CBD: dalla Francia un’ altra ventata verso la libertà

Francia

La decisione della Francia di revocare il divieto sui fiori di CBD potrebbe farne l’epicentro del mercato europeo della canapa

Nel dicembre 2021, il governo francese ha legalizzato la vendita di prodotti a base di CBD con meno dello 0,3% di THC. Sembrava tutto perfetto fino a quando non è stata vietata anche la vendita di fiori e foglie di canapa, lasciando in definitiva legale la vendita di olio, edibili e prodotti topici (canapa lavorata).

Giovedì 30 dicembre, il Consiglio di Stato – l’organo che consiglia il governo sulla legislazione e agisce come corte suprema per la giustizia amministrativa – ha stabilito che un divieto generale e assoluto sulla commercializzazione della sostanza allo stato grezzo è “sproporzionato”, come riporta RFI.

I fiori e le foglie di CBD si presentano come la normale cannabis, generalmente sotto forma di pianta verde essiccata pronta per essere sbriciolata e fumata.

Ma a differenza della cannabis tradizionale, che contiene THC, il CBD, che può già essere venduto sotto forma di olio o tisana, non è più considerato una droga psicotropa dal sistema giudiziario francese, anche nella sua forma fumabile.

La più alta corte francese ha stabilito che la vendita del CBD in forma di foglie e fiori non «crea un rischio per la salute pubblica»tale da giustificarne il divieto. «La nocività di altre molecole presenti nei fiori e nelle foglie di cannabis, in particolare del CBD, non è stata stabilità», ha affermato.

Il consiglio ha anche sostenuto che il CBD ha «proprietà rilassanti ed effetti anticonvulsivanti, ma non ha un effetto psicotropo e non causa dipendenza», secondo i dati scientifici.

Uno degli argomenti contro la legalizzazione dei fiori e delle foglie di canapa era che le forze dell’ordine non sarebbero state in grado di distinguere tra piante con o senza “proprietà stupefacenti”. Questo renderebbe il loro lavoro infinitamente più difficile nella repressione delle droghe. Il Consiglio di Stato ha deciso che i livelli di THC “possono essere controllati utilizzando test rapidi”.

Secondo i rappresentanti dell’industria del CBD, la sentenza rende ora possibile l’avvio di un’industria della canapa economicamente sostenibile in Francia. Si tratta di un fatto enorme, perché la più alta corte d’appello francese ha stabilito nel 2021 che la vendita di CBD non è illegale se è stato prodotto legalmente in uno Stato membro europeo. Quindi, questa recente decisione significa che la Francia potrebbe essere l’epicentro dell’industria della canapa in Europa.

Nel novembre 2020, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il divieto di vendita del CBD in Francia, autorizzato in diversi altri Paesi europei, era illegale in nome del principio della libera circolazione delle merci.

Secondo la Professional Hemp Association, in Francia ci sono quasi 2.000 negozi di CBD. Il fatturato annuo del settore è stimato in circa 500 milioni di euro, pari a 604.900.000,00 dollari USA, di cui più della metà proviene dal solo fiore di canapa.

Stati Uniti

Le aziende delta-8-THC hanno rastrellato 2 miliardi di dollari dal 2020

Le aziende produttrici di canapa non hanno avuto vita facile. Tra la mancanza di regolamenti e di infrastrutture per la catena di approvvigionamento e il crollo dei prezzi all’ingrosso, la maggior parte delle aziende produttrici di canapa ha dovuto cambiare rotta per raggiungere il pareggio. La produzione di delta-8-THC, un composto derivato dalla canapa, è stato il cambiamento che molti imprenditori hanno deciso di fare. Secondo un nuovo white paper della società di analisi della cannabis Brightfield Group, le aziende produttrici di canapa hanno venduto cumulativamente più di 2 miliardi di dollari di prodotti a base di delta-8-THC dal 2020, secondo Forbes.

