La maggior parte delle materie plastiche deriva da combustibili fossili, ma ne esiste un tipo ricavato da materiale vegetale: le bioplastiche. La National Hemp Growers Cooperativestatunitense e il Centro per le Scienze dei Materiali e della Produzione dell’Università di Troy, in Alabama, hanno avviato una collaborazione per la ricerca sul potenziale della bioplastica della canapa. Stati Uniti: le autorità di regolamentazione della marijuana sono preoccupate che la cannabis gettata via finisca nelle mani sbagliate, quindi le aziende sono tenute a fare di tutto per garantire che sia inutilizzabile quando viene gettata via. Una ricerca della Rutgers University negli Stati Uniti suggerisce che il cannabidiolo (CBD) potrebbe essere utile alle donne in menopausa e postmenopausa. Se la marijuana a scopo ricreativo verrà legalizzata in North Dakota, si teme che possa diminuire il numero di pazienti registrati nel programma di marijuana medica dello Stato. Il mercato della marijuana medica in Pennsylvania è in subbuglio, con le aziende più piccole che vengono schiacciate dal calo dei prezzi all’ingrosso, mentre i loro ranghi vengono assottigliati dal crescente consolidamento tra gli operatori multinazionali.

La maggior parte delle materie plastiche deriva da combustibili fossili, ma ne esiste un tipo ricavato da materiale vegetale: le bioplastiche. Non si tratta di una novità: sono decenni che utilizziamo le bioplastiche. Un esempio è il cellophane, ampiamente utilizzato per confezionare gli snack. Il “cello” del cellophane si riferisce alla cellulosa.

I ricercatori della Troy University e della National Hemp GrowersCooperative (NGHC) approfondiranno la creazione di plastiche biodegradabili utilizzando le fibre di canapa.

«Se si pensa ai vantaggi della bioplastica a base di canapa, si capisce che l’ambiente è migliore», ha dichiarato il Dr. Jack Hawkins Jr., Rettore dell’Università di Troy. «È biodegradabile, è una risorsa rinnovabile ed è resistente. Non solo è un bene per l’economia, ma anche per il nostro mondo».

La canapa è già utilizzata in alcune applicazioni bioplastiche, ad esempio nell’industria automobilistica per i rivestimenti delle portiere dei veicoli e altri componenti.

«La canapa industriale si è già dimostrata un’ottima fonte per le plastiche a base biologica, ma dobbiamo creare ancora più utilizzi mescolandola con le plastiche riciclabili», ha dichiarato Nick Walters, socio amministratore della NHGC.

Con sede a Jackson, Mississippi, l’NHGC mette in contatto i coltivatori di tutti gli Stati Uniti. L’obiettivo del Center for Materials and Manufacturing Sciences è offrire soluzioni ai problemi del mondo reale.

E la plastica è certamente uno di questi. Ogni anno vengono prodotti centinaia di milioni di tonnellate di plastica. Se non vengono smaltite correttamente o riciclate, le materie plastiche creano gravi problemi all’ambiente in generale.

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), si stima che attualmente nei nostri oceani si trovino da 75 a 199 milioni di tonnellate di plastica. La plastica negli oceani è particolarmente problematica perché gli organismi marini e gli uccelli marini possono scambiare i rifiuti per cibo e ingerirli. La plastica può bloccare i tratti digestivi, causando la morte per fame.

La plastica derivata da combustibili fossili può anche rilasciare sostanze chimiche nocive negli ambienti acquatici e terrestri quando si decompone. Forse questa è un’altra sfida ambientale in cui l’uso della canapa può essere di qualche utilità.

Come le aziende produttrici di cannabis possono smaltire correttamente i rifiuti dei prodotti

Le autorità di regolamentazione della marijuana sono preoccupate che la cannabis gettata via finisca nelle mani sbagliate, quindi le aziende sono tenute a fare di tutto per garantire che sia inutilizzabile quando viene gettata via.

Spesso le aziende arrivano a mescolare la cannabis vecchia con sabbia o lettiera per gatti.

Altri spendono migliaia di dollari in trituratori industriali.

