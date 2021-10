Un Si apre una nuova battaglia legale negli USA a proposito di CBD e comunicazione pubblicitaria. Almeno trenta diverse società operanti nel settore CBD hanno deciso di stringersi insieme e lottare con le restrizioni sulle campagne pubblicitarie via SMS dei loro prodotti dopo che, agli inizi di quest’anno, una grande impresa commerciale del settore wireless ha aggiunto il CBD ad una serie di prodotti considerati off limits. Il CBD viene considerato, secondo queste restrizioni normative, al pari dell’hate speech o delle armi da fuoco. Una società cartiera tedesca ha sviluppato un tipo di carta a base di canapa per libri e brochures prodotte con sistemi di stampa digitale. I campi di canapa in Polonia sono diminuiti di circa il 36% quest’anno dopo che molti agricoltori si sono ritirati a causa del blocco dei sussidi per la varietà di semi oleosi FINOLA, molto popolare tra i coltivatori polacchi.

Stati Uniti

Le società del CBD si alleano per contrastare le restrizioni sulle campagne pubblicitarie via SMS

Almeno trenta diverse società operanti nel settore CBD hanno deciso di stringersi insieme e lottare con le restrizioni sulle campagne pubblicitarie via SMS dei loro prodotti dopo che, agli inizi di quest’anno, una grande impresa commerciale del settore wireless ha aggiunto il CBD ad una serie di prodotti considerati off limits. Il CBD viene considerato, secondo queste restrizioni normative, al pari dell’hate speech o delle armi da fuoco.

I produttori hanno organizzato la CBD Brand Coalition dopo che il divieto è stato annunciato quest’estate da CTIA – The Wireless Association, un’organizzazione commerciale senza scopo di lucro che mantiene le linee guida per i contenuti idonei nel settore wireless e monitora e segnala le violazioni dei contenuti.

Ottenere l’ALBERO

Le restrizioni, imposte a luglio, sono sotto gli standard di CTIA per i contenuti su sesso, odio, alcol, armi da fuoco e tabacco, SHAFT, un acronimo utilizzato dai marketer di SMS in riferimento ai contenuti che dovrebbero evitare nei loro messaggi.

Le nuove restrizioni sugli SMS sono tra le regole irregolari che hanno tormentato le aziende di CBD poiché sono state stabilite linee guida diverse dai principali canali di marketing.

I venditori di CBD affermano che la messaggistica SMS è uno strumento di marketing chiave perché consente loro di connettersi più direttamente ai consumatori. Questo è importante sia per le vendite che per l’istruzione, affermano le aziende, che affermano che la restrizione ostacola anche la loro capacità di concludere accordi con i rivenditori.

“Un altro ostacolo legale”

“I regolamenti SHAFT creano un altro ostacolo legale nella nostra missione di destigmatizzare il CBD ed educare i consumatori sui suoi benefici come ingrediente sano e sicuro”, scrive la coalizione nella sua petizione.

«Censurando il CBD, il CTIA sta contribuendo alla disinformazione che circonda il CBD e limitando l’educazione e l’esposizione dei consumatori a questo ingrediente naturale di origine vegetale che ha dimostrato di avere benefici positivi per la salute e il benessere», la petizione, che ha attirato circa 14.000 firme, suggerisce.

Mentre il problema degli SMS ha innescato la formazione della CBD Brand Coalition, gli organizzatori affermano che collaboreranno in corso per affrontare i problemi di marketing e in seguito si rivolgeranno a Facebook con una campagna volta a chiarire le politiche dell’azienda sui contenuti del CBD.

Linee guida irregolari

Facebook, Amazon, Google, Shopify, TikTok e molte altre piattaforme offrono alcune regole che consentono il contenuto CBD, ma tali linee guida non sono uniformi.

