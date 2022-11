Canapa, sviluppo, cooperazione scientifica: gli esempi di Nuova Zelanda, Australia e USA

Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, tre esempi di come si stia investendo sempre di più in materia di ricerca scientifica ed investimenti ma anche nel mettere in luce quanto sia importante -nello sviluppo della canapa a livello mondiale– il fattore della cooperazione tra varie entità in causa, private e pubbliche. Continuano le collaborazioni con la cannabis Kiwi, questa volta tra due protagonisti della scena neozelandese: Medical Kiwi e Puro. I due hanno stipulato un contratto di produzione e fornitura di prodotti a base di cannabis medica destinati all’Europa. Puro fornirà a Medical Kiwi fiori di cannabis appena raccolti – cinque tonnellate nel primo anno del contratto. Medical Kiwi utilizzerà il suo impianto di essiccazione a Christchurch per la lavorazione iniziale del fiore, assicurandosi che soddisfi i requisiti dei clienti europei. La University of Southern Queensland sta collaborando con partner di ricerca e industriali in Australia e all’estero per studiare il potenziale della canapa. L’UniSQ sta guidando un’iniziativa per ottenere finanziamenti per formare un Centro di Ricerca Cooperativo per la canapa – il CRC canapa. Il programma CRC del governo australiano è stato istituito nel 1990 e finanzia collaborazioni guidate dall’industria tra industria, ricercatori e utenti finali. Il National Industrial Hemp Council of America (NIHC) degli Stati Uniti sta sollecitando la FDA ad approvare i semi di canapa come ingrediente per i mangimi animali. Diversi studi hanno indicato che la canapa potrebbe essere un prezioso mangime per animali. A settembre, ad esempio, abbiamo riferito di uno studio dell’Oregon State University secondo cui la biomassa di canapa esaurita potrebbe essere una buona alternativa alimentare per gli agnelli.

Nuova Zelanda

Medical Kiwi e Puro si alleano per la cannabis neozelandese

Continuano le collaborazioni con la cannabis Kiwi, questa volta tra due protagonisti della scena neozelandese: Medical Kiwi e Puro.

I due hanno stipulato un contratto di produzione e fornitura di prodotti a base di cannabis medica destinati all’Europa. Puro fornirà a Medical Kiwi fiori di cannabis appena raccolti – cinque tonnellate nel primo anno del contratto. Medical Kiwi utilizzerà il suo impianto di essiccazione a Christchurch per la lavorazione iniziale del fiore, assicurandosi che soddisfi i requisiti dei clienti europei.

Le vendite a un numero imprecisato di clienti dovrebbero iniziare nella prima metà del prossimo anno.

«La domanda di cannabis farmaceutica di alta qualità è enorme a livello mondiale e la nostra partnership con Medical Kiwi contribuirà a far conoscere la cannabis medica coltivata in Nuova Zelanda», ha dichiarato Tim Aldridge, presidente esecutivo di Puro.

Il presidente di Medical Kiwi, Aldo Miccio, ritiene che il potenziale di guadagno per l’esportazione di cannabis medica in Nuova Zelanda sia enorme con l’aumento della produzione; in particolare, data la reputazione del Paese per la produzione di alimenti e prodotti naturali di alta qualità.

Ma perché Medical Kiwi si è associata a Puro quando ha i propri impianti di coltivazione?

«Abbiamo una comprovata capacità di coltivare prodotti eccellenti, ma l’attività di Puro è più grande. È esattamente il partner di cui abbiamo bisogno per il mercato europeo, che stiamo aprendo alla fornitura dalla Nuova Zelanda».

Puro ha otto ettari in affitto a Waihopai per le sue operazioni di coltivazione indoor e 25 ettari in affitto per la coltivazione outdoor a Kēkerengū. Puro vanta anche il più grande impianto di essiccazione di cannabis medica della Nuova Zelanda. Medical Kiwi ha un impianto di ricerca, coltivazione e lavorazione a Christchurch. L’azienda si è anche assicurata un sito greenfield di otto ettari a Brightwater, Nelson.

