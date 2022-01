Tutto riguardava le carenze nel 2021. Le carenze di vaccini COVID all’inizio dell’anno sono state sostituite dai timori che avremmo lottato per acquistare tacchini, giocattoli o aggeggi elettronici da mettere sotto l’albero di Natale. Per la maggior parte dell’anno, gli scaffali dei supermercati, gli autosaloni e persino le stazioni di servizio sono stati più vuoti del solito. Alcune carenze sono state risolte rapidamente, altre permangono. Quindi stiamo affrontando un altro anno di carenze o la crisi della catena di approvvigionamento si attenuerà nel 2022?

Vale la pena riflettere sul fatto che le carenze si sono verificate per molte ragioni. Durante i blocchi di inizio 2020, un’improvvisa corsa a prodotti essenziali come carta igienica e pasta ha lasciato spogli gli scaffali di tutto il mondo. Singapore ha esaurito le uova perché i consumatori le accumulavano, ad esempio. I rivenditori hanno ordinato più uova, nel disperato tentativo di soddisfare la domanda. Ma una volta soddisfatta la domanda, si è verificata improvvisamente un’offerta eccessiva. Nel giugno di quell’anno, i distributori buttarono via 250.000 uova.

Questo è ciò che accade quando la domanda cambia temporaneamente. L’effetto si amplifica con ogni livello della catena di approvvigionamento poiché ogni fornitore aggiunge un buffer aggiuntivo al proprio ordine per essere al sicuro. Minuti cambiamenti nella domanda dei clienti possono quindi comportare un’enorme domanda aggiuntiva di materie prime. Questo è chiamato l’effetto frusta. Come con una frusta, un piccolo movimento del polso può portare a un grande crack all’altra estremità.

L’effetto bullwhip può derivare da una domanda che diminuisce improvvisamente così come che aumenta, e durante la pandemia queste forze a volte si sono combinate. Ad esempio, una combinazione del crollo della domanda di nuove auto e della maggiore domanda di dispositivi come laptop e console di gioco per l’intrattenimento in blocco ha contribuito alla carenza di chip semiconduttori.

Con le auto moderne che a volte contengono 3.000 chip, i produttori di automobili sono i principali clienti per i chip. Ma poiché le vendite di auto sono crollate nel 2020, le forniture di chip sono state reindirizzate ai produttori di articoli elettronici più piccoli. Quando la domanda di auto è aumentata di nuovo alcuni mesi dopo, non c’erano abbastanza chip per andare in giro. Le case automobilistiche sono state costrette a interrompere le linee di produzione e non sono state in grado di produrre abbastanza auto per soddisfare la domanda. Hanno anche iniziato ad accumulare patatine, peggiorando le carenze.

Imbrogli di spedizione

Altri squilibri nelle catene di approvvigionamento odierne sono maggiori rispetto alle aziende o ai settori concorrenti. I container marittimi spostano solo 1,9 miliardi di tonnellate all’anno via mare, inclusi praticamente tutta la frutta, i gadget e gli elettrodomestici importati. Normalmente i container vengono continuamente caricati, spediti, scaricati e caricati di nuovo, ma gravi interruzioni del commercio derivanti da blocchi e chiusure delle frontiere hanno interrotto quel ciclo.

I container sono stati lasciati in posizioni sbagliate mentre il commercio è cambiato, la capacità di spedizione è stata ridotta e le navi non hanno potuto atterrare dove e quando previsto. Insieme a porti congestionati e problemi con lo scarico tempestivo e il proseguimento del trasporto, un container tipico ora trascorre il 20% in più in transito rispetto a prima della pandemia.

Le tariffe di spedizione sono aumentate vertiginosamente in questo ambiente. I prezzi sulle principali rotte commerciali est-ovest sono aumentati dell’80% anno su anno, il che è una cattiva notizia per la ripresa economica. Anche un aumento del 10% delle tariffe di trasporto dei container può ridurre la produzione industriale di circa l’1%.

