.

La storia. Noto come ‘critico letterario’, è stato molto di più. Divenuto a sopresa, e all’inizio tra non poche perplessità, Direttore di Rai3, lancia programmi e personaggi che hanno fatto la storia della Rete e della televisione pubblica. Nativo di Arona, in provincia di Novara, vi vede la luce il 2 aprile del 1929. Quando vide la luce, poi, della propria multiforme vocazione non si sa. Chissà se lo sapeva almeno lui. La sua lunga e laboriosa vita ne comprende almeno quattro. Critico letterario. Direttore della Terza Rete Rai. Pesidente dell’Istituto Luce. Assessore alla Cultura del Comune di Bologna. E pure Saggista (assiduo) ed Editorialista. Entrato in Rai con il celebre concorso del 1955 che tanti talenti portò all’interno dell’Ente radiotelevidivo di Stato, diresse poi Rai3 per sette anni, dal 1987 al 1994. Dando vita a una Rete audace e innovativa, creando quella che è stata definita ‘Tv della realtà‘.

Sotto la sua direzione nacquero programmi come Samarcanda, Blob, Telefono giallo, Quelli che il calcio, Il portalettere, Telegiornale zero, La tv delle ragazze, Avanzi, Mi manda Lubrano, Chi l’ha visto?, Ultimo minuto, Un giorno in pretura. Lancia conduttori e autori: Michele Santoro, Corrado Augias, Serena Dandini, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Giuliano Ferrara, Daniele Luttazzi e tanti altri. Lo share medio della rete passa in breve volger di tempo da meno dell’un per cento ad oltre il dieci. Chiusa questa esperienza, dal 1995 al 2001 fu poi Presidente e Amministratore delegato dell’Istituto Luce. Dal 2001 al 2004 membro del Comitato di consulenza dell’Enciclopedia del cinema dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Dal 2004 al 2009 accetta la proposta di Sergio Cofferati, Sindaco di Bologna, e vi si impegna come Assessore alla Cultura.

Guglielmi ed i suoi amici e sodali hanno ‘fatto’ la storia culturale e non solo del ‘900. È stato anche tra i fondatori del collettivo letterario della neo avanguardia Gruppo 63, con Umberto Eco, Edoardo Sanguineti, Beniamino Placido, Alberto Arbasino. Scrive per i quotidiani Paese Sera e Corriere della Sera. Lungamente critico letterario de L’Espresso, ha collaborato sino a non molto tempo fa con Tuttolibri de La Stampa. Degli ultimi anni la collaborazione con il Fatto Quotidiano, specie nella versione digitale. Numerose le pubblicazioni riguardanti televisione e comunicazione, alcune a quattro mani con Stefano Balassone, già suo vice alla guida di Rai3. E qui vanno ricordati, doverosamente, altri due dirigenti Rai che fecero la fortuna di quella straordinaria e irripetibile stagione televisiva: Bruno Voglino e Arnaldo Bagnasco. Ché il genio di Angelo Guglielmi è stato anche quello di valorizzare i talenti, di qualunque tipo fossero.

Come saggista particolarmente rilevante la trilogia degli anni Sessanta dedicata a Michelangelo, Dante, Cavour. Tra le altre opere: Avanguardia e sperimentalismo (1964), Vent’anni di impazienza (1965), Vero e falso (1968), La letteratura del risparmio (1973), Carta stampata (1978), Il piacere della letteratura (1981), Trent’anni di intolleranza (mia) (1995), Il romanzo e la realtà (2010). Tre anni fa, per i suoi novanta, uscì per La Nave di Teseo la raccolta Sfido a riconoscermi-Racconti sparsi. Una messe di incontri da Gadda ad Arbasino, da Calvino a Eco, da Moravia a Pasolini e la narrazione del passaggio dal Neorealismo ai Reality tv.

Questa la storia fattuale. C’è poi una ‘storia di sintesi’ di chi era, ed è, realmente Angelo Guglielmi. Uno che è sempre stato coerente con sé stesso. Scorbutico e affabile. A modo suo generoso. Uno che non aveva tanta voglia di rotture di scatole (eufemismo), in questo molto simile al pur diversissimo, da ogni punto di vista, Indro Montanelli. Uno che ha dimostrato che se sai fare bene un mestiere, studiando e applicandoti li sai fare bene tutti.

‘Chiedi chi erano i Beatles’ era in origine una poesia di Roberto Roversi. Lucio Dalla propose di musicarla a Gaetano Curreri, leader ed anima degli Stadio. Grande ed indimenticato successo. Roversi, nato e vissuto a Bologna dal 1923 al 2012, è stato scrittore, poeta, paroliere (a volte, come in questo caso, firmandosi Norisso), giornalista, libraio. In gioventù partigiano, dal 1948 al 2006 gestisce la Libreria Antiquaria Palmaverde nella sua città natale e di elezione. Ha fondato e diretto le riviste Officina (con Francesco Leonetti e Pier Paolo Pasolini) e Rendiconti. «Chi erano mai questi Beatles» fa dunque cantare agli Stadio, con i Beatles che diventano pretesto di racconto del passato e analisi dei ricambi generazionali, il gruppo di Liverpool metafora della vita trascorsa. Era il 1984. Trentotto anni fa. E i Beatles erano già quasi lontani nella pur recente memoria. Figuriamoci oggi. E allora similmente oggi chiedersi, e ricostruire, chi sia stato mai questo Angelo Guglielmi, l’uomo che reinventò la televisione ma non solo, significa immergersi in un passato recente che ‘costituisce’ il nostro presente. E quindi il nostro futuro.

