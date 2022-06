Molti hanno letto che c’è una crisi alimentare incombente e ci sono preoccupazioni significative per la carenza di grano. La ragione principale di questa possibile crisi è l’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, questa è una spiegazione parziale.

Molti Paesi in tutto il mondo hanno un grande deficit di cereali, che è essenziale per nutrire il bestiame. Il principale colpevole è l’aumento degli interventi governativi, che ha fatto salire i costi anche in periodi di bassi prezzi dell’energia e un livello insostenibile di restrizioni che ha reso impossibile per gli agricoltori continuare a piantare e produrre grano.

Nel 2020, l’Ucraina ha prodotto il 4% della produzione mondiale di grano e la Russia il 10%. Insieme producono quasi tanto grano quanto l’intera UE, ma il motivo è che l’UE ha reso impossibile produrre grano in modo economico.

Secondo il sito web dell’Unione Europea, i principali costi (categorie di spesa) nella produzione di cereali sono sementi, fertilizzanti, fitofarmaci e macchinari/infrastrutture. Secondo la relazione dell’UE sulle aziende cerealicole, nel 2020 il costo operativo totale medio dell’UE per i cereali era di 635 euro per ettaro. In termini di colture, l’UE ammette che la produzione di mais ha costi più elevati a tutti i livelli, ad eccezione della protezione delle colture, che è più elevata per la produzione di grano tenero.

In genere, le aziende cerealicole nelle economie con alti livelli di intervento del governo erano già in perdita nel 2019, secondo il Center for Commercial Agriculture. “Le perdite medie per le fattorie tipiche di Argentina, Australia, Indiana e Kansas sono state rispettivamente di $ 46, $ 1, $ 94 e $ 16 per acro durante il periodo di cinque anni (rispettivamente $ 114, $ 1, $ 231 e $ 39 per ettaro). Le fattorie tedesche avevano i costi diretti, operativi e generali per ettaro più elevati (rispettivamente $ 535, $ ​​573 e $ 506 per ettaro) “In quanto tali, anche le fattorie tedesche erano antieconomiche.

Mentre la maggior parte delle fattorie medie ha prodotto una perdita anche nei periodi prepandemici, il profitto economico più alto guadagnato è stato di $ 68 per acro ($ 167 per ettaro) per la tipica fattoria russa.

L’aumento dei costi di produzione è derivato dall’aumento degli oneri amministrativi, dalle pressioni ambientali e dall’aumento delle tasse per gli agricoltori nel bel mezzo di periodi meteorologici difficili, come abbiamo visto in tutta Europa. In Europa, gli agricoltori hanno assistito all’aumento dei salari minimi e all’aumento delle tasse dirette e indirette, oltre all’aumento vertiginoso dei costi energetici determinato dal moltiplicarsi del costo delle emissioni di CO2 ancor prima che il petrolio e il gas naturale aumentassero a causa della guerra. Il costo medio diretto e indiretto è aumentato anche nei periodi in cui l’inflazione degli input energetici era bassa. Ciò ha fatto sì che i produttori marginali reagissero meno rapidamente alle variazioni di prezzo e ha portato molte aziende agricole semplicemente a rinunciare.

In qualsiasi altra circostanza, il crollo parziale dell’offerta da Ucraina e Russia non avrebbe un impatto significativo, come sottolinea l’analista Aaron Smith. “Quanto sono comuni shock di mercato di questa portata? Le esportazioni di grano russe e ucraine rappresentavano il 7,3% della produzione globale nel 2020. La produzione di grano è diminuita del 6,3% nel 2010, in parte a causa di una siccità che ha ridotto la produzione russa di 20 milioni di tonnellate. Diminuzioni altrettanto grandi si sono verificate anche nel 1991, 1994, 2003 e 2018”. Ciò potrebbe prevenire una crisi alimentare globale, anche se Paesi come Egitto, Libano, Sudan e altri paesi del Medio Oriente e del Nord Africa potrebbero avere un momento molto difficile, poiché tra il 60 e il 90 percento della loro fornitura di grano proviene da Ucraina e Russia.

Non possiamo dimenticare che le proteste della ‘primavere arabe’ di fine 2010 sono arrivate dopo l’insopportabile aumento dei prezzi dei generi alimentari. Il rischio di una situazione simile ora non è piccolo.

I governi di tutto il mondo avrebbero dovuto imparare da queste precedenti esperienze e alleggerire gli oneri amministrativi e fiscali sull’agricoltura per consentire al mercato di fornire flessibilità in tempi di preoccupazione per l’offerta da una o due nazioni. Invece, abbiamo visto più rigidità, tasse e restrizioni più elevate che hanno limitato la possibilità di allentare i problemi della catena di approvvigionamento.

L’eccessiva regolamentazione e la spinta dei governi basata sui costi hanno limitato la capacità degli agricoltori di affrontare con successo le sfide esterne. Aumentare il mandato sui biocarburanti, che richiede che almeno il 10 per cento di tutta la benzina statunitense provenga dall’etanolo da mais, quando milioni di persone potrebbero dover affrontare carenze alimentari è una di quelle decisioni illogiche.

Né la guerra in Ucraina né i bruschi cambiamenti climatici causerebbero una carenza alimentare globale in un ambiente normale di libero scambio e facilità di fare affari. Se c’è il rischio di carenza di cibo, deriva da anni in cui sono state limitate le possibilità degli agricoltori e aumentati continuamente i loro costi di produzione con tasse dirette e nascoste non necessarie.