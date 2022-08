Sia l’Azerbaigian che l’Armenia conoscono gli orrori della guerra in prima persona, non per sentito dire. La guerra del Karabakh di 44 giorni ha riportato alla memoria ricordi dolorosi degli anni ’90 associati alla prima guerra del Karabakh e alle sue devastanti conseguenze. È stato un vero peccato che l’Azerbaigian abbia dovuto utilizzare mezzi militari per imporre l’osservanza da parte dell’Armenia delle norme e dei principi internazionali, nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (822, 853, 874, 884) che riaffermavano l’integrità territoriale azera. Tuttavia, poiché il processo di pace guidato dal Gruppo OSCE di Minsk non è riuscito a fornire alcuna soluzione accettabile al conflitto di lunga durata e l’Armenia è diventata sempre più ostile e poco cooperativa da quando il Primo Ministro Pashinyan è salito al potere, la guerra è rimasta l’unica via d’uscita lo stallo.

Molto è cambiato dalla firma della Dichiarazione Trilaterale del 10 novembre 2020 e c’è una reale speranza che gli accordi esistenti che hanno posto fine alla guerra tra le due nazioni saranno pienamente rispettati. Nel periodo successivo al conflitto, le parti si incontrano con l’assistenza di mediatori internazionali come l’Unione Europea e la Federazione Russa per chiarire le questioni derivanti dagli impegni pertinenti nella Dichiarazione Trilaterale di novembre, inclusa la normalizzazione Armenia-Azerbaigian; delimitazione e demarcazione dei confini; questioni culturali e umanitarie; e le questioni relative all’apertura di tutte le comunicazioni economiche nella regione.

Tuttavia, i recenti eventi che si sono nuovamente verificati tra Armenia e Azerbaigian testimoniano la riluttanza della parte armena a rispettare i propri impegni sotto la dichiarazione del 10 novembre 2020. Per prima cosa, le incongruenze e le controversie che circondano la narrativa ufficiale dell’Armenia quando si tratta del periodo postbellico sono molto deludenti, per non dire altro. Un momento il primo ministro armeno Nikol Pashinyan dichiara che l’Armenia deve ridurre le sue richieste massimaliste riguardo al Karabakh; il successivo, fa di nuovo una dichiarazione incendiaria che implica le rivendicazioni territoriali / secessioniste dell’Armenia contro l’Azerbaigian.

Non molto tempo fa, Nikol Pashinyan, in un discorso all’Assemblea nazionale del paese il 13 aprile 2022, ha rilasciato diverse dichiarazioni sensazionali sulla gestione da parte dell’Armenia del suo ex conflitto con l’Azerbaigian, nonché sulle prospettive future. In quest’ultimo in particolare, Pashinyan ha osservato che, “Oggi la comunità internazionale ci sta dicendo ancora una volta di abbassare un po’ il nostro livello sullo status del Nagorno-Karabakh”, apparentemente riferendosi alle affermazioni massimaliste sulla cosiddetta ‘indipendenza del Nagorno -Karabakh’: una narrazione dominante nella posizione dell’Armenia durante l’intero corso del conflitto. Il messaggio inviato da questa dichiarazione è stato potente, poiché ha testimoniato la crescente comprensione in Armenia della necessità di normalizzare le relazioni con l’Azerbaigian. L’Armenia aveva anche precedentemente accettato la proposta in cinque punti dell’Azerbaigian che era stata avanzata nel marzo 2022 come base per un futuro trattato di pace.

Avanti veloce fino al 4 agosto 2022, un paio di mesi dopo il riconoscimento di cui sopra, il Primo Ministro armeno, alla riunione del governo di quel giorno, ha rilasciato un’altra controversa dichiarazione che conteneva affermazioni secessioniste che interessavano l’integrità territoriale dell’Azerbaigian, minando così alla fine il post-conflitto agenda di pace. Ha specificamente osservato che l’Azerbaigian deve accettare tre condizioni: in primo luogo, l’esistenza del Nagorno-Karabakh come entità separata; secondo, il fatto che c’è una nuova linea di contatto in Karabakh; e terzo, il ruolo centrale del Corridoio Lachin che unisce l’Armenia con il Karabakh.

I commenti di Pashinyan, sfortunatamente, hanno poco valore quando si tratta di promuovere l’agenda di pace postbellica e ignorano le disposizioni pertinenti della Dichiarazione Trilaterale. Quest’ultimo non ha specificato un’entità separata denominata “Nagorno-Karabakh” né ha definito una nuova linea di contatto. La Dichiarazione di novembre è piuttosto chiara sul porre fine alle ostilità armate tra le parti in guerra e garantire il ritiro di tutte le forze armate appartenenti alla Repubblica di Armenia e ai suoi delegati dai territori liberati dell’Azerbaigian, Karabakh incluso. Il dispiegamento del contingente di mantenimento della pace russo lungo le linee di faglia – esistenti per quel momento – dove si verificarono le ostilità militari tra le parti in guerra non creò automaticamente una nuova linea di contatto. Il concetto di una nuova linea di contatto è viziato, così come qualsiasi tentativo di stravolgere l’essenza dei documenti già firmati e degli impegni associati. Tali tentativi non fanno altro che danneggiare la fragile agenda di pace postbellica che si sta avvicinando a qualche progresso grazie agli sforzi compiuti dall’Azerbaigian e dai mediatori internazionali come l’Unione Europea e la Federazione Russa.

