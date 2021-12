Caro Draghi, o l'Europa sovrana o il Quirinale

Nel concludere un po’ tristemente l’articolo di ieri, dicevo, in riferimento a Mario Draghi al Quirinale, che il Presidente del Consiglio deve avere compreso che l’Italia non ce la farà a superare col vento in poppa la crisi senza lui al timone (e forse anche con lui al timone!) e quindi potrebbe avere deciso, diciamo così, di salvare la sua poltrona trasferendosi da Chigi al Quirinale.

Un giudizio duro, forse perfino troppo, su una persona verso la quale non ho nascosto la mia stima e le mie speranze. O forse -vorrei riconoscergli questo merito anche con grande perplessità- per cercare di difendere, per sette anni e sia pure da lontano, i grandi progetti che ha enunciato.

Perché il tema è lì, tutto e solo lì: l’Italia deve diventare un Paese moderno, capace di guardare il futuro, lasciando perdere l’ombelico. Il problema è come, ma specialmente attraverso chi. Vi sono, da qui al 2026, una serie di passaggi cruciali delicatissimi e difficili, che non hanno riguardo solo all’Italia. Anzi, esattamente il contrario.

Mi darete atto che da tempo, da quando si profila l’immagine di un Draghi al timone, io non ho perso occasione per ripetere sia che l’unica via dell’Italia è puntare tutto e di più sull’Europa, sia che a quella via occorre dedicarsi senza ‘ideologie‘ nazional-sovraniste, nell’intento di ‘passare‘ all’Europa la cura di alcuni dei tradizionali problemi nazionali (da noi sempre più gravi degli altri, pensiamo al debito!), e al tempo stesso trasferire noi stessi in Europa, riconoscersi nell’Europa, per utilizzarne le potenzialità in un disegno europeo, che ‘superi‘ (avete letto bene: superi) gli Stati nazionali a vantaggio dell’Europa, cioè di una collettività più ampia.

Mentre scrivo queste cose (forse è possibile richiamarle tutte insieme!) mi viene un po’ da ridere e molto da piangere pensando a come prenderanno una cosa del genere gente (pessima forse ma potente ahimè) come Giorgia Meloni, che vuole il Presidente patriota; Matteo Salvini che si allea con Viktor Orban e accudisce la parte dei fascisti italiani che Meloni non riesce a inglobare del tutto; Matteo Renzi, sfacciatamente presente ovunque possa farsi vedere, ma del tutto estraneo a qualunque logica di prospettiva generosa, fatti salvi i propri interessi; Luigi Di Maio atto, al massimo, a fare il servo sciocco dell’inesistente Giuseppe Conte, ma anche di qualunque altro disegno prospettico e alternativo purché ‘vincente’, preso solo a salvare le sue mene populiste dannose proprio per quelli che si intende beneficiare. Non cito nemmeno Enrico Letta, perché anche lui in realtà non esiste, ed è tutto preso a cercare risposte nelle Agorà con l’accento sulla a! quando le avrà trovate, magari ci darà un segnale.

La frase chiave del ‘disegno‘ di Draghi, e di quello non per caso di Emmanuel Macron, alla fine erede, scialbo certo, di Robert Schuman e di Jacques Delors, era quella scritta nel Trattato Italia Francia (il Trattato del Quirinale) sulla ‘sovranità europea’, anzi, sull’‘Europa sovrana‘, dove forse si compie il passo decisivo per chiudere il triangolo riconoscendo l’importanza del ‘lato‘ Spinelli, finora molto trascurato. Non ricordo se avevo usato una espressione del genere, ma tant’è.

E questo potrebbe essere questo un ‘momento magico‘ per l’Europa. Il tramonto della signora Angela Merkel elimina dal tavolo un attore che vuole primeggiare di per sé (legittimamente dopo 16 anni di Governo, nei quali non, ripeto non, ha certo lavorato ‘per’ l’Europa sovrana) e porta al tavolo un socialdemocratico che deve costruirsi una immagine e una ragion d’essere: e quale ragion d’essere migliore del partecipare in prima persona alla riforma dell’Europa e alla definizione della sua sovranità? Questa, tanto per dirla chiara, questa è la roba per cui si passa alla storia!

Macron e Draghi, non a caso, hanno scritto qualche giorno fa un articolo sul ‘Financial Times‘. Non credo che sia frequente che due capi di Stato o Governo scrivano un articolo di giornale, per di più a proposito di Europa, su un giornale di un Paese ora fuori dell’Europa. Su quest’ultimo elemento ci sarebbe da dire, ma lasciamo correre oggi. Il punto è che i due, insieme, non solo ribadiscono il tema della sovranità europea, ma fanno di più, legano strettamente quell’obiettivo a tre pilastri: la difesa europea, la creazione di una sorta di gestione centralizzata dei disavanzi degli Stati membri (mi perdoneranno gli economisti per la a-tecnicità del discorso, politicamente importantissimo), una diversa gestione del bilancio che permetta forti investimenti, limitando la spesa corrente e che pertanto preveda molti meno vincoli europei. Le ho dette in maniera superficiale, ma politicamente si vede chiaro che sono una rivoluzione. E significano, appunto, una Europa sovrana … poi si potrà sottilizzare se si parla di confederazione, di federazione, di gestione comune delle risorse, eccetera. Ho molte volte, qualcuno forse lo ricorderà, accennato a questa ipotesi, anche come possibile obiettivo reale di Draghi per il proprio futuro.

