In Italia sono moltissimi coloro che giocano d’azzardo svariate ore della giornata. Il gaming è sempre più in auge, soprattutto dopo le chiusure rese necessarie per contrastare la diffusione del Covid, che hanno spinto molti di coloro che giocavano nei bar con le slot machine fisiche a ripiegare sul web.

Per chi rischia soldi online, però, è fondamentale poter fare conto su casino sicuri. Purtroppo, non tutti gli operatori che offrono giochi sul web lo sono. In questo articolo ci riproponiamo di aiutare i lettori a farlo e porre in tal modo le basi per poter pensare esclusivamente a divertirsi su slot e giochi vari. Per riuscirci è però necessario optare per casino online sicuri come quelli in questa lista, senza i quali il discorso resta, per i giocatori, semplicemente sulla carta.

I casino online sicuri per avere il massimo di garanzia

Il punto di partenza della nostra recensione sui casinò online sicuri non può che essere rappresentata dall’indicazione del fatto che tutti i giochi d’azzardo sono rischiosi. Possono però esserlo ancora di più se non si sceglie un sito in grado di assicurare sicurezza tutti i giorni ai giocatori che aprono un conto.

Un discorso valido anche e soprattutto online, ove nel corso degli anni un gran numero di giocatori, in Italia e in ogni parte del mondo, è stata vittima di ogni genere di raggiro.

Per chi intende giocare il proprio denaro sul web coi software di poker, la roulette o fare free spin sulle slot machine, è obbligatorio capire che i bonus gratis concessi dopo il pagamento del deposito minimo, i software, la possibilità di giocare live o con app mobile sono dettagli sicuramente importanti, ma meno delle condizioni di sicurezza che i migliori casino sono in grado di offrire ai clienti.

La nostra recensione sui casinò online sicuri esistenti in Italia per i giochi sul web mira proprio a far capire questo dato di fondo. In questo modo, infatti, è possibile trascorrere ore piacevoli con il gaming, coi bonus o impiegando soldi reali, senza doversi eccessivamente preoccupare di eventuali raggiri da parte di operatori truffaldini.

L’importanza della licenza ADM ex AAMS

Quando si cercano informazioni sui migliori casinò online sicuri italiani per i giochi online, uno dei dettagli più importanti per tutti è rappresentato dal godimento di una licenza rilasciata da ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) al sito. Il motivo è da ricercare nel fatto che proprio ad ADM, e in precedenza ad AAMS, l’Italia affida delicati compiti di supervisione del gioco d’azzardo.

Tale agenzia fissa dei paletti molto rigidi che devono essere rispettati e chi non lo fa non può avere una licenza. In pratica, il sito deve rispondere a standard molto rigidi in tema di sicurezza dei giocatori, più ancora che sui software per i giochi, sui metodi di pagamento del deposito disponibili, su bonus gratis di benvenuto proposti o sulla presenza di versioni live e app mobile.

La scelta dei casinò online sicuri per giocare in Italia deve partire da questa base, raccogliendo le informazioni e tutti i dettagli disponibili sui vari siti, per garantire come minimo un gaming sano e di qualità. Non tenerlo in conto prima di iniziare gli spin sulle slot o altri giochi, gratis o meno, rappresenta un errore molto grave per i potenziali clienti, che si può però evitare scegliendo casinò online sicuri. Una categoria in cui rientrano sicuramente quelli licenziati un tempo da AAMS e ora dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Il gioco deve essere responsabile

Come abbiamo ricordato in questa recensione, giocare bonus gratis o denaro reale alla roulette, al poker o con le slot machine, live o tramite app mobile, può essere pericoloso, anche sui migliori casinò online sicuri provvisti di licenza di una agenzia statale. Troppi giocatori, infatti, non riescono a contenere il gioco in termini accettabili durante la visita al sito. Tutti coloro che operano un pagamento minimo, aprono un deposito e giocano denaro sui vari software, oppure live o su app mobile con operatori in carne e ossa, dovrebbero però essere messi al sicuro, per evitare che ciò accada.

