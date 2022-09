Nonostante tutti i suoi discorsi sulla guida di un “fronte di resistenza”, la Repubblica islamica dell’Iran ha storicamente avuto pochi alleati. Quando l’Ayatollah Ruhollah Khomeini guidava i suoi rivoluzionari, “Né Oriente né Occidente, ma Repubblica islamica” era uno slogan fondamentale della Rivoluzione islamica. Khomeini ha anche descritto gli Stati Uniti e la Russia come “due lame della stessa forbice”.[1] Lo intendeva: mentre il sequestro dell’ambasciata statunitense a Teheran simboleggiava l’ostilità della Repubblica islamica nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei, Khomeini era ugualmente diffidente nei confronti dell’Unione Sovietica e dei suoi satelliti del blocco orientale. L’isolamento dell’Iran è stato cementato quando tutti gli stati arabi, ad eccezione della Siria, si sono schierati con l’Iraq durante la guerra del 1980-88. I legami di Teheran con Damasco sono rimasti stretti, ma l’influenza della Siria è limitata all’interno del Medio Oriente e il suo peso diplomatico è inesistente al di fuori di esso. Le autorità iraniane hanno cercato di coltivare gli stati africani e sono state in grado di acquistare il voto occasionale su un organismo internazionale, ma le risorse in declino di Teheran ne hanno limitato il successo.

Oggi quell’isolamento è finito. Mentre Khomeini era diffidente nel timore che Mosca approfittasse della vulnerabilità dell’Iran, Ali Khamenei, che gli successe nel 1989, ha corso il rischio di allinearsi con la Russia alla ricerca di un più ampio, anti-USA. ordine del giorno. In questo, ha trovato il successo. Ma la domanda per gli iraniani è: a quale costo?

Secoli di sfiducia in divenire

I leader iraniani erano a conoscenza della Russia nel XV secolo poiché molti commercianti europei, cercando di aggirare l’Impero Ottomano nei loro viaggi via terra in Asia, si recarono in Persia attraverso Mosca.[2] Gli iraniani si preoccupavano poco per i loro lontani vicini a nord: consideravano i russi come contadini analfabeti e senza cultura e si preoccupavano di più per gli uzbeki e i khanati indipendenti delle steppe dell’Asia centrale, che occasionalmente facevano irruzione in Iran. I russi erano ugualmente disinteressati ai persiani. Lo zar russo Pietro il Grande (r. 1682-1725) ritirò le truppe russe dalla costa del Caspio, credendo che le forze iraniane rappresentassero una piccola minaccia.

Tale negligenza sarebbe di breve durata. Nel 1796, Caterina la Grande (r. 1762-96) inviò una forza di 50.000 uomini nel Caucaso settentrionale, che a quel tempo faceva parte dell’Iran. La sua morte ha dato tregua all’Iran e lo ha salvato da quella che avrebbe potuto essere una conquista molto più grande.

Man mano che i russi conquistavano più territorio in Asia, i leader britannici divennero sempre più preoccupati per la sicurezza dell’India e, per estensione, dell’Iran, che era diventato l’unica potenza che separava la Russia dall’India. Fu questa paura che portò Londra a inviare per la prima volta un ambasciatore alla corte dello scià nel 1800. Sia i russi che i francesi presto seguirono l’esempio.

Non passò molto tempo prima che le controversie tra Mosca e Teheran riprendessero. Tra il 1804 e il 1813, le forze iraniane e russe combatterono ripetutamente nel Caucaso. Le campagne hanno prosciugato il tesoro dello scià e, alla fine, i russi lo hanno costretto a cedere gran parte di quella che oggi è la Repubblica dell’Azerbaigian e della Georgia orientale. Il risentimento bolliva e nel 1826 gli iraniani attaccarono la Russia per riconquistare ciò che lo scià aveva perso. La scommessa fallì e, nel Trattato di Turkmenchai del 1828, lo scià cedette gran parte dell’Armenia. Per gli iraniani, questi non erano alcuni territori periferici ma piuttosto parte del cuore e del territorio su cui il principe ereditario avrebbe servito come governatore. Nel 1829, una folla iraniana saccheggiò l’ambasciata russa a Teheran, massacrando i suoi trentasette diplomatici russi.[3] La Russia divenne uno spauracchio preferito sia dai nazionalisti che dal clero, e i russi in Iran subirono occasionali violenze della folla nei decenni successivi.[4]

