Una nuova ricerca dell’Oregon State University ha identificato che due composti di canapa –CBDa e CBGa– mostrano la capacità di impedire al virus che causa COVID-19 di entrare nelle cellule umane. I risultati di uno studio che includeva una tecnica di screening chimico inventata dai ricercatori dell’OSU sono stati pubblicati martedì sul Journal of Natural Products. Molti pensano che il 2022 porterà ancora più sfide per il settore di nicchia, colpito dalla volatilità del mercato nei tre anni da quando è diventato un prodotto agricolo legale. Hemp Industry Daily ha chiesto a una varietà di addetti ai lavori della canapa di fare previsioni sulla forma del settore durante il nuovo anno. Negli anni precedenti, gli operatori della canapa credevano ampiamente che il Governo degli Stati Uniti avrebbe autorizzato la vendita di CBD da banco e chiarito gli oneri normativi sulla coltivazione e vendita della pianta. Quell’ottimismo si è notevolmente attenuato dopo due anni di pandemia globale e ha bloccato i progressi sia negli Stati Uniti che in Europa e nel Regno Unito. Stati Uniti, nonostante la crescente accettazione del CBD e il numero crescente di Stati che legalizzano la cannabis per uso medico e per adulti, il THC è ancora un argomento tabù da includere nei volantini o in qualsiasi campagna di marketing. E’ stato pubblicato di recente un rapporto sulle donne australiane e neozelandesi che usano cannabis medica per aiutare a gestire l’endometriosi, una condizione spesso dolorosa e talvolta debilitante finora trattata con farmaci classici e persino con interventi chirurgici.

Stati Uniti

Una ricerca scientifica condotta dalla Oregon State University: i composti a base di canapa possono impedire al Coronavirus di entrare nel corpo umano

Una nuova ricerca dell’Oregon State University ha identificato che due composti di canapa – CBDa e CBGa – mostrano la capacità di impedire al virus che causa COVID-19 di entrare nelle cellule umane

I risultati di uno studio che includeva una tecnica di screening chimico inventata dai ricercatori dell’OSU sono stati pubblicati martedì sul Journal of Natural Products.

Richard van Breeman, ricercatore presso il Global HempInnovation Center della Oregon State University, il College of Pharmacy e il Linus Pauling Institute, ha condotto lo studio in cui lui e altri collaboratori di ricerca hanno scoperto che gli acidi cannabinoidi CBDa e CBGa si legano al SARS-CoV-2 spike protein, bloccando un passaggio critico nel processo utilizzato dal virus per infettare le persone.

La proteina spike è lo stesso bersaglio farmacologico utilizzato nei vaccini COVID-19 e nella terapia anticorpale. La molecola della proteina spike è fondamentale per il processo seguito dalla malattia, il che significa che interromperla può contrastare l’infezione o la progressione della malattia, secondo i ricercatori.

La ricerca ha mostrato che CBDa e CBGa erano «ugualmente efficaci» contro le varianti alfa e beta di COVID-19.

SARS-CoV-2 presenta filamenti di RNA che codificano per quattro proteine ​​principali – spike, involucro, membrana e nucleocapside – insieme a 16 proteine ​​non strutturali e diverse «proteine ​​accessorie», secondo van Breeman.

«Qualsiasi parte del ciclo di infezione e replicazione è un potenziale bersaglio per l’intervento antivirale e la connessione del dominio di legame del recettore della proteina spike al recettore della superficie cellulare umana ACE2 è un passaggio critico in quel ciclo», ha affermato van Breeman in una dichiarazione.

«Ciò significa che gli inibitori dell’ingresso delle cellule, come gli acidi della canapa, potrebbero essere usati per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 e anche per ridurre le infezioni impedendo alle particelle di virus di infettare le cellule umane. Si legano alle proteine ​​​​spike in modo che quelle proteine ​​non possano legarsi all’enzima ACE2, che è abbondante sulla membrana esterna delle cellule endoteliali nei polmoni e in altri organi».

L’uso di composti che bloccano l’interazione virus-recettore ha aiutato i pazienti con infezioni virali come HIV ed epatite, ha affermato.

