Una interessante iniziativa di studio e di imprenditoria che cooperano fattivamente in Italia, in Sicilia, per la precisione ma della quale si viene a conoscenza attraverso media specializzati stranieri. Un’iniziativa in corso in Italia esaminerà i modi per diffondere l’innovazione per far avanzare la coltivazione e la produzione della canapa in Sicilia. “Hemp of Sicily”, un gruppo operativo che comprende lo specialista in estrazione Canapar, l’Università di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e sei aziende agricole locali, sta guidando Multicanapa, un progetto di sviluppo rurale co-finanziato dallo stato italiano e dall’Unione Europea Fondo agricolo per lo sviluppo rurale. Puntare sulla produzione di canapa: è un must -ormai- anche in Germania. Le fazioni dei partiti politici SPD, CDU e Bündnis 90/Die Grünen hanno formulato le raccomandazioni in una dichiarazione recentemente presentata in Parlamento. Esaltando la canapa come prodotto agricolo, i gruppi hanno affermato che «L’esperienza pratica ha dimostrato che la pianta si armonizza molto bene con le condizioni climatiche e del suolo» nel Brandeburgo. «Il know-how esistente in agricoltura e le capacità di ricerca esistenti parlano a favore di una maggiore coltivazione della canapa», osserva la dichiarazione. Lo Stato del Massachusetts ha aperto circa 73.000 acri di terreno agricolo protetto alla produzione di canapa. La terra era precedentemente bloccata da tutte le forme di coltivazione della cannabis.

Italia

Il progetto “Multicanapa” punta all’innovazione nel settore canapa in Sicilia

Un’iniziativa in corso in Italia esaminerà i modi per diffondere l’innovazione per far avanzare la coltivazione e la produzione della canapa in Sicilia.

“Hemp of Sicily”, un gruppo operativo che comprende lo specialista in estrazione Canapar, l’Università di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e sei aziende agricole locali, sta guidando Multicanapa, un progetto di sviluppo rurale co-finanziato dallo stato italiano e dall’Unione Europea Fondo agricolo per lo sviluppo rurale.

«Multicanapa è la dimostrazione che per ottenere risultati tangibili e sviluppare tecnologie innovative, è necessaria la cooperazione mirata di diversi stakeholder», ha affermato Sergio Martines, CEO di Canapar, azienda capofila del progetto.

Filiere regionali

L’iniziativa esplorerà soluzioni innovative per supportare lo sviluppo di filiere regionali diversificate e integrate “in un’ottica di sostenibilità economica, energetica e ambientale”, hanno affermato i gruppi in un comunicato stampa. Il progetto si inserisce in uno scenario in cui la Sicilia può diventare un centro di produzione della canapa all’avanguardia in Europa, ha affermato Paolo Guarnaccia, professore all’Università di Catania.

«La canapa è una pianta della tradizione culturale siciliana, il cui prodotto era destinato principalmente al settore tessile», ha affermato Cristina Patanè, Senior Researcher del CNR. «La diversificazione del suo utilizzo in prodotti come il cibo. . . consentirebbe l’introduzione della canapa nella filiera agroalimentare, contribuendo al rilancio di questa coltura e rappresentando un possibile strumento propulsivo per le piccole e medie imprese operanti nel settore agroalimentare in Sicilia».

«Le nuove frontiere della coltivazione della canapa rappresentate dalla produzione di semi, olio, farina e prodotti funzionali ha suscitato un rinnovato interesse da parte degli agricoltori siciliani», ha detto Luciano Cosentino, Professore di Agronomia e Piante Erbacee presso l’Università di Catania. Cosentino ha detto che la ricerca sulla coltivazione della canapa che è in corso all’università negli ultimi dieci anni viene utilizzata al servizio del progetto Multicanapa.

Obiettivi specifici del progetto Multicanapa sono:

Individuare le varietà di canapa industriale che meglio si adattano alle condizioni climatiche mediterranee;

Esplorare le tecniche di raccolta per varietà di canapa sia moderne che tradizionali;

Stabilire le migliori pratiche agronomiche al fine di ottimizzare il processo di trasformazione e aumentare la qualità della produzione;

Miglioramento della fertilità del suolo attraverso pratiche colturali sostenibili e favorendo la produzione di colture a rotazione;

Documentare la sostenibilità economica e ambientale della filiera.

Molti partecipanti

“Hemp of Sicily”, il gruppo operativo, fa parte dell’EuropeanInnovation Partnership, che punta sulla produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

Altri partecipanti al progetto Multicanapa sono il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e l’Istituto di Bioeconomia (IBE). Le sei aziende agricole locali partecipanti sono Agribioconti di Conti M. Sebastiano, azienda agricola Alfio Cavalli, azienda agricola Sammartino Giuseppe, azienda agricola Grimaldi a Nixima Caterina, azienda agricola Iudica F&Se Palma e azienda agricola Agrobiofert.

Germania

I gruppi parlamentari del Brandeburgo spingono lo Stato a sostenere la canapa

Immaginando un ruolo forte per la canapa nell’agricoltura dello Stato, tre gruppi parlamentari del Brandeburgo hanno offerto raccomandazioni che, secondo loro, avrebbero capitalizzato il potenziale della fibra di canapa in settori che vanno dall’automotive all’edilizia e al tessile.

