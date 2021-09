La corretta gestione delle risorse idriche è il tema che va facendosi sempre più spazio, a livello mondiale, in merito al presente ed al futuro della coltivazione della canapa. Gli Stati Uniti sono fortemente impegnati, in ambito produttivo e gestionale, a discutere su questo tassello fondamentale della coltivazione della canapa, sia nella coltivazione indoor sia nella coltivazione outdoor. Come spesso accade, in merito alla coltivazione della canapa, la questione è di grande interesse anche per tutti gli altri Paesi al Mondo che stanno puntando forte su questa specifica coltura. Un recente studio scientifico sta dimostrando che gli assuntori di prodotti a base di cannabinoidi sintetici manifestano sintomi di astinenza più gravi rispetto ai consumatori di cannabis. Negli USA sono, a breve, in arrivo gelate e tempeste di neve. Ecco i consigli derivati dall’esperienza dei coltivatori americani da tempo impegnati a sperimentare tutte le forme possibili di messa in sicurezza delle proprie colture.

Stati Uniti

I produttori di canapa indoor adottano sistemi di maggior efficienza idrica a fronte del caldo della sempre più estesa siccità

La siccità ha portato a restrizioni idriche in tutto l’Occidente, colpendo cittadini, comuni, aziende agricole e aziende, tra cui i produttori di canapa.

In risposta, molti produttori indoor hanno implementato tecnologie per l’efficienza idrica negli anni passati per mantenere abbastanza acqua per le loro stagioni di crescita, assicurandosi al contempo di essere amministratori responsabili dell’ambiente.

Con il peggioramento della siccità, è probabile che siano in arrivo ulteriori restrizioni, affermano i produttori.

L’adozione di misure a lungo termine per l’efficienza idrica deve essere la risposta per dimostrare la propria leadership in un settore che, a torto o a ragione, ha la reputazione di un uso eccessivo dell’acqua.

«Stiamo costruendo (tecnologie di produzione) in modo da essere preparati, sia da un punto di vista fiduciario che di responsabilità aziendale, se c’è un problema con l’uso dell’acqua», ha affermato Jigar Patel, co-fondatore e CEO di NorCal Cannabis di San Francisco.

«Ma, cosa più importante, perché pensiamo che sia la cosa giusta da fare”.

Ritenzione contro detenzione

La siccità non solo minaccia l’accesso all’acqua, ma ha anche un impatto sulla qualità dell’acqua, secondo l’U.S. Geological Surveye il California Water Resources Control Board, che questo mese ha pubblicato uno studio congiunto che esamina 30 anni di dati dalla Central Valley, densamente agricola, in California.

I ricercatori hanno scoperto che poiché l’accesso all’acqua nelle falde acquifere è più frequente durante la siccità, le acque sotterranee poco profonde, che sono spesso contaminate dal deflusso agricolo, vengono spinte nelle falde acquifere e il ciclo continua man mano che la siccità si intensifica.

Per garantire acque sotterranee di qualità che possano essere pulite e riciclate, mitigando al contempo la dipendenza dalle acque sotterranee, i produttori di cannabis utilizzano sempre più bacini di ritenzione di ag.

È una pratica comune tra i coltivatori in serra all’interno dello spazio dell’orticoltura.

Secondo uno studio sui serbatoi di ritenzione pubblicato questa settimana dalle università dell’Ohio State e Clemson, queste risorse sono efficaci per:

• Estensione delle risorse idriche.

• Ridurre gli effetti negativi sull’ambiente.

• Catturare l’acqua piovana in acqua.

• Ridurre la dipendenza dalle acque superficiali e sotterranee.

• Mitigazione dei contaminanti nell’acqua prima dello scarico.

Ma, in alcune aree, le leggi vietano alle aziende di raccogliere l’acqua piovana.

E questo costringe i coltivatori a diventare creativi.