L’elenco delle sostanze vietate di Facebook non include il CBD, ma l’azienda non ha termini e condizioni o politiche pubbliche specifiche. Twitter, d’altra parte, ha politiche specifiche e dettagliate per il CBD in base alle quali consente solo “inserzionisti topici CBD approvati”, che secondo le parti interessate è eccessivamente restrittivo in quanto esclude i prodotti alimentari CBD, il più grande sottosettore della categoria.

Sono necessari cambiamenti fondamentali

La coalizione del marchio sta sollecitando l’approvazione della legge federale sull’accesso alla canapa e sulla sicurezza dei consumatori, che creerebbe percorsi legali e normativi per la vendita di prodotti estratti derivati ​​dalla canapa come integratori alimentari a base di CBD e prodotti per la salute e la bellezza.

Le società CBD hanno anche chiesto alla Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti di andare avanti con modifiche normative tanto attese che distinguerebbero il CBD derivato dalla canapa dalla marijuana e creino standard e linee guida di conformità.

Nella petizione sono elencati come membri della CBD Brand Coalition: Prima, Recess, Plant People, Papa and Barkley, SvnSpace, Sweet Reason, Miss Grass, Foria Wellness, Fleur Marche, Juna, Looni, Muri Lelu, Cann, Apothecanna, Hivi, Onda Wellness, Vertly, FruitsLabs, Empyri, Quim, Omura, ENUF Period, oHHo, Plant Society, Calm Better Days, Flor De Maria, Botanica Boutique, Liweli, Toastyy, Raw Botanics Co. e Receptra.

Germania

Creata una speciale carta a base di canapa realizzata con stampa digitale

Una società cartiera tedesca ha sviluppato un tipo di carta a base di canapa per libri e brochures prodotte con sistemi di stampa digitale.

L’ibrido dal design particolarmente innovativo, carta non patinata, appositamente progettata dalla vecchia azienda cartiera Hanemühle, Dassel, in Germania, è stata sviluppata esclusivamente per la stampa del libro “H is for HEMP”, del fotografo e narratore dell’impatto climatico Maren Krings che sarà pubblicato nell’aprile 2022.

«È la prima carta realizzata con fibre di canapa sostenibili coltivate in Europa per prodotti di stampa rispettosi dell’ambiente», ha affermato Heidemarie Hinger, Product and Business Development Manager di Hahnemühle.

Chiudere un ciclo

La nuova carta di canapa è prodotta con pura acqua di sorgente, che Hahnemühle ha utilizzato sin dalla sua fondazione nell’unico stabilimento di produzione dell’azienda in una riserva naturale in Sassonia, nel centro-nord della Germania. L’acqua viene immessa nel vicino fiume dopo aver attraversato un sistema di lavorazione in gran parte chiuso, privo di detergenti chimici, biocidi o conservanti. L’energia utilizzata per la produzione proviene esclusivamente da fonti rinnovabili al 100%.

La carta da stampa digitale Hahnemühle Hemp è caratterizzata da una struttura inimitabile frutto di feltri di lana utilizzati direttamente nel processo produttivo, è vegana, priva di acidi, quindi altamente resistente all’invecchiamento. È disponibile in due grammature come copertina e carta interna rispettivamente da 280 gsm e 80 gsm. La nuova carta è disponibile in rotoli fino a 50 pollici (127 cm).

La nuova carta di canapa è progettata per il getto d’inchiostro ad alta velocità, l’offset analogico e altri sistemi di stampa digitale flessibili. Hinger ha affermato che il documento, ispirato al progetto di Krings, soddisfa standard elevati nella resa di testo e immagini.

«La carta di canapa di Hahnemühle ha superato le mie aspettative, offrendo una bellissima esperienza tattile e sensoriale e conferendo al libro un aspetto fresco e completamente nuovo», ha affermato Krings. «Allo stesso tempo, chiude il cerchio della protezione delle foreste native e della ricerca di materie prime alternative per la produzione della carta».

