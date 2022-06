“È così bello fissare il cielo e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio immenso laboratorio di fisica che si srotola sulle nostre teste”. È una delle frasi più note di Margherita Hack, la grande scienziata astrofisica, della quale si celebra il centenario della nascita. Il 12 giugno 1922 nasceva infatti a Firenze colei che ha costellato la sua carriera di scoperte, che ha dedicato una vita alla divulgazione scientifica e all’impegno per la libertà e i diritti civili, prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste ( dal 1964 al 1987) dopo aver mosso i primi passi all’Osservatorio di Arcetri.

Scomparsa il 21 giugno 2013, all’età di 91 anni, riposa insieme al marito Aldo de Rosa, scomparso a 94 anni il 26 settembre del 2014, nel cimitero di S.Anna di Trieste. La luminosa figura di Margherita viene ricordata in questi giorni con varie iniziative in varie parti d’Italia e non solo, mentre Firenze, città che ha lasciato in giovane età ma alla quale è sempre rimasta legata, ha dato il via ad una serie di celebrazioni che dureranno tutto l’anno. “Oggi cominciano i 100 anni per le celebrazioni della nascita di Margherita Hack, iniziando con un atto simbolico: scopriamo una targa in suo onore. Dedicheremo poi a lei l’anno scolastico delle scuole medie e superiori” annunciava il sindaco Dario Nardella l’11 scorso in occasione della posa della targa in via Caselli, sulla facciata dell’abitazione in cui Margherita è nata. “Sarà un anno pieno di iniziative, di progetti, di eventi e opere concrete che sviluppano la creatività e la fantasia giovanile”. Altre manifestazioni si sono già svolte all’osservatorio di Arcetri, al Museo Galileo, al Planetario ( dove è stato ricostruito il cielo che illuminava Firenze il 12 giugno del ’22), oltre ad una serie di incontri volti a ripercorrere la sua carriera di scienziata, la sua vita ( gli anni giovanili, gli studi, la guerra) le sue ricerche nel campo dell’astrofisica, l’eredità che lascia. A Firenze esiste anche un altro luogo che porta il nome di Hack: il viadotto tranviario a Novoli che dal 7 febbraio 2020 è appunto ponte Margherita Hack. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricordato che “il legame di Margherita con Firenze era assoluto”, mentre il rettore dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci ha sottolineato come “la testimonianza di Hack debba rimanere sempre viva”. Per commemorare i 100 anni dalla nascita dell’astrofisica fiorentina è stata anche realizzata l’iniziativa ‘Nella notte la guidano le stelle’, ideata da ‘Street Levels Gallery’ promossa e sostenuta dall’assessorato alle politiche giovanili: 11 poster d’artista potranno essere ammirati in una mostra a cielo aperto diffusa in vari spazi della città e non solo. “Stiamo lavorando per un bell’affresco di street art alla scuola Dino Compagni, vicina alla casa dove è nata Hack”, ha annunciato Nardella.

Anche in molte scuole della città è stata ricordata Margherita Hack. Anche quest’anno all’interno del pacchetto de ‘Le Chiavi della Città’ sono stati i realizzati progetti che hanno proposto agli studenti lo sviluppo della conoscenza e dell’interesse per l’astronomia.

Nel corso di quest’anno scolastico oltre 1.100 alunni hanno partecipato a tali progetti, e parlato della figura di Margherita Hack, delle sue scoperte, della sua curiosità e amore per le stelle. Dunque, sarà un anno intenso – che coinvolgerà sopratutto le scuole – quello dedicato alla grande astrofisica e a tutte le altre donne scienziate i cui nomi rimangono taciuti dalla Storia e i cui contributi nel campo dell’Astronomia sono stati spesso attribuiti alle figure maschili a loro affiancate. I responsabili della Fondazione della Scienza e della Tecnica nel promuovere la serata dal titolo ‘Margherita Hack, una stella nel cielo di Firenze’, ricordavano che il verbo inglese “to hack“, tra i vari significati, indica “fare a pezzi“… “ un curioso gioco di parole, per ricordare bene come Margherita Hack abbia sovvertito tanti stereotipi, attraverso le sue battaglie e i suoi successi professionali.” Chi è stata Margherita Hack? Su di lei sono state scritte tante pubblicazioni, ma ce n’è una in particolare in cui lei stessa si racconta con leggerezza, ironia, serietà, intrecciando i suoi ricordi personali con la Storia e le scoperte scientifiche dal titolo ‘La mia vita in bicicletta’, la sua grande passione, con le sue scoperte celesti e le sue intuizioni.

