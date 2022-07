Dall’inizio della guerra russa in Ucraina, analisti politici e commentatori hanno cercato segnali di spaccatura all’interno della classe dirigente russa che potessero segnalare un calo del sostegno al regime di Vladimir Putin. Nei giorni successivi all’invasione russa dell’Ucraina, alcuni media hanno raccontato storie di shock e orrore per la decisione di Putin di attaccare un Paese vicino. Sebbene le élite russe non formino un’entità coesa, alcuni attributi del regime di Putin assicurano che su questioni politiche chiave appaiano come un fronte unito, nonostante le crescenti tensioni e il malcontento.

Alcuni membri dell’élite russa hanno condannato pubblicamente la guerra o hanno segnalato di non essere d’accordo con la decisione di Putin di lanciarla. Tra loro c’erano il capo della Federazione Internazionale degli Scacchi e l’ex vice Primo Ministro Arkady Dvorkovich, il diplomatico russo Boris Bondarev, i miliardari Oleg Tinkov, Mikhail Fridman e Oleg Deripaska. Roman Abramovich, sebbene non abbia condannato esplicitamente la guerra, ha aiutato i negoziati di pace con l’Ucraina. L’inviato russo per il clima Anatoly Chubais è stato ancora più poco appariscente nel suo dissenso: si è dimesso in silenzio e ha lasciato il Paese.

Alcuni membri dell’élite hanno confessato il loro shock e orrore ai media in condizione di anonimato: «Nessuno si rallegra. Molti capiscono che si tratta di un errore», così un alto funzionario russo ha descritto l’atmosfera al Cremlino nei primi giorni di guerra. «È la paranoia che ha raggiunto il punto di assurdità», ha detto un altro riferendosi a Putin. Eppure, tre settimane dopo, le interviste con gli stessi interlocutori hanno prodotto messaggi diversi: «Ora che loro [l’Occidente] ci hanno imposto sanzioni… li fottiamo tutti».

Altri, come la maggior parte dei membri della Duma di Stato e del Consiglio delle Federazioni,hanno dimostrato il loro pieno appoggio alla ‘operazione militare speciale’ di Putin. Ma la maggioranza sembrava rimanere in silenzio.

La realtà degli atteggiamenti e dei comportamenti delle élite è una questione complessa, che richiede uno studio attento.

L’aspetto di una facciata monolitica non indica la coesione delle élite basata su valori e credenze comuni, un fattore che potrebbe tenerle insieme a lungo termine.

Gli sforzi iniziali di Putin per consolidare le élite hanno avuto successo solo in parte, poiché vari gruppi d’élite hanno continuato a perseguire interessi divergenti e a litigare per influenza e risorse, dimostrando lealtà a Putin indipendentemente dalle loro opinioni reali.

Ma quando la torta economica russa ha iniziato a ridursi, in seguito alle sanzioni del 2014, il Presidente russo ha fatto sempre più affidamento su una combinazione di risentimento, ideologia ultraconservatrice, repressioni mirate e atmosfera generale di paura per rafforzare la sua presa sul potere e tenere a freno le élite.

Oggi, le élite russe, a meno che non siano veri sostenitori della guerra di Putin in Ucraina, si trovano in gran parte paralizzate dagli alti costi di dissenso o defezione, sia in Russia che in Occidente, optando per lo status quo, che si aggiunge alle crescenti tensioni interne e crea maggiori rischi per il regime in futuro.

Per definizione, le élite sono composte dai massimi decisori nelle sfere politiche, economiche e militari. Mentre sotto il regime autoritario della Russia, le élite possono essere intese come la classe dirigente, il loro potere e la loro capacità decisionale sono relativamente limitati. Possono competere per varie risorse, ma devono seguire una serie di regole formali e informali in evoluzione e riconoscere l’autorità di Vladimir Putin, che è posizionato come l’arbitro finale e detentore del potere nel sistema politico. La portata della loro influenza dipende anche dal gruppo d’élite a cui appartengono.

