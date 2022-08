La cannabis è una specie vegetale che include diverse varietà, che si contraddistinguono per una serie di caratteristiche biologiche ben definite. Le due più note sono certamente l’indica e la sativa ma, a differenza di quanto si possa pensare, non sono le uniche riconosciute. In realtà, l’individuazione e la classificazione delle varie tipologie di cannabis è stata, a partire dal 18° secolo, piuttosto controversa e travagliata.

La tassonomia della canapa: l’origine della distinzione tra Indica e Sativa

Il primo a catalogare le piante di cannabis è stato, a metà del Settecento, un botanico svedese di nome Carl Linnaeus, secondo il quale la canapa era una specie vegetale senza sottospecie distinte e quindi formata da un’unica varietà: la Cannabis sativa (poi divenuta nota come “cannabis sativa Linneus”). Questa classificazione venne ben presto messa in discussione dal botanico francese Jean-Baptiste Lamarck, che individuò quella che, a suo dire, era una varietà completamente diversa di canapa, ossia la “indica”, in quanto originaria dell’India. Poiché era stata catalogata per la prima volta da Lamarck, venne denominata “Cannabis indica Lam.”: è qui che nasce la distinzione, che resiste tutt’oggi, tra le varietà Indica e Sativa. La prima, proveniente dal sub-continente indiano, era contraddistinta dai potenti effetti psicotropi mentre la Sativa (che potremmo definire come “canapa comune”) era particolarmente apprezzata per la qualità delle fibre tessili da essa ricavate.

Nel corso dei secoli successivi, ed in particolare durante il Novecento, diversi studiosi hanno proposto nuove classificazioni, postulando l’esistenza di un numero più ampio di sottospecie e varietà di canapa maggiore. Negli anni venti, ad esempio, un botanico russo ha identificato una terza varietà di cannabis, la “ruderalis”, un tipo di canapa dal carattere potenzialmente infestante in grado di proliferare nelle regioni dal clima rigido.

Caratteristiche e differenze

È opinione comune, anche all’interno del mondo della canapa, che la differenza principale tra indica e sativa sia rappresentata dagli effetti psicoattivi che possono sortire sui consumatori. In particolare, ad una varietà sono generalmente attribuite proprietà rilassanti e sedative mentre ad un’altra vengono di solito riconosciute caratteristiche eccitanti ed euforizzanti. In realtà, gli effetti della cannabis non dipendono tanto dalla varietà quanto da una serie di altri fattori quali la tolleranza (o sensibilità) al principio attivo (THC), l’abitudine al consumo e le condizioni psicofisiche al momento dell’assunzione della sostanza.

Da questo punto di vista, va tenuto conto di un altro aspetto; la maggior parte dei derivati della cannabis sono il risultato di lunghi e complessi processi di ibridazione. A partire dagli anni Sessanta, infatti, numerose genetiche di indica e sativa sono state incrociate tra loro per ottenere nuove cultivar. Una di queste, ad esempio, è la Lemon Haze (che deve il suo nome alle potenti note aromatiche agrumate), disponibile anche in Italia in versione a basso THC su e-commerce specializzati come Prodotti-cannabis.it.

Ma quali sono, quindi, le reali differenze tra indica e sativa? La risposta sta nelle prerogative botaniche di ciascuna varietà.

La cannabis indica è originaria del subcontinente indiano, tant’è che ancora oggi è molto diffusa anche in Pakistan, Tibet, Afghanistan, Nepal e India settentrionale. La pianta ha uno sviluppo arbustivo contraddistinto da una chioma molto folta, formata da foglie prendisole a cinque punte mentre le cime con le infiorescenze sono estremamente compatte (non a caso, spesso in gergo vengono chiamate anche ‘gemme’).

La cannabis sativa, invece, si sviluppa maggiormente in altezza rispetto all’indica e viene coltivata soprattutto in paesi dal clima tropicale quali, ad esempio, Messico, Giamaica, Thailandia, Vietnam e Colombia. Il ciclo di fioritura è leggermente più lungo (può raggiungere i tre mesi) e la chioma – che appare più spoglia – è formata da foglie prendisole a sette punte.