Tuttavia, il governo russo vedeva il commercio come una fonte di influenza e incoraggiava gli uomini d’affari a trasferirsi in Iran. I leader russi, come i loro concorrenti britannici, hanno anche cercato di aumentare la loro influenza con trappole del debito: entrambe le potenze avrebbero tentato lo scià con prestiti per finanziare il suo stile di vita dissoluto, ma poi avrebbero chiamato nei loro termini estorsivi, le cui spese lo scià sarebbe spesso passato a suo soggetti. Ciò ha portato a uno schema in cui i governanti russi hanno spesso corteggiato con successo lo scià mentre l’opinione pubblica iraniana ha continuato a inasprirsi contro di loro.

I disordini del XX secolo

Il primo decennio del ventesimo secolo è stato un periodo di sconvolgimenti sia in Russia che in Iran. In primo luogo, i giapponesi sconfissero la Russia in guerra, ponendo fine all’immagine di invincibilità di Mosca. Poi, prima a San Pietroburgo e poi in tutto l’Iran, i rivoluzionari hanno vinto con successo i vincoli parlamentari sulle monarchie. In Iran, Muzaffar ad-Din Shah ha concesso una costituzione solo cinque giorni prima della sua morte. Il suo successore, Mohammed Ali Shah, era scontento di vedere quello che credeva essere il suo diritto di primogenitura diluito prima ancora di poter prendere il potere. Si rivolse rapidamente alla Russia, dove anche lo zar Nicola II cercò di preservare i suoi poteri tradizionali.

Mentre lo Scià lavorava per consolidare il potere e annullare le riforme, il governo russo lavorava per consolidare la sua posizione in Iran. Mohammed Ali Shah ha continuato la pratica dell’agricoltura fiscale e della vendita di uffici, quindi i funzionari russi hanno utilizzato le loro risorse per assicurarsi che i candidati filo-russi ottenessero posizioni vantaggiose, con grande dispiacere dei nazionalisti iraniani più liberali nel nuovo parlamento di Teheran.[5]

I russi erano sfacciati nella loro mancanza di rispetto della sovranità iraniana. Il 31 agosto 1907 sconvolsero Teheran quando, insieme ai loro concorrenti britannici, svelarono la convenzione anglo-russa, che di fatto divideva l’Iran in sfere di influenza. Sebbene gli iraniani rimasero arrabbiati con entrambe le parti per l’affronto, il principale interesse strategico della Gran Bretagna all’epoca erano le sue linee telegrafiche attraverso l’Iran meridionale, e così cedette la maggior parte dei principali centri abitati iraniani al controllo russo. Qui, i russi irritavano maggiormente la popolazione, usando delegati e pressioni per forzare la chiusura dei nascenti gruppi della società civile e delle società segrete dell’Iran e per imporre una più ampia censura sulla scena esplosiva dei giornali iraniani.