“Ho visto alcuni operatori stendere i loro rifiuti e passarci sopra con un tosaerba“, ha detto Taylor Vozniak di Gaiaca Waste Revitalization, con sede a Gonzales, California.

«Poi vengono mescolati con terra, pacciame, segatura o cartone».

A seconda dello Stato, il processo di smaltimento potrebbe dover essere documentato su video o gli operatori potrebbero essere obbligati a trasportare la spazzatura in un impianto di smaltimento di rifiuti solidi autorizzato.

«Indipendentemente dal metodo di smaltimento, le agenzie statali richiederanno che il tipo di rifiuto, l’ID del lotto e il peso del rifiuto siano registrati su un manifesto cartaceo o elettronico, inseriti nel sistema di tracciabilità dello Stato e disponibili per la revisione su richiesta», ha detto Vozniak.

Per questo motivo, alcune aziende di cannabis si rivolgono a un servizio di smaltimento rifiuti di terze parti per evitare il problema.

La conformità è il re

«Il rispetto delle normative statali sulla cannabis dovrebbe essere la priorità assoluta per tutti gli operatori del settore», ha dichiarato Michelle Bodian, avvocato dell’ufficio di Boston dello studio legale Vicente Sederberg, specializzato in marijuana.

«Alcune agenzie ambientali statali hanno pubblicato delle linee guida su come smaltire correttamente i rifiuti di cannabis nel rispetto delle normative ambientali dello Stato.

«Capire quali regole si applicano alla vostra attività di cannabis è il primo passo verso la conformità».

Per ridurre l’impatto ambientale, alcune aziende denaturano i loro rifiuti o li compostano.

Un’altra pratica ecologica è quella di utilizzare i sottoprodotti della cannabis per altri scopi, come cosmetici o cera per surf.

Alla Ascend Wellness Holdings di New York, Jeff Thompson, vicepresidente esecutivo delle operazioni, ha detto che l’azienda smaltisce i rifiuti “verdi” e i substrati di coltivazione facendoli passare attraverso un trituratore, rendendoli inutilizzabili prima di essere trasportati via per il compostaggio.

Alla Sunset Pipeline Cannabis di San Francisco, il direttore marketing Bam Deocampo ha detto che il modo più semplice per la sua azienda di gestire lo smaltimento dei rifiuti di marijuana è quello di rivolgersi a Recology, un servizio di gestione dei rifiuti che aderisce alle linee guida della società di tracciabilità Metrc, con sede in Florida.

In alcune località della California, i rifiuti di cannabis sono tracciati e registrati secondo i requisiti Metrc da un trasportatore di rifiuti terzo.

La Sunset Pipeline mescola altri materiali con i fiori in modo che non possano essere fumati.

Deocampo ha detto che l’azienda spesso butta via la cannabis difettosa (come una cartuccia per sigarette elettroniche) o scaduta.

Costi di smaltimento

Le aziende produttrici di cannabis possono finire per spendere migliaia di dollari in materiale da mescolare al prodotto o in costosi trituratori per rimanere in regola.

Per risparmiare, Thompson consiglia alle aziende di coordinare i ritiri in modo che coincidano con gli orari del raccolto per ridurre al minimo il numero di viaggi.

Questa mossa ridurrà le spese per il carburante; il trituratore industriale utilizzato da Ascend Wellness consente di ridurre anche i costi di manodopera.

Alla Jetty Extracts, con sede a Oakland, in California, il responsabile della produzione Nate Ferguson ha detto che l’azienda spende circa 2.000-2.500 dollari al mese per un operatore terzo di smaltimento della cannabis.

Per ridurre i costi, Ferguson ha detto che “la cannabis umida è in realtà più economica da smaltire perché i rifiuti sono misurati in base al volume, non al peso”.

Jetty inviava i suoi rifiuti di cannabis a un impianto di compostaggio a vermi.

«Con il tempo i vermi hanno rallentato», ha detto Ferguson. «Ridevamo e pensavamo che fossero troppo fatti per stare al passo».

Inutilizzabile, irriconoscibile

Le regole variano da Stato a Stato, ma in genere i regolamenti stabiliscono che i rifiuti devono essere resi «inutilizzabili e irriconoscibili».

