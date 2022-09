Sempre più grandi novità positive sul fronte della applicazione della cannabis e dei suoi principi attivi in ambito medico e terapeutico. Uno studio su pazienti adulti affetti da autismo registrati nel Registro della Cannabis Medica del Regno Unito ha indicato che i pazienti stanno generalmente sperimentando un miglioramento della qualità di vita. I residenti della California idonei sono invitati a partecipare a uno studio sull’efficacia dei cannabinoidi nel trattamento del dolore cronico associato a diverse patologie. Lo studio, della durata di 12 settimane, è una collaborazione tra l’Università del Michigan e le entità commerciali MoreBetter (Releaf App), LEVEL e Overcome, e si occupa in particolare della gestione del dolore associato a fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrite e della qualità di vita complessiva. Il Dr. Brian Walker MLC di Legalise Cannabis WAvuole che i trattamenti con cannabis medica siano inclusi nel Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) australiano. Sebbene la cannabis medica sia stata legalizzata in Australia nel 2016, le barriere all’accesso rimangono, tra cui il costo.

Gran Bretagna

Studio: La cannabis medica dà benefici ai pazienti adulti con ASD

Uno studio su pazienti adulti affetti da autismo registrati nel Registro della Cannabis Medica del Regno Unito ha indicato che i pazienti stanno generalmente sperimentando un miglioramento della qualità di vita.

Il Registro della Cannabis Medica del Regno Unito è un database progettato per raccogliere i risultati delle prescrizioni. Raccoglie dati che includono le formulazioni prescritte, gli eventi avversi e gli esiti riferiti dai pazienti; i dati sono resi disponibili su richiesta alla comunità medica per l’analisi. Il Registro è gestito da Sapphire Medical Clinics.

Nell’ultimo studio di Sapphire, basato sugli esiti auto-riferiti di 74 pazienti con ASD, sono stati osservati miglioramenti significativi nella qualità della vita correlata alla salute, nell’ansia e nel sonno a 1 e 3 mesi. A 6 mesi sono stati osservati cambiamenti positivi duraturi nelle scale EQ-5D-5L e SQS.

La scala EQ-5D-5L misura cinque fattori: mobilità, capacità di autocura, capacità di svolgere le attività abituali, grado di dolore/disagio e ansia/depressione.

Quando erano presenti eventi avversi (14 partecipanti), questi erano generalmente lievi o moderati piuttosto che gravi. Non si sono verificati eventi avversi pericolosi per la vita o invalidanti.

In termini di dosaggio, al 48,6% dei partecipanti è stato prescritto il fiore essiccato, al 21,6% preparazioni orali/sublinguali e al 29,7% entrambi. La dose mediana di CBD prescritta al giorno alla data dell’estrazione era di 10,0 mg, mentre la dose mediana di THC era di 112,5 mg al giorno.

Secondo le Cliniche Mediche Sapphire, lo studio è – per quanto ne sa – il primo studio osservazionale di questo tipo che si concentra sull’impatto sugli adulti con ASD che ricevono cure in una clinica di cannabis terapeutica.

«Questi risultati rappresentano un significativo passo avanti per la ricerca in quest’area, anche se costituiscono solo il primo passo di un processo di valutazione più lungo e rigoroso».

Secondo la British Medical Association, nel Regno Unito circa 700.000 persone e un bambino su 100 hanno una diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Stati Uniti

Studio sulla cannabis medica che sta reclutando residenti in California

I residenti della California idonei sono invitati a partecipare a uno studio sull’efficacia dei cannabinoidi nel trattamento del dolore cronico associato a diverse patologie.

Lo studio, della durata di 12 settimane, è una collaborazione tra l’Università del Michigan e le entità commerciali MoreBetter(Releaf App), LEVEL e Overcome, e si occupa in particolare della gestione del dolore associato a fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrite e della qualità di vita complessiva.

Nello studio verranno utilizzati tre prodotti a base di cannabinoidi, tutti in forma di capsule o compresse. Ognuno di essi contiene diversi rapporti e formulazioni di THC, CBD e cannabinoidi minori. Nessuno dei prodotti è a prevalenza di THC, che è il cannabinoide che produce gli effetti intossicanti.