Il team di ricercatori che ha identificato i due acidi cannabinoidi attraverso una tecnica di screening basata sulla spettrometria di massa inventata nel laboratorio di van Breeman comprende van Breeman, Ruth Muchiro dell’OSU College of Pharmacy e Linus Pauling Institute oltre a cinque scienziati dell’Oregon Health & Science University. Il team ha anche esaminato una gamma di prodotti botanici utilizzati come integratori alimentari tra cui trifoglio rosso, igname selvatico, luppolo e tre specie di liquirizia.

CBDa e CBGa, che possono essere assunti per via orale, hanno il potenziale sia di prevenire che di curare l’infezione da SARS-CoV-2, ma gli acidi sono “prodotti dalla pianta di canapa come precursori di CBD e CBG”, che sono diversi dagli acidi che non sono contenuti nei prodotti di canapa di consumo, ha detto van Breeman.

La diffusione delle varianti, «famose per eludere gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di lignaggio precoce, il che è ovviamente preoccupante dato che le attuali strategie di vaccinazione si basano sulla proteina spike del lignaggio precoce come antigene», ha affermato van Breeman.

«I nostri dati mostrano che CBDa e CBGa sono efficaci contro le due varianti che abbiamo esaminato e speriamo che la tendenza si estenda ad altre varianti esistenti e future».

Varianti resistenti potrebbero ancora sorgere tra un più ampio uso di cannabinoidi, ma la combinazione di vaccinazioni COVID-19 e trattamenti CBDa e CBGa dovrebbe presentare un ambiente più impegnativo per COVID-19.

Un composto di liquirizia, il licochalcone, che si lega alla proteina spike non è stato ancora testato per l’attività contro il virus vivo, poiché sono necessari ulteriori finanziamenti, ha affermato van Breeman.

Allo studio sui cannabinoidi hanno contribuito anche Timothy Bates, Jules Weinstein, Hans Leier, Scotland Farley e FikaduTafesse dell’OHSU.

Stati Uniti

Consolidamenti e fallimenti: Hemp Insiders prevede un 2022 fiacco

L’industria della canapa è piena di ottimisti. Ma molti pensano che il 2022 porterà ancora più sfide per il settore di nicchia, colpito dalla volatilità del mercato nei tre anni da quando è diventato un prodotto agricolo legale.

Hemp Industry Daily ha chiesto a una varietà di addetti ai lavori della canapa di fare previsioni sulla forma del settore durante il nuovo anno.

Negli anni precedenti, gli operatori della canapa credevano ampiamente che il Governo degli Stati Uniti avrebbe autorizzato la vendita di CBD da banco e chiarito gli oneri normativi sulla coltivazione e vendita della pianta.

Quell’ottimismo si è notevolmente attenuato dopo due anni di pandemia globale e ha bloccato i progressi sia negli Stati Uniti che in Europa e nel Regno Unito.

Ma non tutto è disastroso quando l’industria della canapa apre il 2022. Molti addetti ai lavori prevedono guadagni nei settori delle fibre e dei cereali della canapa, mentre altri prevedono che la superficie nazionale di canapa si stabilizzerà dopo due anni di forte calo.

Ecco alcune previsioni per il 2022 da tutto il settore della canapa. Le risposte sono state modificate per lunghezza e chiarezza:

Pulak Sharma, co-fondatore e co-CEO, Kazmira

«Mi aspetto che ci sia meno del 5% di possibilità che la FDA emetta una sentenza sul CBD nel 2022. Invece, gli stati stabiliranno le proprie regole per gestire i prodotti CBD.

Inoltre, riteniamo che il prossimo anno si verificherà un significativo consolidamento del settore. L’integrazione verticale e una solida catena di approvvigionamento si riveleranno fattori importanti nel determinare il successo del mercato.

Il 2022 vedrà probabilmente una repressione del delta-8 THC e la sua quota di mercato si ridurrà in modo significativo.

Ci sarà una maggiore attenzione alla ricerca e allo sviluppo per l’efficacia e i dosaggi dei cannabinoidi nelle applicazioni topiche».

Fabiola Jimenez, avvocato, Cultiva Law

«Credo che l’industria della canapa comincerà a tendere maggiormente all’utilizzo della fibra di canapa nei tessuti e (essere trattata) proprio come qualsiasi altro prodotto agricolo.

