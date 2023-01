Chi ben comincia… lascia l’Italia a terra

Abbiamo più volte ripetuto che il mondo sta vivendo un risveglio delle attività spaziali dopo un letargo forzato, prima colpevole la politica dal ‘braccino corto’ di quell’Europa che si autoproclama ‘frugal’, per dirla con il Finalcial Times, assecondata dall’insipienza dei Paesi del continente considerati evidentemente sciuponi. Poi le restrizioni causate dall’epidemia del secondo decennio del secolo che hanno costretto a una coercizione di molti cittadini per limitare il diffondersi di un contagio indeterminato e spesso mortale. Due azzannate di natura diversa, generate l’una dall’abuso di ignoranza dei principali temi di economia che governano il pianeta civile, l’altra dalla impreparazione alla gestione del rischio, quello almeno inaspettato dalla manualistica bottegaia di cui è dotato buona parte del potere mondiale. Non ci dilunghiamo in ulteriori commenti e guardiamo invece il riempirsi di un bicchiere per troppo tempo secco.

Iniziamo da un buon approccio italiano: lo scorso 3 gennaio un Falcon 9 della SpaceX lanciato dalla rampa n. 40 situata nella parte settentrionale della base di Cape Canaveral in Florida, ha portato in orbita a una quota di circa 525/550 km. la missione ‘rideshare’ Transporter-6: un carico di 114 tra cubesat, microsat e picosat (il nome indica grossomodo la dimensione) da utilizzare principalmente per l’osservazione agro-forestale, ma anche per effettuare diverse analisi scientifiche. Tra i veicoli di trasferimento orbitale, gli small spacecraft, c’era ION Satellite Carrier, una piattaforma sviluppata dall’azienda italiana D-Orbit, che tra le sue mission ha il vettorare i carichi rilasciati dal razzo verso la meta prestabilita.

D-Orbit, ci preme nominarla, è un’azienda di logistica spaziale e trasporto orbitale, fondata nel 2011 da Luca Rossettini e Renato Panesi, che ha sede a Fino Mornasco, in provincia di Como e -ne siamo fiduciosi- è una promessa per il futuro industriale italiano.

Poi c’è un altro evento che è stato annunciato e potrebbe avvenire oggi o al più il 18 gennaio: Virgin Orbit si prepara per il primo lancio dallo Spaceport Cornwall, nella contea sud-occidentale della Gran Bretagna, che si protende verso l’Atlantico.

Allison Patch, il portavoce della società spaziale di Richard Branson, alla richiesta di dettagli sul volo programmato ha detto: «Tutti i partner stanno attualmente lavorando per il lancio imminente». Ma non ha aggiunto altro.

Da nostre fonti sappiamo che Virgin Orbit ha pianificato la missione Start Me Up lo scorso autunno, imbarcando sull’ala sinistra del suo vetusto Boeing 747-400 denominato “Cosmic Girl”,il piccolo razzo a due stadi LauncherOne alimentato da kerosenee ossigeno liquido da sganciare a circa 10.000 metri per farlo poi proseguire a fino a 500 km. di altitudine.

«In questo momento, tutti i sistemi sono pronti per il lancio», aveva dichiarato in dicembre Dan Hart, il suo amministratore delegato. Ma poi siamo arrivati al 2023. La missione Start Me Up -che prende il nome come tributo a una delle band rock and roll britanniche più iconiche di tutti i tempi, i Rolling Stones- conta di mettere in orbita sette carichi utili di una varietà di clienti, tra cui il Ministero della Difesa britannico, l’U.S. Naval Research Laboratory e il Sultanato dell’Oman.

Il tema è questo. Siamo soddisfatti che un’azienda italiana è in attività con la piattaforma da mettere in orbita e abbiamo un pizzico di rimpianto che sia un lanciatore americano ad effettuare il servizio. Quando l’Europa -e l’Italia- capiranno che bisogna fare passi concreti per abbattere i costi di trasporto con macchine moderne e adeguate al mercato, forse un mercato commerciale più conveniente potrebbe consolidare il busines continentale. Elon Musk offre lanci a 5.500 dollari al kg. Molto lontani da quelli indicati dai costruttori europei!

Poi facciamo anche un’altra considerazione. I principali Stati sovrani si attrezzano per disporre di una base autonoma per raggiungere le quote ultra-atmosferiche: e l’Italia, dopo aver sbandierato detenzioni di filiere complete e dopo aver vantato progetti faraonici nei suoi perimetri, ha ancora tempo da aspettare?

Da quanto tempo si parla dello spazioporto di Grottaglie? Ci risulta che se tutto va bene ancora bisogna sognare per un paio di anni!