Si cerca un Centro di gravità permanente. Che non cambi idee sulle cose e sulla gente. Più facile che piova manna dal cielo, si riaprano le acque del Mar Rosso, Augusto Minzolini dia una notizia senza secondi fini. Tutto è possibile nella vita, ma insomma… Il fatto che ritorni baldanzosamente il progetto di Centro, Nuovo Centro, Grande Centro, Centro Storico o quel che sia, ci fa al contempo tenerezza e compagnia. Tenerezza come poter rimangiare le stelline in brodo della mamma quando tornavamo dall’asilo raffreddati, compagnia come ritrovare uno di quegli amici che reincroci dopo anni ma è come se ci si fosse lasciati il giorno prima.

Ché a proposito di Centro cambiano gli esecutori, ma la musica è sempre la stessa. Ora Carlo Calenda, Giovanni Toti, Luigi Di Maio, Emma Bonino, Bruno Tabacci e compagnia cantante. Con possibili ruoli di Mariastella Gelmini e altri. Ma sopra tutto del dinamico duo Silvio Berlusconi-Antonio Tajani. Silvio nostro oggi strepita ma se anche solo intravvedesse che l’ipotesi gli permetterebbe un maggiore vantaggio elettorale e di prospettiva rispetto all’alleanza con gli arrembanti eserciti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, non avrebbe un attimo di esitazione. Però Berlusconi ha chiarissima una cosa da cui gli altri allegramente prescindono. (Riprendiamo e spieghiamo dopo, intanto seguite il seguito e pensate il pensabile).

A proposito di tali e tanti illustri protagonisti, ci permettiamo però, anzi ci arroghiamo, il diritto di sostenere e difenderne due che non si vorrebbero della partita. E perché mai, vivaddio. Solo invidia e snobismo possono far respingere due colossi che proprio non dovrebbero, invece, trovare contrasti nel giocare il proprio decisivo ruolo. Che invece si vorrebbe negare con puerili pretesti.

Clemente Mastella. Cui l’homo novus Carlo Calenda vorrebbe negare l’ingresso in partita solo perché ha un troppo lungo cursus honorum. O di disonori, che è poi lo stesso. Ma suvvia, sarebbe come negare ad Elon Musk la possibilità di fare auto elettriche, a Valentina Nappi di esibirsi nel porno, a Lionel Messi di continuare a tirar calci al pallone. Insipienza, invidia, crudeltà mentale.

Matteo Renzi. E qui ci indigniamo. Fortissimamente ci indigniamo. Irrevocabilmente ci indigniamo. Di più: ci sdegniamo, ci risentiamo, ci offendiamo, ci irritiamo, e qui ci fermiamo solo perché abbiamo terminato i sinonimi più noti. Ma come, solo perché il Machiavelli di Rignano sull’Arno con la semplice evocazione del suo nome fa fuggire elettori come l’aglio i vampiri, si vorrebbe prescinderne? Solo perché come lo scorpione di Esopo è pronto a colpire mortalmente qualsiasi rana gli si accosti, si intende farne a meno? Solperché è meno affidabile di un ombrello di cartone in una notte di pioggia, si vorrebbe rinunciare a lui ed al suo esercito di galantuomini? Che mondo è mai dunque questo se dinnanzi a così tenui pretesti si vuole far fuori un simile eroe. Presunzione, alterigia, snobismo.

‘Italia, il futuro è già passato di qua‘ 11 luglio 2022. L’eterno presente della politica italiana, e non solo. Era già premessa e cornice di quanto andiamo ora gioiosamente evocando. Senza dimenticare, infine, Berlusconi, possibile, eventuale, ulteriore ipotetico ‘socio’ delle magnifiche sorti e progressive del Grande, Straordinario, Indefettibilmente vincente nuovo Centro italiano. Ipotetico. Molto ipotetico socio. Ché Silvio Berlusconi ha ben presente una cosa da cui gli altri avventatamente prescindono. Ed è che prima o poi arrivano le elezioni. Nella fattispecie prima, a inizio 2023, praticamente domattina. E allora bisogna che qualcuno ti voti. E col cavolo che lui si metterebbe con una banda di velleitari perdenti e marginalizzabili. Comunque, a noi che non abbiamo di questi problemi, ‘Il ritorno del Centro’ prossimamente su questi schermi dà il confortante senso della stabilità. E la solida certezza che, come sempre in Italia sin da Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /14 (continua)