Credo anche che ci sarà una spinta verso la tendenza “dal campo alla tavola”, in cui le persone richiederanno più prodotti di canapa locali e cercheranno di concentrarsi sul supporto dei prodotti di canapa che provengono da fonti biologiche o da fonti con metodi di coltivazione/lavorazione affidabili o semplicemente fonti di canapa che si allineano con le convinzioni personali di un cliente».

Zev Paiss, presidente, Fiber & Hurd Council, HempIndustries Association

«Sono fiducioso che il 2022 introdurrà l’inizio ufficiale di materiali da costruzione in canapa ampiamente disponibili.

Ciò includerà l’isolamento in ovatta di canapa, pavimenti in canapa, guaine esterne in canapa simili al pannello a trefoli orientati (OSB) o in questo caso OHB, materiali compositi per terrazze con riempitivo di canapa e una varietà di prodotti di carta di canapa.

Tutti questi materiali sono in fase di ricerca e sviluppo da un anno o più e faranno la loro comparsa commerciale nel 2022».

Patrick McCartan, CEO, Regennabis

«Le industrie rigenerative saranno determinanti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – con l’agricoltura rigenerativa che è il fattore fondamentale del cambiamento – e con la canapa che aprirà la strada nello sconvolgere le industrie alimentari, della moda, dei tessuti, delle fibre, dei combustibili, dell’agricoltura, delle farmacie e della finanza.

La canapa sarà una risorsa e un raccolto utili ben oltre l’agricoltura. La capacità della pianta di sopravvivere in un terreno sterile, combinata con i semi ricchi di energia, lo rendono un biocarburante conveniente con un tasso di conversione del biodiesel del 97%, ad esempio.

I tessuti in fibra di canapa, con proprietà di protezione dai raggi UV e antibatteriche, stanno fornendo ai marchi di moda di tutto il mondo una nuova storia da raccontare ai loro consumatori».

Frederick Cawthon, presidente, Hemp Alliance del Tennessee

«Nonostante il sostegno bipartisan per i vari progetti di legge sulla canapa in esame, nessuna legislazione importante sarà approvata a causa di un Congresso disfunzionale degli Stati Uniti. Inoltre, nessun movimento positivo da parte della FDA.

Anticipa il continuo respingimento del delta-8 THC e di altri cannabinoidi minori dagli stati. Ci sarà, tuttavia, un aumento dei prodotti THC delta-9 a spettro completo.

Il COVID-19 continua la volatilità del mercato, influenzando la partecipazione a fiere ed esposizioni. I rivenditori online dovrebbero continuare a registrare un aumento delle vendite di e-commerce.

I vincoli della catena di approvvigionamento si stabilizzano nel terzo trimestre, tuttavia persistono pressioni inflazionistiche e sul lavoro.

Più marchi incorporeranno i token non fungibili (NFT) nel loro modello di business».

Shawn Hauser, avvocato, Vicente Sederberg

«Nella continua assenza della FDA, gli stati e l’industria continueranno a raccogliere informazioni per informare i migliori approcci per definire i prodotti inebrianti, servire limiti di dimensioni e processi di produzione sicuri, oltre a determinare se e come determinati prodotti di canapa si adattano ai sistemi di regolamentazione della cannabis.

Con il Congresso che prende in considerazione molteplici proposte federali di legalizzazione della cannabis che regolerebbero la cannabis e la maturazione dei mercati statali in modo diverso rispetto alla canapa, dobbiamo anche dare un’occhiata più da vicino a come la regolamentazione della canapa si armonizza con una più ampia regolamentazione della cannabis.

Sfortunatamente, in assenza di una guida federale, potrebbe risultare in un mosaico statale più complicato di quello attuale».

Julie Lerner, CEO, PanXchange

«La domanda di prodotti di canapa industriali (non cannabinoidi) supererà l’offerta di materiale adatto anche se nel corso dell’anno emergerà una maggiore capacità di lavorazione.

Alla fine, sappiamo che la nostra superficie e la nostra capacità produttiva non sono ancora pronte per soddisfare i grandi acquirenti industriali, ma la domanda di prodotti ESG e gli incentivi ai coltivatori tramite crediti di carbonio spingeranno più innovatori verso la canapa industriale e altri prodotti sostenibili.

