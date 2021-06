Merita maggiore attenzione l’appello a ‘Non mollare’ che Vasco Rossi rivolge ai detenuti. Dice il Blasco: «Tenete duro, capisco la condizione di stare in carcere. Condizione che tra l’altro ho conosciuto. Capisco la rabbia e la tristezza che provate. Fate come me, cercate di dare un senso a quell’esperienza anche se quell’esperienza un senso non ce l’ha».

Cita uno dei suoi brani di maggior successo, parla anche della sua storia, nel video di incoraggiamento mandato ai detenuti del carcere bolognese della Dozza nel corso della ‘Maratona oratoria’ organizzata dalla Camera penale di Bologna. Consapevole che la pandemia è stata «durissima fuori dal carcere», neppure immagina «quanto più dura possa essere stata per le persone recluse».

Infine, l’augurio che possano «risolvere prima possibile i loro problemi con la giustizia. Buona, l’idea degli avvocati di una giornata specifica per chiedere che il carcere diventi davvero strumento di recupero e non solo di reclusione, un nuovo approccio al tema della rieducazione carceraria di quanti pur avendo sbagliato, ha comunque diritto a condizioni di vita dignitose». E’ augurabile che altri artisti raccolgano l’appello, seguendo l’esempio di Vasco Rossi., non resti un’iniziativa isolata, e sia anzi ripetuta in altre realtà carcerarie.

Non si tira indietro il comico e cabarettista bolognese Alessandro Bergonzoni: dedica ai detenuti una lunga lettera nella quale chiede scusa per le condizioni in cui vivono: “È giusto che chi ha commesso errori paghi, non è però da paese civile che debba pagare due o tre volte…si deve continuare a lavorare affinché nelle carceri entri il lavoro, il cinema, la scrittura, la bellezza, perché è attraverso queste esperienze che si può costruire un futuro all’esterno…Quelli che dicono che bisogna buttare la chiave non hanno mai trascorso un giorno in carcere, io credo invece che la parola da usare sia sempre perdono. Sappiate che non siete soli”.

Viviana Correddu, sindacalista della CGIL invita a far tesoro dell’iniziativa: “Delle persone detenute nelle nostre carceri e delle loro condizioni si parla sempre troppo poco… se Vasco Rossi fa un videomessaggio di pochi minuti, rivolto direttamente a loro, per loro, penso che si debba cogliere questo gesto e farlo diventare elemento di approfondimento”.

Questione annosa, che si trascina tra indifferenza e incapacità di individuare possibili soluzioni concrete. Come sia la questione incancrenisce: le carceri italiane sono tra le più sovraffollate dell’Unione Europea; la situazione dei penitenziari, è migliore solo se comparata con le carceri della Turchia. Si registra una media di 120 detenuti ogni 100 posti. La pandemia ha ulteriormente peggiorato le condizioni di disagio. Nel solo 2020 si sono registrati 154 detenuti morti; 61 i suicidi ufficiali. Da inizio 2021 se ne contano già 22. L’ultimo, L., un detenuto campano. Tossicodipendente: di tutta evidenza che non si doveva trovare in carcere. Eppure, secondo i dati ufficiali, almeno un detenuto su tre sconta la sua pena per reati legati all’abuso di sostanze stupefacenti in carcere.

Nonostante le condanne in sede europea e la pandemia la popolazione è superiore ai posti disponibili: nei 189 istituti ci sono, infatti, 6.141 detenuti in più. Sono quasi 54mila i detenuti rispetto ai quasi 51mila posti regolamentari; attenzione, tuttavia, i report del ministero della Giustizia non dicono che dai 51mila posti circa, ne vanno sottratti più di tremila, inagibili e per vari motivi non disponibili. In concreto: in 125 istituti il sovraffollamento medio è del 128 per cento. Non solo. “Il patrimonio edilizio penitenziario”, osserva l’esponente radicale Rita Bernardini che segue da sempre le questioni legate al carcere, “è caratterizzato da istituti dove i posti regolamentari non sono tutti occupati, con carceri quasi vuote, e istituti in cui le presenze sono ben al di sopra dei posti disponibili, con istituti che letteralmente “scoppiano”. Si scopre così che nei 125 istituti in cui ci sono più detenuti che posti regolamentari effettivi disponibili, in 31.427 posti regolamentari effettivi sono piazzati 40.144 detenuti con un sovraffollamento medio del 128 per cento”.

Le ‘medie’ inoltre, dicono solo parte della verità. In 92 istituti, per esempio, il sovraffollamento è superiore alla media nazionale (113 per cento): in 21.625 posti regolamentari effettivi sono stipati29.661; il sovraffollamento medio arriva dunque al 137 per cento. Altri istituti hanno un sovraffollamento superiore al 130 per cento: in 11.931 posti regolamentari sono ammassati 17.931 detenuti. Ci sono poi penitenziari con un sovraffollamento superiore al 140 per cento: 8.392 posti regolamentari, 12.979 detenuti.

“Non è questione di essere i fissati del sovraffollamento”, osserva Bernardini. “Il fatto è che le strutture si deteriorano, perché sono state costruite per essere utilizzate da un determinato numero massimo di detenuti. In concreto significa che non si può garantire il diritto alla salute, tanto più che nelle nostre carceri ci sono alte percentuali di tossicodipendenti, di casi psichiatrici e di persone con gravi patologie”.

Condizioni di vita ulteriormente aggravate dalla pandemia. Per questo sono state avanzate proposte per decongestionare la popolazione detenuta: concessione della liberazione anticipata speciale di 75 giorni ogni semestre (anziché 45) di sconto di pena per chi in carcere ha avuto un buon comportamento. In sostanza, si recupera la normativa (scaduta nel dicembre 2015) adottata ai tempi della cosiddetta sentenza Torreggiani per rispondere alla condanna dell’Italia da parte della CEDU per violazione dell’art. 3 della Convenzione: quello relativo ai trattamenti inumani e degradanti dovuti in primo luogo al sovraffollamento. L’altra misura è strutturale: modificare l’Ordinamento Penitenziario prevedendo per il futuro 60 anziché 45 giorni di liberazione anticipata.

La stella polare resta l‘articolo 27 della Costituzione, di cristallina chiarezza: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato“. Purtroppo è come non esistesse. Sono davvero minime le condizioni nelle carceri che consentono al detenuto di potersi ‘reinserire’ e porre le premesse, una volta scontata la pena, di non essere costretto a commettere nuovi reati. La dice lunga il fatto che il tasso di recidiva dei carcerati in Italia è di quasi il 70 per cento.