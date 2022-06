Trovare un casinò online sicuro e che, allo stesso tempo, soddisfi le proprie esigenze in qualità di giocatore, non è sempre facile. Delle volte, nonostante apparentemente tutte le caratteristiche del sito web siano a favore degli utenti, del funzionamento del sito in generale e dell’affidabilità del casinò, non si può dire lo stesso.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di costruire una vera e propria guida in merito in modo che, tutti gli utenti, possano scegliere il casinò online più sicuro per giocare.

Nel corso dell’articolo, in un primo momento, prenderemo in esame tutti i criteri da considerare per la scelta di un casinò sicuro come, per esempio, la licenza ADM o i metodi di pagamento accettato. Successivamente, in chiusura dell’articolo, verranno anche menzionati i 10 casinò con licenza ADM più sicuri fra quelli esistenti.

Casinò sicuri: come sceglierli?

Prima di iscriversi ad un casinò online o meno, è sempre bene verificare che lo stesso sia sicuro ed affidabile. La scelta, in questo caso, non è sempre semplice poiché all’apparenza molti casinò sembrano soddisfare determinati requisiti che in realtà, non possiedono.

Licenza ADM

Prima di tutto, è bene che la scelta del casinò ricada su siti di casino online sicuri ADM.

Si tratta di quei casinò che posseggono la licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per operare nel settore del gioco d’azzardo, in Italia. Tale licenza, è da garanzia, per i clienti, del pieno rispetto di tutte quelle regole previste a livello normativo per il settore in esame; ogni cliente che si iscrive ad un casinò ADM può contare su affidabilità, serietà e trasparenza.

Pagamenti: a quali caratteristiche fare attenzione?

Un casinò sicuro è quello che:

non trattiene gli incassi dei propri clienti oltre il tempo dovuto;

offre diversi metodi di deposito e prelievi;

prevede costi di commissione irrisori o per lo meno adeguati.

I casinò affidabili, inoltre, sono quelli che, già nella home page, segnalano tutti i metodi di pagamento accettati o, prevedono un’apposita sezione descrittiva.

Raccomandazioni per il gioco responsabile

Nella scelta del casinò nel quale effettuare l’iscrizione, è bene prestare attenzione a quanto lo stesso promuova e sostenga il Gioco Responsabile.

Solitamente, i casinò sicuri sono quelli che condividono e promuovono campagne volte alla lotta alla ludopatia nonché all’assistenza di chi ne stia facendo i conti. A tal proposito, consigliamo sempre di verificare che il casinò preveda programmi di autoesclusione efficaci.

Lingua e servizio di assistenza clienti

Seppur ai più questo possa apparire un dettaglio senza alcuna importanza, notare in che lingua si presenti il sito web di un casinò è estremamente importante. Se il sito web del casinò che si rivolge ad un pubblico italiano, non è in lingua italiana, probabilmente (ma non in tutti i casi) è un sito poco affidabile.

Lo stesso discorso, vale anche per il servizio di assistenza clienti.

I casinò online sicuri: qualche nome

Come anticipato nella prima parte dell’articolo, forniremo adesso un elenco dei casinò online più sicuri fra quelli più in voga al giorno d’oggi. Nell’elenco consultabile qui di seguito, le diverse posizioni sono state assegnate in modo del tutto casuale. Pertanto, qualsiasi sia il casinò sul quale ricadrà la tua scelta, potrai contare sull’assoluta sicurezza. Tutti i casinò menzionati, inoltre, sono in possesso della licenza ADM e rispecchiano i criteri prima menzionati come per esempio, la lingua del sito web e del servizio di assistenza clienti.

Lottomatica;

StarCasinò;

888Casinò;

Snai;

William Hill;

GoldBet;

Pokerstars;

Sisal;

Planetwin;

Sisal Casino.

Conclusioni

Se sei in cerca di un casinò sicuro ed affidabile, online, questa guida ti sarà sicuramente stata d’aiuto. Con l’elenco e la descrizione dei diversi criteri a cui far riferimento per la scelta di un casinò, siamo certi tu possa scegliere, ora, il miglior casinò per te.