«Quando abbiamo ampliato la serra, la nostra Contea non consentiva più bacini di ritenzione, quindi abbiamo dovuto modificare e ricostruire il nostro stagno per renderlo uno stagno di detenzione», ha affermato Aaron Van Wingerden, CEO di Dutch Heritage Gardens a Colorado Springs, in Colorado, che produce genetica di canapa e piante giovani e ha avuto inizio nelle piante ornamentali.

Dutch Heritage Gardens pompa l’acqua da una falda acquifera, quindi utilizza un laghetto di detenzione per integrare la sua riserva idrica. (Un laghetto di ritenzione è diverso da uno stagno di ritenzione perché trattiene l’acqua solo per un breve periodo di tempo.)

Lo stagno di detenzione aiuta anche a ridurre i picchi di mareggiata e le inondazioni e previene il deflusso.

«Tutto ciò che gli impianti non usano, abbiamo cemento e cinghie di PVC nel calcestruzzo che deviano tutta l’acqua inutilizzata in una serie di camere di cemento», ha detto Van Wingerden. «Lo puliamo e poi lo ricicliamo e lo riutilizziamo di nuovo».

Il sistema ha aumentato l’efficienza idrica del 30%, ha affermato.

«Il mio pozzo può pompare solo, diciamo, 60 galloni al minuto, e se avessi bisogno di perforare un nuovo pozzo perché non stavo riciclando tutta la mia acqua, stai guardando a circa 500.000 Dollari», ha aggiunto. «È molto costoso, al contrario del riciclaggio».

Inoltre, Dutch Heritage Gardens ha automatizzato i suoi sistemi di irrigazione, che includono pavimenti a riflusso e allagamento che innaffiano le piante dal basso.

«Con i pavimenti a riflusso e allagamento… si aggiungono almeno 4 o 5 Dollari in più per serra di piede quadrato ma ti dà quella libertà di spingere l’acqua nelle baie e inondare i pavimenti», ha detto Van Wingerden.

Una volta che la fioritura inizia e le gemme iniziano a diventare appiccicose con la resina, i pavimenti giustificano l’investimento rendendo l’irrigazione più efficiente e promuovendo piante più sane.

«Stiamo inondando i pavimenti per l’ultimo mese circa dei nostri cicli di vita della cannabis per qualsiasi fiore fumabile che stiamo producendo», ha detto Van Wingerden.

La tecnologia avanzata rende l’irrigazione efficiente

NorCal Cannabis, che gestisce sei impianti di coltivazione indoor tra Santa Rosa, California e San Francisco, ha investito in una tecnologia che riduce il consumo di acqua in media del 30%.

Il sistema di riciclo del deflusso NUF di Netafim, un meccanismo di filtrazione dell’acqua e dei fertilizzanti che pulisce l’acqua e riduce gli agenti patogeni, consente a NorCal di riutilizzare l’acqua sprecata e qualsiasi fertilizzante presente, il che aiuta anche a ridurre l’uso di fertilizzanti dell’azienda del 50%-70%, secondo Patel.

Ma una tecnologia in fase di sviluppo nella nuova struttura di 70.000 piedi quadrati di NorCal a Santa Rosa porterà l’efficienza idrica dell’azienda a un altro livello, creando un circuito chiuso catturando la condensa dai deumidificatori dell’operazione, ha affermato Patel.

«Tra le due tecnologie, crediamo di poter ottenere tra l’80% e il 90% di riutilizzo dell’acqua», ha detto Patel a MJBizDaily.

Quando le piante vengono irrigate, il sistema cattura almeno il 30% del deflusso che fuoriesce dalle piante, ma la nuova tecnologia consente anche a NorCal di catturare l’umidità che traspirano le piante.

Oltre a recuperare e riutilizzare l’acqua, NorCal utilizza una piattaforma di produzione per la gestione delle colture chiamata Aroya, che consente ai coltivatori di creare ricette e utilizzare la tecnologia dei sensori per capire meglio quando le colture hanno bisogno di acqua, ha affermato Patel.