Il boom del delta-8-THC si è verificato dopo la legalizzazione della canapa nel Farm Bill del 2018. Ma a differenza del delta-9-THC presente in natura, il delta-8 è prodotto attraverso un processo chimico che converte il CBD, legale a livello federale, in una forma psicoattiva di THC. Ci sono decine di altri cannabinoidi psicoattivi derivati dalla canapa sul mercato in questo momento, a causa della legalizzazione della canapa e del divieto federale di marijuana, tra cui HHC, THC-O e THC-P, ma come indica il nuovo rapporto, il THC delta-8 è il più popolare del gruppo.

Questi cannabinoidi alternativi sono diventati così popolari che molti Stati li hanno vietati. Ma il proibizionismo non funziona, lo sappiamo. E il testo del Farm Bill non rende il delta-8 illegale. La DEA e la Corte d’Appello degli Stati Uniti hanno confermato che la specifica formulazione del Farm Bill 2018 rende tutti i prodotti psicoattivi a base di canapa federalmente legali, a patto che non contengano quantità significative di delta-9-THC naturale. Quindi, questo è quanto.

Ma, come abbiamo detto in precedenza, i federali non hanno rilasciato regolamenti sulla canapa. Questo crea un problema di qualità del prodotto e di test di sicurezza, perché le aziende non sono tenute a farlo. I ricercatori hanno già scoperto che molti prodotti popolari a base di delta-8 contengono livelli pericolosi di metalli pesanti e altri contaminanti tossici. Un altro studio recente ha suggerito che il THC-O, un altro nuovo cannabinoide della canapa, potrebbe potenzialmente causare gravi danni ai polmoni se svapato.

Il rapporto del Brightfield Group rileva che il 35% dei consumatori di CBD ha acquistato prodotti psicoattivi derivati dalla canapa negli ultimi sei mesi. Sorprendentemente, una parte di questo interesse proviene da Stati in cui l’erba è già legale. Circa un quarto dei consumatori di cannabis legale ha dichiarato a Brightfield di essere interessato ad acquistare anche prodotti a base di delta-8.

Non sorprende che la maggior parte delle vendite di delta-8 provenga da Stati in cui l’erba è ancora illegale. Le tinture, i vapori e le gomme del delta-8 sono facilmente disponibili online, nei negozi di canapa locali e persino nelle stazioni di servizio a livello nazionale. Sebbene la maggior parte degli Stati abbia vietato la vendita di questi prodotti, non ne ha criminalizzato il possesso o l’uso. Di conseguenza, gli amanti dell’erba negli Stati in cui vige il divieto possono accedere liberamente a vari prodotti psicoattivi a base di THC senza il rischio di essere incarcerati.

Il rapporto suggerisce che la popolarità del delta-8-THC sta aumentando a un ritmo così rapido che potrebbe finire per rappresentare una minaccia per le industrie di cannabis legali negli Stati. I prodotti a base di canapa sono generalmente meno costosi di quelli a base di erba legale perché non sono soggetti a tasse eccessive, test e altri costi di conformità. I prezzi più bassi inducono molti consumatori attenti al prezzo a scegliere i cannabinoidi di canapa non regolamentati rispetto alla costosa erba legale.

È facile capire perché chi vive in uno stato di proibizionismo scelga di consumare prodotti a base di canapa/delta-8-THC. È l’unica erba a base vegetale in circolazione che permette di sballarsi. Questo accesso, tuttavia, potrebbe potenzialmente scoraggiare gli amanti della cannabis dal sostenere o votare per campagne di piena legalizzazione, suggerisce il rapporto. Per contrastare questa potenziale perdita di quote di mercato, Brightfield esorta le aziende produttrici di cannabis legale a sottolineare come i loro prodotti, sottoposti a controlli di qualità, siano più sicuri rispetto alla concorrenza non regolamentata. Il rapporto suggerisce che le aziende produttrici di erba legale potrebbero anche considerare il lancio di proprie linee di prodotti derivati dalla canapa.

