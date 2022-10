Casinò online: giochiamo con Rick?

Ve lo ricordate ‘Casablanca‘? Certamente sì! … beh, insomma, dipende da quanti anni avete. Di certo almeno lo avrete sentito nominare. Era ambientato nei quasi mitici anni ’40, anni durante i quali la seconda guerra mondiale imperversava e gli amori erano sempre ‘impossibili’ e struggenti. Ma soprattutto i protagonisti: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Affascinanti, mitici, loro sì, proprio mitici. Le scene rimaste nell’immaginario collettivo sono quelle ambientate nel casinò.

Non c’è che dire, il regista, il bravissimo Michael Curtiz, in questo film ha saputo creare atmosfere fantasticamente eccitanti, dove il gioco, la French Roulette, che da quel film in poi è divenuta l’immagine per eccellenza del casinò, è sinonimo di vita, anzi, dove il gioco ‘salva’ la vita.

Ora, attenzione ragazzi, quello era un film, e il gioco non ‘salva’ la vita, anzi, te la può rovinare. E questo tenetelo sempre bene a mente. Il gioco, quando non è più tale, la vita te la rovina!

Però potete, se volete, e senza prendervi troppo sul serio, provare a giocarci, a French Roulette intendo. Come foste voi Jan, il perseguitato politico che deve fuggire nella libera America, innamorato pazzo della sua giovane sposa Annina. Bogart vi suggerirebbe di puntare sul 22, magari due volte. Magari potete vincere, magari perdere. Bogart vi suggerirà, a quel punto, di prendere quel che avete vinto (o perso), alzarvi dal tavolo di gioco, e alzare le suola, verso l’America o verso dove volete voi. Un aereo vi attende, fuori. Quest’ultimo suggerimento dell’affascinante Bogart vi consiglio di seguirlo senza stare a discutere.

Per qualche momento sarete stati voi i protagonisti di ‘Casablanca‘ e, vinto o perso che avrete, a qual punto non importerà, e di certo vi sarete divertiti.

Mi chiedete come fare? Beh, non c’è bisogno di andare a Casablanca, anche se francamente un viaggetto in Marocco, a poterselo permettere, non dispiacerebbe. Basta andare su uno qualsiasi dei casinò on line, oramai, dovreste saperlo, vi è una scelta molto ampia in rete.

Il triste innamorato Rick Blaine (Bogart), smokin bianco, sigaretta tra le dita, sguardo languido, vi consiglierebbe di scegliere tra i migliori casinò online. Altro consiglio da accettare senza discutere. In caso contrario il rischio è di restare letteralmente in mutande.

Beh, che dite? Vi è piaciuto vivere sulla vostra pelle ‘Casablanca‘? Lo so, le femminucce saranno malinconiche per non aver trovato Rick e i maschietti per non essersi imbattuti in Ilsa, certo, ma sarà stato bello comunque se avrete interpretato fedelmente il per nulla affascinante (anzi, freddo come un ghiacciolo e anche un po’ antipatico) Jan. Giocate e alzate le suola …. anzi, le dita dalla tastiera.