«Siamo in grado di capire cosa sta succedendo nel substrato delle piante», ha detto.

«In questo modo, stai utilizzando la stessa quantità di acqua che useresti normalmente, ma in modo più efficiente per una produzione migliore».

Stati Uniti

Secondo uno studio i consumatori di cannabinoidi sintetici corrono maggiori rischi di incorrere in sintomi di astinenza più severi

I ricercatori hanno scoperto che gli effetti dell’astinenza dai cannabinoidi sintetici appaiono più rapidamente nei loro consumatori, essi poi dichiarano di riscontrare sintomi più severi di insonnia, irritabilità e malumore, palpitazioni cardiache e inappetenza.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacologysuggerisce che gli utenti di prodotti a base di cannabinoidi sintetici, come Spice o K2, manifestano sintomi di astinenza più gravi rispetto ai consumatori di cannabis, secondo uno schema della ricerca dell’International Business Times. È il primo studio incentrato sugli effetti a lungo termine e di astinenza dell’uso di cannabinoidi sintetici.

I ricercatori hanno scoperto che gli effetti di astinenza dai cannabinoidi sintetici sono comparsi più rapidamente di quelli della cannabis con i consumatori che hanno riportato sintomi più gravi di insonnia, irritazione e cattivo umore, palpitazioni cardiache e perdita di appetito.

Sam Craft, l’autore principale dello studio e un dottorando finanziato dal Medical Research Council, ha affermato che i dati dimostrano «che la spezia è una sostanza significativamente più pericolosa e che coloro che cercano di smettere rischiano di affrontare una serie di gravi sintomi di astinenza».

«È fondamentale, quindi, che venga fatto uno sforzo maggiore per garantire che Spice non venga preso al posto della cannabis o di qualsiasi altra sostanza e che le persone che soffrono di difficoltà con Spice ricevano cure», ha affermato Craft alla testata International Business Times.

Lo studio condotto da psicologi dell’Addiction and Mental Health Group presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bath ha incluso 284 partecipanti al Global Drug Survey che in precedenza avevano tentato di astenersi dallo Spice.

Un precedente studio condotto da ricercatori dell’Università di Birmingham sosteneva che lo Spice potesse causare una varietà di problemi di salute, tra cui convulsioni, comportamenti anormali, intossicazione, problemi cardiaci e renali e morte.

Stati Uniti

Come i coltivatori di canapa si stanno preparando ai primi segni della stagione fredda in arrivo

Tempeste di neve e gelate nel mese di settembre e ottobre hanno piagato i coltivatori di canapa sia indoor sia outdoor del Colorado, negli ultimi due anni, danneggiando le piante e conducendo a svariati milioni di dollari stimati in perdite.

E mentre il tempo atmosferico sembra stia cooperando senza particolari colpi di freddo nell’arco di quest’anno, tutta la situazione potrebbe cambiare con un solo battere di palpebre.

«Speriamo che gli ultimi due anni siano stati un caso e non una nuova norma», ha affermato James Lowe, co-proprietario di PotCo, una fattoria di marijuana all’aperto fuori Pueblo, in Colorado.

Nell’ottobre 2019, ad esempio, Los Sueños Farms, con sede a Pueblo, il più grande coltivatore di cannabis dello Stato, ha stimato di aver perso circa 7 milioni di dollari in un congelamento anticipato.

Le prime tempeste degli ultimi due anni sono state talmente gravi che i legislatori del Colorado hanno approvato una legge quest’estate per aiutare i coltivatori che necessitano di un piano di emergenza in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Le ondate di freddo fuori stagione sono un altro esempio di come il cambiamento climatico abbia portato a condizioni meteorologiche più estreme e imprevedibili per le aziende di cannabis in tutto il paese.