Anche l’affronto dell’accordo segreto della Russia per dividere l’Iran in diverse sfere non ha spezzato l’inclinazione di Mohammed Ali Shah verso la Russia. Le sue ambizioni erano troppo grandi e così, nel dicembre 1907, fece la sua mossa contro i costituzionalisti iraniani. Le sue guardie, e un distaccamento di cosacchi persiani addestrati dalla Russia, circondavano il parlamento. I sostenitori del Parlamento resistettero e presto l’Iran fu sull’orlo della guerra civile. Per quanto riguarda la maggior parte degli iraniani, c’erano due fazioni: i nazionalisti e gli autocrati iraniani sostenuti dalla Russia. Quella percezione rimane in gran parte invariata oggi. I combattimenti scoppiarono nel luglio 1909 e, nel giro di due settimane, finirono. Lo scià e il suo seguito sono fuggiti prima nell’ambasciata russa e poi nella stessa Russia. I nazionalisti hanno messo sul trono Ahmad, il figlio dodicenne dello scià. Tuttavia, Mohammed Ali Shah non si è arreso. Due anni dopo e, sempre con l’appoggio russo, invase l’Iran da nord. Ha fallito, ma l’episodio ha cementato la reputazione della Russia all’interno dell’Iran come ostile alla sovranità iraniana.

Durante la prima guerra mondiale, le forze russe guidarono a sud dal Mar Caspio raggiungendo l’estremo sud di Qom. Nel 1917, le forze britanniche e russe avevano occupato la maggior parte dell’Iran, lasciando Mohammed Ali Shah come leader titolare. Il risentimento andava oltre l’orgoglio ferito. Durante la prima guerra mondiale, l’Iran ha perso più del 20% della sua popolazione a causa di malattie, carestie e violenze.

La rivoluzione bolscevica non ha cambiato la dinamica diseguale del potere. Nel 1921, le autorità sovietiche imposero un nuovo trattato all’Iran in cui Mosca rinunciava agli accordi precedenti e condonava i prestiti russi, ma si riservava anche il diritto di intervenire se l’Iran avesse ospitato forze intenzionate a interferire nell’Unione Sovietica. Le autorità sovietiche lo interpretarono alla lettera e, nel giro di poche settimane, Mosca chiese a Teheran di espellere tutti i tedeschi. Joseph Stalin avrebbe ripetutamente citato il trattato per giustificare gli ultimatum sovietici. In effetti, Stalin usò il Trattato del 1921 per giustificare l’invasione dell’Iran due decenni dopo. I sovietici non erano soli in questo – le forze britanniche e successivamente statunitensi hanno preso parte – ma l’Armata Rossa era l’unica a rifiutarsi di lasciare il territorio iraniano quando la seconda guerra mondiale finì. Non solo l’Azerbaigian iraniano è diventato il punto focale della prima crisi della Guerra Fredda, ma Mosca ha anche cercato di incoraggiare e sostenere il separatismo curdo nella Repubblica di Mahabad, nell’Iran nordoccidentale. Questo è stato uno dei motivi per cui Teheran ha triplicato il suo budget per la difesa nel decennio successivo e ha aderito al Patto di Baghdad.[6] La minaccia militare diretta che gli iraniani sentivano dall’altra parte del confine di 1.100 miglia con l’Unione Sovietica incombeva nella coscienza pubblica per il resto della Guerra Fredda. Questo è il motivo per cui, anche se l’Ayatollah Khomeini si è scagliato contro “Il Grande Satana” America durante la Rivoluzione Islamica del 1979, i suoi sospetti e quelli dei suoi seguaci sono rimasti altrettanto profondi nei confronti dell’Unione Sovietica.[7]

Riconsiderare la Russia

Sebbene Khomeini non abbia rinunciato al suo legame con la Russia durante la guerra Iran-Iraq nonostante l’isolamento che Teheran ha dovuto affrontare, verso la fine della sua vita ha segnalato la necessità dell’Iran di non trattare l’Unione Sovietica con la stessa inimicizia del regime con gli Stati Uniti . Nel maggio 2009, Hassan Rouhani, all’epoca ex segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale e membro dell’Assemblea degli esperti, parlò a una tavola rotonda su “Iran, Russia e Occidente”.[8] Mentre era critico nei confronti di Mosca posizione nei confronti dell’Iran prima della rivoluzione islamica, suggerì che la visita dell’allora presidente del parlamento Ali Akbar Hashemi Rafsanjani a Mosca nel 1989 avesse gettato le basi per una nuova partnership.[9]