Dal 1584

Fondata nel 1584 come produttrice di carta da lettere fatta a mano, Hahnemühle ha successivamente aggiunto la carta artistica e, in tempi più recenti, le carte per la stampa digitale d’arte, per completare il suo portafoglio fisso. Hahnemühle è l’inventore e leader mondiale del mercato delle carte digitali per belle arti per stampe fotografiche esclusive e riproduzioni artistiche. La società ha filiali nel Regno Unito, in Francia, negli Stati Uniti, a Singapore e in Cina.

Hahnemühle sostiene progetti di protezione ambientale sia regionali che internazionali dal 2008 attraverso la sua iniziativa “Green Rooster“, che sostiene la riforestazione, il benessere degli animali e i programmi di educazione ambientale.

Il libro di Krings cattura la cultura contemporanea della canapa industriale attraverso una raccolta di foto e storie presentate in forma di enciclopedia, illuminando il potenziale della canapa industriale per guidare lo sviluppo economico e allo stesso tempo affrontare la missione fondamentale per invertire il cambiamento climatico.

Stati Uniti

La Pennsylvania apre la stagione delle licenze 2022 tra segnali contrastanti nel passaggio alla fibra di canapa

Si registra un totale di 426 permessi di coltivazione della canapa che sono stati rilasciati in Pennsylvania nel 2021, in calo rispetto ai 510 dell’anno scorso, hanno riferito i funzionari dell’agricoltura mentre hanno recentemente aperto le licenze per i coltivatori e i trasformatori dello stato per il prossimo anno.

Il Dipartimento dell’Agricoltura della Pennsylvania ha dichiarato che non è ancora disponibile una cifra per la superficie totale di canapa per il 2021 a seguito di un calo di quasi il 75% nei campi tra il 2019 e il 2020.

Dopo che 324 coltivatori autorizzati hanno registrato 4.000 acri per la produzione di canapa nel 2019, il primo anno di piantagione commerciale legale della Pennsylvania, nel 2020 sono state concesse 510 licenze, ma sono stati registrati meno di 1.000 acri e metà di questi non sono stati raccolti. Molti di quelli autorizzati nel 2020, la maggior parte della canapa in crescita per il CBD, presumibilmente sono rimasti in disparte quell’anno dopo che un grave eccesso di offerta di quel derivato ha colpito il mercato alla fine del 2019.

La diffusione della canapa

Il segretario all’agricoltura Russell Redding ha affermato che i coltivatori di canapa sono attivi in ​​quasi tutte le 67 contee della Pennsylvania e che lo stato vanta più di 60 trasformatori. Sebbene la maggior parte di queste strutture sia per la lavorazione del CBD, ci sono segnali iniziali che alcuni nel settore statale della canapa stanno passando alla fibra.

DON Enterprises, Newcastle, ha dichiarato alla fine dello scorso anno che sta sviluppando una fabbrica di decorticazione nella parte occidentale dello stato per servire gli agricoltori entro un raggio di 200 miglia in Pennsylvania e nel vicino Ohio. E SivanaConverting LLC, Sunbury, ha annunciato a luglio che prevede di trasformare parte di un’ex fabbrica tessile in una fabbrica per produrre contenitori per alimenti in plastica biodegradabile a base di canapa, tazze, piatti e cannucce.

Sostegno alla ricerca

Nel frattempo, lo stato ha sostenuto la ricerca su cose come il ciclo di vita dei materiali da costruzione derivati ​​dalla canapa, ha sostenuto progetti di ricerca in genetica e pratiche di gestione finanziando iniziative che sensibilizzano alla canapa e ai prodotti di canapa. Anche la ricerca sui cannabinoidi e sui semi di canapa nei mangimi animali è stata sostenuta con sovvenzioni statali.

Le domande di permesso di canapa per la stagione 2022 in Pennsylvania sono ora disponibili sul sito Web del dipartimento dell’agricoltura, che include anche mappe e un elenco di permessi di canapa rilasciati a coltivatori e trasformatori per il 2021, 2020 e 2019.