Ecco alcuni suggerimenti e consigli dei coltivatori del sud del Colorado su come prepararsi a neve e gelo fuori stagione:

Tralicci rinforzati

Lo scorso settembre, PotCo era sulla buona strada per un raccolto record fino a quando la neve pesante ha rovesciato l’intera chioma, facendo cadere piante alte 6-7 piedi.

Lowe inizialmente stimò che la prima tempesta di neve fosse costata alla sua fattoria milioni di dollari di danni.

«La mattina dopo eravamo devastati. Non potevi vedere le piante“, ha detto.

Fortunatamente per l’azienda, la neve si è sciolta rapidamente e parte della cannabis si è ripresa. PotCo ha finito con una perdita del 10% -15%.

Ma altri non sono stati così fortunati.

«Alcune fattorie non sono state in grado di riprendersi da tutto questo», ha detto Lowe.

Quest’anno, PotCo ha lavorato per costruire un traliccio abbastanza robusto da resistere a forti nevicate.

«Abbiamo imparato dal fallimento», ha detto Lowe.

Il suo team ha aggiornato tutto su tutta la linea, incluso l’utilizzo di un robusto filo di acciaio inossidabile per il fissaggio ai montanti a T che reggono il baldacchino. I dipendenti hanno anche rinforzato i pali a T per sostenere il traliccio.

L’anno scorso, le fascette in nylon standard sono servite come supporto per le piante.

«Quando reggi centinaia di chili di piante congelate, devi fare i conti. Quanto è resistente una fascetta di nylon?» chiese Lowe.

Certo, è utile avere una cannabis sana con un forte apparato radicale.

Lowe ha anche sottolineato che, poiché la sua azienda sta crescendo per il mercato dei fiori, le sue piante non possono restare a terra per una questione di tempo. Un coltivatore che si rivolge al mercato dell’estrazione potrebbe non essere così esigente.

Anche Tim Gordon, capo dello staff di Impello Biosciences, una società di scienze biotecnologiche agricole con sede a Fort Collins, in Colorado, ha affermato di vedere coltivatori di marijuana e canapa che aggiungono più infrastrutture a traliccio.

Sia i coltivatori di THC che di CBD stanno esaminando l’Almanacco dei contadini e si aspettano i primi inverni, quindi stanno creando un’infrastruttura semplice simile a quella che potrebbe essere vista in un vigneto, secondo Gordon.

«Se hai un sistema a traliccio invece di quei rami che si spezzano, hanno il supporto per resistere a una forte nevicata», ha aggiunto.

Soluzione in tessuto

L’assicurazione del raccolto sarebbe un’ottima soluzione, ha affermato Nick Drury, vicepresidente senior della coltivazione per la società di cannabis verticalmente integrata Lightshade del Colorado.

Ma dal momento che questa non è un’opzione per la maggior parte dei produttori di marijuana -dato che MJ rimane illegale secondo la legge federale- Drury consiglia di utilizzare un tessuto di copertura per filari da spalmare sul raccolto. Un paio di noti marchi da copertina sono Reemay e Agribon.

I coltivatori possono drappeggiare il tessuto sul raccolto per tenere a bada neve e gelo e aiutare a mantenere alte le temperature delle piante.

Secondo Drury, è una delle opzioni più economiche in circolazione. Alcuni coltivatori in aree soggette a grandine usano il tessuto per la copertura dei filari, che può anche fungere da protezione dagli insetti.

Consiglia di utilizzare il tessuto con un’intelaiatura di tubo piegato per creare un arco simile a quello di una serra.

«Non vorrei avviare una fattoria all’aperto senza avere un qualche tipo di infrastruttura per il tessuto», ha detto Drury. «È un’assicurazione del raccolto a basso costo che offre tonnellate e tonnellate di benefici».

Un consiglio: non lasciare che il panno tocchi le piante. Se nevica e il panno preme sulle piante, il panno perde il cuscinetto d’aria che aiuta a evitare che le piante si raffreddino troppo.

