Che differenza hanno fatto le elezioni di midterm negli Stati Uniti?

I sondaggi ci hanno detto che l’85% della popolazione pensava che il paese stesse andando nella direzione sbagliata. Tuttavia, gli elettori sono usciti e hanno rieletto quasi tutti. Gli elettori della Pennsylvania hanno persino rieletto un rappresentante statale che era morto da quasi un mese.

Allora, cosa sta succedendo?

Forse è che pochissimi sfidanti promettevano cambiamenti accettabili.

Sui principali problemi di preoccupazione degli elettori (inflazione, criminalità, sicurezza delle frontiere, recessione incombente), i candidati democratici non avevano una soluzione. Stranamente, nemmeno i repubblicani.

Nessuna delle due parti ha offerto al pubblico una soluzione

Da parte del Senato, il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell pensava che i repubblicani non avessero bisogno di un programma. Ha detto ai giornalisti che avrebbero dovuto aspettare fino a dopo le elezioni per vedere cosa avrebbe fatto un Senato repubblicano. Alla Camera dei rappresentanti, i repubblicani avevano una parvenza di agenda, ma era debole su dettagli credibili.

Il principale argomento repubblicano era: l’altra parte ha fatto un casino e le cose andavano molto meglio quando il nostro uomo era alla Casa Bianca. Il principale argomento democratico era: “la democrazia è nel ballottaggio”, che è più o meno la stessa cosa che dire che un voto per i repubblicani è un voto per il ritorno di Donald Trump.

Entrambe le parti dicevano: votate per noi perché noi non siamo loro.

All’inizio di quest’anno, il mio collega Lawrence Kotlikoff e io abbiamo proposto un’agenda sull’inflazione e l’occupazione che entrambe le parti dovrebbero tenere in considerazione, soprattutto ora che devono tornare a governare.

In cima alla nostra lista c’era una serie di proposte per proteggere le persone dalle conseguenze dell’inflazione.

Risolvere il problema dell’inflazione con l’indicizzazione

Le vittime più gravi dell’inflazione sono gli anziani che vivono a reddito fisso. Praticamente nessuna pensione privata o rendita privata è indicizzata per l’inflazione. Il motivo: l’inflazione è principalmente causata dal governo e il settore privato non sa come assicurarsi contro i cambiamenti nelle politiche pubbliche.

I benefici della previdenza sociale sono indicizzati all’inflazione, ma la tassa su tali benefici non lo è. Quando la tassa sui benefici della previdenza sociale fu imposta per la prima volta (nel 1984) si applicava a così poche persone che c’era poca resistenza. Ma poiché le soglie di reddito per la tassa non erano indicizzate, la tassa ha colpito sempre più pensionati nel tempo. Oggi, più della metà di tutti gli anziani paga una tassa che cresce ogni anno senza alcun atto del Congresso.

A differenza delle tasse di previdenza sociale, il codice dell’imposta sul reddito è indicizzato per l’inflazione salariale. Ma non esiste un adeguamento comparabile per i redditi da capitale. Le persone che ricevono interessi e dividendi e che realizzano plusvalenze pagano le tasse sui guadagni prodotti dall’inflazione, anche quando non c’è stato alcun aumento del loro tenore di vita reale.

In conclusione: l’inflazione fa bene al governo e fa male al contribuente. È un modo per il governo di aumentare le proprie entrate senza che il Congresso debba mai approvare una legge. È anche facilmente correggibile.

Idealmente, dovremmo indicizzare l’inflazione sull’intero codice fiscale. In questo modo, il governo non otterrebbe mai più entrate quando gonfia la valuta.

Se questo è un ascensore troppo grande, ci sono alcuni passaggi parziali che dovrebbero essere considerati. L’indicizzazione della tassa sui benefici della previdenza sociale dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Non è solo la cosa giusta da fare, sarebbe popolare tra gli elettori.

Le persone dovrebbero anche essere in grado di convertire i propri redditi pensionistici e annuali in rendite indicizzate all’inflazione. Questi sarebbero amministrati dal settore privato, ma sostenuti dal governo. È più facile da fare di quanto potresti pensare. Il Tesoro fornisce già protezione contro l’inflazione con le obbligazioni TIPS (Treasury Inflation Protected Securities).

Abolire la penalità salariale per gli anziani

A causa della pandemia abbiamo anche convissuto con il problema della carenza di manodopera. Quando il COVID è scoppiato, molti lavoratori più anziani sono diventati pensionati precoci della previdenza sociale. Tuttavia, se tornano a lavorare e guadagnano più di $ 19.660, perderanno 50 centesimi di sussidi per ogni dollaro guadagnato. Quando questa “penalità sul reddito” è combinata con l’imposta sui benefici della previdenza sociale e le normali imposte sul reddito e sui salari, i lavoratori anziani possono affrontare aliquote fiscali marginali astronomicamente elevate, anche superiori al 90 percento!

Abolire la penalizzazione del reddito sarebbe vantaggioso per gli anziani e per il governo. Quando i “pensionati” torneranno nel mercato del lavoro, pagherebbero le tasse sul reddito e sui salari per ogni dollaro che guadagnano.

Dovremmo anche sbarazzarci dell’imposta sui salari per i lavoratori una volta raggiunti i 70 anni. Dopotutto, hanno già “pagato” i loro benefici di previdenza sociale e Medicare. E se sono disposti a continuare a contribuire all’economia, dovremmo incoraggiare piuttosto che scoraggiare la loro partecipazione.

Quindi, perché le due parti non si sono attaccate a queste e ad altre idee?

Le idee contano

Si scopre che alcuni repubblicani l’hanno fatto. Prima delle elezioni, il Comitato di studio repubblicano della Camera ha pubblicato un documento pieno zeppo di lodevoli riforme, tra cui l’indicizzazione delle plusvalenze, l’abolizione della sanzione sui guadagni della previdenza sociale e l’eliminazione graduale della tassa sui benefici della previdenza sociale.

Se non hai sentito parlare di questo documento, è comprensibile. Con 157 pagine, con più di 450 note a piè di pagina, è improbabile che un elettore lo legga. E poiché nessun candidato repubblicano di mia conoscenza ha seguito queste idee, il documento rimane uno dei segreti meglio custoditi a Washington D.C.

Le idee contano. Non solo nelle ultime elezioni.