Nello spazio neozelandese della cannabis medica, non è raro che le aziende locali collaborino. Un altro esempio recente è la collaborazione tra Helius Therapeutics e l’azienda locale di biotecnologie Greenlab, all’inizio di quest’anno, per lo sviluppo genetico e la riproduzione della cannabis terapeutica.

Un paese ideale per la coltivazione, molta ricerca e sviluppo, competitività con la collaborazione e un governo (generalmente) favorevole: l’industria della cannabis medica in Nuova Zelanda ha molto da offrire e potrebbe fare grandi cose nei prossimi anni.

Australia

Consorzio australiano cerca fondi per la ricerca sulla canapa

La University of Southern Queensland sta collaborando con partner di ricerca e industriali in Australia e all’estero per studiare il potenziale della canapa.

L’UniSQ sta guidando un’iniziativa per ottenere finanziamenti per formare un Centro di Ricerca Cooperativo per la canapa – il CRC canapa. Il programma CRC del governo australiano è stato istituito nel 1990 e finanzia collaborazioni guidate dall’industria tra industria, ricercatori e utenti finali.

Il direttore esecutivo dell’Istituto per le Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’UniSQ, il professor Gavin Ash, sta guidando la candidatura per ottenere un finanziamento decennale. Secondo il professor Ash, in caso di successo, si tratterebbe del più grande investimento singolo nell’industria della canapa nell’emisfero meridionale.

“È una visione incredibilmente audace quella che il consorzio di ricerca e l’industria hanno per questo CRC, ma è una visione che merita una profonda considerazione e che potrebbe offrire una vasta gamma di benefici alla crescita e al sostegno di una serie di settori industriali fondamentali in Australia e, di conseguenza, dare impulso alla nostra economia nazionale», ha dichiarato il professor Ash.

L’iniziativa ha attirato alcuni noti locali, tra cui la professoressa Kerryn Phelps AM, presidente eletta per la candidatura del CRC canapa.

«Sono incredibilmente entusiasta del potenziale di questa industria emergente e della collaborazione attiva dei nostri partner industriali nello sviluppo della candidatura», ha dichiarato la professoressa Phelps.

Si prevede che il CRC canapa unirà coltivatori, ricercatori, fornitori, responsabili politici, enti locali e nazionali e utenti finali.

«La canapa è una coltura di domani e l’Australia ha la terra, le risorse, la legislazione di sostegno e l’esperienza per diventare un leader globale nel mercato della canapa», si legge sul sito web dell’Hemp CRC.

L’industria e il mondo accademico stanno certamente sostenendo la candidatura, con una miriade di partner di ricerca, principali, chiave, di supporto, affiliati, di istruzione e di formazione già a bordo – e altri sono stati incoraggiati ad aderire.

«Incoraggiamo i partner a unirsi al CRC canapa fin dalle prime fasi del processo di candidatura per influenzare e guidare la strategia di candidatura e il processo di co-progettazione della ricerca, e per ottimizzare l’opportunità di sfruttare i contributi dei partner con i finanziamenti richiesti».

Gli elementi del programma CRC canapa comprendono:

Produzione

Canapa per la salute

Materiali di canapa

Futuri della canapa

Dato il cambio di governo federale avvenuto quest’anno in Australia, non è chiaro quando verrà annunciato il prossimo ciclo di finanziamenti CRC. Tuttavia, negli ultimi anni le tornate di finanziamento si sono tenute annualmente, quindi il CRC Round 24 potrebbe essere annunciato prima della fine del 2022.

Stati Uniti

L’NIHC spinge le autorità federali ad approvare i semi di canapa come mangime per animali

Il National Industrial Hemp Council of America (NIHC) degli Stati Uniti sta sollecitando la FDA ad approvare i semi di canapa come ingrediente per i mangimi animali.

