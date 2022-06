Chi è, dunque, Beppe Grillo? Questa domanda, niente affatto marginale, non se la pone quasi più nessuno da tempo. Dopo l’ascesa iniziale del MoVimento Cinque Stelle, sino al duplice successo alle Elezioni Politiche del 2013 e 2018 con approdo finale al Governo, qualcosa, per un determinato periodo molto, è stato scritto. Le risposte, anche attraverso libri in genere non eccelsi, comunque parziali salvo rare eccezioni.

E, quindi, proviamo a porcela noi la domanda. E dare qualche risposta. Sorvoliamo sulle, vere o presunte, ‘ultime notizie’. Sugli accordi anti Conte con Draghi. Sulle baruffe interne. Sui transfughi per ora prestigiosi (quanto al loro futuro, si vedrà). Cominciamo facendo un passo indietro.

Per quanto riguarda la storia. Grillo è uno che parte da una sincera passione politica. L’incontro con il Docente di Politica ambientale Marco Morosini, italiano di stanza in Germania e tra le sue prime fonti di ispirazione, gli fornisce contributi gnoseologici e pratici. Grillo cercava strumenti per concretizzare le sue idee. Li trova. Anche, via via, attraverso approcci con i Verdi. Tentativi di interazione con il filone Ulivo-Partito Democratico. Poi gli Amici di Beppe Grillo sino al MoVimento Cinque Stelle fondato nel 2009, il 4 ottobre in omaggio a Francesco d’Assisi. Assieme a Gianroberto Casaleggio, ‘andatosene’ a sessantuno anni il 12 aprile 2016. In maniera prematura come persona, in maniera devastantemente prematura come leader politico. E si vede.

Per quanto riguarda la personalità di Beppe Grillo. Egocentrico. Violento. Ciclotimico. Moderatamente affettivo (per non dire peggio). Avere saputo ‘convertire’ i dati negativi del proprio carattere in generoso impegno sociale e politico è forse il suo maggior merito personale. E poi gli hanno frugato ovunque, nelle tasche, anche molto inventando, e non hanno trovato nulla. Sul suo pazzesco autogol mediatico e giudiziario riguardo alla vicenda del figlio cretino, il cui processo è iniziato questo primo giugno, sono lui e la famiglia ad averne pagato le maggiori conseguenze. Per il resto: ce ne fossero di egocentrici, come quasi tutti quelli che fanno politica, capaci di superare questo dato per offrire qualcosa, e qualcosa di nuovo, al bene comune. E poi se un ‘visionario’ ancora c’è nella politica italiana, è giusto Beppe Grillo.

Per quanto riguarda la politica. Sincero democratico. E anti fascista, non solo antifascista (notare la sottile ma non troppo sottile differenza). Avere creato una forza che è stata anche incanalamento positivo del peggior becerume italiano, e suo argine, è pure merito ineludibile. Per il resto, giudichiamo l’albero dai frutti. Ed incrociando le vicende della creatura e del suo creatore.

Il nostro recente percorso è ripartito da ‘Cinquestelle, un grande avvenire dietro le spalle‘ 28 giugno 2022. E poi il cruciale ‘Parliamo tanto di Grillo‘ 29 giugno 2022. Che ne è e che ne sarà dell’ideatore e fondatore dell’utopia politica incarnatasi nel MoVimento Cinque Stelle. Cominciando a ricapitolare, di Beppe Grillo, passato, presente e sopra tutto futuro.

Volendo fornire un aggiornamento ai dati forniti in ‘Parliamo tanto di Grillo’ sulla presenza Parlamentare in itinere degli eletti M5S. Ed allargando pure il campo alle altre forze politiche. Sono 171 i Parlamentari persi dal MoVimento Cinque Stelle dall’esito del voto del 4 marzo 2018 per la XVIII legislatura. Ne aveva 336, più i 2 eletti alla Camera nella Circoscrizione della Valle d’Aosta e nella Circoscrizione Estero, Europa, complessivamente 338. Oggi sono 167. (Nel confronto con i Gruppi Parlamentari iniziali potrebbero essere considerati ‘solo’ 161 in meno, computando che alcuni eletti dal M5S sono trasmigrati altrove ancora prima della costituzione dei Gruppi stessi). Il M5S è il soggetto elettorale che ha maggiormente risentito dei cambi di Gruppo, dal 2018 infatti i pentastellati si sono sostanzialmente dimezzati. Le altre forze ‘vittime’ del fenomeno, al netto di uscite ed entrate, sono Forza Italia (-33), Partito Democratico (-29), Liberi e Uguali (-1). Tra i Partiti presenti alle Elezioni Politiche del 2018 sono Fratelli d’Italia (+9) e Lega (+7) a registrare un saldo positivo. (Parte dei presenti dati sono elaborazioni di Openpolis, meritoria impresa comunicativa seguibile su www.openpolis.it). Ovviamente molti dei fuoriusciti delle diverse forze politiche si sono indirizzati a nuovi soggetti, da Italia Viva ad Alternativa. Ora verso Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. Cioè movimento politico che ha come scopo programmatico assicurare un futuro a Luigi Di Maio.

E dunque tra generale e particolare, la questione è chi è Beppe Grillo. Già saperlo di noi stessi è difficile. Quasi impossibile. Figuriamoci degli altri. E figuriamoci di Grillo. Ma ci proviamo, a partire dalla fenomenologia storica e personale del fondatore del MoVimento Cinque Stelle. Tra Morosini, Casaleggio e nuove prospettive.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /10 (continua)