Carcere minorile di Nisida: Francesca Fagnani come Eduardo

‘Notizie’, fatti, situazioni che meriterebbero maggiore attenzione e riflessione; e che invece ‘scivolano’ tra l’indifferenza dei più e il fastidio di molti.

Carcere milanese di San Vittore. La notte di Capodanno Luis, un ragazzo peruviano di 21 anni, viene incarcerato, l’accusa è furto aggravato; un mese dopo si impicca. Riescono a soccorrerlo, ma le sue condizioni sono comunque gravi. Muore al Policlinico dopo una lunga agonia. Aveva problemi di tossicodipendenza. Gli agenti della Polizia Penitenziaria e gli operatori sociali hanno fatto quello che hanno potuto, non è stato sufficiente. Dall’inizio dell’anno, 44 giorni, già cinque detenuti sono ‘evasi’ in questo modo, tragico e definitivo.

Da Milano a Napoli, carcere di Poggioreale: un “inferno in terra”. Un “luogo disumano…Uomini privati della libertà personale e di ogni diritto. Non è più vita”. Non le ha certo mandate a dire il presidente della Camera Penale di Napoli Marco Campora che nel corso di una conferenza stampa ha illuistrato l’esito di una recente visita effettuata insieme con l’associazione Antigone: “Non c’è possibilità di salvare questo carcere, è una struttura vetusta e inadeguata” dice Campora. “Ma pare che qui nessuno lo capisca, entrare a Poggioreale vuol dire avviarsi a morte. Ce lo ricordano i suicidi dietro le sbarre, solo a Poggioreale nell’ultimo anno si sono tolte la vita 21 persone e si contano anche 267 tentativi di suicidio. E nell’ultimo anno in Italia hanno deciso di uccidersi in cella 82 detenuti”. Sono i numeri di una strage che passa in sordina come pure passano in sordina le vite degli ultimi, dei dimenticati, di quelli che tanto stanno in carcere e quindi la loro vita vale sicuramente meno di una persona “libera”.

Un generale quadro deprimente. La capacità dell’istituto prevede una presenza massima di 1639 detenuti, ce ne sono 2003, il 50 per cento con pena definitiva. Numeri impressionanti, per Campora possono essere fronteggiati unicamente con un’amnistia e un indulto. Poi, spiega “l’unica soluzione per il futuro è la depenalizzazione, ma la politica deve affrontare il tema con serietà, perché si tratta di un’emergenza democratica, costituzionale e, ancora prima, umana…Dietro quelle sbarre c’è un mondo infernale, ma siamo tutti cechi, sono tutti ciechi”. Un mondo fatto di umidità e muffa nelle celle, che i detenuti cercano di arginare con la carta, il cartone si utilizza per cercare di ostacolare l’ingresso dei topi. Una situazione inimmaginabile:“Per capire cosa sia il carcere di Poggioreale bisogna entrarci. La visione è choccante. C’è gente annichilita, inebetita. Altro che reinserimento sociale: quando quelle persone lasceranno la detenzione non potranno fare altro che mostrare rancore contro chi è libero perché a loro non è stata data alcuna chance. E questo è intollerabile”.

Festival di Sanremo, al netto delle tante polemiche strumentali anche da parte di chi sostiene di non averlo visto, qui piace ricordare un intervento scivolato tra l’indifferenza dei più: quello di Francesca Fagnani che merita attenzione, riflessione, diffusione. Lo ha scritto con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. Quel carcere di cui si era occupato, nel suo primo intervento Eduardo De Filippo, appena nominato senatore a vita. Era il 23 marzo del 1982: più di quarant’anni fa, e nulla sembra essere cambiato. Per tornare a Francesca Fagnani: “Non siamo animali, non siamo bestie, né killer per sempre, vogliamo che ci conoscano. Hanno picchiato, rapinato ucciso, ma se si chiede loro perché, non trovano la risposta che vorrebbero avere, la cercano, la abbozzano, ma non esce perché è inutile cercarla così, bisogna andare al giorno, al mese, alla vita prima. Hanno 15 anni e gli occhi pieni di rabbia e vuoto, hanno 18 anni e lo sguardo perso o sfidante, chiedono aiuto senza sapere quale. La scuola l’hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati, non la preside né gli assistenti sociali, né le madri o i padri che quando c’erano non ce l’hanno fatta”. Parlando con tanti detenuti e chiedendo loro ‘cosa cambieresti’, in tanti mi hanno risposto: sarei andato a scuola. Se nasci in quel quartiere, palazzo o da quella famiglia è solo nei banchi di scuola che puoi intravedere la possibilità di una vita alternativa. Lo Stato non può esistere solo attraverso la fondamentale attività di repressione delle forze dell’ordine, deve combattere la povertà scolastica, offrire pari opportunità ai più giovani. E’ una questione di democrazie, uguaglianza e rispetto della Costituzione. Lo Stato deve essere più sexy dell’illegalità. In Italia la prigione serve a punire il colpevole, non a educare né a reinserire nella società. Un autorevole magistrato che ha condotto inchieste importantissime (Nicola Gratteri, ndr) ha detto ‘sono contrario allo schiaffo in carcere, nelle caserme, un detenuto non deve essere toccato nemmeno con un dito perché non deve passare per vittima’. Ma la ragione per cui non va picchiato non è questa, ma perché lo Stato non può applicare le leggi della sopraffazione e della violenza. Se non faremo in modo che un giovane, quando esce dal carcere, sia migliore di come è entrato, sarà un fallimento per tutti. Se non ci arriviamo per umanità, o in nome dell’articolo 27 della Costituzione, facciamolo per egoismo, perché conviene a tutti che un rapinatore, uno spacciatore, una volta fuori, cambi mestiere“.

Questa la situazione, questi i fatti.