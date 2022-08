Chi era Tayseer al-Jabari

Tayseer al-Jabari, membro del consiglio militare delle Brigate al-Quds della Jihad islamica, ucciso il 5 agosto 2022 in un bombardamento israeliano su un appartamento nella Striscia di Gaza, era responsabile dell’arsenale missilistico del gruppo terroristico ed era il principale coordinatore del gruppo con Hamas.

Jabari aveva preso il posto di Baha Abu Al-Ata, un altro comandante della Jihad, ucciso da Israele in un raid simile nel novembre 2019.

Cinquant’anni, è stato membro della Jihad islamica per decenni, scalando i ranghi del gruppo. Secondo quanto scrive ‘Jerusalem Post‘, sarebbe stato coinvolto nella pianificazione di importanti attacchi contro Israele, anche con l’uso di missili anticarro.

L’IDF, le forze di difesa israeliane (Israel Defense Forces), ha dichiarato di aver raccolto informazioni sui piani di Jabari diverse settimane fa e prima dell’arresto di un alto dirigente della Jihad islamica in Cisgiordania all’inizio della settimana, che è stato usato dal gruppo come scusa per inasprire la situazione lungo il confine.

L’anno scorso – durante l’ultimo conflitto tra Israele e Gaza – una cellula comandata da Jabari aveva sparato contro un’auto israeliana che viaggiava vicino al confine con Gaza. Un israeliano rimase leggermente ferito.

Secondo ‘Il Manifesto‘, «Non è stata casuale la scelta di Israele di assassinare Taysir Al Jabari. Per l’importanza del personaggio e per l’impatto che la sua uccisione avrebbe avuto nel giorno in cui Ziad Abu Nakhleh, il segretario generale dell’Islamic Jihad Movement in Palestine (PIJ), era a Teheran per incontrare il Presidente iraniano Ebrahim Raisi. Secondo qualcuno lo scopo del cosiddetto attacco preventivo scattato ieri pomeriggio a sorpresa è stato proprio quello di inviare un messaggio molto netto all’Iran, storico alleato del Jihad islami, più che colpire la formazione armata palestinese».