Nata e cresciuta in una famiglia dignitosa e di modeste condizioni economiche (il nonno svizzero emigrato a Firenze, cuoco in una pasticceria, il babbo, Roberto impiegato come contabile alla Valdarno, azienda che forniva luce elettrica, la mamma Maria Luisa Poggesi, diplomata all’Accademia di Belle Arti), l’aiutano a crescere gioiosamente e libera come l’aria, poiché all’epoca le estati si passavano in città giocando per le strade e nei giardini con gli amichetti. La sua passione sono gli animali e la bicicletta, Binda il suo idolo e la squadra del cuore: la Fiorentina. Primi libri avuti tra le mani, la Divina Commedia, con le sue illustrazioni e Pinocchio. Quanto alle idee, padre protestante e madre cattolica, entrambi non osservanti, trovano conforto nella teosofia, “una filosofia indiana che dichiarava l’eguaglianza di tutti gli esseri umani senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di condizioni sociali e proclamava il rispetto di tutti gli esseri viventi e quindi imponeva il divieto di cibarsi di carne o di pesce. Perciò i miei erano diventati vegetariani, e anch’io lo sono dalla nascita, senza nessun merito e nessun sacrificio.” A dieci anni varca per la prima volta il portone del liceo ginnasio Galileo, vicino al Duomo e lì incontra Aldo, tredici anni, che con alcuni ragazzi la invitano a giocare a palla. Al Liceo avverte le prime divisioni classiste: ragazze e ragazzi di famiglie dell’alta borghesia con la puzza sotto il naso, che parlano di balli e di vestiti e la guardano “con un certo disprezzo quando la mattina arrivavo sudata e scaruffata con la mia bicicletta”. Intanto, per il suo dichiarato antifascismo il babbo perde il posto di lavoro, la mamma si fa carico del mantenimento della famiglia lavorando come miniaturista agli Uffizi. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, le cose cambiano repentinamente. La professoressa di scienze Enrica Calabresi sparisce da un giorno all’altro, e così’ anche alcuni ragazzi colpevoli di essere ebrei. Solo durante una trasmissione dalla Specola di Firenze con Piero Angela, l’ormai famosa scienziata viene a sapere che la sua prof. di allora, era stata una valida ricercatrice di entomologia, con tante pubblicazioni: arrestata nel ‘44 nel carcere di Santa Verdiana a Firenze, si era suicidata ingerendo fosfuro di zinco. “ Mi auguro che episodi simili servano a vaccinare contro ogni forma di razzismo” dichiara Margherita. Intanto, all’ultimo anno di liceo, Margherita partecipa ai Giochi della Gioventù del Littorio, prima come pesista, poi in quelli successivi, sotto la guida di “Piccio” (Danilo Innocenti) allenatore della Giglio Rosso, come saltatrice in alto e in lungo. Specialità nelle quali nel ’41, vince il titolo italiano sia nel salto in alto che in quello in lungo. A lei il compito di fare il giuramento di fedeltà alla patria fascista. “Io ero antifascista convinta, dopo l’obbrobrio delle leggi razziali e se fossi stata veramente coerente avrei dovuto rifiutare. “