Alcuni Stati richiedono addirittura che i rifiuti di cannabis siano mescolati in una miscela 50:50 con materiale “inerte”, spesso sabbia o lettiera per gatti.

Per stare dalla parte giusta delle autorità di regolamentazione, Ascend Wellness mantiene contenitori sicuri per lo smaltimento dei suoi rifiuti di cannabis.

«Gli operatori della cannabis dovrebbero studiare le normative sui rifiuti del proprio Stato prima di iniziare l’attività, per capire bene i requisiti di una gestione dei rifiuti conforme», ha detto Vozniak.

Andy Marshall, amministratore delegato di Sterilis Solutions, con sede a Chicago, offre una macchina di triturazione per le aziende di cannabis che viene utilizzata anche per i rifiuti regolamentati di ospedali e altre strutture mediche.

Secondo Marshall, la macchina elimina la manodopera dal processo utilizzato da altri, compresa la miscelazione della sabbia nei prodotti di cannabis.

La macchina di Sterilis è in grado di processare gomme, cartucce da svapo, fiori – tutte le varietà di rifiuti di cannabis, compresi gli involucri e le confezioni in cui sono stati confezionati.

Essendo un dispositivo Internet of Things, la macchina aiuta a tracciare i rifiuti per garantire che siano conformi a Metrc o ad altre piattaforme di tracciamento da seme a vendita.

Si tratta di un’autoclave da 65.000 dollari che utilizza vapore pressurizzato per sterilizzare i rifiuti prima di farli passare in un tritacarne.

«Dio ama chiunque riesca a trovare un qualche tipo di valore in quei rifiuti», ha detto Marshall.

Uno studio evidenzia i potenziali benefici del CBD per le donne in menopausa

Una ricerca della Rutgers University negli Stati Uniti suggerisce che il cannabidiolo (CBD) potrebbe essere utile alle donne in menopausa e postmenopausa.

Il forte calo dei livelli di estrogeni nelle donne dopo la menopausa può spesso causare diversi problemi di salute, tra cui aumento di peso, osteoporosi, disturbi del tratto gastrointestinale e declino cognitivo. La terapia ormonale sostitutiva (TOS) è una delle poche opzioni terapeutiche convenzionali, ma è accompagnata da rischi, soprattutto nelle donne oltre i 60 anni, e i benefici variano da persona a persona.

Sono certamente necessarie altre opzioni terapeutiche con minori problemi di sicurezza. E il cannabinoide non intossicante CBD potrebbe rivelarsi una di queste.

Nel loro studio preclinico, i ricercatori della Rutgers hanno scoperto che quando i topi con carenza di estrogeni sono stati alimentati con CBD per 18 settimane, hanno mostrato miglioramenti significativi in diverse aree importanti, tra cui un aumento della densità ossea, una minore infiammazione intestinale e un maggiore consumo di energia. I topi non trattati hanno sviluppato sintomi simili a quelli delle femmine in postmenopausa.

Un altro dato interessante è che i topi trattati con CBD hanno registrato una fioritura nella crescita del Lactobacillus, un batterio benefico. I preparati di lattobacilli sono già ampiamente utilizzati come probiotici per ripristinare la normale flora intestinale dopo l’impatto della terapia antibiotica.

«Esistono molte prove aneddotiche dei benefici del CBD per la salute delle donne in menopausa e in postmenopausa, ma il nostro studio è il primo a indagare alcune di queste affermazioni in un modello preclinico consolidato di postmenopausa», ha dichiarato la professoressa Diana Roopchand, autrice senior dello studio.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Pharmacology.

L’uso della cannabis medica è in aumento tra le donne negli USA per gestire i sintomi legati alla menopausa. Un recente sondaggio suggerisce che la maggioranza delle donne in perimenopausa e postmenopausa utilizza attualmente la cannabis come trattamento aggiuntivo per i sintomi correlati.

«Il CBD è già utilizzato da molte donne per affrontare i sintomi della menopausa e della postmenopausa», ha detto il professor Roopchand. «Questo studio fornisce prove precliniche a sostegno di ulteriori indagini sul CBD come terapia per i disturbi legati alla postmenopausa».