Ali Khamenei, successore di Khomeini come leader supremo, ha continuato la tranquilla sensibilizzazione di Teheran giustificata dall’inimicizia condivisa con i russi nei confronti di Washington e dall’opportunismo economico. Alcuni iraniani hanno sollevato domande sul compromesso ideologico intrinseco, ma i funzionari del regime hanno cercato di spiegarlo. Nel 2012, ad esempio, un sito web affiliato al leader supremo ha negato qualsiasi parallelismo tra la difficile situazione palestinese e le minoranze musulmane in Russia o Cina. La differenza, si diceva, era che Israele era l’unico ad aver “confiscato” le terre palestinesi.[10] Altri media hanno riconosciuto il problema, ma hanno assicurato ai critici che Teheran ha continuato a fornire “sostegno emotivo” ai ceceni.[11]

Nello stesso anno, tuttavia, Rafsanjani – ormai un anziano statista – gettò acqua fredda sul conforto che alcuni funzionari iraniani provavano riguardo al loro anti-USA. alleanza con la Russia anche se gli fu attribuita la rinascita. In un’intervista, ha notato i vincoli che la Russia ha sentito dalla pressione degli Stati Uniti e ha riconosciuto: “Come i paesi occidentali, anche la Russia è preoccupata che l’Iran diventi una potenza acquisendo armi nucleari”.[12] Come presidente, tuttavia, Rouhani non era d’accordo, sostenendo sia che la crescente presenza militare degli Stati Uniti in Afghanistan e nel Caucaso e la difesa dei diritti umani degli Stati Uniti hanno provocato abbastanza la Russia da indurla a mettere da parte altre preoccupazioni.[13]

Altri funzionari erano meno sicuri. Nel 2014, Behrouz Nemati, un conservatore che rappresenta Teheran in parlamento, ha affermato che la storia delle relazioni russo-iraniane dimostra una tendenza al sotterfugio russo e ha avvertito i leader iraniani di stare attenti a “stringere la mano alla Russia”.[14]

In contrasto con Rouhani, Rafsanjani ha suggerito che l’Afghanistan è rimasto una fonte di sfiducia tra Teheran e Mosca piuttosto che un catalizzatore per legami più stretti. “Il record dell’Unione Sovietica sull’invasione dell’Afghanistan ha lasciato un brutto ricordo dei russi nella mente degli iraniani”, ha spiegato. “È troppo spesso trascurato che le relazioni della Repubblica islamica con la Russia si siano formate in un tale ambiente”.[15] Anche Sadegh Kharrazi, l’ex ambasciatore dell’Iran in Francia, ha messo in dubbio una scommessa russa. “Storicamente, c’è una sfiducia nazionale nella natura degli iraniani nei confronti della Russia. Non siamo stati danneggiati dagli americani come lo siamo stati dai russi”, ha affermato.[16] Questo sembra essere un atteggiamento comune tra alcuni alti diplomatici iraniani. Ali Khorram, un ex ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto che la Russia non era degna di fiducia. “I russi sono buoni con l’Iran fintanto che è nel loro interesse”, ha spiegato, ma “non appena americani e paesi occidentali [corteggeranno la Russia], [i russi]volteranno le spalle ai loro impegni con la Repubblica islamica di Iran. … La storia ha dimostrato che ogni volta che ci siamo affidati a loro [i russi], ci hanno immediatamente abbandonato”, ha aggiunto.[17]

Mentre Khamenei e successivamente Rouhani potevano essere ansiosi di legami con Mosca, il bagaglio storico della Russia in Iran ha continuato a intromettersi. Entrambi i paesi hanno sostenuto la stessa parte nella guerra civile siriana, eppure, quando una nave russa ha lanciato missili da crociera dal Mar Caspio in Siria che hanno sorvolato il territorio iraniano, anche i simpatizzanti iraniani come gli alti membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno reagito con indignazione.[18]