Il politologo Peter Rutland della Wesleyan University identifica quattro principali gruppi d’élite emersi in Russia negli ultimi decenni: la cerchia ristretta di Putin, gli oligarchi, i siloviki e la burocrazia statale.

Secondo Minchenko Consulting, una società di comunicazione con sede a Mosca che ha sviluppato un modello dell’élite politica russa chiamato ‘Politburo 2.0’ (dal nome dell’omonimo comitato esecutivo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica), a partire dall’anno scorso, la cerchia ristretta di Putin include: la guida del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, il suo vice ed ex Presidente russo Dmitry Medvedev, il capo del Rostec Sergei Chemezov, il capo del Rosneft Igor Sechin, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, il Ministro della Difesa Sergei Shoigu e tre uomini d’affari con stretti legami personali con Putin -il Presidente della banca Rossiya Yuri Kovalchuk, il proprietario della società di investimento privata Volga Group Gennady Timchenko, e Arkady Rotenberg, comproprietario di Stroygazmontazh, la più grande società di costruzione di gasdotti in Russia.

Il gruppo degli oligarchi è composto da due sottogruppi: i cosiddetti ‘vecchi‘ oligarchi, che sono arrivati alla ricchezza e al potere negli anni ’90 sotto la presidenza di Boris Eltsin, e i ‘nuovi‘oligarchi, che sono saliti alla ribalta sotto Putin.

Il primo gruppo comprende Mikhail Fridman, Roman Abramovich e Oleg Deripaska, ed è, in una certa misura, più occidentalizzato rispetto alla sua controparte, avendo adottato la strategia delle ‘due tasche’: fare soldi in Russia ma parcheggiarli in Occidente. I membri principali del secondo gruppo sono i suddetti soci di Putin: Kovalchuk, Timchenko, Rotenberg e alcuni altri.

Secondo all’analista politico Kirill Rogov, inizialmente gli oligarchi di Putin avevano avuto difficoltà a legalizzare il loro capitale in Occidente a seguito delle sanzioni legate alla Crimea, rafforzando ulteriormente la loro posizione anti-occidentale. Di conseguenza, si sono affermati come un gruppo più potente, influente e ideologicamente coeso tra gli oligarchi russi.

Il gruppo siloviki comprende i leader di tutte le principali agenzie di sicurezza e militari, come il direttore del Servizio di sicurezza federale (FSB) Alexander Bortnikov, il capo del servizio di intelligence estero Sergei Naryshkin, i già citati Shoigu e Patrushev, nonché il direttore della Guardia nazionale Viktor Zolotov e Presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov.

I giornalisti investigativi Andrei Soldatov e Irina Borogan hanno descritto l’FSB come la ‘nuova nobiltà’ della Russia e la vera élite del Paese nel loro libro del 2010. Ma in seguito, a causa degli errori politici dell’agenzia, Putin ha ridotto il suo potere e ridotto la concorrenza interna, determinando così un difetto fatale: si è prosciugato il flusso di informazioni critiche alla leadership politica. Le conseguenze di questa decisione, come di recente riportati dal progetto investigativo ‘Storie importanti‘, si riflettono nella scarsa qualità dell’intelligence dell’FSB sulla situazione interna dell’Ucraina, che potrebbe essere stata un fattore determinante nella sottovalutazione delle capacità dell’Ucraina da parte di Putin.

La burocrazia statale costituisce il quarto gruppo d’élite, che, in una certa misura, è emerso sulla base della nomenklatura sovietica, la burocrazia dominante. Tra i membri chiave dei burocrati a livello federale ci sono il capo dell’Amministrazione presidenziale Anton Vaino, i suoi vice Sergei Kiriyenko e Dmitry Kozak, il Primo Ministro Mikhail Mishustin, il Primo vice Primo Ministro Andrei Beloussov, il capo della Banca centrale Elvira Nabiullina e altri. La burocrazia regionale comprende capi di regioni che hanno un significato politico ed economico per il centro federale, ad esempio leader del Tatarstan o nativi di San Pietroburgo, i trapianti d’élite regionali più grandi e di maggior successo guidati dallo stesso Putin.

Le élite sono normalmente tenute insieme dal consenso o dall’ideologia.