Intanto, la famiglia di Aldo si era trasferita in altra regione. A lungo non si sarebbero rivisti. Poi, il 12 giugno del ’43, giorno del suo compleanno, tornando a casa dall’Università, dove frequentava la facoltà di fisica sua grande passione, incontrò di nuovo Aldo. “ E così’ cominciammo la nostra storia insieme, fatta di grandi litigate perché non andavamo d’accordo né sulla religione, né sulla politica, praticamente su nulla. Ma poi piano piano iniziammo a riconoscersi nei bambini di una volta….E a febbraio del ’44 ci eravamo sposati. “Io mi vergognavo un po’ perché avevo sempre dichiarato la mia contrarietà al matrimonio, che dev’essere un patto fra due persone in cui non deve entrare né lo Stato né la Chiesa, ma faceva piacere ai miei, ai suoi e soprattutto ad Aldo e così’ mi rassegnai”. Sono rimasti insieme per tutta la vita. Il racconto di Margherita ( scritto nel 2010), si fa serrato e intenso quando descrive gli orrori della guerra, particolarmente dopo l’8 settembre del ’43, in quella Firenze colpita dai bombardamenti alleati e devastata dai ponti fatti saltare dai tedeschi la notte del 4 agosto del ’44. Margherita. Fra i tanti aneddoti, racconta che a causa dell’oscuramento delle città, durante la guerra si sono fatte grandi scoperte astronomiche perchè si riuscivano a vedere anche le stelle più deboli, “stelle peculiari” , cioè stelle anomale e speciali, così le descriveva. Finita la guerra e le sue atrocità, arriva la laurea, slittata al ’45, e con essa i primi lavori, alla Ducati di Milano nel campo delle macchine fotografiche, è il periodo dell’innovazione scientifica e tecnologica ( la Lambretta, la Vespa) e del primo personal computer al mondo, il programma 101, e il grande calcolatore elettronico, l’ELEA, entrambi dell’Olivetti. “ In Italia – scrive – avrebbe potuto nascere una grande industria elettronica, come la giapponese o la californiana, con posti di lavoro per migliaia di giovani laureati e tecnici, e invece tutto si è spento, da primi siamo diventati gli ultimi, interamente dipendenti dall’estero.” Dopo Milano il ritorno ad Arcetri, il luogo dove Galileo compì, dopo la condanna “ai domiciliari” le sue ultime osservazioni. Nel ’48 è assistente incaricata e nel ’50 vince il concorso per assistente di cattedra di astronomia. Quindi borse di studio per altri importanti istituti ( Parigi) Berkeley(California) Utrecht (Olanda) , Merate (Brianza), dove si conducevano ricerche su Marte, infine nel ’64 vince la cattedra di Astronomia all’Università di Trieste ( clima assai più favorevole alla salute di Aldo). Si parla quindi nel libro di Dick, il cane salvato dal martirio di alcuni ragazzi e accudito come un figlio, del dolore per la sua morte e di quella di Lara, la cagnolina presa al canile, di altri ancora. Intanto, a Trieste c’è da riorganizzare un osservatorio, di interessare alla ricerca astrofisica gli studenti, di organizzare e partecipare a congressi e simposi internazionali.

A partire dal ’65 se ne tengono quattro, tutti dedicati all’astronomia lunare. A tal proposito Margherita scrive un articolo il giorno dell’allunaggio (20 luglio ’69), in cui ipotizza la possibilità di utilizzare la luna come una specie di specchio calorifero per la terra, disponendo semiconduttori o pile solari sulla superficie lunare, capaci di trasformare l’energia solare in elettricità e dirigerla verso la Terra. E’ il suo sogno. Sulla base di questa fantasiosa immagine, qualche scienziato, come l’astronomo Zdenek Kopal, ha svolto studi più approfonditi immaginando di poter ricavare da tre centrali sull’Equatore lunare una energia da 10.000 a 100.000 megawatt. Sulla luna – sostiene lei – potrebbero essere svolti esperimenti impossibili sulla terra a causa dell’effetto disturbante dell’atmosfera sulle particelle in moto. Di ritorno dal Congresso del ’79 in Canada, il suo Maestro Giorgio Abetti le riferisce della scoperta del tedesco Walter Baade, emigrato giovanissimo negli Usa, dell’esistenza di due popolazioni stellari, sia nella nostra via Lattea che in quella di Andromeda: quelle relativamente giovani come il nostro sole (circa cinque miliardi di anni) e quelle molto più vecchie, compresa la Via Lattea, dieci miliardi, diecimila volte più povere di elementi pesanti, cioè idrogeno ed elio che sono gli elementi di gran lunga più abbondanti nell’universo.