Inoltre, il mercato dei cannabinoidi continuerà il suo lento percorso verso la comprensione che questo meraviglioso prodotto è un piccolo ingrediente nei vasti mercati dei prodotti di consumo».

Vincent Gillen, vicepresidente vendite, Global Widget

«Nella vendita al dettaglio, la “categoria CBD” si allargherà a una categoria “cannabinoidi derivati ​​dalla canapa”. All’interno di questa categoria, i prodotti THC delta-8 e delta-9 diventeranno più prevalenti mentre il numero di prodotti CBD include venditori noti.

Le caramelle gommose al CBD continueranno a dominare come la forma di prodotto più popolare per i consumatori.

Per quanto riguarda delta-8, il 60% di queste vendite di prodotti sarà costituito da caramelle gommose con prodotti di vaporizzazione che costituiranno il resto. Le caramelle gommose rappresenteranno dal 90% al 95% delle vendite di prodotti delta-9.

Infine, la concorrenza tra rivenditori e dispensari autorizzati si intensificherà a causa della popolarità dei prodotti derivati ​​dalla canapa a basso contenuto di THC disponibili per i consumatori nei negozi al dettaglio locali».

Liz Geiselman, chief brand officer, 710 Spirits ExtractionProducts

«Quando penso a cosa potrebbe riservare il 2022 all’industria della canapa, non posso fare a meno di pensare alla conversione dell’isolato di CBD in nuovi cannabinoidi minori come delta-8 THC, delta-10 THC e THC O-acetato.

Non abbiamo visto la fine dell’introduzione sul mercato di nuove mescole. Credo che il governo federale regolerà o tenterà di fermare la produzione di questi prodotti, data la mancanza di supervisione e i potenziali problemi di sicurezza pubblica.

In una nota diversa, tieni d’occhio la FDA! Il Dr. Robert Califf è stato recentemente nominato Commissario della FDA. Ogni indicatore indica che non ha fatto grandi mosse sul CBD, ma ha profondi legami con Big Pharma di cui essere a conoscenza».

Herrick Fox, co-fondatore e CEO di Meristem Farms

«Vedremo un grande aumento degli acri di produzione per la fibra di canapa, e forse in misura leggermente minore per il grano, ma la crescita della produzione da tali colture sarà moderata fino a quando non diventeranno beni di un milione di acri.

Per quanto riguarda la canapa cannabinoide, prevedo che la produzione si manterrà al livello o diminuirà ulteriormente dal 2021 a causa della continua percezione da parte degli agricoltori del rischio di mercato.

Per quanto riguarda le normative statali, penso che continueremo a vedere variabilità e confusione poiché gli stati continuano ad agire in modo riflessivo sulle preoccupazioni sui “cannabinoidi minori” come il delta-8 THC. Sarà necessaria una maggiore formazione dei funzionari per garantire che leggi e regolamenti siano redatti in modo ragionevole.

Per quanto riguarda la legislazione e la regolamentazione federale, penso che vedremo progressi abbastanza scarsi nel 2022 mentre il Congresso guarda al Farm Bill del 2023 per correggere i problemi nelle leggi esistenti sulla canapa e le agenzie federali seguono l’esempio. Tuttavia, penso che vedremo sforzi considerevoli da parte delle agenzie statali e federali per aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nella fibra di canapa e nel grano, spingendo questi prodotti verso il loro potenziale di un milione di acri negli anni a venire».

Stati Uniti

Il marketing via mail è furbo ma lo si può fare. Ecco come

Cornbread Hemp, con sede nel Kentucky, ha incluso i mailer nella sua strategia di marketing per almeno due anni.

Ma una recente modifica ai suoi messaggi su una cartolina promozionale ha attirato più attenzione di quanto l’azienda si aspettasse, tanto che è stata inondata di ordini e ha suscitato qualche preoccupazione tra la base di clienti di Cornbread Hemp.

«Vendiamo esattamente gli stessi prodotti da due anni e mezzo», ha spiegato il co-fondatore e CEO Eric Zipperle in una recente videochiamata insieme al co-fondatore Jim Higdon.

Ciò include una bottiglia contenente 1.500 milligrammi di CBD e lo 0,3% di THC, che non è una sostanza controllata.