Drury suggerisce un paio di altre opzioni:

• I coltivatori che utilizzano vasi potrebbero distanziare i bruciatori alimentati a butano in tutta l’azienda agricola per aumentare leggermente le temperature. È simile a quello che viene utilizzato nell’industria degli alberi da frutto.

• Grandi ventilatori che mantengono l’aria in movimento possono impedire all’aria fredda di depositarsi vicino al suolo. Questa pratica è utilizzata dai vigneti sul versante occidentale del Colorado.

• Irrigare prima del gelo può provocare una reazione esotermica che libera calore. Questo è il metodo meno preferito di Druryperché, nella cannabis in fase avanzata, si vuole evitare l’eccessiva umidità che può causare la botrite.

Se la previsione ti sorprende e non hai tempo per costruire alcuna infrastruttura, Drury suggerisce di dare alle piante una manicure seria.

«Taglia tutte le cime, raccogli tutte quelle presto“, ha detto. “Appenderli e lasciare il resto della pianta. Copri la tua scommessa».

Risposta di automazione

Secondo l’azienda, The Green Solution ha una struttura all’aperto nel sud del Colorado con oltre 40.000 piante.

Kevin McDermott, direttore della coltivazione di The Green Solution, ha affermato che investire in attrezzature per la raccolta automatizzata ha aiutato l’azienda a prepararsi per un evento meteorologico imprevisto.

Sebbene la maggiore capacità di rifilatura di The Green Solutionaiuterà nella lavorazione del materiale, l’azienda dovrebbe comunque abbattere, immagazzinare e appendere 40.000 piante.

«Ci aiuterà a elaborare più rapidamente, ma in casi estremi dovremo fare un perno», ha affermato McDermott.

Ecco perché le nuove normative statali sono così importanti. McDermott ha affermato che The Green Solution ha lavorato con la Marijuana Enforcement Division dello Stato per apportare tali adeguamenti normativi.

E mentre una primavera estremamente piovosa ha rallentato la stagione della semina, McDermott è entusiasta di questo raccolto imminente e prevede che supererà i raccolti dell’anno scorso.

Stati Uniti

I veterani del Missouri potranno beneficiare della cannabis terapeutica in contanti

Milioni di dollari dalle tasse e dalle tasse generate dal programma di marijuana medica del Missouri sono andati a sostenere i veterani dello Stato, con altri in arrivo.

Oltre a avvantaggiare direttamente i pazienti, la cannabis medica può fare molto bene alla comunità più ampia.

Nel novembre 2018, gli abitanti del Missouri hanno votato per adottare l’emendamento costituzionale 2, che includeva una disposizione che richiedeva che le tasse e le tasse (al netto delle spese) generate dal programma statale fossero trasferite alla Missouri Veterans Commission (MVC) per i servizi sanitari e di assistenza ai veterani militari. E ci sono molti veterani nello Stato.

Secondo l’Università del Missouri, nel 2017 lo Stato ospitava quasi 425.000 veterani, che rappresentano circa il 9,1% della popolazione totale dello Stato di età pari o superiore a 18 anni.

Nel Missouri, i dispensari autorizzati (quindi i clienti) sono tassati a un’aliquota del 4% e dall’inizio delle vendite nell’ottobre dello scorso anno sono stati effettuati acquisti per oltre 113 milioni di dollari. Ciò equivale a circa $ 4,5 milioni solo dal lato delle tasse.

Il Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) ha annunciato la scorsa settimana di aver effettuato un secondo trasferimento di fondi al MVC, con un importo totale che ora ammonta a $6.843.310.

«I pazienti vengono serviti da più di 140 strutture di dispensari nel Missouri ora e siamo molto lieti di vedere il loro fatturato dove sono», ha affermato il direttore del DHSS della sezione del regolamento sulla marijuana medica Lyndall Fraker. «In definitiva, è così che siamo in grado di fornire i finanziamenti tanto necessari per la commissione del veterano».

