Perché quel ‘pasticciaccio brutto’ delle bollette del gas, facendo il verso al capolavoro di Gadda (un noir che è un labirinto di accadimenti)? La risposta è che sul bene comune gas (perché è tale) forse lo Stato dovrebbe svolgere un maggiore ruolo di controllo sugli operatori del settore e decidere di trasformare le imprese che erogano il gas (l’energia, l’acqua, luce ecc.) in imprese private sociali equilibrando la discrezionalità operativa ‘ad libitum’ dell’impresa con la libertà dettata dalla Costituzione italiana. In ottica di perequazione ed uguaglianza delle opportunità dei cittadini. Ma andiamo per gradi di ragionamento.

Il ‘caro bollette’ è un vulnus per l’uguaglianza dei cittadini e delle famiglie (il consumo annuo medio di gas naturale delle famiglie italiane è di 961 metri cubi all’anno) sia perché sono i terminali ‘in perdita’ (cioè subiscono il ‘caro bollette’) delle difficoltà delle imprese di produzione di beni e servizi che, per l’esponenziale incremento del costo del gas, minacciano di sospendere l’attività sia perché pagano prezzi al consumo in aumento per il ‘caro bollette’.

La Costituzione italiana all’articolo 3 recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» …. «E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il pensiero liberale si trasforma in un pensiero sociale che assume la leva economica come un modo operativo per superare le disuguaglianze e distribuire le pari opportunità.

Fermo restando che la Costituzione italiana afferma che (articolo 41) l’iniziativa economica è libera, ma «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», è difficile comprendere il fatto che mentre avviene un ‘armageddon’ sui prezzi del gas naturale in Italia ed in Europa (un prezzo che è circa 10 volte più alto di quello che era un anno fa cioè oltre 180 euro/MWh.), per due settimane il nostro Paese, è diventato esportatore di gas verso i Paesi confinanti. Tra Natale e Capodanno, operatori italiani hanno venduto gas naturale sia in direzione della Svizzera (e da qui verso Germania e Olanda), sia in direzione della Francia.

L’Italia per definizione importatrice di gas (95% del fabbisogno) ha offerto questa materia prima ad un prezzo più basso rispetto ai prezzi nel resto d’Europa. In primis perché c’era un alto stoccaggio di gas e poi perché tramite il Tap (Trans Adriatic Pipeline), gasdotto che ha portato in Europa quasi 8 miliardi di metri cubi nel corso del 2021 dal lontano Azerbaijan, ha stoccato 6,8 miliardi di metri cubi ad un prezzo conveniente e più basso. Forse non sarebbe stato meglio usare gas ‘a buon prezzo’ per il fabbisogno interno con evidenti azioni di calmiere sui prezzi?

Qualcuno dice che in Italia fa caldo e quindi si consuma meno gas, ma il dato di fatto è che qualcuno ha fatto degli extraprofitti. Il tormentone drammatico del ‘caro bollette’ si aggiunge ad Omicron ed i dati riportano che 8 italiani su 10 sono preoccupati o molto preoccupati (IPSOS) per questo inciampo economico. I motivì del rincaro bollette sono noti: innalzamento dei prezzi delle materie prime e dei permessi per emettere CO2, nuovi tipi di comportamento di consumo energetico a fronte della pandemia. Gli interventi sono altrettanto noti: aiuti dello Stato per le fasce deboli e per le aziende che sono in ‘asfissia per costi’ (decreto Ristori di circa 7.8 miliardi di euro), riduzione dei costi di trasporto, dispacciamento dell’energia. In sintesi interventi per riparare ovviamente ‘ex post’.

Sì, sono stanziate risorse a sostegno dei settori economici più colpiti, delle imprese energivore, anche prevedendo uno scostamento di bilancio dello Stato (?), ed ipotizzando anche compartecipazione ai costi da parte dei produttori e della finanza che stanno realizzando extraprofitti a seguito dell’aumento esponenziale del prezzo del gas. Ma non vale la pena prendere ‘il toro per le corna’ e sviluppare, ‘ex ante’, un nuovo assetto d’imprese utility trasformandole in imprese sociali (d.lgs.112/17) tale per cui massimizzano in modo relativo i profitti e assolvono alla funzione di impresa statutariamente con ‘purpose’ sociale, con rappresentanza nella governance degli stakeholders e con dividendi calmierati?

Per esempio, A2A, MM ed altre utilities diventano ‘impresa sociale spa’ con caratteristiche collegate all’imprenditorialità sociale. La proposta è gestire tramite imprese sociali (d.lgs.112/17) luce, gas, energia, trasporti pubblici, servizi idrici ecc. Quali i vantaggi? L’Art.2 del D.Lgs.112/2017 afferma che «….l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu’ attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:………………. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; ……………….».

Quindi, imprese sociali spa (D.Lgs.112/17), con utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali dalle quali si genera energia, luce, gas ecc e gestionali (variabile indipendente), vuol dire miglioramento continuo del rapporto fra tariffa e qualità del servizio; gli utili della impresa sociale sarebbero reinvestiti in parte nel mantenimento-miglioramento delle infrastrutture e in parte andrebbero a calmierare o diminuire le tariffe a favore dei cittadini utenti/clienti.

E’ auspicabile una governance improntata sul principio dello ‘stakeholder engagement’ ove i cittadini partecipano con una loro significativa presenza nei consigli di amministrazione evidenziando le esigenze più qualificanti e sociali. Il tutto nel dibattito fra ‘lucro oggettivo’ (destinazione degli utili agli scopi altruistici come finalismo istituzionale) e ‘lucro soggettivo’ (con distribuzione degli utili generati con tetto e con “cap”). Forse è tempo di cambiare paradigma per costruire, e non solo riparare, senza aspettare ulteriori emergenze di mercato che scaricano il loro peso sui cittadini.