Dato che la menopausa è un fenomeno che colpisce tutte le donne, è certamente tempo che riceva maggiore attenzione da parte della ricerca in relazione alla cannabis, poiché il potenziale di sollievo potrebbe essere enorme, più sicuro e semplice.

Timori per il programma di marijuana medica del Nord Dakota

Se la marijuana a scopo ricreativo verrà legalizzata in North Dakota, si teme che possa diminuire il numero di pazienti registrati nel programma di marijuana medica dello Stato.

Nel novembre 2016 gli elettori dello Stato hanno approvato il “North Dakota Compassionate Care Act” e nel 2017 è entrata in vigore una nuova legge statale che impone al Dipartimento della Salute del Nord Dakota (NDDoH) di istituire e attuare un programma di marijuana medica.

Alla fine di giugno di quest’anno, c’erano più di 7.950 pazienti qualificati registrati nello Stato. Le vendite totali dei dispensari per l’anno fiscale al 30 giugno 2022 hanno raggiunto i 19.970.000 dollari; un aumento significativo rispetto ai 15,33 milioni di dollari dell’anno fiscale 21 e un enorme balzo rispetto ai 6,36 milioni di dollari dell’anno fiscale 2020. La percentuale delle vendite totali di foglie e fiori essiccati nell’anno fiscale 22 è stata del 69%.

I pazienti e gli assistenti designati con una carta d’identità valida possono generalmente acquistare fino a 2,5 once di foglie e fiori essiccati e fino a 4000 mg di THC in totale di altri prodotti entro un periodo di 30 giorni.

C’è una spinta a legalizzare completamente la marijuana in North Dakota, e se ciò dovesse accadere, questi limiti potrebbero non essere in vigore per l’uso ricreativo. E questo potrebbe essere un problema significativo, secondo il direttore della MedicalMarijuana Division Jason Wahl. Il Dakotan riporta che il mercato ricreativo potrebbe vedere il numero di persone registrate per l’uso medico della marijuana crollare di almeno l’80%.

Queste preoccupazioni sono fondate sulla base dell’esperienza di altri Stati che hanno iniziato con un programma di cannabis medica e poi hanno legalizzato completamente la marijuana.

In Colorado, Denver7 ha riferito all’inizio di questo mese che le vendite di marijuana medica in quello Stato sono calate del 44% nel giugno 2022 rispetto al giugno 2021. Questo scenario è stato visto anche in altri Stati. Un altro esempio è l’Oregon, dove il mercato della marijuana medica è crollato dopo che lo Stato ha legalizzato la cannabis per uso ricreativo nel 2014.

Perché è un problema? La cannabis terapeutica è solitamente soggetta a standard di qualità più elevati rispetto ai prodotti destinati al mercato ricreativo; ciò significa che i pazienti possono perfezionare i loro farmaci. Poiché il livello di qualità è (generalmente) più basso per i prodotti per uso ricreativo, il controllo della qualità è un problema. I produttori possono essere tentati di abbandonare le loro linee mediche per concentrarsi sull’uso per adulti, lasciando i pazienti senza il farmaco che hanno trovato più adatto a loro.

La questione della legalizzazione della marijuana per uso ricreativo in North Dakota sarà sottoposta al voto pubblico nel novembre di quest’anno.

Il mercato della marijuana in Pennsylvania è in subbuglio a causa del calo dei prezzi e del consolidamento

Il mercato della marijuana medica in Pennsylvania è in subbuglio, con le aziende più piccole che vengono schiacciate dal calo dei prezzi all’ingrosso, mentre i loro ranghi vengono assottigliati dal crescente consolidamento tra gli operatori multinazionali.

La situazione ha spinto gli operatori indipendenti a chiedere aiuto al governo statale, con una società che accusa i regolatori della marijuana di non far rispettare le regole e di permettere un controllo monopolistico.

Questa tendenza al consolidamento si sta manifestando in tutta l’industria della cannabis statunitense e la Pennsylvania ne è un esempio.

Le aziende produttrici di cannabis riferiscono di un calo dei prezzi all’ingrosso per la marijuana medica, mentre il numero di pazienti dello Stato si sta stabilizzando e la produzione aumenta.