Fino allo scorso autunno, tutte le promozioni di marketing includevano la percentuale di THC per confezione. Ma i dirigenti dell’azienda si sono resi conto che il passaggio ai milligrammi – 2 milligrammi di THC per porzione da 50 milligrammi di CBD in questo caso – sarebbe stato più chiaro.

«Non fino a quando non abbiamo detto 2 milligrammi, tutti dicevano, ‘Santa merda. È legale? Puoi mandarmela in Iowa? È legale?», ha detto Zipperle. «Le persone sono appena state molto preoccupate… molto, molto preoccupate».

Secondo Zipperle, la reazione mostra che, nonostante la crescente accettazione del CBD e il numero crescente di Stati che legalizzano la cannabis per uso medico e per adulti, il THC è ancora un argomento tabù da includere nei volantini o in qualsiasi campagna di marketing.

E quando si tratta di marketing per corrispondenza tramite il servizio postale degli Stati Uniti, le società di posta diretta e gli esperti di marketing hanno modi diversi di interpretare e navigare le leggi e quali vengono applicate in termini di attività di canapa e marijuana.

“Il marketing per posta diretta, come qualsiasi tipo di marketing della cannabis, ha i suoi rischi e benefici», ha consigliato Lisa Buffo, fondatrice e CEO della Cannabis Marketing Association.

Leggi federali poco chiare

Secondo David Coleman del servizio postale degli Stati Uniti, le regole sono chiare quando si tratta di commercializzare prodotti a base di cannabis per posta.

«In base all’attuale legge federale, è illegale inserire annunci scritti in giornali, riviste, volantini o altre pubblicazioni, allo scopo di cercare o offrire illegalmente di ricevere, acquistare o distribuire una sostanza controllata dalla Tabella 1, inclusa la marijuana», ha scritto in una dichiarazione via e-mail.

Mentre il Farm Bill del 2018 ha rimosso la canapa dal ControlledSubstances Act, la marijuana è ancora una droga compresa nella Scheda 1.

Ecco perché il team di conformità di Cornbread Hemp ha approvato la campagna dell’azienda e perché alcune società di direct mail come Gunderson Direct della California andranno avanti solo con il marketing di CBD per corrispondenza.

Il presidente dell’azienda Mike Gunderson ha raccomandato di chiedere l’approvazione scritta del servizio postale prima di intraprendere una campagna di corrispondenza stampata.

Questo è ciò che ha fatto il suo team quando ha coordinato un invio di cartoline per conto di Eaze Wellness, un’azienda di benessere online incentrata sul CBD che è un’unità del gigante delle consegne della California Eaze.

«Detto questo», ha scritto in una e-mail, «ci dovrebbe essere un campione reale di ciò che intendono inviare per posta prima che possa essere presa una decisione sul contenuto».

Lisa Buffo della CMA ha anche avvertito di prestare attenzione all’elenco nazionale da non inviare, che è offerto dalla Direct Marketing Association e consente ai consumatori di rifiutare la posta indesiderata.

«In genere è una buona pratica comunicare con coloro che hanno aderito ai tuoi messaggi, come i tuoi attuali clienti», ha scritto in un’e-mail. “Esistono anche standard sulla privacy dei dati che è necessario rispettare se si utilizza l’USPS».

Leggi statali appiccicose

Mentre alcune aziende sono più a loro agio nell’aderire a rigide leggi federali, altre considerano le leggi statali e le normative locali più importanti.

Guillermo Bravo della società californiana di pubblicità e marketing digitale della cannabis MediaJel ha affermato che le normative locali sono l’elemento più importante da comprendere prima di andare avanti con una campagna. E molte giurisdizioni locali stanno bene sia con la pubblicità che la pubblicità per corrispondenza sulla canapa e sulla marijuana.

«Li abbiamo lanciati in California, Maryland, Michigan, Illinois, ovunque“, ha detto. “E ognuno di loro ha esigenze diverse».

In California, ad esempio, i mailer devono includere il numero di licenza di vendita di un’azienda. In alcuni stati, le comunicazioni devono essere condotte in determinate lingue, mentre in altri stati non sono consentiti incentivi come sconti o compra uno prendi uno gratis.