Purtroppo, la dichiarazione di cui sopra di Nikol Pashinyan è arrivata in mezzo alla retorica accresciuta nelle alte sfere dell’Armenia che ha anche trasmesso messaggi di sfida sull’attuazione degli impegni dell’Armenia nei confronti della Dichiarazione Trilaterale del 10 novembre 2020. Poco prima che Pashinyan facesse le sue famigerate osservazioni, il presidente del Consiglio di sicurezza armeno, Armen Grigoryan, ha affermato che le richieste dell’Azerbaigian di sostituire il corridoio di Lachin con un percorso alternativo non sono presumibilmente legittime perché non tutte le parti hanno concordato una nuova rotta alternativa. Tuttavia, l’articolo 6 della Dichiarazione di novembre afferma:

… Previo accordo delle Parti, nei prossimi tre anni sarà definito un piano per la costruzione di una nuova rotta lungo il corridoio di Lachin, che preveda la comunicazione tra il Nagorno-Karabakh e l’Armenia, con il successivo ridispiegamento del contingente di mantenimento della pace russo per proteggere questo percorso. La Repubblica dell’Azerbaigian garantisce la sicurezza dei cittadini, dei veicoli e delle merci che viaggiano lungo il corridoio di Lachin in entrambe le direzioni…

Questo estratto afferma chiaramente che un percorso alternativo al Corridoio di Lachin deve essere deciso entro il 2023 e la costruzione di questa strada da parte dell’Azerbaigian è già prossima al completamento. Per quanto riguarda l’argomento utilizzato da Grigoryan secondo cui non tutte le parti hanno concordato sulla via alternativa, va tenuto presente che il testo della dichiarazione di novembre è stato firmato da tutte le parti, compresa l’Armenia, ed è pienamente legittimo che l’Azerbaigian lanciare l’iniziativa per costruire un percorso alternativo al Corridoio Lachin, dato che l’accordo in linea di principio di tutte le parti è già sancito dalla Dichiarazione Trilaterale e il Karabakh è una parte dell’Azerbaigian riconosciuta a livello internazionale. Ancora una volta, manomettere il linguaggio della Dichiarazione Trilaterale è un tentativo di interpretare erroneamente gli obblighi esistenti, chiaramente per evitare l’attuazione degli impegni di una delle parti, e vanifica l’unica opportunità di pace nella regione dopo così tanti anni.

Purtroppo, l’atteggiamento sprezzante mostrato dall’Armenia nei confronti degli impegni esistenti non si limita alle questioni summenzionate. Lo stesso vale anche per l’articolo 4 della Dichiarazione Trilaterale, che chiede il ritiro completo di tutte le restanti forze armate dell’Armenia dai territori liberati dell’Azerbaigian. Più precisamente, l’articolo 4 recita: “il contingente di mantenimento della pace della Federazione Russa sarà dispiegato parallelamente al ritiro delle forze armate armene”. Sfortunatamente, permangono ancora ostacoli rispetto a questa clausola della Dichiarazione Trilaterale di novembre, e l’onere al riguardo spetta all’Armenia vera e propria e alle forze di pace russe, la cui responsabilità è garantire che nessuna forza armata armena rimanga nei territori dell’Azerbaigian. Il presidente Ilham Aliyev, in una delle sue dichiarazioni di metà luglio, ha menzionato che la parte russa ha promesso di far lasciare le milizie armene rimaste dai territori dell’Azerbaigian entro giugno 2022, tuttavia, la questione rimane irrisolta.

Le violazioni dell’articolo 4 della Dichiarazione Trilaterale continuano a causare morti ea diffondere l’insicurezza. Attacchi periodici da parte dei resti delle forze armate e delle milizie armene dalle aree di dispiegamento temporaneo delle forze di pace russe contro le posizioni azere nelle aree liberate causano giustificate frustrazioni in Azerbaigian e generano risposte dure. A seguito dell’ultima operazione di sabotaggio terroristico condotta dalle milizie armene il 3 agosto 2022, il militare azerbaigiano Anar Kazimov è stato ucciso. In risposta, il 4 agosto, l’Azerbaigian ha lanciato una breve operazione militare chiamata Qisas (vendetta) e ha ripreso il controllo sulle alture strategiche di Qirkhqiz e Saribaba lungo la catena del Karabakh della catena montuosa del Piccolo Caucaso e ancora una volta ha dimostrato che la sua risposta militare alle provocazioni dell’Armenia è stata necessario, ma proporzionale.

Problemi simili si ripetono anche per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 9 della Dichiarazione Trilaterale di novembre, che prevede l’apertura di tutte le comunicazioni nella regione. Sebbene le questioni di connettività non siano al centro di questo articolo, è comunque degno di nota il fatto che l’atteggiamento dell’Armenia con l’idea di cooperare o meno con l’Azerbaigian per trasformare in realtà il “corridoio Zangezur” abbia gettato una chiave nei lavori in corso in questa direzione. La piena attuazione della Dichiarazione Trilaterale di novembre è necessaria per il raggiungimento di una pace sostenibile, lo sviluppo e l’eliminazione di ogni possibilità di futura guerra nella regione. Se c’è una cosa che tutti, compresa l’Armenia, hanno dovuto imparare dai 44 giorni di guerra del Karabakh, è stata quella forzata occupazione dei territori degli stati sovrani riconosciuti a livello internazionale, i tentativi di violare l’inviolabilità dei confini di stato, le politiche volte alla pulizia etnica e altre politiche illegali non hanno alcuna possibilità di sopravvivere. Trasformare la normalizzazione postbellica e la pace in una montagna russa di controversie e adottare un atteggiamento accogliente riguardo all’attuazione degli impegni esistenti non è la strada da percorrere.