La MVC può aspettarsi controlli ancora più grandi se le tendenze delle vendite continuano: a luglio le vendite di cannabis nel Missouri hanno superato per la prima volta i 20 milioni di dollari. Ad agosto, le vendite hanno raggiunto circa 21,73 milioni di dollari.

«La MVC utilizzerà questi fondi per iniziative di salute e sicurezza dei veterani designate nella House Bill 8», ha affermato il direttore esecutivo della Missouri Veterans Commission, Paul Kirchhoff. «Una parte di questi fondi sarà utilizzata anche per completare il Missouri Veterans Cemetery – Jacksonville colombarium wall».

Alla fine di agosto, il DHSS aveva ricevuto 177.139 domande di pazienti per il programma statale di cannabis medica. Durante l’anno del programma fino alla fine di dicembre 2020, il DHSS ha rilasciato 56.448 nuove licenze per pazienti e ne ha rinnovate 12.062.

Nuova Zelanda



Helius della Nuova Zelanda si allea con l’università della cannabis

La società neozelandese di cannabis medica Helius Therapeutics sta collaborando con la Auckland University of Technology (AUT) per la ricerca e lo sviluppo di farmaci.

La società con sede ad Auckland ha riunito tre studenti di dottorato di ricerca AUT, che lavoreranno alla creazione della prossima generazione di prodotti a base di cannabis medica.

«La nostra visione è quella di sviluppare farmaci nuovi ed efficaci. Tuttavia, per competere con successo sulla scena mondiale, dobbiamo essere leader nello spazio di ricerca e sviluppo, in particolare nell’innovazione medica“, ha affermato Carmen Doran, CEO di Helius Therapeutics. «Il nostro lavoro con AUT aumenterà la capacità di ricerca e sviluppo del nostro nuovo settore e offrirà inevitabilmente alcuni primati mondiali».

Proprio per quanto riguarda le novità, si prevede che i prodotti fabbricati in Nuova Zelanda, attesi con impazienza, saranno disponibili localmente verso la fine di quest’anno – attualmente, i farmaci devono essere importati. Resta da vedere quale azienda/e saranno le prime a mettere i prodotti sugli scaffali.

Il lavoro dei dottorandi dell’AUT con Helius Therapeuticsincluderà lo sviluppo di nuove tecniche di estrazione per cannabinoidi e terpeni, la creazione di forme di cannabis medicinale con cui medici e pazienti hanno maggiore familiarità e il miglioramento dell’assorbimento e dell’efficacia dei farmaci a base di cannabis riducendo gli effetti collaterali.

Mentre i cannabinoidi tendono a rubare le luci della ribalta, i terpeni stanno attirando sempre più l’attenzione. I terpeni sono composti aromatici presenti in molte piante che conferiscono loro la loro fragranza (o puzza) e la cannabis è particolarmente ricca di terpeni. Ma c’è di più in queste sostanze chimiche oltre al semplice odore.

Il Professore Associato di AUT, Ali Seyfoddin, afferma che alcuni sono stati trovati per avere azioni terapeutiche e se combinati con i cannabinoidi potrebbero avere effetti farmacologici potenziati. Questo è noto come “effetto entourage».

In altre notizie recenti di Helius, il mese scorso l’azienda ha ottenuto il via libera alla produzione di medicinali per i pazienti prodotti localmente dopo aver ricevuto la certificazione GMP (Good Manufacturing Practice) dal Ministero della Salute neozelandese.

L’azienda ha una struttura di 8.800 mq ad Auckland che comprende coltivazione indoor, analisi, ricerca, produzione, logistica, gestione e distribuzione vincolata.

AUT ha un background significativo nella ricerca sulla cannabis ed è stata la prima università in Nuova Zelanda ad offrire un corso post-laurea completo sulla cannabis medicinale.