Le fazioni dei partiti politici SPD, CDU e Bündnis 90/Die Grünenhanno formulato le raccomandazioni in una dichiarazione recentemente presentata in Parlamento.

Esaltando la canapa come prodotto agricolo, i gruppi hanno affermato che «L’esperienza pratica ha dimostrato che la pianta si armonizza molto bene con le condizioni climatiche e del suolo»nel Brandeburgo. «Il know-how esistente in agricoltura e le capacità di ricerca esistenti parlano a favore di una maggiore coltivazione della canapa», osserva la dichiarazione.

Sistemare le cose

I gruppi hanno chiesto al Parlamento statale di eliminare le attuali barriere industriali e riesaminare i limiti di THC per la canapa industriale. Lo Stato dovrebbe esplorare i mercati potenziali e identificare programmi di finanziamento in grado di supportare l’industria, afferma la dichiarazione. L’intelligence acquisita in questi sforzi dovrebbe quindi essere impostata per fluire dal Brandeburgo agli sforzi a livello nazionale per sviluppare ulteriormente l’industria della canapa, hanno suggerito i gruppi.

Il ministro dell’Agricoltura del Brandeburgo, Axel Vogel (Verdi), ha suggerito di applicare regole rigorose alla coltivazione della canapa industriale, comprese le norme per l’approvazione delle sementi e il commercio di sementi, un sistema di notifica delle colture di canapa e gli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli stupefacenti.

Ma il Governo dovrebbe intraprendere un’analisi per determinare se la canapa non dovrebbe essere rimossa dalla designazione secondo le leggi sulla droga, secondo i gruppi. «È necessario redigere una raccomandazione che stabilisca se un abbinamento della coltivazione della canapa agricola alla legge sugli stupefacenti deve ancora essere valutato come aggiornato», suggerisce la loro dichiarazione.

Il THC è la questione chiave

I gruppi parlamentari si sono concentrati specificamente sulla necessità di affrontare i livelli massimi di THC per la canapa tedesca. «Secondo l’attuale situazione legale, una moltitudine di ostacoli nella catena di produzione, lavorazione e commercio derivano dalle (regole del THC), che hanno tutti un forte effetto inibitorio sulla coltivazione della canapa industriale», hanno detto i gruppi.

L’anno scorso la Commissione Europea ha deciso di aumentare il limite UE di THC per la canapa dallo 0,2% allo 0,3%. Ci si può aspettare che la Germania si adegui a tale standard entro il momento in cui entrerà in vigore, previsto nel 2023.

In altre raccomandazioni chiave, i gruppi hanno affermato:

Le istituzioni professionali come la German Natural FiberAssociation e gli istituti di ricerca sulla bioeconomia come l’Istituto Leibniz per l’ingegneria agricola e la bioeconomia sono ben posizionati per aiutare a far progredire le catene del valore per i materiali a base di canapa come l’isolamento e la cellulosa filabile.

Le catene del valore della canapa dovrebbero essere stabilite per sostenere gli agricoltori.

Il Governo dovrebbe prendere in considerazione la creazione di programmi di finanziamento per la ricerca e gli investimenti in tecnologie chiave per la raccolta commerciale, la lavorazione e la produzione di prodotti semilavorati.

Stati Uniti

Il Senato dell’Alaska approva la legge sulla canapa

Il Senato dell’Alaska ha approvato un disegno di legge per stabilire un programma statale sulla canapa per soppiantare un programma pilota in vigore dal 2018. I sostenitori affermano che il disegno di legge aprirà maggiori opportunità di business ampliando il commercio interstatale dei prodotti di canapa coltivati ​​e fabbricati in Alaska. Il disegno di legge, approvato all’unanimità dal Senato, viene ora portato all’esame della Camera dei rappresentanti dello Stato.

Canada

Marchio canadese CBD concesso in licenza a società statunitense

Acreage Holdings Inc., con sede in Canada, ha dichiarato che la sua unità Universal Hemp LLC ha stretto una partnership strategica con la filiale Five Farms della società statunitense di CBD Medterra CBD. Acreage ha dichiarato che concederà in licenza il suo marchio The Botanist a Five Farms, che produrrà, commercializzerà e venderà prodotti CBD negli Stati Uniti attraverso la piattaforma di e-commerce di Medterra. Il CBD a marchio Botanist dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti nella seconda metà del 2021. Acreage, un penny stock negoziato sui mercati OTC negli Stati Uniti, ha affermato che l’accordo “asset-lite” offre un potenziale basso rischio, alto -Marginare il flusso di entrate. Medterra ha sede a Irvine, in California.

Stati Uniti

Il Massachusetts apre la terra alla canapa

Lo Stato del Massachusetts ha aperto circa 73.000 acri di terreno agricolo protetto alla produzione di canapa. La terra era precedentemente bloccata da tutte le forme di coltivazione della cannabis. Il Dipartimento per le risorse agricole del Massachusetts ha affermato che i cambiamenti politici riguardanti gli usi orticoli della terra hanno messo da parte le restrizioni nell’ambito del Programma statale di restrizione per la conservazione dell’agricoltura del 1979, che protegge i terreni agricoli per il futuro uso agricolo.