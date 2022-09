Il CBD, principio attivo della cannabis che a differenza del THC non ha effetti psicoattivi, fa bene al cuore per diversi motivi

Il CBD, principio attivo della cannabis che a differenza del THC non ha effetti psicoattivi, fa bene al cuore per diversi motivi

Quando si parla del CBD e dei suoi benefici, sono tanti gli aspetti che vengono chiamati in causa. Si cita la capacità del cannabidiolo di tenere sotto controllo l’ansia, così come la sua efficacia antinfiammatoria. Il CBD, che può essere assunto attraverso l’olio e altri prodotti acquistabili sia presso negozi fisici sia facendo riferimento a e-commerce di successo come Cbweed.com, agisce anche in un ambito fondamentale per la salute di tutti noi: il sistema cardiovascolare.

In che modo? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Perché il CBD fa bene al cuore?

A seguito dell’arruolamento di 9 soggetti, è stato possibile scoprire, confrontando i suoi effetti con quelli del placebo, che il cannabidiolo è in grado di agire positivamente contro la tachicardia fin dai primi momenti in cui la suddetta anomalia del battito cardiaco si palesa.

Un altro aspetto essenziale da rammentare quando si parla dei benefici del CBD per il cuore è la sua capacità di influire sulla pressione arteriosa, prevenendone gli sbalzi per eccesso (notoriamente pericolosi).

Proseguendo con l’elenco delle implicazioni del CBD riguardanti il benessere cardiovascolare, non si può non fare riferimento alla sua capacità di inibire l’attività di un enzima che, a sua volta, influisce, arrestandola, sulla sintesi dell’anandamide, mediatore lipidico profondamente connesso alla sensazione di beatitudine e relax che si prova assumendo cannabis e utile alla salute del cuore.

Il CBD, in grado di interagire con i recettori del sistema endocannabinoide presenti pure a livello dell’apparato cardiovascolare, sarebbe in grado, dati scientifici alla mano, di favorire la rigenerazione del tessuto cardiovascolare dopo un infarto.

Benefici indiretti

Il CBD fa bene al cuore anche in maniera indiretta. Tra i punti da approfondire in merito è il caso di citare la sua influenza preventiva riguardante il diabete di tipo 2, una patologia che può incidere in maniera negativa sulla salute del cuore.

Una parentesi a parte deve essere dedicata alla capacità che il cannabidiolo – ovviamente associato a una dieta sana – ha nella prevenzione dell’obesità. Questa condizione patologica è notoriamente il punto di partenza di tantissime situazioni problematiche a livello cardiovascolare.

Ricordando ancora una volta che senza fare attenzione all’attività fisica e alla dieta salutare non si va da nessuna parte facciamo presente che, come dimostrato da diversi studi scientifici, il CBD sarebbe in grado di favorire la trasformazione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo bruno.

Quest’ultimo è stato ‘protagonista’ di un’importante ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Medicine. Gli esperti che hanno condotto lo studio hanno arruolato un campione di 52.000 persone. Al momento del follow up, hanno scoperto che la presenza di tessuto adiposo bruno è associata a una minore probabilità di sviluppare malattie coronariche. A proposito di questa tipologia di grasso ‘buona’ è importante ricordare la forte difficoltànell’individuazione. Il grasso bruno, infatti, può essere riconosciuto e osservato solamente ricorrendo alla tomografia a emissione di positroni, un esame molto oneroso dal punto di vista economico.

Cosa rimane da chiarire

Quando si parla di rapporto tra CBD e salute cardiovascolare, sono ancora molti gli aspetti che rimangono da chiarire. Guardando agli studi, è per esempio necessario sottolineare che, pur essendo questi ultimi caratterizzati da risultati interessanti, i campioni analizzati non sono sempre sufficientemente consistenti dal punto di vista numerico.

Infine, la scienza non è riuscita ancora ad arrivare a un parere unanime in merito al ruolo del sistema endocannabinoide, un insieme di recettori con cui i cannabinoidi endogeni interagiscono, per la salute del cuore.