C’è un’interessante novità in questo studio: i partecipanti dovranno pagare per partecipare, anche se in misura molto ridotta. Il motivo è il seguente:

«A causa delle leggi dello Stato della California, non ci è consentito fornire prodotti gratuitamente a nessuno», si legge nella pagina di qualificazione dello studio. «Abbiamo cercato di trovare un modo per aggirare questa legge, ma purtroppo non ce n’è uno che non metta legalmente a rischio i nostri sponsor, il ricercatore principale e noi“. Detto questo, i partecipanti dovranno pagare solo 15 dollari per partecipare allo studio. In cambio riceveranno una fornitura di prodotto per 12 settimane, equivalente a oltre 600 dollari di prodotto».

Ai partecipanti accettati nello studio verrà chiesto di compilare brevi sondaggi giornalieri sulle loro esperienze con il prodotto, sul dolore e sulla qualità del sonno, oltre ad altri sondaggi all’inizio del programma e dopo 4, 8 e 12 settimane. Questi sondaggi riguarderanno l’uso del prodotto, i sintomi del dolore, lo stato clinico, l’uso di farmaci convenzionali e la qualità della vita.

«Le vostre risposte (che porteranno ai risultati dello studio) ci aiuteranno a scoprire se la medicina vegetale (cannabis) può essere un modo efficace per fornire sollievo a coloro che vivono con condizioni di dolore cronico e che gestiscono sintomi simili ai vostri».

Chi viene accettato nello studio può cambiare idea e fermarsi in qualsiasi momento.

Il ricercatore principale dello studio è Daniel J. Kruger, Ph.D. dell’Università del Michigan, che ha commentato lo studio:«Questa partnership intersettoriale è fondamentale per superare le barriere normative alla ricerca sulla cannabis e per aumentare la fiducia includendo ricercatori accademici indipendenti».

Stati Uniti

Risultati positivi dallo studio sui mangimi per il bestiame a base di canapa

Uno studio dell’Oregon State University ha scoperto che la biomassa di canapa esaurita che rimane dall’estrazione del CBD – solitamente trattata come rifiuto o reimmessa nei campi – sembra essere una buona alternativa alimentare per gli agnelli.

Ritenuto il primo studio che valuta gli effetti dell’alimentazione del bestiame con biomassa di canapa esausta, la ricerca prevedeva di somministrare agli agnelli diverse quantità di biomassa di canapa esausta (10% e 20% del mangime totale). Poi la biomassa di canapa è stata trattenuta per quattro settimane e gli agnelli sono stati valutati per le caratteristiche della carcassa, la qualità della carne e i parametri di salute.

I ricercatori hanno riscontrato che la qualità nutrizionale della biomassa di canapa esausta è pari a quella dell’erba medica. Tra le altre scoperte, l’assunzione di mangime è stata influenzata negativamente dalla somministrazione del 20% di biomassa di canapa esausta, ma solo a breve termine. Al livello inferiore del 10%, l’assunzione di mangime è aumentata a lungo termine, ma non ci sono stati effetti sul peso degli agnelli.

I ricercatori dell’OSU fanno notare che, mentre i fegati degli animali non sono stati colpiti, è stata osservata una diminuzione della capacità del fegato di estrarre o metabolizzare un farmaco, il che richiederà ulteriori ricerche.

Per quanto riguarda la qualità della carne, a parte una certa contrazione e perdita di cottura che può influire sulla tenerezza, gli altri aspetti relativi alla carcassa e alla qualità della carne non sono stati influenzati dall’alimentazione degli agnelli con biomassa di canapa esausta.

Nel complesso, lo studio ha fornito risultati molto positivi. Ma c’è un grosso ostacolo all’uso della canapa nell’alimentazione del bestiame negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi: è illegale. Negli Stati Uniti, i mangimi sono regolamentati a livello federale dalla Food and Drug Administration – Center for Veterinary Medicine(FDA-CVM). La canapa dovrà prima essere approvata dalla FDA-CVM per questa applicazione; e prima che ciò avvenga, è necessario che vengano condotte numerose ricerche.

«Se la Food and Drug Administration ne approverà l’uso come mangime per animali, i coltivatori di canapa potrebbero avere un mercato per quello che è essenzialmente un prodotto di scarto e gli allevatori potrebbero essere in grado di risparmiare denaro integrando il loro mangime con la biomassa di canapa esaurita», ha dichiarato Serkan Ates, professore associato presso il College of Agricultural Sciences dell’Oregon State.