Altre azioni russe si sono opposte ai comuni iraniani. Dopo che Mosca ha fornito alla sua controparte iraniana la tecnologia per disturbare le trasmissioni in lingua persiana dalle stazioni della diaspora, i comuni iraniani hanno reagito al vetriolo. I commenti su Internet inviati alla pagina web del quotidiano conservatore Asr-e Iran sulla storia includevano commenti come “Che Dio dia la morte alla Russia”, “La Russia è il più grande idiota” e “l’ambasciata russa è un covo di spie”.[19] ] Fuori dai vincoli della stampa ufficiale, i blogger iraniani si sono scatenati, mettendo in discussione il valore dell’allineamento con un potere economico in declino e la stabilità di qualsiasi alleanza con la Russia.[20] Uno studente di dottorato iraniano a Mosca, nel frattempo, ha osservato, correttamente, che il Cremlino ha sempre agito nel proprio interesse nazionale, ma i sostenitori iraniani dell’alleanza in qualche modo si aspettavano che i russi agissero invece nell’interesse nazionale di Teheran.[21]

Il commercio può superare la sfiducia?

Mentre Washington e i suoi alleati mediorientali possono preoccuparsi principalmente dei legami militari tra Russia e Iran, le relazioni commerciali tra i due paesi potrebbero essere potenzialmente più ampie. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la Russia è entrata in una profonda recessione pluriennale. All’epoca Teheran era già pesantemente sanzionata e, dopo una serie di ordini esecutivi emessi dal presidente Bill Clinton, lo divenne presto di più. Sia Teheran che Mosca, tuttavia, hanno trovato uno sfogo nell’altra. Nel 1995, ad esempio, la russa Atomstroyexport è diventata l’appaltatore principale del programma nucleare Bushehr in un momento in cui pochi paesi volevano l’assistenza nucleare russa, dato lo stigma del disastro di Chernobyl, e i contratti iraniani erano tossici per le aziende occidentali.

Tuttavia, l’ottimismo iniziale a Teheran sul fatto che il commercio russo potesse salvare l’economia iraniana è svanito rapidamente. Nel 2012, ha spiegato Rafsanjani,

Nell’ultimo quarto di secolo … Iran e Russia non sono mai state in grado di stabilire e creare un partenariato commerciale visibile. La merce più importante [petrolio]che l’Iran ha da offrire ad altri paesi non è attraente per i russi, e molte materie prime e tecnologie russe sono sempre state la priorità più bassa per la parte iraniana.[22]

Le esportazioni russe verso l’Iran sono diminuite di quasi due terzi, da 3,4 miliardi di dollari a 1,2 miliardi di dollari, tra il 2010 e il 2013, mentre le esportazioni iraniane verso la Russia sono cresciute solo modestamente e sono rimaste sotto i 500 milioni di dollari.[23] Né il commercio non militare di nessuno dei due paesi con l’altro è aumentato in modo apprezzabile nel decennio successivo.[24]

Anche il commercio di armi non ha rassicurato del tutto coloro che nel governo iraniano non erano sicuri se fidarsi di Mosca. Nel 2007, Teheran ha accettato di acquistare il sistema S-300 per $ 800 milioni. Prima dello sviluppo dell’S-400, l’S-300 era ancora il principale sistema missilistico antiaereo della Russia, quindi l’annuncio dell’accordo era un affare ad alto rischio. Ben presto, tuttavia, gli iraniani che hanno espresso dubbi sull’affidabilità della Russia si sono sentiti vendicati: Mosca ha sospeso la vendita sotto pressione internazionale. La disputa è andata avanti per altri otto anni con il governo iraniano che ha chiesto una sanzione contrattuale per violazione di 4 miliardi di dollari contro la russa Rosoboronexport. E mentre Teheran ha abbandonato la causa nel 2015, quando Rosoboronexport ha finalmente consegnato l’hardware, il cinismo e il dubbio sono rimasti.[25]