I primi sforzi di Putin per consolidare le élite russe, che avevano combattuto ferocemente negli anni ’90, hanno avuto successo in termini di creazione di un consenso sulle regole del gioco sotto il suo regime (ad esempio, Putin come l’ultimo arbitro politico), ma non si è mai tradotto nella vera unità di valori e credenze comuni. I gruppi elitari russi sono ancora impegnati in conflitti palesi e nascosti, godono di potere e autorità limitati, non sono d’accordo su simboli politici e figure storiche e sono molto lontani dalla coesione. Tuttavia, a causa del consolidamento del controllo dei media da parte di Putin, la visibilità della discordia delle élite si è notevolmente ridotta.

Nel corso dei suoi 22 anni al potere, lo stesso Putin ha subito una curiosa trasformazione ideologica.

All’inizio del suo mandato, ha negato la necessità di un’ideologia di Stato. Successivamente, ha abbracciato il conservatorismo e poi un bizzarro mix di idee prese in prestito dall’etnonazionalismo, dall’eurasianismo e dal totalitarismo. Il famoso commentatore politico russo Vladimir Pastukhov ha descritto l’attuale credo di Putin come basato sulle idee del fondamentalismo ortodosso, dello slavofilismo e dello stalinismo. Queste idee attingono a elementi profondamente radicati della storia politica, sociale e culturale russa e sono state portate alla luce dal Presidente russo come parte della sua ricerca dei ‘legami spirituali’ del Paese.

Dopo il discorso di Putin a Monaco del 2007, in cui ha esposto le sue lamentele nei confronti della politica estera statunitense, le narrazioni anti-occidentali sono diventate sempre più popolari tra le élite russe, spinte dalla propaganda controllata dallo Stato.

Un’emozione particolare che guida gli atteggiamenti antiamericani è il risentimento, radicato nella perdita di status della Russia sull’arena internazionale dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica e il successivo fallimento nel passaggio a un modello democratico occidentale. Il risentimento di Putin per quella che ha visto come la «più grande catastrofe geopolitica del 20° secolo» e la successiva espansione della NATO verso est, che percepiscecome un ‘tradimento’, alimenta il suo acuto desiderio di riconoscimento ed è diventato la sua ‘ossessione’, come ha recentemente sottolineato il veterano diplomatico statunitense Henri Kissinger.

Il risentimento è un legame emotivo che le élite russe condividono con il pubblico. Era in piena mostra dopo l’annessione della Crimea nel 2014, che ha creato un effetto di consenso senza precedenti in Russia, consentendo a Putin di resistere alle sanzioni occidentali e manipolare con successo l’opinione pubblica per presentare il Paese come una vittima dell’ostilità occidentale.

Il mix ideologico inventato, pur non presentando un insieme coerente di credenze e valori, offre comunque opportunità a varie fazioni d’élite di collegare le loro preferenze ideologiche alle idee specifiche del mix e quindi essere in grado di dimostrare lealtà. Eppure, nonostante questa pubblica conformità, pochissime idee uniscono veramente le élite russe.

Gli studiosi della Russia post-sovietica aggiungonoun altro fattore cruciale che tiene unite le élite russe: la corruzione, un legame tipico delle società ‘neopatrimoniali‘. Come dice Peter Rutland: «I clienti sponsorizzano le nomine dei clienti a posizioni governative o assegnano alle loro aziende appalti statali e, in cambio, i clienti offrono lealtà politica e una quota dei proventi».

La corruzione pervasiva della Russia crea una responsabilità collettiva delle élite, un giogo a cui è difficile sfuggire per coloro che operano all’interno del sistema. Molto è stato scritto e detto sulla corruzione del regime e sul suo ruolo nella cooptazione delle élite politiche. Va aggiunto che crea anche ricche opportunità per i servizi speciali, in particolare l’FSB, per tenere sotto controllo la lealtà delle élite e usarle per intimidazioni, ricatti ed estorsioni.

Dopo alcuni mesi in cui Putin è entrato in una guerra in piena regola con l’Ucraina, non ci sono stati segni che le élite russe siano pronte a dividersi per sfidare il regime.