«Le aziende produttrici di cannabis dovrebbero valutare se investire nel lancio di cannabinoidi derivati dalla canapa nei mercati non legali del THC per ottenere un’esposizione regionale del marchio prima della piena legalizzazione», suggerisce Brightfield, secondo Forbes. «Anche se questo potrebbe causare confusione in seguito, è un modo per seminare il marchio mentre si risolvono le questioni normative e legali».

Tuttavia, il Farm Bill del 2023 è dietro l’angolo ed è probabile che il Congresso decida di vietare il delta-8 e tutte le altre alternative psicoattive al THC.

Scozia

Il primo coltivatore di cannabis terapeutica in Scozia ha fatto cassa

La società che sta dietro alla prima coltivazione di cannabis terapeutica in Scozia e al suo prossimo impianto di produzione ha raccolto milioni di dollari dagli investitori.

Hilltop Leaf è un’azienda privata fondata per fornire farmaci a base di cannabis a spettro completo. Attualmente è in possesso di una licenza “Specials” per i produttori, concessa dalla Medicinesand Healthcare Products Regulatory Agency del Regno Unito. All’inizio di questo mese, l’azienda ha annunciato di aver ricevuto un’autorizzazione di vendita all’ingrosso da parte della MHRA, che le consente di commerciare con le controparti europee e con altre entità globali.

Hilltop Leaf ha già completato la costruzione di un impianto di produzione di 11.000 metri quadrati nel sud della Scozia, dove le piante saranno coltivate in condizioni di alta sicurezza e clima controllato. La coltivazione sarà conforme agli standard delle Buone Pratiche Agricole e di Raccolta (GAcP) con essiccazione e lavorazione secondo le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dell’UE. L’impianto di estrazione, che opererà anch’esso secondo gli standard GMP dell’UE, sarà costruito accanto all’area di coltivazione all’interno dello stesso edificio.

I 2 milioni di sterline recentemente raccolti da Traditum Private Equity e da investitori privati consentiranno a Hilltop Leaf di effettuare le prime vendite commerciali e di potenziare le infrastrutture. L’azienda non sta ancora producendo farmaci, ma ha una partnership promozionale con un’altra azienda per i prodotti a base di CBD.

«Sebbene l’uso della cannabis terapeutica sia in crescita, il Regno Unito si basa esclusivamente sulle importazioni e ci rendiamo conto che c’è un problema di affidabilità della catena di approvvigionamento», ha dichiarato l’amministratore delegato di Hilltop Leaf, Hamish Clegg. «Il nostro obiettivo è fornire una soluzione economica e di alta qualità per trattare condizioni che vanno dal dolore cronico all’epilessia grave, alleggerendo la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale».

Hilltop Leaf è la terza operazione di Traditum nel settore delle tecnologie sanitarie negli ultimi 6 mesi.

«Siamo rimasti colpiti dalla forza del team di gestione dell’azienda, dal suo approccio rigoroso alla qualità e dalla sua visione di creare una struttura ad hoc sostenuta da ricerca e sviluppo», ha dichiarato Tom Hurley di Traditum. «Hilltop Leafha la possibilità di ottenere un vantaggio di early mover e di diventare un chiaro leader nell’emergente industria britannica della cannabis terapeutica».

L’azienda ha ricevuto in precedenza il sostegno di South of Scotland Enterprise (SOSE) – un investimento di capitale di 690.000 sterline che è stato utilizzato per la costruzione della struttura esistente.

Stati Uniti

Uno studio collega il THC-O acetato a gravi malattie polmonari

Uno studio del Journal of Medical Toxicology collega il fumo di THC-O acetato, un cannabinoide sintetico emergente, con il potenziale di scatenare la stessa malattia polmonare che ha causato decine di morti e migliaia di malati durante la crisi del vaping nel 2019 e all’inizio del 2020.

I ricercatori sostengono che quando l’acetato di THC-O viene riscaldato, può produrre chetene, un tossico legato alle lesioni polmonari associate all’uso di sigarette elettroniche o al vaping, o EVALDI.

La malattia polmonare è stata citata in più di 2.800 ricoveri e 68 decessi dal 2019, secondo i Centri per le Malattie e il Controllo.

