Carceri: la mattanza continua

Il dato ‘scivola’ come se fosse qualche cosa di ‘naturale’: da inizio anno nelle carceri italiane si sono tolti la vita già dieci detenuti. Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria, avverte: “Si abbassa l’età dei detenuti suicidi. I più fragili sono i giovani, i tossicodipendenti e gli stranieri”. In meno di due mesi e mezzo dieci suicidi di detenuti; in totale venticinque morti, “per almeno una dozzina di casi, ci sono ancora da accertare le cause. Qualcuno ha dimenticato troppo presto o volutamente “rimosso” che nello scorso anno sono state 84 le persone che si sono tolte la vita all’interno di un istituto penitenziario italiano: numero record”. I suicidi più recenti, nel carcere romano di Regina Coeli e a San Vittore Milano (detenuti di 31 e 21 anni) aggravano due tendenze manifestate nel 2022: si abbassa l’età dei detenuti suicidi (la media è sopra 40 con numerosi sopra 30) e il 40 per cento dei decessi sono extracomunitari; i giovani, con i tossicodipendenti e con quanti hanno problemi psichici, sono i più fragili e vulnerabili.

“Purtroppo” riflette amaro Di Giacomo, “in tutto lo scorso anno abbiamo ascoltato solo impegni politici e dichiarazioni di vecchi e nuovi parlamentari ed esponenti di governo senza passare dalle parole di commozione in qualche caso anche sincera, o generiche e di circostanza, quasi sempre le stesse, ai fatti. Sino al punto di produrre una sorta di assuefazione e ridurre il suicidio in cella a poche righe in pagina di cronaca locale perché non fa più notizia”.

Una mattanza silenziosa: “Deve finire con misure e azioni concreti, lo Stato ha in carico la vita dei detenuti e ne risponde” osserva Di Giacomo. “Si ascoltino le proposte del sindacato di polizia penitenziaria che quotidianamente si misura con l’emergenza suicidi e si metta mano alla manovra di bilancio rimediando al taglio di spesa imposto all’Amministrazione penitenziaria e al personale come primo segnale concreto di volontà di affrontare le numerose emergenze del carcere”.

Una ipotesi di lavoro potrebbe essere dare concreto seguito alla proposta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove: svuotare le carceri scarcerando i tossicodipendenti. Dall’ultima relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia, emerge che al 31 dicembre 2021, nelle carceri erano presenti 15.244 detenuti tossicodipendenti, corrispondenti al 28 per cento dell’intera popolazione penitenziaria. Per chi ha questo tipo di problematiche il carcere è certamente il luogo meno indicato dove “risiedere”. Scarcerarli risolverebbe molti problemi legati al sovraffollamento nelle carceri.

Secondo un’indagine pubblicata sul libro bianco sulle droghe promosso dalla Società della Ragione, “Antigone” e altre realtà associative, nel corso degli anni si è verificato gradualmente un aumento dei detenuti tossicodipendenti in carcere. In sostanza Delmastro propone di spostare i detenuti tossicodipendenti in comunità protette. “Dobbiamo comprendere che per un tossicodipendente che ha commesso reati legati all’approvvigionamento economico per procurarsi la droga il fine rieducativo della pena non sta nel fatto che conosca a memoria la Costituzione o abbia partecipato ad un ottimo corso di ceramica. La priorità per loro è la disintossicazione. Per questo sto lavorando ad un provvedimento che immagina di coinvolgere il terzo settore, quelle comunità chiuse in stile Muccioli–San Patrignano, per costruire un percorso alternativo alla detenzione”.

Il giudice con la sentenza affida il tossicodipendente alle comunità: “Così svuotiamo le celle, facciamo risparmiare lo Stato e diamo loro un’altra possibilità. Se poi impieghi otto mesi a disintossicarti, per il tempo restante la comunità ti aiuterà a formarti e a trovare lavoro. Però se commetti un reato e torni in carcere da tossicodipendente dopo aver scontrato la pena in una struttura di questo tipo, devi affrontare l’iter normale”.