«Oggi, sembra a molti all’interno della verticale del potere, che Putin abbia morso più di quanto potesse masticare, e poi non fosse abbastanza risoluto da farcela», scrive l’analista politico Tatiana Stanovaya. «Dal punto di vista dei falchi, Putin sembra debole. Ciò mette a dura prova qualsiasi solidarietà tra le élite con il Presidente e rende la sua base di supporto sempre più fragile», aggiunge. Tuttavia, Stanovaya conclude che «le possibilità del colpo di Stato sono estremamente basse e il sistema rimane in uno stato di ‘paralisi politica‘».

Discutendo l’idea di un colpo di Stato del siloviki russo, il giornalista Andrei Soldatov sostiene che, nonostante le attuali tensioni all’interno dei ranghi del servizio speciale, le possibilità di questo scenario sono scarse. I fattori storici e strutturali che hanno plasmato la sicurezza e le élite militari del Paese, la loro mancanza di un ampio sostegno e la diffusa cultura interna di sfiducia rendono improbabile un colpo di Stato.

Dmitry Muratov, redattore capo della testata indipendente ‘Novaya Gazeta‘ (che è stato costretto a sospendere la pubblicazione per la copertura della guerra in Ucraina) e vincitore quest’anno del Premio Nobel per la pace, in una recente intervista, è fermamente convinto di non vedere alcuna divisione all’interno le élite e che il cambio di regime è impossibile in questo momento.

Un altro giornalista veterano Alexei Venedictov, ex redattore capo di ‘Ekho Moskvy‘ (che è stato chiuso per aver riferito della guerra, mentre lo stesso Venedictov è stato dichiarato ‘agente straniero’), è d’accordo. Inoltre, ha riferito che molti alti funzionari della cerchia ristretta di Putin, che conosce in privato, erano ‘euforici’ per la guerra (‘siamo così cool!’), e ora sono diventati più imprenditori e determinati a lavorare sodo per il bene della loro pesantemente sanzionata Nazione.

La vice municipale di Mosca, Elena Kotyonochkina, ha definito la Russia fascista in una riunione di lavoro e di conseguenza è stata accusata di screditare l’esercito utilizzando una posizione ufficiale. È fuggita dal Paese, mentre il suo collega Alexei Gorinov, ha deciso di restare, ed è stato recentemente condannato a sette anni di carcere. Kotyonochkina si è lamentata: «All’inizio mi sono illusa che la guerra sarebbe presto finita e che non ci sarebbe stato Putin. Divisione dell’élite e tutto il resto … [Ora] penso che anche se l’Aia [Corte internazionale di giustizia] accusa Putin personalmente di crimini di guerra, ciò difficilmente causerebbe la divisione delle élite». Ha aggiunto che ciò potrebbe accadere solo dopo le dimissioni o la morte di Putin.

Allora perché, nonostante i chiari segni di malcontento per la guerra di Putin contro l’Ucraina,le élite russe sembrano essere unite e rifiutarsi di sfidare il Presidente, il suo sistema, o almeno protestare contro la guerra?

Una risposta ovvia è che il Cremlino si è mosso molto rapidamente per criminalizzare il reato amministrativo di ‘screditare le forze armate russe‘, con una punizione fino a 15 anni di carcere. Almeno 70 persone sono attualmente perseguite per questo reato.

Ma al di là di questo fattore immediato, ci sono ragioni politiche e psicologiche per la conformità di quei membri delle élite russe che non sono soddisfatti della situazione o non sanno cosa pensare al riguardo.

In primo luogo, la Russia di Putin è un regime altamente centralizzato in cui tutti i rami del potere sono essenzialmente subordinati al Presidente. Le elezioni sono costantemente truccate per impedire che un’autentica opposizione politica acceda al sistema politico; i media e la società civile sono assoggettati allo Stato; i movimenti di base sono soppressi o dirottati; e l’opinione pubblica è manipolata da una propaganda implacabile e potente. All’interno di questo regime, le persone hanno pochi sbocchi legittimi per esprimere opinioni diverse dalla ‘linea del partito’.