Sebbene sia ancora illegale a livello federale, alcuni Stati americani hanno seguito la loro strada per quanto riguarda l’uso della canapa come mangime. Per esempio, nel Montana la canapa può essere usata per animali domestici e cavalli; ma questi animali non possono entrare nel commercio interstatale o intrastataleperché sarebbero considerati “adulterati” a livello federale.

A questo proposito, la settimana scorsa abbiamo detto che il Dipartimento dell’Agricoltura dello Stato dell’Idaho sta vietando gli integratori per la salute degli animali contenenti canapa e CBD a causa della questione dell'”adulterazione”. Tuttavia, con l’intensificarsi delle ricerche sull’uso della canapa negli animali, compreso il bestiame, sembra inevitabile che prima o poi questa pratica diventi legale.

Australia

Spinta per l’inserimento della cannabis terapeutica nell’elenco dei PBS in Australia

Il Dr. Brian Walker MLC di Legalise Cannabis WA vuole che i trattamenti con cannabis medica siano inclusi nel PharmaceuticalBenefits Scheme (PBS) australiano.

Sebbene la cannabis medica sia stata legalizzata in Australia nel 2016, le barriere all’accesso rimangono, tra cui il costo.

Il PBS è un programma del governo australiano che offre vantaggi agli australiani sovvenzionando i farmaci per renderli più accessibili. Attualmente nessun farmaco a base di cannabis è elencato nel PBS.

Secondo Legalise Cannabis, uno studio pubblicato nell’aprile 2022 ha stimato che il costo medio per un paziente con cannabis terapeutica legale in Australia è di 384 dollari al mese, o 12,60 dollari al giorno. Il terzo rapporto di indagine Cannabis asMedicine Survey (CAMS20), pubblicato il mese scorso, ha rilevato che la spesa settimanale per la cannabis prescritta tra settembre 2020 e gennaio 2021 è stata in media di 79,20 dollari; quindi circa 350 dollari al mese.

Oltre a essere il leader di Legalise Cannabis WA, il dottor Walker è anche un medico di base. Dice di vedere ogni giorno pazienti che trarrebbero beneficio dalla cannabis medica, ma che semplicemente non possono permettersi i farmaci da prescrizione.

«In un momento in cui i prezzi sono alle stelle, abbiamo bisogno che il governo si faccia avanti e garantisca che gli australiani comuni abbiano accesso alle medicine di cui hanno bisogno per vivere una vita libera dal dolore e soddisfacente», ha detto il dottor Walker.

Il partito ha lanciato una petizione parlamentare per chiedere alla Camera di accelerare l’inserimento dei prodotti a base di cannabis approvati dalla TGA nel PBS come questione urgente. Al momento in cui scriviamo, 393 hanno firmato la petizione. Legalise Cannabis ha anche una funzione sul suo sito web che permette di inviare un’e-mail ai rappresentanti eletti per chiedere lo stesso.

«I governi di tutta l’Australia, sia a livello federale che statale, vi diranno che la cannabis terapeutica è legale, ma se non è accessibile e quindi prontamente disponibile per i pazienti che ne hanno bisogno, allora a cosa serve questa banalità?» ha detto il dottor Walker.

Secondo il partito, più di mezzo milione di elettori ha scelto di legalizzare la cannabis come prima preferenza alle elezioni federali di quest’anno.

«Ora è il momento di far sentire la nostra voce, mentre i nostri nuovi parlamentari si insediano“, ha detto il dottor Walker. «È il momento di ricordare loro chi servono».

Stati Uniti

L’USDA ha appena assegnato milioni di dollari a due progetti di canapa per il premio “climate smart commodities”

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha reso noto mercoledì scorso l’elenco dei 3,5 miliardi di dollari di sovvenzioni per i prodotti di base “Climate Smart Commodities“, tra i quali figurano due importanti progetti sulla canapa, uno dei quali è incentrato sul sequestro del carbonio, secondo quanto riportato da Lancaster Farming.

Il segretario Tom Vilsack ha reso noto l’elenco e ha dichiarato che i progetti sono stati concepiti per aiutare lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti di base «intelligenti dal punto di vista climatico», dando un impulso volontario e orientato al mercato alle colture di base prodotte in modo sostenibile.

