Niente. Non ce la fanno proprio neppure a pronunciarle le parole ‘giustizia’, e ‘carceri’. Invitano a valutare i programmi, quello che intendono fare, fanno mille promesse, mille assicurazioni; ma sulla madre di tutti i problemi italiani, l’amministrazione della giustizia, e il suo epifenomeno, la situazione nelle carceri, nessuno dice nulla. La questione, per loro, semplicemente non esiste. Parlano di ‘temi qualificanti’. I giornalisti ci provano a chiedere quali sono, e così viene snocciolata la ‘lista’ dei temi qualificanti: europeismo; diritti civili; fine vita; libertà economiche; riforma della cittadinanza… Per carità tutte questioni importanti. Ma giustizia e carceri proprio non ce la fanno neppure a citarli.

Constata l’insensibilità della ahinoi classe politica, vien voglia di rivolgersi al Vaticano: attraverso ‘L’Osservatore Romano’ e ‘l’Avvenire’, ogni giorno ricordano ai loro lettori la situazione drammatica delle carceri.

Il Vangelo di Matteo contiene un passaggio che è un vero e proprio ‘manifesto’ per credenti e laici: “…Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi…”.

Un ‘Matteo’ contemporaneo, il Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi italiani, richiama l’attenzione di tutti e di ciascuno “per far cambiare in meglio il carcere”, e respingere “la tentazione di buttar via la chiave, e cercare invece quelle giuste per favorire recupero e reinserimento dei detenuti”.

Tragedie e problemi drammatici di cui pochi si occupano e non sembrano essere mediaticamente ‘interessanti’.

La questione psichiatrica, per esempio. Molti detenuti affetti da turbe e problemi mentali non dovrebbero stare in cella. Dovrebbero essere ‘accolti’ nelle Rems, strutture di cura e sicurezza. Ma sono piene,con liste di attesa di un anno; c’è chi, come G. si toglie la vita. In Italia ci sono decine di persone detenute in modo illegale alla luce del sole. G., arrestato per furto di un telefonino, era una di queste. Si toglie la vita il 31 maggio scorso nel carcere di San Vittore a Milano, dove non doveva stare. Da otto mesi i magistrati lo avevano destinato a una Rems, una di quelle strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari a cui sono destinati gli autori di reato incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolosi. Per G., che soffriva di un disturbo borderline della personalità, non c’era posto.Non c’era posto nemmeno per F.F., 22 anni:è stato allettato e sedato per un mese anche se non ne aveva bisogno, nel reparto psichiatrico di Melegnano finché un giudice, in attesa di una Rems, ne ha disposto la liberazione con l’obbligo di firma. Da tre mesi anche O.D.B., 22 anni, si trova nel carcere di Pavia per uno scippo nonostante un giudice lo abbia assegnato alla residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza. Il suo difensore spiega che “è come un bambino, sorride sempre. È stato il fratello a nominarmi come legale, lui non capisce e ogni giorno dietro le sbarre in più è senza ragione e un danno per la sua salute e dignità”.

Sono 33 le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza introdotte dalla legge 81 del 2014 con l’eliminazione degli ospedali psichiatrici giudiziari che erano luoghi molto simili ai manicomi cancellati dalla legge Basaglia nel 1978. Non ce n’è nemmeno una in Valle d’Aosta, Umbria e Molise anche se, ce ne dovrebbe essere una per regione. I numeri al luglio del 2021, ultimo statistica ufficiale disponibile, indicano che i posti letto disponibili sono 652 con circa altrettante persone in lista per un tempo medio di attesa di 304 giorni. Così durante questo quasi anno alcune di queste persone stanno dove non dovrebbero: in carcere.

I suicidi in carcere: i dati sono inquietanti. Dall’inizio dell’anno quasi cinquanta ufficiali. Particolarmente penoso il caso di una ragazza di 27 anni, Donatella, che si toglie la vita in carcere a Verona.

La tragedia è nelle parole scritte dal giudice di sorveglianza Vincenzo Semeraro, che aveva seguito il caso: “Se in carcere muore una ragazza di 27 anni così come è morta Donatella, significa che tutto il sistema ha fallito. E io ho fallito, sicuramente…Conoscevo Donatella dal 2016, avevo lavorato con lei e per lei in tante occasioni – ha esordito il magistrato del Tribunale di Verona nella sua missiva intrisa di commozione e umanità – ultima delle quali nel marzo scorso, allorché la inviai in comunità a Conegliano. Inutile dire che la sensazione che provo è quella di sgomento e dolore… So che avrei potuto fare di più per lei, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più!”.

Un penoso elenco: 60 suicidi nel 2020; 54 nel 2021 e a 5 mesi dalla fine dell’anno i suicidi accertati nelle carceri italiane sono già 47. Per non parlare del personale penitenziario, la cui incolumità è sempre più a rischio: meno di una settimana fa, l’ultima aggressione ai danni di un agente nel carcere di Sollicciano, che recentemente il Garante regionale per i diritti dei detenuti della Toscana ha definito “una realtà fuori dal tempo e dalla Costituzione…nonostante il personale, dal direttore alla polizia penitenziaria, si diano un gran daffare”.

In una terrazza del carcere della Gorgona, a caratteri cubitali hanno scritto: “Articolo 27, comma III, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Peccato che, al pari di altri articoli della Costituzione, nella pratica quotidiana sia disatteso da sempre.