In secondo luogo, fino alle sanzioni relative alla Crimea, i vantaggi del sostegno al regime hanno superato l’opposizione e il dissenso. Dal suo terzo mandato in carica, Putin ha sempre più fatto affidamento sulla repressione per contrastare il dissenso, una tendenza che ha raggiunto livelli ancora più alti dopo la guerra in Ucraina.

Il regime ha impiegato una repressione mirata che è stata effettivamente utilizzata non solo contro attori politici non d’élite, come Alexei Navalny , o cittadini medi, come gli imputati nel caso Bolotnaya o nel caso Mosca, ma anche contro le élite. Le epurazioni dei ranghi d’élite sono diventate routine e l’incarcerazione di figure di alto profilo come uomini d’affari quali Mikhail Khodorkovsky, ex amministratore delegato della compagnia petrolifera Yukos e un tempo l’uomo più ricco della Russia, o il Ministro dello Sviluppo economico Alexei Ulyukaev, ha inviato chiari segnali che nessuno è intoccabile.

Terzo, alcune delle caratteristiche distintive della leadership politica di Putin sono la sua segretezza e imprevedibilità, che si scontrano con i bisogni psicologici fondamentali delle persone per la certezza e la sicurezza. Il suo stile di leadership, preso sullo sfondo del vasto apparato repressivo e della presenza pervasiva dei servizi speciali nella vita pubblica, genera costante paura.

Lo ha ampiamente dimostrato l’ansia trasudata dai membri del Consiglio di sicurezza russo durante un fatidico incontro del 21 febbraio 2022 dove sono stati costretti a concordare pubblicamente con la decisione di Putin di riconoscere due territori separatisti filorussi in Ucraina (l’autoproclamata Donetsk e Repubbliche popolari di Luhansk) come indipendenti, una mossa che precludeva un’invasione su vasta scala e implicava i partecipanti ai crimini di guerra. Allo stesso modo, come riportatodal ‘Washington Post‘, quando 37 dei più ricchi dirigenti d’azienda russi sono stati chiamati al Cremlino per l’incontro con Putin, «nessuno ha osato emettere un lamento di protesta».

In situazioni critiche, tre reazioni tipiche alla paura sono lotta, fuga o congelamento. Date le attuali realtà politiche della Russia, la lotta ha un costo elevato: la libertà o addirittura la vita. Anche la fuga può essere costosa, soprattutto sotto il regime delle sanzioni. L’ultima opzione è ‘congelare‘ – non fare nulla, andare in paralisi, che è probabilmente quello che è successo a molti membri d’élite quando le onde d’urto della guerra hanno spazzato il Paese.

Comunque, secondo l’analisi dalla Strategic Communications Agency, un’azienda di San Pietroburgo, il Cremlino potrebbe aver percepito un rischio nascosto in questa paralisi ed è attivamente impegnato nel controllo dei danni. Secondo quanto riferito, sono state impiegate diverse tecniche per affrontare la confusione e l’ansia delle élite: uso della retorica del tempo di guerra per mobilitare le élite e coordinare la loro resistenza alla pressione delle sanzioni; spingere ulteriormente sotto il tappeto i conflitti tra le élite; offrendo supporto economico per i loro sforzi di sostituzione delle importazioni (ad esempio, attraverso la nazionalizzazione delle attività estere delle società che hanno lasciato la Russia); e minacciando coloro che rifiutano di conformarsi all’ostracismo e all’isolamento. Questi sforzi potrebbero aver funzionato per ora, aiutando a mobilitare le élite di fronte al collasso economico della Russia, ma è improbabile che aiutino con i loro rancori e rabbia per le perdite subite e future.

Il regime di Putin affronta la sua prossima sfida -le elezioni presidenziali del 2024 e il suo problema di transizione al potere- in un ambiente esterno e interno sempre più ostile. Sono probabili ulteriori repressioni ed epurazioni delle élite. Resta da vedere se i danni accumulati possano costringere i gruppi d’élite a disertare o sfidare il regime di Putin. Al momento sembra improbabile.