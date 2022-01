Cinque parole, sillabate: “E’ una priorità del Governo”. Così il ministro della Giustizia Marta Cartabia, durante la ‘lezione’ inaugurale del Corso in Scienze giuridiche della Scuola di dottorato dell’Università Bicocca di Milano. “Sul mondo del carcere”, aggiunge, “abbiamo posto attenzione sin dall’inizio e vuole essere una priorità”. Segue l’annuncio di “alcune iniziative legislative saranno impegno del Ministero nelle prossime settimane”. Dopo i drammatici pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere una apposita commissione si è messa al lavoro, le cui conclusioni sono state consegnate a fine dicembre; una commissione ministeriale sull’Innovazione penitenziaria che ha elaborato le proposte per migliorare la quotidianità dei detenuti e di chi vi lavora: “All’inizio del 2020 sappiamo cosa è successo nelle carceri per la paura del contagio. In questo periodo di pandemia, affrontare questi problemi significa anche assicurare le vaccinazioni, le mascherine e tutti i controlli necessari ma far proseguire allo stesso tempo una proposta di attività e di percorsi rieducativi anche in queste condizioni che sono particolarmente difficili nella vita in carcere“, assicura Cartabia.

Che all’interno del ‘pianeta’ carcerario la situazione sia grave lo dicono una serie di episodi che pur costituendo inequivocabili segnali d’allarme, non sembra sia stati colti con l’attenzione che meritano: cinque detenuti morti dall’inizio del nuovo anno. Tre sono suicidi. A Napoli è morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, un detenuto affetto da gravi problemi psichiatrici, vittima di percosse inflitte dal compagno di cella, con altrettanta patologia. Il problema dei detenuti con gravi patologie psichiatriche si trascina, irrisolto, da tempo. Il segretario generale della Uilpa, Gennarino De Fazio, ricorda che una possibile soluzione del problema si era individuata nel corso degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale del 2016: “Erano emerse sul tema proposte di riforma ragionevoli e condivisibili poi cestinate dal governo che allora avrebbe dovuto attuarle. Noi pensiamo che, senza ricorrere a ulteriori studi e misure tampone immaginate, sebbene con i migliori propositi, da questa o quell’altra commissione, si potrebbero riprendere quelle idee per promuovere una riforma utile anche a far uscire il nostro Paese dall’illegalità”.

Ancora: nel carcere di Sanremo è morto un detenuto, già affetto d tubercolosi; il mese scorso aveva incendiato il materasso, ustionandosi e intossicandosi gravemente. Sabato scorso, se non fossero prontamente intervenuti gli agenti penitenziari, probabilmente sarebbe morto un detenuto recluso nel carcere di Brescia–Canton Mombello: ha cercato di darsi fuoco con la bombola del gas.

In questo scenario, la pandemia dilaga, come, per fare un esempio, nel carcere napoletano di Poggioreale, favorito dal sovraffollamento. Il segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, segnala la morte per Covid di un agente: “Il primo morto del 2022 per Covid tra gli agenti penitenziari, un assistente capo coordinatore prossimo alla pensione Sergio C. in servizio presso l’istituto di San Vittore“.

Balzo in avanti del numero dei detenuti e degli operatori positivi al Covid, denunciano i sindacati della polizia penitenziaria: 1.532 detenuti e 1.496 operatori positivi, un aumento in quattro giorni del 36 per cento. Una situazione definita “gravissima. Purtroppo, l’approccio del Governo al problema continua a essere del tutto inefficace e inadeguato”. Si denuncia la diffusione di “focolai” di vastissime proporzioni: Verona: 143 detenuti positivi; Torino: 115 detenuti positivi; Asti: 109 detenuti positivi; Prato: 107 detenuti positivi; Milano Opera: 95 detenuti positivi; Napoli Poggioreale: 93 detenuti positivi; Firenze Sollicciano: 67 detenuti positivi; Milano San Vittore: 66 detenuti positivi; Santa Maria Capua Vetere: 51 detenuti positivi; Taranto: 44 detenuti positivi. “Cercare di contrastare il virus e le sue nuove varianti con un protocollo di sicurezza sanitario dell’ottobre 2020 e con 6.000 (leggasi seimila!) mascherine FFP2 è velleitario, pericoloso e persino sconsiderato”.

Ci sono poi problemi ‘cronici’: metà delle celle sono sprovviste di acqua calda e doccia; lo spazio è inferiore ai minimi parametri stabiliti per legge. Un terzo dei detenuti nelle carceri italiane ha trascorso il 2021 in condizioni disumane. La denuncia viene dall’osservatorio dell’associazione Antigone. I dati sono stati raccolti tra l’8 febbraio e il 28 dicembre 2021, nel corso di “visite ispettive” in 99 carceri italiane. Nel 40 per cento degli istituti monitorati, i detenuti vivevano senza acqua calda, mentre il 54 per cento delle celle era privo di doccia, che invece dovrebbe essere obbligatoria. In 15 carceri non c’era il riscaldamento, in 5 il wc non era in un ambiente separato rispetto al luogo dove i detenuti dormono e vivono. Quasi tutte le carceri monitorate sono infatti più affollate di quanto dovrebbero. Nel carcere di Bari 441 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 288. In quello di Poggioreale invece 2.190, ma la struttura potrebbe ospitarne al massimo 1.571. In totale, secondo il monitoraggio del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, i detenuti erano 52.569, contro i 50.809 posti disponibili nelle carceri italiane. Scarseggia il lavoro, concesso solo al 43,7 per cento dei reclusi delle carceri visitate, quasi sempre alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e con mansioni spesso inutili nel mondo esterno.