Diversi studi hanno indicato che la canapa potrebbe essere un prezioso mangime per animali. A settembre, ad esempio, abbiamo riferito di uno studio dell’Oregon State University secondo cui la biomassa di canapa esaurita potrebbe essere una buona alternativa alimentare per gli agnelli.

Un altro sottoprodotto, associato alla lavorazione dei semi, è il panello di canapa o farina di semi di canapa. Questa conserva una quantità significativa di sostanze nutritive, che la rendono ideale per essere utilizzata come mangime per animali.

Negli Stati Uniti, però, i mangimi sono regolamentati a livello federale dalla Food and Drug Administration – Center for Veterinary Medicine (FDA-CVM). L’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) è l’organismo non normativo che promuove una regolamentazione uniforme dei mangimi in tutto il Paese e opera sulla base delle raccomandazioni della FDA.

Poiché la FDA non ha dato il via libera all’utilizzo della coltura in questa applicazione, non lo ha fatto nemmeno l’AAFCO. Il motivo principale del mancato via libera è la preoccupazione che i cannabinoidi della canapa entrino nella catena alimentare. Nel caso dei semi di canapa, i cannabinoidi sono presenti solo in tracce.

Il presidente e amministratore delegato del NIHC Patrick Atagiha inviato una lettera al commissario della FDA Robert Califf la scorsa settimana, sollecitando l’approvazione dei semi di canapa come ingrediente per i mangimi.

«La canapa è un’alternativa responsabile dal punto di vista ambientale e coltivata a livello nazionale“, afferma Atagi. «Considerando i costi più elevati associati alla carenza di cereali a livello mondiale, una coltivazione sostenibile di canapa americana è una fonte nutriente di mangime per animali e può ridurre il costo dei fattori produttivi dei mangimi agricoli».

… e questo potrebbe significare prezzi più bassi per i consumatori alle prese con l’aumento dei costi di latte, carne e uova.

Nella lettera si legge che il National Industrial Hemp Council non vede alcun motivo per cui la FDA non abbia già approvato ingredienti per mangimi a base di semi di canapa.

«Abbiamo visto numerosi studi clinici, condotti da Land Grant Universities e altri, presentati alla FDA, che mostrano tutti lo stesso risultato, ovvero che non c’è trasferimento di cannabinoidi nella catena alimentare nazionale da parte di animali allevati con farina di semi di canapa».

Stati Uniti

Nuovo impianto di lavorazione della fibra di canapa in Virginia

Un nuovo impianto per la produzione di fibre dalla canapa e altri prodotti agricoli sta per essere inaugurato nello stato americano della Virginia.

La corsa all’ecologia negli Stati Uniti si è concentrata principalmente sul cannabidiolo (CBD), che ha provocato un’abbondanza. Ora si presta maggiore attenzione alla fibra di canapa, ma gli impianti di lavorazione sono ancora poco diffusi.

La Virginia sembra essere un leader su questo fronte, con un altro impianto in fase di realizzazione. Il governatore Glenn Youngkinha annunciato la scorsa settimana che FyberX Holdings investirà 17,5 milioni di dollari per stabilire la sua sede centrale e le sue attività produttive nella contea di Mecklenburg.

«Questa industria fornisce un’alternativa sostenibile per i prodotti industriali e di consumo, che porterà anche benefici economici alle comunità e agli agricoltori della Virginia, e ci auguriamo una partnership di successo con FyberX», ha dichiarato il governatore.

Per la realizzazione di questo progetto e dei posti di lavoro che creerà sono previsti diversi aiuti, tra cui una sovvenzione di 150.000 dollari annunciata dal governatore Youngkin per assistere la contea di Mecklenburg nella realizzazione del progetto. La FyberX potrà anche ricevere i benefici statali del Virginia Enterprise Zone Program e ci saranno fondi per sostenere le attività di formazione dei dipendenti della FyberX attraverso il Virginia Jobs Investment Program.

Inoltre, il Virginia Department of Agriculture and Consumer Services (VDACS) assisterà i produttori di canapa dello Stato per sfruttare le opportunità che si creeranno.