I coltivatori della Pennsylvania hanno piantato la canapa per la prima volta nell’ambito di un programma pilota che si è svolto nel 2017-2018, consentendo in seguito le operazioni commerciali a partire dal 2019 dopo l’approvazione del Farm Bill federale del 2018. Lo Stato ha aggiunto i permessi di elaborazione nel 2020, con 65 registrati quell’anno.

Thailandia

Una società alimentare thailandese completerà l’acquisizione di un produttore di canapa con un accordo da 1,8 milioni di Dollari

La società alimentare thailandese quotata in borsa NR Instant Produce (NRF) ha dichiarato che intende acquistare un ulteriore 51% di Golden Triangle Health Company Limited (GTH), che darebbe a NRF il 100% dell’operatore di canapa con sede a Bangkok.

NRF ha affermato che l’acquisto di GTH, un’azienda di canapa integrata verticalmente, la aiuterà a stabilire una posizione di leadership nei settori dei prodotti etnici, vegetali e funzionali in Thailandia, che prevede di registrare una forte crescita nei prossimi anni.

Cibo prodotto in modo sostenibile

NRF si concentra su prodotti alimentari prodotti in modo sostenibile. La società, che risale al 2019, ha affermato che il suo consiglio di amministrazione ha approvato una risoluzione per pagare 60 milioni di baht (1,5 milioni di euro / 1,8 milioni di dollari) in contanti per acquistare le azioni dal proprietario di GTHJulpas Kruesopon dopo l’acquisto del 49% del capitale all’inizio di quest’anno.

NRF è stata lanciata alla Borsa della Thailandia un anno fa come prima azienda pubblica nella categoria a base vegetale. La società ha raccolto circa 51,4 milioni di dollari nella sua offerta iniziale e il prezzo delle azioni è raddoppiato quando ha debuttato il 9 ottobre 2020. NRF produce prodotti alimentari a base di proteine ​​vegetali per assomigliare a prodotti a base di carne animale, comprese carni vegane a base di jackfruit e melanzane, shirataki o noodles di konjac.

Piani di espansione globale

GTH gestisce attività alimentari e bevande basate sulla canapa industriale importata e possiede negozi al dettaglio correlati alla canapa per i quali offre anche franchising. L’azienda collabora con i principali cosmetici thailandesi e altri marchi di consumo come Dentiste Smooth E, un produttore di prodotti per la salute e SiangPure, un produttore di oli, balsami e prodotti per inalatori.

La transazione, approvata dal consiglio della NRF il 15 ottobre 2021, dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

Il consiglio di amministrazione di NRF ha anche approvato una risoluzione durante la riunione di ottobre per stabilire quattro nuove filiali interamente controllate in una ristrutturazione che mira a facilitare l’espansione internazionale delle sue attività basate su impianti in Asia, Stati Uniti ed Europa.

Polonia

I sussidi bloccati fanno sì che i campi di canapa polacchi si riducano del 36%

I campi di canapa in Polonia sono diminuiti di circa il 36% quest’anno dopo che molti agricoltori si sono ritirati a causa del blocco dei sussidi per la varietà di semi oleosi FINOLA, molto popolare tra i coltivatori polacchi. I campi di canapa ammontavano a 2.300 ettari, in calo rispetto ai 3.600 del 2020, secondo i registri dell’agricoltura statale.

L’Agenzia polacca per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura (ARiMR) ha dichiarato lo scorso marzo che i sostegni per gli agricoltori polacchi che piantano FINOLA quest’anno sarebbero stati bloccati, sostenendo che la varietà esprimeva livelli eccessivi di THC.

Ciò significa che molti coltivatori hanno annullato i piani per piantare la canapa la scorsa primavera, ha affermato Maciej Kowalski della principale azienda polacca di canapa Kombinat Konopny.

