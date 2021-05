La dura repressione spagnola contro i separatisti catalani ha avuto effetto. Non tutti osano affrontare lunghe pene detentive o obbligazioni da un milione di dollari che mandano sul lastrico la famiglia. Con ogni probabilità, la Corte europea dei diritti dell’uomo annullerà le sentenze; ma il danno è fatto ed è irreparabile.

Alcuni leader che avevano lavorato per il referendum di autodeterminazione, ora screditati, scelgono di intraprendere una carriera politica nel quadro di una Spagna centralizzata e in una Catalogna che oggi ha un’autonomia ‘giocattolo‘. Per questo, a tre mesi dalle elezioni del Parlamento, la Catalogna continua a non avere un governo, con i partiti politici in contrapposizione e la popolazione delusa. In particolare, gli elettori indipendentisti sono molto arrabbiati.

Uno sguardo miope da parte del governo spagnolo può far pensare che il problema catalano sia disattivato. Niente è più lontano dalla realtà.

In primo luogo, perché da quando è stato rotto il patto costituzionale (a causa dei meschini interessi del Partito Popolare e della cecità della Corte costituzionale), è molto difficile per i partiti spagnoli trovare l’appoggio parlamentare dei partiti catalani. Ciò ha portato a governi molto deboli a Moncloa. In secondo luogo, perché a Madrid non si rendono conto che l’indipendenza non nasce dalle élite dominanti della Catalogna, ma da un sentimento molto diffuso tra la popolazione. Se i leader deludono, verranno messi da parte. Se i politici vengono incarcerati, verrà forgiata una nuova leadership.

E, in terzo luogo, perché c’è un grande malessere in Catalogna. La pandemia ha impedito, in questi mesi, che i disordini si manifestassero nelle strade. Ma ora il confinamento sta finendo e si profila una situazione economica molto complicata: è facile che la polveriera esploda.

Il signor Luis de Guindos, vice presidente della Banca centrale europea, ha affermato che questa entità smetterà di acquistare massicciamente il debito pubblico quando la vaccinazione avrà raggiunto il 70% della popolazione. Ciò significa che, in autunno, la Spagna dovrà affrontare un debito pubblico vicino a 2 trilioni di euro sul mercato dei capitali.

È facile intuire che il premio per il rischio salirà alle stelle. Se i tassi di interesse raggiungono anche solo il 5%, il costo del debito comporterà un pagamento annuo di cento miliardi di euro -solo in interessi: più della metà di quanto costano tutti i pensionati spagnoli- e anche il sistema pensionistico sarà insostenibile.

L’unico modo per evitare il fallimento della Spagna saranno drastici tagli alla spesa pubblica e aumenti brutali della pressione fiscale. In questo momento la Catalogna, soggetta a un carico fiscale più elevato di tutta la Spagna, ma molto poco servita in fatto di servizi pubblici e investimenti, non resisterà a questa nuova depredazione fiscale.

Nel 2007, un Presidente della Catalogna, José Montilla, socialista, nato a Córdoba, aveva avvertito che gli abusi fiscali e politici in Catalogna avrebbero generato una grande disaffezione dei catalani verso la Spagna. A Madrid non lo hanno ascoltato e sappiamo tutti cosa è successo dopo. Ora non sarà una semplice disaffezione. Ciò che può accadere in autunno è una rivoluzione. E non la rivoluzione del sorriso, come veniva descritta dieci anni fa. Ora la miscela degli ingredienti sarà esplosiva.