I sintomi includono respiro affannoso, febbre e brividi, tosse, vomito, diarrea, mal di testa, vertigini, tachicardia e dolore al petto.

Le preoccupazioni dei consumatori hanno spinto la California NORML a lanciare un avvertimento il 9 gennaio: l’acetato di THC-O è uno dei diversi cannabinoidi derivati dalla canapa che non sono stati testati per la sicurezza negli esseri umani.

«La Cal NORML consiglia vivamente ai consumatori di evitare i prodotti di canapa con cannabinoidi psicoattivi, in particolare quelli nuovi più forti del THC, la cui sicurezza è particolarmente sospetta», ha avvertito l’organizzazione.

I prodotti contenenti acetato di THC-O sono facilmente disponibili online e attraverso varie fonti non autorizzate a livello nazionale.

La vendita di derivati psicoattivi della canapa è stata legalizzata nel Farm Bill del 2018.

Stati Uniti

Una villa storica a la sarà restaurata con il cemento di canapa

John C. Austin è l’uomo che ha costruito il municipio di Los Angeles, lo Shrine Auditorium e l’Osservatorio Griffith. Ha anche costruito una delle case più famose di Los Angeles: la “Beckett Mansion”, costruita nel 1905 per il dottor Wesley W. Beckett e sua moglie a West Adams. Secondo MSN, la villa di Beckett è in fase di restauro, utilizzando la canapa.

Il muro a secco e l’isolamento delle pareti della casa a due piani in stile Colonial Revival saranno sostituiti con il cemento di canapa.

«Una volta rimossa la parte verde, rimane il nucleo legnoso, che viene lavorato e sminuzzato fino a diventare una sorta di pacciame, che viene poi combinato con la calce», ha dichiarato Mayra Delgado di Pass it Forward California, un’organizzazione no-profit che promuove la canapa nell’edilizia. Afferma che aiuta a ridurre l’uso del carbonio.

Anche se il nome “hempcrete” implica che è fatto di canapa, il termine “hempcrete” è un termine improprio. L’hempcrete non sostituisce il calcestruzzo in rapporto 1:1. È piuttosto un sostituto dell’isolamento. È piuttosto un sostituto per l’isolamento, i muri a secco, i soffitti, i pavimenti e la costruzione interna di un edificio o di una casa. Il restauro di Beckett Mansion lo dimostra.

«Una delle caratteristiche della canapa, e il motivo per cui hanno scelto di usarla in questo progetto, è che la canapa è un materiale traspirante», ha detto Delgado. «E come materiale traspirante, permette il passaggio dell’aria. Quando si mette il cemento nel legante, si blocca il flusso d’aria».

È un materiale da costruzione redditizio perché aiuta a contenere gli incendi, è antimuffa, traspirante, resistente alle termiti e insonorizzato.

«La canapa è un materiale molto efficiente dal punto di vista energetico», ha dichiarato Corey Hughes, amministratore delegato della società Construction Grade HEMP. «Di solito riduce del 15% la bolletta energetica di una casa. Così si può accendere il riscaldamento il lunedì e non sarà necessario accenderlo fino a giovedì. Accendere l’aria condizionata il lunedì e non riaccenderla fino a martedì sera».

I blocchi di canapa utilizzati nel progetto di restauro pesano in media tra le 7 e le 9 libbre, il che, rispetto a un blocco di cemento di 25 libbre, non è nulla. Il vantaggio di utilizzare un materiale più leggero è che la costruzione può essere eseguita più rapidamente. Si risparmia anche sui costi di trasporto e di manodopera.

La Beckett Mansion ha visto giorni migliori, ma grazie all’organizzazione Sugar Hill Mansions è stata ristrutturata e conservata per uso pubblico e privato. Una volta completata, la Beckett Mansion avrà lo stesso aspetto esteriore, ma all’interno di queste mura, un nuovo materiale da costruzione scriverà il prossimo capitolo di questa proprietà storica.