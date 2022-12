Carceri: Papa Francesco chiede clemenza

La richiesta, accorata, è rivolta a tutti i capi di Stato. Mittente: il Vaticano, più specificatamente: Papa Francesco. In una lettera si implorano i potenti del mondo perché concedano un provvedimento di indulto a coloro che “ritengano idonei a beneficiare di tale misura”. In questo tempo è l’appello del capo della Chiesa Cattolica “segnato da ingiustizie e conflitti…l’auspicio è che possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore”.

Un gesto simbolico, già compiuto nel 2000 da Giovanni Paolo II e poi nel 2002. Anche Papa Jorge Bergoglio aveva lanciato lo stesso invito per il Giubileo dei carcerati del 2016: un ‘gesto di clemenza’ per i detenuti e chi è privato della libertà. La richiesta viene formulata attraverso una lettera inviata a tutti i capi di Stato in vista del Natale; sono invitati a compiere un gesto simbolico “verso quei nostri fratelli e sorelle privati​​ della libertà che essi ritengano idonei a beneficiare di tale misura…”.

Un appello che ha radici lontane: affondano nel 2000, anno del Grande Giubileo, quando san Giovanni Paolo II chiese ai governanti del mondo un gesto di clemenza nel documento di undici pagine per il Giubileo nelle carceri. Era fine giugno. Poco più di una settimana dopo, il 9 luglio, Karol Wojtyla, fece visita al carcere romano di Regina Coeli “in nome di Gesù imprigionato, schernito, giudicato e condannato”; in quell’occasione domandò “alle autorità competenti” la riduzione della pena così da permettere ai detenuti di ritrovare una nuova vita sociale una volta fuori dal carcere. Richiesta reiterata ancora una volta il 14 novembre 2002 a senatori e deputati incontrati in occasione della visita al Parlamento italiano.

Poi, Papa Francesco, che non ha mai mancato nei suoi viaggi apostolici e nel corso del pontificato (in particolare durante la Lavanda dei piedi del Giovedì Santo), una visita in un penitenziario, segue le orme del predecessore. Già nel 2016, Anno Santo della Misericordia, in occasione del Giubileo dei carcerati del 6 novembre, il Pontefice all’Angelus, dopo la Messa a San Pietro con i detenuti, aveva sollecitato i governi a compiere per loro “un atto di clemenza”.

Un appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, “affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei detenuti” e ribadisce “l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società”; la richiesta è esplicita, diretta, alle “competenti autorità civili”. A loro, in modo speciale, Bergogliosottoponeva “la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento”.

Ora, un uguale invito ma in prossimità del Natale.

Per quanto riguarda il suggerito provvedimento di indulto, in Italia è di competenza del Parlamento. Chissà se, da chi, come verrà raccolta, questa sollecitazione.

C’è chi può, tuttavia, intervenire in autonomia: il capo dello Stato. Sergio Mattarella ha un potere, quello di “Grazia”. Se vuole, ha la possibilità di scegliere un certo numero di detenuti a cui concederla, e raccogliere in questo modo l’invito che viene d Oltretevere. Un gesto simbolico e denso di significato, che degnamente potrebbe anticipare il discorso di Capodanno ormai vicino. Perché una riflessione e una sollecitazione agli ottanta e più suicidi ufficiali nella e della comunità penitenziaria, ci sta davvero tutto.

Questo anche alla luce della nuova (ma sempre uguale) denuncia che viene dall’Unione Europea. Nel nostro paese, si osserva, un detenuto su tre si trova in carcere in custodia cautelare da oltre sei mesi. Per Bruxelles questo provvedimento va usata solo come ultima istanza. Mettere dietro le sbarre una persona non condannata, dice in sostanza l’UE, può essere l’eccezione, non la regola.

Il richiamo a paesi come l’Italia, che fanno largo uso della custodia cautelare, è contenuto nelle raccomandazioni sui diritti procedurali di indagati e imputati presentate dalla Commissione europea. Bruxelles ha anche diffuso le statistiche sulle condizioni dei detenuti nell’UE. Le carceri italiane sono in ‘zona retrocessione’.

L’Italia, infatti, è tra le ultime in Europa in tutte e quattro le classifiche diffuse dall’UE. Si parte con la durata media della custodia cautelare dei detenuti che non hanno scontato una pena definitiva. Con una detenzione media di sei mesi e mezzo, l’Italia si colloca tra i Paesi che rinchiudono in prigione le persone sotto processo per un periodo più lungo. Solo altri quattro Paesi UE hanno custodie cautelari di durata superiore: Slovenia (12,9 mesi), Ungheria (12,3), Grecia (11,5) e Portogallo (11). Va però tenuto presente che mancano dati relativi a Francia e Germania.

Le prigioni italiane sono anche tra quelle che ospitano più detenuti sotto processo: il 31,5 per cento della popolazione carceraria a fronte di una media UE inferiore al 25 per cento. La terza classifica che vede l’Italia nelle ultime posizioni della classifica è relativa al sovraffollamento delle carceri: in media, costringe oltre 105 detenuti a vivere nello spazio assegnato a 100 persone. Nel 2001 l’Italia si è collocata tra gli otto Paesi Ue con una densità carceraria media superiore ai 100 detenuti ogni 100 posti. Assieme al nostro paese, in questa avvilente classifica Romania (119,3), Grecia (111,4), Cipro (110,5), Belgio (108,4), Francia (103,5), Svezia (100,6), Ungheria (100,5).

Ogni detenuto costa allo Stato italiano 135,5 euro al giorno a fronte di una media UE di poco superiore ai 125 euro giornalieri. I detenuti più ‘costosi’ sono quelli del Lussemburgo (332,6 euro); seguono i detenuti in Svezia (303 euro) e Olanda (284 euro). Chi spende meno per i suoi detenuti è la Bulgaria: circa 6 euro e 50 centesimi.

Nel documento di raccomandazioni elaborato su richiesta dei ministri dell’UE, la Commissione chiedeche l’uso della custodia cautelare sia limitato come extrema ratio; precisa inoltre che il carcere preventivo va accompagnato da revisioni periodiche. Bruxelles stabilisce standard minimi per le dimensioni delle celle: “Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m2 nelle celle a occupazione singola e 4 m2 nelle celle a più occupanti”. Il calcolo dello spazio disponibile “deve includere l’area occupata dagli arredi ma non quella occupata dai servizi igienici”.

Questa la situazione, questi i fatti.