Il fattore umano

Il progresso tecnologico può aver rimodellato la produzione, ma la produzione e la consegna dipendono ancora fortemente dalle persone. Le ondate di licenziamenti nella produzione a causa dei blocchi hanno provocato carenza di manodopera quando la domanda è aumentata. Per fare un esempio, il Vietnam ha assistito a un esodo di massa di lavoratori dai centri industriali alle aree rurali, che non poteva essere facilmente invertito.

La carenza di lavoratori è stata particolarmente evidente con i conducenti di camion nel Regno Unito e in altri paesi. Il settore ha già lottato per reclutare e trattenere autisti a causa delle pressioni dell’aumento della domanda, dell’invecchiamento della forza lavoro e del peggioramento delle condizioni di lavoro. Nel frattempo, la Brexit ha reso più difficile il lavoro dei conducenti migranti nel Regno Unito.

Ci sono stati almeno i primi segnali dell’attenuarsi dei problemi dei conducenti nel periodo che precede il Natale quando più reclute sono arrivate attraverso il sistema, il che sarà stato uno dei motivi per cui la carenza di merci non è stata così grave come avrebbe potuto essere. Allo stesso modo, tuttavia, non dovremmo aspettarci una rapida fine della crisi della catena di approvvigionamento nel 2022.

La variante omicron sta portando a una maggiore carenza di personale poiché le persone si congedano per malattia e i fornitori affrontano nuove restrizioni. È probabile che la strategia zero-COVID della Cina continui a interrompere sia la produzione che il trasporto di merci, forse per l’intero anno.

Eppure potremmo anche vedere problemi nella direzione opposta, attraverso un altro crack della frusta. Gli ordini arretrati in molti settori saranno stati evasi, ma la domanda dei consumatori potrebbe raffreddarsi ora che i congedi sono terminati e i tassi di interesse stanno iniziando a salire. Quindi alcune aziende potrebbero ritrovarsi con un’offerta eccessiva di beni.

Per evitare ciò, dovranno livellare i loro tassi di produzione con la domanda. Tuttavia, la domanda potrebbe essere ancora difficile da prevedere, e non solo a causa di omicron e della Cina. Una nuova variante di preoccupazione che porta a una nuova ondata di blocchi potrebbe facilmente portare le persone a spendere ancora una volta soldi per cose piuttosto che per vacanze e serate fuori. Le catene di approvvigionamento con una buona visibilità della domanda effettiva e una comunicazione chiara tra i livelli della catena di approvvigionamento saranno considerevolmente avvantaggiate. In sintesi, è probabile che diversi settori sperimenteranno sia carenze che problemi di offerta eccessiva per tutto il 2022.

Un problema a lungo termine è in che misura cambiano le catene di approvvigionamento. La pandemia ha sollevato nuovi dubbi sull’esternalizzazione della produzione in paesi lontani con costi del lavoro inferiori. Allo stesso modo, i problemi sono stati aggravati dalle strategie per massimizzare l’efficienza della catena di approvvigionamento, come la produzione just-in-time, in cui le aziende mantengono le scorte al minimo per ridurre i costi.

Uno dei temi principali del 2021 è stato come rendere le catene di approvvigionamento più resilienti. Ma costruire capacità aggiuntiva, tenere l’inventario e salvaguardare dalle interruzioni non è economico. Con l’allentarsi degli ingorghi marittimi e l’aumento delle assunzioni, il discorso di riforma potrebbe esaurirsi. Alcune aziende probabilmente continueranno a migliorare il proprio just-in-time con una spolverata di just-in-case. Altri porteranno la produzione di alcuni prodotti più vicino ai mercati interni, mantenendo anche gli impianti di produzione offshore per servire i mercati locali. Resta anche da vedere fino a che punto il COVID inverte la globalizzazione.

In definitiva, le catene di approvvigionamento sono guidate dalle persone e il 2021 ha mostrato i limiti del sistema. Man mano che le aziende e i consumatori si adattano, i nodi attuali si districheranno un po’. Ma mentre la pandemia va avanti e la realtà di mantenere le attività redditizie torna alla ribalta, probabilmente non dovresti aspettarti una risoluzione nel 2022.