Enrico Costa, responsabile giustizia di Azione “al di là del linguaggio, Del mastro parla di questioni concrete, dice cose anche condivisibili”. Il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia assicura che il suo partito “in generale è sempre d’accordo a misure alternative al carcere. Spesso il carcere non ottiene lo scopo rieducativo prefissato dalla Costituzione. Quindi siamo assolutamente favorevoli alla proposta del sottosegretario Delmastro. Vedremo poi praticamente come si potrà attuare la sua proposta ma non essendo noi manettari e amanti del carcere appoggiamo l’iniziativa”. Dubbioso il leghista Jacopo Morrone: “Sono riflessioni da approfondire e su cui confrontarsi, sia quella che riguarda i detenuti tossicodipendenti sia quella che riguarda il sovraffollamento, problemi che necessariamente non sono interconnessi”. Di altro segno i dubbi che esprimono Valentina D’Orso e Ada Lopreiato, Movimento 5 Stelle: “Concordiamo sulla necessità che per i detenuti tossicodipendenti vengano previste strutture e percorsi ad hoc che ne favoriscano la disintossicazione prima di tutto, anche in considerazione del fatto che si tratta dei detenuti più problematici da gestire in carcere. Ma pensiamo che non sia questo il governo che possa dare soluzioni adeguate e concrete, visto che nella sua prima legge di Bilancio, invece di investire, ha imposto un forte taglio all’Amministrazione Penitenziaria. Il piano esposto da Delmastrorichiede risorse vere, e non poche. In assenza di fondi aggiuntivi, sono solo annunci e favole”. Pollice verso da Anna Rossomando, responsabile giustizia Partito Democratico: “Intanto informiamo il sottosegretario Delmastro che la riforma Cartabia già oggi prevede la possibilità per il giudice di disporre la detenzione domiciliare invece del carcere, a maggior ragione in presenza di percorsi di recupero. In ogni caso non può passare il principio di affrontare la tossicodipendenza con la disintossicazione coatta. Oltreché sbagliato il principio, sarebbero percorsi destinati al fallimento. C’è invece bisogno di investire ulteriormente in percorsi di recupero personalizzati, prevedendo anche, ma non esclusivamente, l’ingresso in comunità”. Plauso arriva dal Partito Radicale: “Ci voleva il sottosegretario Delmastro”, dicono il segretario Maurizio Turco e la tesoriera Irene Testa, “perché una proposta ultradecennale di buon senso del Partito Radicale trovasse attenzione in ambito governativo. Infatti, non c’è dubbio che i tossicodipendenti non debbano stare in carcere, così come non dovrebbero starci i malati psichiatrici”. “Parole benedette e illuminate”, è il commento di Massimo Barra, fondatore della comunità Villa Maraini: “noi lo diciamo da anni e credo che siamo stati anche noi a far maturare questa proposta dato che ne abbiamo parlato in un recente convegno proprio sulle misure alternative. Un’idea che va nella direzione giusta ma bisogna fare attenzione per evitare che le comunità si trasformino in lager”.

Barra elenca puntiglioso le problematiche concrete da affrontare, prima tra tutte la carenza di strutture operanti: “La terapia non è una questione logistica. Dire che basti acquistare una casa e metterci dentro chiunque è dimostrazione di imperizia e di ignoranza su questo argomento. Servono hub in grado di offrire una serie di terapie commisurate alle esigenze delle persone. Servono professionisti impegnati nel rispetto del malato. Il malato va rispettato, non punito come un peccatore”.

C’è poi la più generale questione dell’uso e spesso abuso della carcerazione preventiva. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio promette e assicura un cambio di rotta: trasformare la visione “carcerocentrica della sanzione penale”, offrire maggiori garanzie ai cittadini. Secondo i progetti auspicati da Nordio si dovrebbe ridurre la possibilità che una persona sia incarcerata prima di essere processata e condannata, “salvo casi di flagranza”. Un dispositivo che poggia su una massima ben precisa: “I detenuti non sono tutti uguali, così come i reati non sono tutti uguali”. Come tradurre questo principio in quotidiana pratica, è tutto da vedere. Non foss’altro perché sul tema la stessa maggioranza mostra di avere “sensibilità” diverse se non opposte.

Ad ogni modo è già qualcosa che almeno si pongano il problema.