Durante le passeggiate in bici o nei momenti di relax, fra cielo e mare o fra cielo e prato, Margherita cerca di spiegare alcuni fenomeni su cui sta facendo ricerche. Come le “stelle peculiari” che, scrive, “ come gli abitanti di una città sono normali, sono cioè dei grandi palloni gassosi che emettono luce e calore prodotti dalle reazioni nucleari che avvengono nel loro interno….Il nostro sole è una di queste, anche se, grazie alla possibilità di osservarlo da vicino, scopriamo che anch’esso presenta fasi di maggiore attività, come comparsa di macchie accompagnate da tempeste magnetiche ed emissione di particelle che influenzano la nostra ionosfera, che però non sarebbero osservabili se il sole fosse alla distanza delle altre stelle anche più vicine a noi.Infatti la luce che viaggia alla bella velocità di 300.000 chilometri al secondo, impiega più di otto minuti per arrivare dal sole a noi, mentre dalla stella più vicina, che si trova nella costellazione del Centauro, impiega più di quattro anni.” Gli ultimi capitoli sono dedicati ai temi che riguardano tutti, il villaggio globale e l’inquinamento, le fonti energetiche e l’effetto serra, le energie rinnovabili, il nucleare, per ognuno dei quali ha un punto di vista chiaro e propositivo, spesso anticipatore di temi attualissimi, come la proliferazione dei cinghiali nelle nostre città, di cui ci si vorrebbe sbarazzare sopprimendoli. “ Ma siamo noi – ammonisce – l’arrogante specie che si ritiene padrona assoluta del pianeta, a spingerli nei centro abitati espropriandoli dei loro già ridotti territori.”

Le soluzioni tecniche che Margherita indica e che riguardano la riorganizzazione delle nostre città includendo come fonte di inquinamento anche l’eccessiva illuminazione, e le misure a salvaguardia del pianeta, è bene che il lettore le scopra da solo, qui ci preme riprendere il suo grido d’allarme rispetto alla sottovalutazione dell ‘effetto serra: “ l’anidride carbonica prodotta sia da auto e moto, sia dalle varie fonti energetiche basate sulla combustione di petrolio, metano e, peggio ancora, carbone – scrive –e che è andata accumulandosi nell’atmosfera nel corso del XX secolo ha prodotto un ben sensibile cambiamento della composizione chimica dell’atmosfera, che ha dato luogo a un aumento della temperatura media del pianeta di circa un grado centigrado in meno di un secolo. Un grado può sembrare poca cosa, ma è stato sufficiente per modificare la fausa del nostro Mediterraneo, per provocare la morte di alcune barriere coralline e lo scioglimento in grand parte dei ghiacciai. Oggi si assiste alla scomparsa dei ghiacciai do Polo Nord; gli orsi polari privati del loro habitat stanno diventando un’altra specie a rischio di estinzione. La continua addizione di gas serra nell’atmosfera accelera queste modifiche e si prevede che alla fine di questo secolo, se non se ne ridurrà l’immissione, l’aumento della temperatura media potrà essere ben più consistente, secondo alcune stime addirittura di una decina di gradi, fatto che avrebbe anche un’altra conseguenza – la dilatazione termica degli oceani per cui molte città costiere verrebbero parzialmente o completamente sommerse….” L’ultimo capitolo è ‘Libertà nella natura’, quella libertà che Margherita ha sempre ricercato in vita, e nella natura tanto amata e vissuta, che la ‘specie arrogante’ dell’uomo sta ancora distruggendo.