Però un punto è decisivo: tra pochi giorni, il 1 Gennaio, inizia il semestre di presidenza UE della Francia. Dicevo prima: un momento magico. Potrei aggiungere un po’ drammaticamente ‘ora o mai più‘ o sottolineare che talvolta nella storia vi sono stati momenti in cui grandi passi sono stati possibili purché riconosciuti da chi doveva farli ma non dagli altri.

Dunque, vi sono due politiche da portare avanti, due politiche parallele e vitali per noi. Il piano di rinascita, che si deve concludere entro il 2026 e che richiede, tra l’altro, di stoppare le fantasie tecnocratiche e anti-cultura dei due ministri della Pubblica Istruzione e della Transizione Ecologica, il secondo dei quali vuole fare non so quante centrali nucleari. Assieme a ciò, bisogna rafforzare il tessuto sociale, evidenziare l’interesse collettivo che passa attraverso questi progetti, tenere a freno l’invadenza della Confindustria peggiore da sempre, trovare una sponda collaborativa e di sostegno nel sindacato. Sull’altro tema, frenare gli idiotismi para-italioti dei fascistoidi e sovran-populisti italiani corporativismi landiniani inclusi, mettere tranquillo il pirata Renzi e cercare di indurre il PD a fare politica. Questa seconda parte, per assurdo, a me pare la più ‘facile’. Ma la prima è da brividi.

E a questo punto, come ho scritto e ribadirò, non capisco più Draghi e comincio a preoccuparmi.

Per quanto riguarda lui, si è messo in una situazione molto difficile, dalla quale può uscire solo indebolito, comunque vada a finire. Ma specialmente: se si troverà al Quirinale, potrà molto ‘influire’, per un po’ e in maniera non sicura, ma non molto di più. A meno che non abbia davvero in mente di portare avanti il piano eversivo di Giancarlo Giorgetti, che, non a caso, oggi va facendosi accreditare come possibile successore: sarebbe mortale e Draghi dovrebbe saperlo.

Per di più, pur non mancando di mosche cocchiere (se penso a chi scrive che bisogna eleggere Draghi al Quirinale «e se lo eleggerà ne trarrà resilienza innovativa l’Italia, ma anche l’Europa», … ormai se non dici ‘resilienza’ ogni terzo minuto, sei un poveraccio) mosche tra cui spicca la CISL, lo schiaffo violento che ha voluto coscientemente dare al sindacato, pur (l’ho sostenuto e lo confermo, purtroppo) antiquato e corporativo, può soltanto rendere più difficile la comprensione di un progetto così avveniristico e importante quale quello appena descritto. È stato un grave errore, che forse pensa di fare ricucire ad un suo successore, dimenticando che nessuno oltre lui ha l’autorevolezza di fare ragionare Maurizio Landini: l’ha detto proprio Landini! Quello schiaffo, inoltre, rafforzerà la pessima Confindustria e la scatenerà ancora di più contro il ceto lavoratore, la classe operaia, se preferite. Insomma, ci aspettano forti tensioni sociali, che dal Quirinale certo non potranno essere gestite.

Ma il tema di fondo, del quale parlerò più ampiamente, è quello del sistema democratico. Che ha subito in questi anni colpi continui, culminati nella brutta vicenda della legge finanziaria e nell’attacco brutale (sì, brutale) di Draghi ad una forza politica (pessima quanto si vuole, se si vuole) che ha ‘osato’ proporre modifiche. Chiunque sieda a Palazzo Chigi non avrà mai una autorevolezza paragonabile a quella di Draghi e quest’ultimo, dal Quirinale (colpo di Stato di fatto giorgettiano a parte) potrà controllare solo in parte. Certo, se poi l’idea fosse di fare godere Meloni e Salvini, proponendo un presidenzialismo anche formale, che sarebbe il rovesciamento della nostra Costituzione, potrebbe trovarsi di fronte allo stesso muro che ha fermato alla fine sia Berlusconi che Renzi, e sarebbe disastroso! Abbiamo visto quali lacerazioni abbiano prodotto quei rozzi tentativi.

Confesso: non capisco. Quando poi sento la voce dell’establishment più retrivo, esprimersi minaccioso attraverso Mattia Feltri, preconizzando batoste e frustate terrificanti se Draghi non passa trionfante su tutto e nonostante tutto ma non si sa dove, non solo non capisco, ma comincio ad avere paura e rispolvero il passaporto!