Come Gunderson, Bravo ha consigliato di stampare un campione del volantino e mostrarlo ai consulenti legali interni e al consiglio locale per il controllo della cannabis per ottenere prima l’approvazione.

Ha anche affermato che i marketer di direct mail possono indirizzare con precisione i destinatari in modo molto accurato e prudente per evitare di inviare inavvertitamente marketing di cannabis a una casa con bambini.

E per quanto riguarda la conformità, è facile mostrare un elenco di indirizzi e informazioni demografiche per ciascun target, cosa molto più complicata da fare con altri formati di marketing, come i cartelloni pubblicitari.

«Quindi, quando stai effettivamente scegliendo il tuo pubblico, puoi selezionare dai 25 in su senza che nessun bambino viva con loro», ha detto. “Puoi impostarlo come parametro in modo da soddisfare i requisiti per lo Stato».

Occhio al ROI

Sebbene le opinioni differiscano su ciò che è e non è consentito e imposto, tutti concordano sul fatto che i mailer non sono la strategia più efficace per la canalizzazione a meno che il budget non sia considerevole e non vengano inviati insieme a molti altri formati, come la pubblicità programmata ed il broadcastadvertising.

Zipperle di Cornbread ha consigliato le buste postali come strategia di follow-up per i clienti esistenti, quando un consumatore non effettua un ordine da un po’ di tempo e potrebbe utilizzare un incentivo per gli acquisti di follow-up.

Sono anche costosi, a circa 80 centesimi per cartolina, ha detto Zipperle.

Quindi, ci si assicuri di includere un codice promozionale o un codice QR, a seconda di chi sia il target al quale ci si intende rivolgere. (I consumatori più giovani tendono a sentirsi a proprio agio con i codici QR, mentre i consumatori più anziani potrebbero preferire un codice promozionale.) I codici aiutano a monitorare il successo di una campagna.

Jim Higdon di Cornbread ha affermato che l’azienda utilizzerà sicuramente di nuovo il marketing per corrispondenza in futuro e che i mailer continueranno a girare la testa con i loro messaggi di THC-forward.

«Ci consideriamo un marchio di cannabis che opera sul lato della canapa legale del muro divisorio che è arbitrario e artificiale e creato dal Congresso», ha affermato.

«È ancora la pianta e l’unica differenza è il livello di THC di quella pianta. E quindi ci stiamo orientando su ciò che il THC possiamo offrire e possiamo offrirlo direttamente al consumatore in 50 stati e in tutti i territori degli Stati Uniti. … È qualcosa che nessun marchio di cannabis che è bloccato in un sistema legale statale può fare».

Australia e Nuova Zelanda

Endometriosi e uso di cannabis medica

È stato pubblicato un altro rapporto sulle donne australiane che usano cannabis medica per aiutare a gestire l’endometriosi.

L’endometriosi è una condizione spesso dolorosa e talvolta debilitante in cui un tessuto simile al rivestimento dell’utero cresce al di fuori di esso. Si stima che oltre il 10% delle donne australiane soffra di endometriosi ad un certo punto della loro vita, quindi è un problema medico significativo; uno che in casi particolarmente gravi può provocare infertilità.

I trattamenti farmacologici vanno dal semplice sollievo dal dolore con paracetamolo o ibuprofene, a farmaci simili al progesterone o che causano la menopausa. Approcci più invasivi includono laparoscopia e isterectomia

In precedenza abbiamo segnalato livelli elevati di consumo illecito di cannabis da parte di pazienti affette da endometriosi in Australia e Nuova Zelanda (NZ) per la gestione dei sintomi della condizione. Sebbene l’accesso alla cannabis medicinale legale sia disponibile in entrambi i Paesi; stigma, burocrazia normativa e costi potrebbero scoraggiare molti dall’utilizzare il percorso legale.

Sono state pubblicate ulteriori ricerche dalla Western Sydney University, basate sui risultati di un sondaggio online distribuito attraverso i social media tramite gruppi di difesa dell’endometriosi. Indica che il 72,0% delle intervistate australianee l’88,2% delle intervistate neozelandesi ha riferito di essersi autosomministrate illecitamente cannabis. Solo il 4,8% delleintervistate australiane e nessuna intervistata neozelandese utilizzava cannabis legalmente accessibile.