L’amministratore delegato di FyberX Ben Young afferma che la Virginia meridionale è ben posizionata per svolgere un ruolo importante nel trarre vantaggio dal potenziale economico della canapa. La canapa industriale ha molte applicazioni oltre al CBD e ai tessuti, tra cui, ma non solo, l’edilizia, l’imballaggio, il settore automobilistico e le bioplastiche.

«Siamo entusiasti di lavorare con la comunità locale per implementare le migliori pratiche socialmente responsabili, tra cui un modello di produzione a zero rifiuti che riduce al minimo le emissioni, una catena di approvvigionamento trasparente, salari equi e strutture di lavorazione sicure e all’avanguardia, che definiranno un nuovo standard globale per gli impianti di produzione di fibre naturali», ha dichiarato Young.

Questo non sarà il primo impianto in grado di trasformare la canapa in fibra aperto nello Stato con l’aiuto del governo della Virginia. L’Appalachian Biomass Processing ha una struttura consolidata nella contea di Wythe, così come la Shenandoah Valley Hemp a Elkton.

Stati Uniti

Più denaro per promuovere la canapa in Pennsylvania

È stata resa disponibile un’altra serie di sovvenzioni per incrementare le vendite, l’esportazione o la consapevolezza dei consumatori dei prodotti di canapa realizzati in Pennsylvania.

Dopo un’iniziativa simile dello scorso anno, che ha assegnato più di 157.000 dollari, in quest’ultima tornata le organizzazioni non profit di marketing e promozione possono partecipare a un totale di 200.000 dollari di fondi corrispondenti, con un importo minimo di sovvenzione di 1.000 dollari.

Il Segretario all’Agricoltura Russell Redding ha invitato a presentare proposte all’inizio di questa settimana.

«Queste sovvenzioni alimenteranno una nuova industria che un tempo era un punto fermo dell’economia della Pennsylvania e che sta nuovamente presentando opportunità di reddito agricolo e di posti di lavoro, nonché nuove possibilità per prodotti rispettosi del clima e dell’ambiente», ha dichiarato.

Le domande saranno selezionate attraverso un processo competitivo. I progetti ammissibili possono includere una promozione regionale o nazionale e il Dipartimento terrà in particolare considerazione i progetti che utilizzano altri finanziamenti e partenariati pubblico-privati.

«La canapa ha rappresentato un’opportunità unica per far crescere un’industria dalle fondamenta, fornendo materiali da costruzione sostenibili, fibre e prodotti alimentari apparentemente illimitati», ha dichiarato il Segretario Redding.

Le linee guida complete per le sovvenzioni sono disponibili qui.

Gli investimenti dell’Amministrazione Wolf in sovvenzioni specifiche per la canapa hanno finora raggiunto i 923.000 dollari.

A parte la lunga interruzione del proibizionismo nel XX e all’inizio del XXI secolo, la canapa ha svolto un ruolo importante in tutta la storia della Pennsylvania. Nel lontano 1683, William Penn dichiarò che la canapa era uno dei quattro prodotti base di quella che all’epoca era una colonia nascente. La Pennsylvania non ha perso tempo quando il Farm Bill del 2014 ha finalmente permesso la ripresa della coltivazione di questa pianta e da allora ha continuato a riabbracciarla.

Non ci sono limiti al numero di permessi o alla quantità di canapa coltivata nell’ambito del programma statale.

Per la stagione 2022, il Dipartimento dell’Agricoltura della Pennsylvania ha rilasciato 275 permessi di coltivazione della canapa, tra cui 14 permessi di ricerca, e 53 permessi di lavorazione, tra cui 2 permessi di ricerca. Nel 2021 sono stati rilasciati 426 permessi di coltivazione. Il 2022 è il sesto anno in cui la canapa viene coltivata nello Stato dopo essere stata vietata per circa 80 anni.

Secondo il programma statale, i coltivatori all’aperto devono piantare un minimo di 150 piante e i coltivatori al chiuso devono piantare un minimo di 1.000 piedi quadrati e 100 piante.