Proprio per questo ADM – AAMS pretende sempre il rispetto di condizioni di base per i clienti, quelle del Gioco Responsabile. Per ottenere una licenza un sito deve offrire ai giocatori italiani metodi sicuri di autoesclusione dall’attività di gioco, oppure stabilire un tetto massimo di denaro da puntare sui vari giochi nel corso di una visita. Una politica del tutto comprensibile, considerato il numero molto elevato di giocatori che soffrono di ludopatia.

Basta in effetti dare una rapida occhiata a questo articolo per comprendere meglio non solo le cifre relative al gaming in Italia, ma anche i rischi ad esso connessi. Questa vera e propria patologia fa in effetti sempre più paura, poiché troppi italiani si sono rovinati economicamente coi siti di gambling sul web.

Se il gaming è in fondo un modo per trascorrere il tempo, meglio giocare in maniera sana. I casinò online sicuri sono una garanzia anche sotto questo particolare aspetto, troppo spesso sottovalutato da molti, con conseguenze facilmente immaginabili.

Migliori casino online sicuri: come è possibile individuarli

Per individuare i migliori casinò online sicuri di gioco ADM – AAMS sul web, oltre alla sicurezza, in una recensione occorre sempre vagliare altre informazioni importanti per i clienti. Tra di esse ricordiamo:

i metodi di pagamento disponibili sul sito, anche in termini di numero;

disponibili sul sito, anche in termini di numero; i bonus di benvenuto gratis da giocare su roulette, in particolare i free spins (giri gratis) sulle slot machine, al poker o sugli altri giochi da tavolo;

da giocare su roulette, in particolare i free spins (giri gratis) sulle slot machine, al poker o sugli altri giochi da tavolo; la presenza di una app mobile e di una sezione live , ovvero con croupier in carne e ossa;

e di una , ovvero con croupier in carne e ossa; l’effettiva capacità del servizio di assistenza di evadere rapidamente le richieste.

Vagliate le informazioni e appurate quali sono le condizioni di sicurezza garantite dall’operatore, si può senz’altro procedere alla scelta definitiva dei migliori casinò online sicuri per il gioco, versando il minimo di denaro in deposito per aprire un conto presso i siti italiani dotati di licenza ADM, ex AAMS.

A questo punto si potranno ricevere i bonus di benvenuto per il deposito del denaro, a partire dai free spins, e fare una visita tutti i giorni sul sito per giocare con le slot machine o fare giri su altri games. Per conoscerne di più sui free spin leggi questo articolo.

Conclusioni

Nella nostra recensione sui casinò online sicuri abbiamo sottolineato come chi vuole giocare in Italia tutti i giorni coi software online e fare giri sulle slot machine, al poker o alla roulette, troppo spesso sottovaluta l’importanza dei metodi di sicurezza sul sito cui fanno visita. Questa importante caratteristica, tipica dei casinò online sicuri, viene sempre rimossa a favore di informazioni quali bonus gratis, in particolare sotto forma di free spins, condizioni di pagamento o numero di giochi disponibili sulla piattaforma.

È però un errore, in quanto per essere sicuri di poter giocare ore in tranquillità ogni utente dovrebbe verificare prima le condizioni offerte in tal senso da un sito, nei minimi dettagli. La licenza di un’agenzia statale come ADM (ex AAMS) è una garanzia per ogni giocatore in visita ai migliori siti italiani di gambling, mettendolo al sicuro.

Solo appurate le condizioni di sicurezza proposte dai siti operanti in Italia si può passare a vagliare altri termini come metodi di pagamento disponibili, software disponibili, numero di giri gratis sulle slot machine offerti come bonus di benvenuto.

La scelta dei migliori casinò online sicuri di gioco non può prescindere dall’utilizzo di questa misura preliminare. Mettendola in sottordine, il proprio denaro è a forte rischio. Meglio selezionare un operatore che adotta i principi del Gioco Responsabile per i propri clienti, in modo da evitare pericolose derive verso comportamenti ossessivi. Occorre sempre ricordarsi di questo dato di fatto per poter essere sicuri di scegliere i siti ideali per giocare i propri spin sul web.