Vilsack ha anche detto che gli sforzi «quantificheranno, monitoreranno, verificheranno e riporteranno i benefici dei progetti in termini di gas serra». Le sovvenzioni sono finanziate dalla Commodity Credit Corporation dell’USDA.

Tra gli oltre 1.000 candidati ai programmi, sono state annunciate 70 sovvenzioni di importo elevato. «Siamo stati sopraffatti dalla risposta», ha dichiarato Vilsack.

L’USDA ha aumentato l’importo delle sovvenzioni da 1 a 3,5 miliardi di dollari. Nel corso dei progetti agricoli, l’USDA spera di registrare oltre 50 milioni di tonnellate metriche di CO2 equivalenti e di riduzione dei gas serra, ha dichiarato Vilsack. «Ciò equivale a circa 10 milioni di automobili tolte dalla strada».

L’aspetto entusiasmante è che la canapa è stata tra i prodotti di base presi in considerazione dall’USDA per sviluppare mercati agricoli che sequestrino CO2 e gas serra attraverso pratiche intelligenti dal punto di vista climatico. Vilsack ha elencato alcune delle altre colture e industrie: Silvicoltura, industria lattiero-casearia, allevamento, cotone, arachidi e frutta a guscio, frutta, verdura e colture speciali.

15 milioni di dollari sono andati alla Iconoclast Industries, LLC, con sede ad Atlanta, guidata da Ryan LaRocca. Il progetto prevede lo sviluppo di dati sulla catena di approvvigionamento di fibre e cereali industriali ad accesso aperto in un mercato digitale. Il progetto svilupperà anche una forza lavoro inclusiva, specializzata in pratiche climaticamente intelligenti, sostenendo finanziariamente i produttori svantaggiati durante l’apprendimento di queste pratiche, ha dichiarato l’USDA. Il progetto include partner per la canapa industriale e alcuni partner per la marijuana medica e i cannabinoidi.

Alcuni di questi partner principali sono la Ganjanesh Biosciencedi Nashville, la INDHEMP del Montana, la Global HempAssociation dello Utah, la 357 Hemp Logistics dell’Illinois, la Minorities for Medical Marijuana, la Canndigenous e la EntreVation LLC. Diverse università sono elencate come partner, tra cui: Università della Florida, Università della Georgia, Stockton University e Stillman College. I progetti si svolgeranno in Florida, New York, Tennessee, Virginia e Wisconsin.

Un’altra sovvenzione di 5 milioni di dollari è stata assegnata alla Lincoln University di Jefferson City, nel Missouri, per aiutare a commercializzare e commercializzare colture di canapa intelligenti dal punto di vista climatico, favorendo il sequestro del carbonio nel suolo e la resilienza al clima. Il progetto prevede anche l’implementazione di nuove genetiche e pratiche di gestione per aumentare la sostenibilità della canapa come coltura annuale negli Stati Uniti, ha dichiarato l’USDA.

Tra gli altri partner figurano la National Hemp Association, con sede a Washington, la DTE Materials, con sede a San Jose, in California, la HempWood, con sede a Murray, in KY, la Midwest Natural Fiber, con sede in Kansas, la New West Genetics, con sede in Colorado, la REA Resource Recovery Systems, con sede a New Haven, in CT, la Rockwater, con sede in Missouri, e la Renaissance Fiber, con sede a Winston-Salem, in NC. Tra i partner universitari e statali figurano l’Oklahoma State University, la Prairie View A&M University, la St. Louis University, la Southeast Missouri State University e l’Università del Missouri. I progetti si svolgeranno in Kansas, Missouri, Oklahoma e Texas.

La canapa è stata anche menzionata come una delle colture multiple in altri progetti di intelligenza climatica in diverse altre sovvenzioni. 90 milioni di dollari sono stati destinati alle Climate-Smart Solutions di ADM and Partners. 50 milioni di dollari sono andati all’Oregon State University per le patate climaticamente intelligenti del Pacifico nordoccidentale. Il progetto si chiama “Managing Soil Health for Climate-Smart Outcomes“. 65 milioni di dollari sono andati alla Texas A&M Agrilife Researchnell’ambito della Texas Climate-Smart Initiative.

L’USDA annuncerà in seguito un’altra serie di sovvenzioni più piccole, tra i 250.000 e i 5 milioni di dollari, per un totale di 450 beneficiari totali, ha dichiarato Vilsack.