Inoltre, il 18,8% delle intervistate australiane e il 23,5% delleintervistate neozelandesi non avevano rivelato il proprio consumo di cannabis al proprio medico, per paura di ripercussioni legali, giudizi o risposta dei loro medici e riluttanza (presunta) a prescriverla.

Molte si sono auto–dichiarate con risultati positivi quando si utilizza la cannabis per la gestione dell’endometriosi ma la mancanza di controllo medico ha turbato i ricercatori.

«Sebbene in questi dati sia stata dimostrata l’evidenza di un sostanziale effetto di sostituzione della cannabis, di particolare preoccupazione sono le conseguenze cliniche dell’uso di cannabis senza controllo medico, in particolare per quanto riguarda le interazioni farmacologiche e la riduzione o la cessazione di alcuni farmaci senza tale supervisione».

L’atteggiamento di alcuni medici nei confronti dell’uso medicinale della cannabis sta cambiando e l’accesso legale è più facile rispetto a pochi anni fa. Ma è evidente che è necessario fare molto più lavoro.

Gran Bretagna

Progetto Twenty21 per la cannabis terapeutica, salgono iprezzi

Un progetto nel Regno Unito che mirava a ridurre i costi della cannabis terapeutica raccogliendo dati preziosi sta per aumentare i suoi prezzi.

Il progetto Twenty21 è stato lanciato nel 2019 per stabilire non solo il più grande corpus di prove del Regno Unito per l’efficacia e la tollerabilità della cannabis medica, ma anche un percorso chiaro per i pazienti per accedervi a prezzi ridotti.

Un limite di prezzo massimo iniziale di £ 150 è stato fissato per i prodotti Formulary di Twenty21, che includevano 30 g di fiori di cannabis, quindi £ 5 per grammo. In quantità minori, il fiore è stato addebitato a £ 65 per 10 g (£ 6,50 per grammo).

Project Twenty21 ha collaborato con produttori autorizzati per sovvenzionare il costo, ma i pazienti dovevano acconsentire alla raccolta dei dati medici da Drug Science, l’organizzazione dietro l’iniziativa.

«Nei due anni successivi, abbiamo visto il costo di una prescrizione medica di cannabis ridursi drasticamente e non abbiamo dubbi sul fatto che il Progetto Twenty21 sia stato determinante nell’incoraggiare questo cambiamento», afferma Drug Science.

Tra gli altri vantaggi del programma c’erano la pubblicazione di risultati importanti, l’ottenimento di una copertura mediatica per la cannabis medicinale e l’essere nelle orecchie dei politici per quanto riguarda le disuguaglianze nell’accesso.

Il programma aveva l’obiettivo ambizioso di raggiungere i 20.000 pazienti entro la fine del 2021, ma a quel punto erano stati registrati solo 2.000 pazienti.

Lo studio doveva concludersi alla fine dello scorso anno, ma a questo punto è stato esteso fino alla fine del 2022. L’idoneità è stata anche ampliata per includere chiunque abbia qualsiasi condizione diagnosticata che può essere trattata con cannabis medica; supponendo che possano soddisfare altre condizioni di ammissibilità.

Un’altra cosa che è cambiata è il prezzo. Il nuovo prezzo che sarà introdotto dall’inizio di febbraio sarà fissato per grammo per i fiori e per millilitro per l’olio, indipendentemente dalla quantità. E la differenza di prezzo è significativa: 7 sterline per grammo di fiore e per millilitro di olio. Quindi, è un bel salto per coloro che stavano beneficiando della struttura di £ 5 per grammo per quantità maggiori.

«La decisione è stata presa solo per garantire che il progetto Twenty21 possa continuare, rimanere competitivo e che i nostri produttori possano continuare a fornire farmaci della massima qualità ai pazienti arruolati», afferma Drug Science.

Comprensibilmente, non tutti sono contenti del cambiamento: Drug Science ha raccolto un po’ di critiche sulla sua pagina Facebook; con alcuni che affermano che sarà più economico acquistare cannabis sul mercato nero.

Drug Science è stata fondata nel 2010 dal professor David Nutt. Il professor Nutt è stato in precedenza presidente del Consiglio consultivo del Regno Unito sull’abuso di droghe.