FINOLA, con sede in Finlandia, sta combattendo contro l’ARiMR e il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi della Commissione europea dopo che quest’ultima agenzia ha emesso una decisione a fine luglio che autorizzava la Polonia a vietare la commercializzazione dei suoi semi. FINOLAha in corso un ricorso contro la Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea sulla questione.

Secondo Kowalski, il gasdotto globale intasato per il CBD ha contribuito in misura minore alla contrazione dei campi di canapa polacchi nel 2021.

Riportare i semi di FINOLA nei campi polacchi e le modifiche legislative in sospeso potrebbero aiutare a rimettere in carreggiata i settori della canapa del paese. In primo luogo, un emendamento all’esame del parlamento polacco porrebbe fine al sistema di zonizzazione delle colture obsoleto del paese, che secondo le parti interessate può accelerare la crescita dei campi di canapa se le modifiche vengono eseguite in modo efficace.

Nuovo sistema

Secondo le normative vigenti in Polonia, i requisiti di zonizzazione della canapa obbligano i governi regionali a tenere conto della “domanda locale di materie prime, tradizioni locali e livello locale di rischio di tossicodipendenza”. Gli agricoltori devono dichiarare i loro campi di canapa per superficie totale in autunno prima della stagione di semina dell’anno successivo secondo il sistema, che ha le sue radici nella pianificazione centrale dei tempi del comunismo polacco.

Con il nuovo sistema proposto, i coltivatori e gli acquirenti sarebbero tenuti a registrarsi presso il Centro nazionale per il sostegno all’agricoltura solo attraverso le unità governative locali che rilascerebbero i permessi. Mentre le parti interessate hanno spinto per l’abbandono del sistema di zonizzazione, alcuni si preoccupano dell’attuazione di un programma di sostituzione.

«Si corre il rischio che il vecchio sistema venga disattivato in attesa che inizi a funzionare uno nuovo che potrebbe richiedere 2-3 anni», ha affermato Kowalski, avvertendo che bloccherebbe il settore della canapa in Polonia.

L’emendamento, che è stato letto in Parlamento questa settimana, eliminerebbe anche la necessità per i coltivatori di fare la fila degli acquirenti prima che vengano piantate le colture di canapa. Tale requisito verrebbe eliminato per i raccolti destinati alla produzione di alimenti, mangimi, fertilizzanti, pesticidi naturali, isolamento, materiali da costruzione, energia e prodotti veterinari, apistici e tessili. I singoli coltivatori potrebbero coltivare fino a 1 ettaro all’anno per i propri scopi.

Fattura sul THC

Nel frattempo, è stato presentato alla Commissione europea per consultazione un secondo disegno di legge che aumenterebbe il limite di THC “sul campo” della Polonia dallo 0,2% allo 0,3%. Tale cambiamento dovrebbe eventualmente essere stabilito in Polonia perché la Commissione ha già approvato il parametro di riferimento dello 0,3%. L’aumento del limite dovrebbe entrare in vigore in tutta l’UE nel 2023.

Alcuni paesi dell’UE hanno già reimpostato i limiti di THC allo 0,3% e la Repubblica Ceca ha recentemente aumentato il limite all’1,0% di THC.

La cannabis e la canapa in particolare sono stati punti di discussione nelle sessioni parlamentari negli ultimi due anni in Polonia, poiché il sostegno e la consapevolezza del pubblico sono cresciuti costantemente. Le parti interessate hanno affermato che le modifiche all’emendamento proposto potrebbero suscitare un interesse represso tra gli agricoltori e portare a un numero sempre maggiore di campi dedicati alla canapa.

Il settore della canapa in Polonia produce paglia per fibre e paglia, semi e fiori per prodotti a base di CBD. I semi di coltivazione di alcune varietà di canapa polacche stanno trovando un mercato in altri mercati europei e in Nord America.