Avete mai sentito parlare di FKK sauna club? Negli ultimi anni la loro fama sta crescendo, dunque oggi vi spiegheremo cosa sono gli FKK sauna club.

Si tratta di strutture legali in cui si svolgono delle attività di prostituzione, ma non solo. Questi centri sono diffusi soprattutto in Germania, Austria e Svizzera, tutti Paesi in cui la prostituzione è legale e ben regolamentata.

Gli FKK sauna club in Germania

FKK sauna club e bordelli in Germania sono circa 3500, secondo gli ultimi dati raccolti dall’associazione UEGD (Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland), di cui 500 a Berlino. In Germania nel 2002 è stata promulgata una legge sulla prostituzione che prevede di fornire autonomia, sicurezza e garanzie di protezione alle sex workers. Infatti, le prostitute che lavorano in questi centri godono di tutti i diritti sociali delle altre categorie di lavoro e sono messe in condizione di pagare le tasse come gli altri lavoratori. Gli FKK sauna club in Germania e in altri Paesi sono recensiti dal sito Gnoccatravels, sul quale si possono trovare tutte le informazioni necessarie su dove trovare le strutture e quali siano i servizi offerti.

Come funzionano gli FKK sauna club

Questi centri funzionano in modo molto semplice: in genere si paga un biglietto di ingresso il cui prezzo varia in base alla struttura. Si accede a degli spogliatoi e degli armadietti personali, ci si mette un asciugamano e si approfitta dei servizi offerti dalla struttura. Ci sono donne disponibili a fare compagnia ai clienti e con le quali si può concordare una cifra per determinati servizi (le ragazze si pagano a parte rispetto al prezzo del biglietto di ingresso). Gli FKK sauna club sono dotati anche di zone relax, bar, ristorante e a volte anche cinema, piscine e tanti altri comfort.

Perché non ci sono FKK sauna club in Italia?

Gli FKK sauna club sono presenti in diversi Paesi che hanno deciso di regolamentare il mercato del sesso per non lasciarlo in mano alla criminalità. In Italia il mercato della prostituzione non è normato, dunque le sex workers non sono messe in condizione di poter pagare la tasse, accedere ai diritti sociali di base o ricevere protezione e garanzie dallo Stato. Dalla legge Merlin del 1958, le case di tolleranza (o case chiuse) sono state dismesse, lasciando il mercato senza alcuna regolamentazione.