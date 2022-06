Chi dirige la politica estera italiana? Draghi o Zelenski?

Uno che vede ciò che accade in Italia, le convulsioni strapparisate degli stellini, poi apre un giornale alla mattina e legge che una certa sottoministra spiega compunta che in questi anni sono stati messi da parte i competenti, tranne lei suppongo che faceva lezioni di economia a Pier Carlo Padoan, uno che vede tutto ciò, dico, si domanda se è caduto nel Paese di Alice.

Ho ascoltato e riascoltato (vabbè, avanti, non è vero, ma faccio finta) il discorsetto di Luigi Di Maio (al secolo Giggino, o viceversa, boooo), in procinto di partire non so per dove, e ho capito solo una cosa: se ne va dal partito degli stellini, perché uno non vale più uno e Giuseppe Conte (al secolo pochette, ma anche qui forse viceversa) si stava disallineando.

Questa è la natura politica sottilissima della faccenda.

A sua volta, pochette ha preso atto dell’allontanamento del ‘guaglioncello‘, ma non va oltre. Voglio dire, che cosa cambia? Nulla a quanto pare. Bene.

Tanto per farmi capire dai due: ‘abbiamo pazziato‘.

E si ‘pazzea’ subito dopo, anzi, ci si azzuffa, e di brutto pure, per dividersi i posti nelle aule parlamentari, con scene da marciapiedi, nemmeno da cortile, perché fatte in pubblico. E poi si riazzufferanno sulle Commissioni, perché taluni vorranno avere presidenze, vista la ridistribuzione degli equilibri dei gruppi e confido che anche lì ne vedremo delle belle. Sempre in termini di finezza colloquiale e profondità argomentativa.

Tutto ciò, pare, abbia anche la motivazione di ‘fare un piacere‘ a Mario Draghi, del quale è nota la scarsa simpatia per pochette, e viceversa (e in questo caso senza il forse). Francamente non capisco bene che vantaggio possa trarne, e faccio fatica ad immaginarmelo artefice o almeno ‘complice’ di questa manovra da cortile. Ma, ormai, nulla più mi stupisce in questo ceto di politicanti di livello che definire basso è un complimento: certo è che da Palazzo Chigi non è uscito nemmeno un fiato.

Quanto al fatto che uno non vale più uno, affermazione che decrittata significa che bisogna favorire i competenti (salvo a stabilire che decide che siano tali), la domanda che mi faccio è: allo stato dei fatti, dove sono ‘sti competenti nel partito vecchio come in quello nuovo degli stellini? Ma poi, intendiamoci, evidentemente Giggino sottolineava, anzi molto modestamente lasciava comprendere, che uno dei competenti è proprio lui. Il che mi riempie di gioia per lui e di stupore per me. Ammesso e non concesso, che abbia tratto frutto dai corsi accelerati impartitigli da Vincenzo Scotti, il meglio che possa avere è una parte delle competenze di Scotti, le competenze del quale, confesso, mi sfuggono e mi sfuggivano anche quando era ‘potente’.

Ma insomma, contenti loro. Certo, un Ministro degli Esteri che dà dell’animale a Vladimir Putin e che dice che l’Italia non è neutrale, o non ha imparato la lezione di Scotti, o Scotti dà tali lezioni. Evviva la competenza.

Poi, avviene un fatto nuovo, inatteso, sorprendente e pericolosissimo tanto che viene immediatamente messo a tacere. È probabile che l’autore di quel gesto, sia stato severamente bacchettato dai suoi e forse anche dai suoi interlocutori italiani: quelli competenti sul serio, che hanno fatto concorsi e quant’altro.

Mi riferisco al fatto, credo davvero mai visto nella storia diplomatica del mondo intero, che, a scissione fatta, pochi minuti dopo, il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba (che a me sembra un parvenu non diverso da Giggino, ma tant’è), si è pubblicamente congratulato con Giggino … per la scissione e altro.

Leggiamo bene, pochi minuti dopo l’annuncio della scissione, il predetto twitta (ormai così si fa in politica, anche internazionale): «Sono grato a Luigi Di Maio per essere un uomo di integrità. L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa» e poi, per evitare di essere frainteso o di dare l’impressione di essere davvero un Ministro degli Esteri aggiunge: «Negare il sostegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad allargarla oltre i confini dell’Ucraina». Ma non basta, perché addirittura il portavoce di Zelenski dice testualmente: «Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio – un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa. La politica italiana è una questione solo italiana. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene», che fa il paio con l’affermazione infantile di Giggino che vuole stare dalla parte giusta della storia … senza curarsi di verificare se una ve ne sia e nel caso, quale sia.

A parte il fatto che non vedo chi neghi il sostegno all’Ucraina, almeno ufficialmente, in Italia, il resto è terribile, da protesta diplomatica, da … dichiarazione di guerra!

Primo, come si permette quel Ministro di giudicare il presunto -ripeto presunto- pensiero di chi si pone delle domande sulla fornitura incessante di armi all’Ucraina? Non sta certo a lui e a nessun altro farlo, questa è una grave, gravissima interferenza negli affari interni italiani. Inammissibile da un diplomatico. Ma specialmente, molto sospetta, perché è difficile, ma proprio molto difficile sottrarsi all’idea che questa dichiarazione sia stata concordata con Giggino. Sarebbe davvero scandaloso, ma molto probabile.

Ma specialmente, secondo, la domanda da porsi a questo punto è: chi decide la politica estera italiana? l’Italia o l’Ucraina? E, inoltre, non vi sembra che vi sia una evidente (perfino ingenua, ma i personaggi, alla fine, sono quello che sono) concordanza di dichiarazioni tra i Ministri degli Esteri, come se (mai sia, direbbe mia nonna! Ma in Italia tutto è possibile) fosse stata concordata non solo la dichiarazione, ma la stessa scissione?

Orbene, per concludere sorvolando sulla parte giusta della storia (che in altri Paesi avrebbe potuto essere definita perfino alto tradimento, ma tant’è) la domanda giusta da porsi è proprio quella: chi dirige la politica estera italiana?

Da un bel po’ di tempo molti, io per primo, borbottano e sentono disagio per l’arroganza e la pretenziosità dell’atteggiamento ucraino, che si sente spalleggiato da USA e Gran Bretagna e quindi pretende a gran voce ciò che dovrebbero chiedere in ginocchio, e in particolare ciò che non ha diritto alcuno di chiedere e men che mai di pretendere.

Ma ora la domanda va posta chiara a Mario Draghi, chiara e a muso duro: Draghi ha spesso dichiarato che l’Italia porterà avanti gli sforzi di pace, anche alla luce della volontà e dei desideri dell’Ucraina. Il che significa che, l’Italia cercherà di aiutare l’Ucraina ad avere il massimo possibile, ma nel quadro della ricerca di una soluzione pacifica, non di una soluzione bellica come vorrebbe BoJo. Su questo, mi pare, anche nei recenti colloqui a tre in Ucraina, vi fosse piena chiarezza.

Ora, visto tutto quanto sopra, la domanda da rivolgere a Draghi è: la nostra politica estera, fino ad una possibile vera e propria entrata in guerra (come conseguirebbe da talune molte e molto avventate dichiarazioni del Ministro degli Esteri) è diretta dal Governo Draghi o dal Governo Zelenski?

Che la nostra politica, estera e non solo, sia da decenni diretta dagli USA (la ricordate la teoria della sovranità limitata?) è un male al quale abbiamo dovuto abituarci e da un po’ cercavamo anche di liberarcene, per esempio parlando di difesa europea, ma che la diriga Zelenski non pensa professor Draghi che sia un po’ eccessivo?