Ironia della sorte, è stato il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) del 2015, l’accordo nucleare iraniano firmato dal presidente Barack Obama, a dare nuova vita al commercio di armi Russia-Iran. Per raggiungere un accordo, Obama ha accettato non solo di porre fine ai divieti al commercio militare iraniano, ma anche di fornire una manna a Teheran in termini di sgravio delle sanzioni e abilitazione di investimenti esteri. Non passò molto, ad esempio, prima che Mosca accettasse di concedere in licenza la produzione di carri armati russi all’interno dell’Iran.[26] Allo stesso modo, i due paesi sembrano cooperare nella sfera informatica con i droni e, nonostante le smentite del presidente russo Vladimir Putin, anche con i satelliti.[27] Quella sembra essere la punta dell’iceberg.[28] Anche Russia e Iran tengono sempre più esercitazioni militari congiunte, a volte con la partecipazione cinese.[29] L’IRGC partecipa spesso anche ai giochi militari annuali della Russia.[30]

L’alleanza russo-iraniana durerà?

Per Khamenei, l’odio per gli Stati Uniti ha la meglio sull’animosità nei confronti della Russia. Nel novembre 2015 ha visitato Mosca per la prima volta in più di un decennio, nominalmente per partecipare a un vertice per i paesi esportatori di gas. Dopo un incontro con il suo omologo russo, Khamenei ha dichiarato: “Il piano a lungo termine dell’America per la regione è dannoso per tutte le nazioni e i paesi, in particolare Iran e Russia, e dovrebbe essere contrastato attraverso una vigilanza e una più stretta interazione”. Ha elogiato Putin per aver “neutralizzato la politica [di Washington]”. Anche Putin era affabile. “Ti consideriamo un alleato affidabile e affidabile nella regione e nel mondo”, ha detto a Khamenei.[31]Putin guarda anche al futuro; è stato il primo leader mondiale a chiamare Ebrahim Raisi dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali del giugno 2021, una vittoria che molti osservatori ritengono confermare il suo status di capofila per sostituire Khamenei alla morte dell’anziano leader supremo.[32]

Tuttavia, secoli di sfiducia e ostilità iraniana non si dissipano facilmente. Forse è per questo che, nel giugno 2021, i ministeri degli esteri russo e iraniano hanno deciso di rinunciare ai visti.[33]Pochi paesi consentono agli iraniani tale accesso e il declino del rial iraniano lo rende sempre più costoso per coloro che lo fanno. Ma il desiderio di rafforzare il turismo potrebbe non essere l’unica base per l’accordo. C’è probabilmente la speranza a un livello più alto che consentire a iraniani e russi di incontrarsi e mescolarsi possa spezzare l’ostilità che oscura l’opinione pubblica iraniana nei confronti della Russia e dei suoi obiettivi.

Mentre il JCPOA ha contribuito a rafforzare il vacillante tentativo di Khamenei di costruire un’alleanza strategica Russia-Iran, la spinta dei regimi di Teheran che di Mosca aiuterà a cementare un’alleanza anti-U.S.A. che gli si ritorcerà contro. Decenni di ostilità ufficiale della Repubblica Islamica verso gli Stati Uniti non si sono erosi e, anzi, probabilmente potrebbero aver incoraggiato una generale amicizia da parte del pubblico iraniano nei confronti dell’America. Cercare di spingere la Russia sul pubblico probabilmente accelererà questa tendenza, mentre la stretta associazione di Mosca con Khamenei e Raisi sempre più impopolari rafforzerà l’ostilità pubblica iraniana nei confronti della Russia per i decenni a venire. La natura della dittatura, tuttavia, significa che a breve termine, tali sentimenti non influenzeranno la politica poiché sia ​​Teheran che Mosca lavorano per erodere l’ordine liberale del secondo dopoguerra e il dominio degli Stati Uniti sulla scena regionale e globale.