Il calo dei prezzi arriva mentre gli operatori multinazionali si stanno preparando alla prospettiva della legalizzazione dell’uso da parte degli adulti e stanno acquistando aziende di marijuana più piccole e indipendenti che stanno lottando e licenziando dipendenti in un mercato sempre più affollato.

«I più grandi perdenti sono le piccole e medie imprese», ha detto Steve Schain, veterano dell’industria della cannabis e avvocato di Philadelphia.

I dispensari hanno difficoltà se non sono affiliati a un operatore multinazionale, ha aggiunto.

«Un grande operatore multinazionale quotato in borsa può sopravvivere per un lungo periodo di tempo senza essere redditizio, mentre un operatore indipendente non può esserlo», ha detto Schain.

«È praticamente impossibile competere con qualcuno che non deve essere redditizio nel breve periodo».

I proprietari di aziende nello Stato dicono che i prezzi dei fiori all’ingrosso sono scesi da circa 4.000 dollari al chilo a circa 3.000 dollari, in media.

Un produttore e trasformatore indipendente di marijuana medica, la Calypso Enterprises, ha annunciato all’inizio di questo mese il licenziamento di 55 lavoratori presso la sua struttura di Erie, ovvero quasi il 75% del suo personale.

La società ha chiesto aiuto allo Stato

«Il Dipartimento della Salute (della Pennsylvania) ha permesso il controllo monopolistico attraverso la mancata applicazione dei regolamenti», ha dichiarato Laura Guncheon, vicepresidente della società madre di Calypso, Erie Management Group, in una dichiarazione a MJBizDaily.

Anche un altro coltivatore, Hanging Gardens, ha licenziato decine di lavoratori e ha dichiarato di voler fare causa allo Stato sostenendo che i regolatori hanno ignorato una disposizione della legge statale del 2016 che ha istituito il mercato.

La legge impedisce a più di cinque aziende di essere integrate verticalmente e stabilisce che ogni rivenditore può possedere solo fino a 15 sedi.

Ma, secondo Hanging Gardens, sei operatori multinazionali possiedono circa la metà dei 165 dispensari della Pennsylvania, e cinque di questi gestiscono più di 15 sedi.

Ad esempio, Curaleaf Holdings, con sede nel Massachusetts, possiede almeno 17 punti vendita al dettaglio nello Stato, secondo un comunicato stampa della società di giugno.

Secondo i dati statali pubblicati a luglio, in Pennsylvania sono state assegnate 26 licenze di coltivazione/trasformazione, di cui 23 sono in fase di coltivazione e lavorazione. Le altre tre sono in varie fasi operative.

Lo Stato limita le licenze per i dispensari a 50, e ogni licenziatario può aprire tre negozi per ogni permesso.

Lo Stato ha recentemente aumentato il numero di licenze cliniche registrate da otto a 10 e di dispensari clinici registranti da 48 a 60.

Attualmente ci sono 161 negozi di cannabis medica aperti e operativi nello Stato.

Il MJBiz Factbook del 2022 prevede che le vendite di marijuana medica quest’anno in Pennsylvania saranno comprese tra 1,6 e 2,0 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,2 e 1,5 miliardi del 2021.

A maggio erano registrati nel programma 712.421 pazienti, pari a circa il 5% della popolazione totale dello Stato.

Tuttavia, gli addetti ai lavori riferiscono che questo numero è aumentato lentamente negli ultimi tempi.

Rivoluzionari sulla Pennsylvania

«C’è stato un po’ di rallentamento nello Stato della Pennsylvania», ha detto Aaron Miles, chief investment officer di Verano Holdings, un MSO con sede in Illinois e con un’attività di cannabis integrata verticalmente in Pennsylvania.

«I prezzi hanno avuto un impatto sull’andamento di alcune aziende».

I fiori di marijuana all’ingrosso si vendevano fino a 4.000 dollari al chilo, ma “abbiamo visto che i prezzi si sono decisamente abbassati”.

Secondo Miles, la fascia alta per un chilo di fiori si avvicina ai 3.000 dollari al chilo.

