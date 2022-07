Una nuova variante COVID è stata recentemente rilevata in diversi paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti, India, Australia e Germania.

Chiamata BA.2.75, è una sottovariante di omicron. Potresti anche averla sentita chiamare ‘Centaurus’, il nome di una costellazione e dato a BA.2.75 da un utente di Twitter.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato BA.2.75 come una variante di interesse, piuttosto che come una variante di preoccupazione. Ciò significa che è in fase di monitoraggio ma non ci sono ancora prove che causerà problemi.

I numeri di infezioni da BA.2.75 sono ancora relativamente bassi. La maggior parte delle infezioni nel Regno Unito rimane determinata dalle sottovarianti omcron BA.4 e BA.5. BA.5 in particolare è similmente dominante in altri paesi in cui è stato rilevato BA.2.75.

Tuttavia, BA.2.75 sta diventando più comune in India (dove è stato rilevato per la prima volta, a maggio), suggerendo che presenta vantaggi rispetto alle attuali varianti circolanti. Alcuni hanno notato che BA.2.75 si sta diffondendo nelle regioni dell’India dove non deve competere con BA.5, ma piuttosto con la variante da cui si è evoluto, BA.2.

Detto questo, alcuni dati dall’India indicano che BA.2.75 potrebbe aver già raggiunto il picco. E, soprattutto, non c’è stato un grande aumento di ricoveri o decessi in India da BA.2.75.

Perché stiamo ancora vedendo nuove varianti?

Poiché la maggior parte della popolazione globale è stata ora vaccinata, infettata o entrambi, le varianti che possono infettare le persone nonostante la loro immunità avranno un vantaggio. Quindi SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID) è in continua evoluzione per ottenere questo vantaggio.

Nuove varianti che hanno mutazioni che sfuggono alla nostra immunità si replicheranno e si diffonderanno, portando a ondate di infezioni. Lo abbiamo visto di recente con BA.4 e BA.5.

Il sistema immunitario della memoria riconosce le infezioni in base alle strutture molecolari di virus e altri agenti patogeni. Le mutazioni modificano leggermente la struttura molecolare di ciascuna variante di SARS-CoV-2, rendendo più difficile per il nostro sistema immunitario riconoscere e rispondere al virus. Questo è spesso chiamato “evasione immunitaria”.

La preoccupazione per BA.2.75 è che ha raccolto una serie di mutazioni, che potrebbero indicare che questa variante può eludere l’immunità. Ma non ci sono prove valide in questa fase che BA.2.75 possa eludere il sistema immunitario in modo significativo.

La maggior parte di BA.2.75 è strutturalmente la stessa dell’omcron e della variante originale di Wuhan. Sebbene BA.2.75 abbia rilevato alcune mutazioni, non è fondamentalmente un virus diverso.

Il sistema immunitario della memoria agirà comunque contro BA.2.75, che è quello che abbiamo visto con omicron. Questa immunità potrebbe non essere sufficiente per fermare la reinfezione, ma dovrebbe ridurre la gravità di un’infezione da BA.2.75.

Sebbene ci siano preoccupazioni che BA.2.75 possa diffondersi più rapidamente rispetto ad altre varianti, non abbiamo ancora prove chiare al riguardo. Sembra aver mostrato un aumento che si è stabilizzato o addirittura diminuito rispetto a poche settimane fa. Se questo è il caso, c’è la possibilità che possa anche svanire in poche settimane.

Ma se BA.2.75 ha alcune proprietà di evasione immunitaria, potrebbe causare un’altra ondata nel Regno Unito e altrove. Tuttavia, questo probabilmente aumenterebbe e poi svanirebbe come alfa, delta e omicron BA.1.

Migliorare i vaccini potrebbe essere la nostra migliore possibilità

Grazie alla vaccinazione, se dovessimo affrontare un’onda BA.2.75, non ci aspetteremmo il livello di decessi e ricoveri visti all’inizio della pandemia. Ma sappiamo che un gran numero di casi può ancora causare interruzioni significative. E, soprattutto, l’ondata costante di nuove varianti è ancora una minaccia mortale per le persone vulnerabili. Quindi, come superiamo questo?

Una soluzione potrebbe essere quella dei vaccini universali contro il COVID, che funzionerebbero contro qualsiasi variante del COVID. Lo scopo di un vaccino universale è di indurre l’immunità contro una gamma molto ampia di strutture molecolari. È come pescare con una rete più ampia, rendendo più difficile per il pesce nuotare fuori strada.

Un vaccino pan-coronavirus è un concetto simile, ma probabilmente cercherà di indurre l’immunità contro le strutture molecolari comuni a tutti i coronavirus. Oltre a fornire immunità contro le nuove varianti di SARS-CoV-2, un vaccino pan-coronavirus potrebbe anche conferire immunità contro la prossima pandemia di coronavirus. Alcuni di questi vaccini sembrano destinati a passare alla sperimentazione clinica nei prossimi anni.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di produrre vaccini che inducano una migliore immunità nel sistema respiratorio. Questi coinvolgono in gran parte i vaccini somministrati attraverso il naso, allenando il sistema immunitario a produrre più anticorpi nel muco del naso e della gola.

Questo tipo di immunità potrebbe aiutare a fermare l’infezione e la replicazione di SARS-CoV-2 nel punto di ingresso nelle nostre cellule, il che potrebbe rallentare la velocità con cui nuove varianti hanno l’opportunità di emergere. Almeno 12 di questi vaccini intranasali sono in sperimentazione clinica.

In questo momento, punterei i miei soldi su BA.2.75 senza una grande ondata di infezioni. Ma la prossima sottovariante di omicron, e la prossima pandemia, arriveranno inevitabilmente. Nuovi approcci vaccinali potrebbero renderci più preparati.