In molte carceri manca anche la tutela della sicurezza e della salute fisica e mentale dei detenuti. A fine dicembre a Monza, Torino e Santa Maria Capua Vetere sono partiti i processi che indagano sulle torture subite dai detenuti. Ma queste, spiega all’Essenziale il Presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, “sono solo le violenze che vediamo. Poi ci sono quelle che non vediamo, che sono tante“. A curarle, però, nel 36 per cento degli istituti monitorati non c’era neanche un medico attivo 24 ore su 24, mentre psichiatri e psicologi erano disponibili in media rispettivamente 8 e 17 ore a settimana ogni 100 detenuti. Si tratta di mancanze che si ripercuotono sulla salute mentale dei reclusi: il 7 per cento di loro ha una diagnosi psichiatrica grave, mentre i126 per cento fa uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi. Ciò nonostante, in tre carceri su quattro, i176 per cento, non c’è nemmeno un reparto ad hoc per i detenuti con infermità psichica. Nel Lorusso Cutugno di Torino, ad esempio, sono stati trovati 17 pazienti psichiatrici detenuti in condizioni che Gonnella definisce “inaccettabili per un paese civile. Quel reparto, sembrava un manicomio criminale dell’ottocento: persone buttate in cella, imbottite di psicofarmaci, maltrattate, in condizioni igienico sanitarie orribili, lasciate sole con la propria malattia mentale”.

È così, spiega Gonnella, “che tante persone sviluppano in prigione la loro malattia psichiatrica. Il carcere, in questi casi, diventa esso stesso una malattia“. Sintomi di questa malattia sono i tanti atti di autolesionismo e suicidi registrati nel 2021 nei penitenziari italiani.

In chiusura di questa nota, una sorta di ‘lettera’ a Gaia Tortora. In un dolce e melanconico scritto affidato alla sua pagina facebook Gaia parla di suo sua sorella Silvia, che ci ha lasciato l’altro giorno, troppo presto, come troppo presto ci ha lasciato il suo babbo, Enzo: travolto da un’abominevole vicenda che ha inevitabilmente coinvolto l’intera famiglia: la sorella Anna, Silvia e Gaia, la compagna Francesca.

Oggi lo dicono tutti che Enzo era una persona per bene. Qualche anno fa lo ha detto perfino quel Pubblico Ministero che in aula, a Napoli, tuonava: “Cinico mercante di morte”, e a noi increduli diceva severo: “Ma lo sapete voi che più cercavamo le prove della sua innocenza, più trovavamo quelle della sua colpevolezza?”.

Nelle ore successive a quel 17 giugno 1980, giorno dell’arresto di Enzo, eravamo davvero in pochi a credere infondate e assurde quelle infamanti accuse di affiliazione alla camorra e spaccio di droga. Un pugno di giornalisti: Enzo Biagi, Indro Montanelli, Giorgio Bocca, Giacomo Ascheri, Piero Angela, Gigi Moncalvo, Fabio Martini, Massimo Fini…; tra i politici Marco Pannella… Ho vivida memoria di come Vittorio Feltri ha raccontato, per ‘La Domenica del Corriere’ i cronisti a banchetto, che senza darsi pena di seguire il processo, scommettevano sulla condanna: felici e giocosi, e concordavano le versioni da pubblicare, in osceno baccanale… Credo che la famosa “bomba che mi hanno fatto esplodere dentro” di cui parlava Enzo, non solo lui ha ucciso; è deflagrata e ferito irreparabilmente anche le due amatissime figlie, Silvia e Gaia.

Ora, quando ci si vuole accreditare come perseguitati della giustizia tutti citano Enzo. Non c’è dubbio che quell’arresto costituisce per la magistratura e il giornalismo italiano una delle pagine più nere e vergognose; e nessuno ha pagato per quelle infamie. E’ davvero incredibile che si sia potuto dar credito a personaggi come Giovanni Pandico (camorrista schizofrenico, sedicente braccio destro di Raffaele Cutolo: ascoltato diciotto volte, solo al quinto interrogatorio si ricorda che Tortora è camorrista), o a Pasquale Barra ‘o nimale(in carcere uccide il gangster Francis Turatello, e ne addenta l’intestino). Con le loro dichiarazioni, Pandico e Barra danno il via a una valanga di altre accuse da parte di altri quindici sedicenti pentiti: curiosamente, si ricordano di Tortora solo dopo che la notizia del suo arresto è diffusa da televisioni e giornali. Tutti falso: lo si poteva accertare subito. Non lo si è fatto.

Il resto è storia nota: candidatura nelle liste radicali per il Parlamento Europeo, elezione; dimissioni per non sottrarsi alla richiesta avanzata dalla magistratura di arresto; impegno totale per la giustizia giusta. Il tumore che lo stronca.

Una vicenda abnorme, che Silvia vive con grande dignità; quella dignità – buon sangue non mente! – figlia di suo padre. Tutte le volte che mi è accaduto di intervistarla, di ascoltarla, una profonda, “composta” amarezza: “Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi continuano all’infinito. Anzi in tutti questi anni c’è stata una esplosione numerica“.

Una volta, per un’intervista televisiva, preventivamente ho pregato Silvia di rispondere nel modo più “secco” possibile, non volevo “tagliare” le risposte, e non c’era molto tempo a disposizione. Chiesi come erano state condotte le indagini, se ci si era dati pena di disporre perquisizioni, accertamenti bancari, pedinamenti, le cose minime che si fanno quando qualcuno è sotto inchiesta; se, infine, qualcuno, tra i magistrati o i giornalisti, aveva chiesto scusa. Un lungo rosario di monosillabi: “No”, “No”, “No”…e infine: “Nessuno”. Sono trascorsi più di trent’anni da quell’intervista, e ancora quando la riascolto, mi vengono i brividi.