A seconda dell’operatore, si vedono circa 50-55 dollari per un ottavo di oncia al dettaglio.

Nonostante ciò, Miles ha dichiarato che l’azienda si sta espandendo attraverso acquisizioni nello Stato.

L’azienda ha 14 dispensari attivi nello Stato e un impianto di coltivazione di 60.000 metri quadrati a Chester.

Verano ha anche acquisito un’altra licenza di registratore clinico che le permette di aprire altri sei dispensari e un secondo impianto di coltivazione.

Anche il calo dei pazienti che entrano nel mercato della marijuana medica contribuisce al deterioramento dei prezzi.

Miles ha detto che questo è avvenuto nonostante l’industria dello Stato abbia dato l’impressione che la legalizzazione della marijuana per uso adulto avverrà “prima o poi”.

«Lo si è visto anche in altri Stati, dove si inizia ad avere un certo slancio intorno all’uso per adulti, poi c’è un po’ di plateau».

Per quanto riguarda l’accesso dei pazienti, Miles ha detto che ci sono abbastanza punti vendita al dettaglio per i consumatori per acquistare la medicina che desiderano, con 50 licenze che possono aprire tre dispensari per licenza.

È anche soddisfatto dell’elenco di condizioni che i medici possono usare per raccomandare la marijuana medica.

Le normative statali consentono di trattare 23 condizioni mediche con la raccomandazione di un medico per la marijuana terapeutica, incluso il cancro.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano sperimentato una prolungata inflazione, i prezzi della cannabis sia all’ingrosso che al dettaglio non stanno salendo, secondo Miles.

«Se a questo si aggiunge il rallentamento del programma terapeutico, la Pennsylvania ha subito una piccola battuta d’arresto», ha detto.

Tuttavia, con la potenziale legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, che spera avvenga entro il 2024, c’è ancora una “enorme” opportunità nello Stato, ha aggiunto Miles.

La legalizzazione dell’uso da parte degli adulti significherebbe per l’azienda investire più risorse nella sua struttura di coltivazione, ad esempio.

«Vorremo portare più offerta sul mercato quando la domanda inizierà ad aumentare», ha detto.

Prezzi bassi per competere con il mercato illegale

Il calo dei prezzi potrebbe non essere così vantaggioso per le aziende dello Stato, ma significa un prodotto più accessibile al dettaglio, che aiuta la concorrenza contro il mercato illegale.

Trent Woloveck, direttore commerciale di Jushi Holdings, un operatore di marijuana multistatale con sede in Florida e operazioni in Pennsylvania, ha detto che un prezzo più basso significa anche un maggiore accesso per i consumatori.

«Non sono un fan di 4.000 dollari al chilo per prodotti all’ingrosso», ha detto.

Secondo Woloveck, i chili di fiori all’ingrosso si vendono oggi a circa 2.500-3.200 dollari.

Man mano che le aziende si ingrandiscono e diventano più efficienti, questo dovrebbe portare a un «ottimo margine di profitto», ha detto.

Woloveck ha affermato che il mercato all’ingrosso dei fiori deve operare in una fascia compresa tra i 1.800 e i 2.200 dollari «per competere con il mercato illegale e ottenere comunque un buon profitto».

Sebbene il mercato sia in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze della popolazione di pazienti, il fatto di non consentire l’uso di prodotti infusi o pre-roll significa che rimangono alcuni potenziali consumatori che entrerebbero nel mercato se questi fattori di forma fossero disponibili, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la percezione che lo Stato stia diventando dominato da operatori multinazionali, Woloveck ha affermato che «sia che si tratti di un piccolo coltivatore-trasformatore indipendente o di un grande coltivatore-trasformatore MSO, i pazienti sanno di voler consumare prodotti buoni, standardizzati e ripetibili».

Come Verano, Jushi si sta preparando all’avvento del mercato dell’uso per adulti, ha detto Woloveck. Ha indicato diversi legislatori della Pennsylvania che stanno gettando le basi per il programma ricreativo.

«C’è un’infrastruttura super forte in atto per supportare la transizione verso un mercato dell’uso per adulti», ha aggiunto.