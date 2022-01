Il tema sovrano delle discussioni nel 2021-ed un grande successo ravvisato nel corso dell’anno- è stato quello connesso al Delta-8THC. Molto probabilmente sarà così anche nel 2022. La popolarità del delta-8 THC ha fatto emergere nette divisioni nell’industria della cannabis, sia dal lato della canapa che della marijuana. Alcuni hanno visto l’isomero emergente come un sostituto del THC più mite. Altri lo considerano una moda passeggera che scomparirà quando i prodotti delta-9 THC diventeranno legali. Cosa bolle in pentola in ambito normativo per il 2022 e che ci è stato lasciato in eredità dal 2021? Molto, anzi, tantissimo. Gli addetti ai lavori sono incoraggiati dallo slancio che si sta creando tra i legislatori di entrambe le parti principali per sostenere la produzione di canapa e eliminare il collo di bottiglia che impedisce al CBD derivato dalla canapa di essere regolamentato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Una misura di New York introdotta a novembre dalla senatrice di Stato Michelle Hinchey darebbe la priorità all’uso di imballaggi a base di canapa per i prodotti a base di cannabis. Il governatore del Mississippi sta indagando sulla marijuana medica, minacciando l’inizio del programma dello Stato. Sebbene i tassi di crescita siano leggermente rallentati, il programma di marijuana medica dell’Oklahoma sta ancora vedendo un sacco di nuove applicazioni.

Il Delta-8THC è stato il tema top dell’anno 2021

Lo ami o lo odi, il delta-8 THC ha dominato la discussione nell’industria della canapa nel 2021.

I lettori di Hemp Industry Daily hanno trangugiato notizie sull’isomero che può essere facilmente prodotto dal CBD sfuso.

Anche nella mente dei lettori di Hemp Industry Daily nel 2021: canapa fumabile, tecniche di essiccazione e un nuovo viroide che si sta diffondendo nel settore.

Ecco uno sguardo indietro alle 10 storie più lette del 2021 su Hemp Industry Daily:

Altri Stati che vietano il delta-8 THC mentre i regolatori ne chiariscono la legalità ai sensi della legge federale

Quando il delta-8 THC è diventato un successo di mercato nel 2021, gli stati da New York all’Oregon hanno risposto reprimendo l’accesso al prodotto comunemente derivato dagli estratti di canapa.

Gli imprenditori della canapa hanno guardato alla copertura continua di Hemp Industry Daily delle normative in rapida evoluzione delta-8 THC per tenere sotto controllo il mercato.

La popolarità di Delta-8 divide l’industria dell’estrazione della cannabis

La popolarità del delta-8 THC ha fatto emergere nette divisioni nell'industria della cannabis, sia dal lato della canapa che della marijuana.

Alcuni hanno visto l’isomero emergente come un sostituto del THC più mite. Altri lo considerano una moda passeggera che scomparirà quando i prodotti delta-9 THC diventeranno legali.

La leggendaria regione californiana di coltivazione della marijuana Humboldt vieta permanentemente la coltivazione della canapa

Una rinomata Contea di coltivazione della marijuana nel nord della California ha vietato la coltivazione all’aperto di varietà di canapa a basso contenuto di THC a febbraio.

Il voto della contea di Humboldt è arrivato dopo che gli interessi della marijuana nell’area hanno sostenuto che la canapa potrebbe inviare polline maschile su varietà ad alto contenuto di THC e deprimere i livelli di cannabinoidi.

New York vieta il delta-8 THC, modifica il divieto di fumare i fiori di canapa

A maggio, lo stato di New York ha vietato il delta-8 THC e altri isomeri di THC derivati ​​dalla canapa.

Ma l’Empire State ha fatto piccole concessioni ai produttori di canapa modificando i limiti sulla canapa fumabile e rimuovendo l’obbligo che tutti i cannabinoidi superiori allo 0,05% siano elencati sulle etichette dei prodotti.

In che modo la nuova legge che vieta le spedizioni di vaporizzatori avrà un impatto sulle aziende di cannabis?

Il governo federale degli Stati Uniti ha messo un freno al settore del fumo da sigarette elettroniche per la cannabis con un disegno di legge di fine 2020 che vietava al servizio postale degli Stati Uniti di spedire prodotti da fumo di sigaretta elettronica.

L’USPS ha ritardato il divieto per un po’, lasciando i produttori e i rivenditori di vaporizzatori in un limbo.

Il divieto di spedire per posta i prodotti di vaporizzazione, compresi i prodotti CBD derivati ​​dalla canapa e altri prodotti di vaporizzazione di cannabis, è finalmente entrato in vigore a ottobre.

Come essiccare e curare la cannabis per garantire qualità e durata

La cannabis non dura per sempre, quindi i coltivatori di successo non possono semplicemente coltivarla e dimenticarla: alcune tecniche post-raccolta possono fare la differenza tra cime di prim’ordine e un disastro deludente.

Hemp Industry Daily ha intervistato esperti coltivatori di marijuana e canapa per ottenere i loro consigli su come essiccare, curare e conservare le loro preziose colture.

La FDA invia altre due lettere di avvertimento sul CBD

L’interesse dell’industria del CBD nel seguire le linee guida federali ha aiutato i lettori a controllare le notizie sugli avvertimenti inviati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Un paio di avvertimenti a marzo – uno a un’azienda del Michigan e uno a un’azienda della California – hanno fatto sì che i lettori di Hemp Industry Daily parlassero di evitare di fare affermazioni mediche proprio mentre la FDA ritirava i suoi regolamenti sul CBD suggeriti che erano in attesa di revisione della Casa Bianca.

Il divieto del Texas sulla canapa da fumare è stato lanciato, aprendo un potenziale mercato da 400 milioni di dollari

Il divieto del Texas sulla canapa da fumare è stato annullato ad agosto, una decisione spartiacque che ha aperto il secondo stato più grande della nazione a un mercato della canapa che potrebbe generare 400 milioni di dollari di vendite annuali entro il 2025.

Il caso attende ora una revisione da parte della Corte Suprema del Texas nel marzo del 2022.

Il viroide latente del luppolo danneggia la canapa a livello nazionale

I coltivatori di canapa si sono riversati su questo articolo di Joseph Ramahi, chief science officer di Cultivaris Hemp, su una malattia diffusa che è apparsa sempre più negli Stati Uniti: Hop Latent Viroid.

Canapa: otto leggi in discussione che sarà conveniente seguire da vicino

I membri dell’industria della canapa hanno assistito a un aumento dell’azione legislativa a Capitol Hill nell’ultimo anno per aiutare a far progredire l’industria.

Gli addetti ai lavori sono incoraggiati dallo slancio che si sta creando tra i legislatori di entrambe le parti principali per sostenere la produzione di canapa e eliminare il collo di bottiglia che impedisce al CBD derivato dalla canapa di essere regolamentato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Eppure la pandemia di coronavirus in corso, insieme alla politica di parte, ha comportato un lento movimento attraverso il Congresso.

Ognuna di queste misure significherebbe grandi cambiamenti per le industrie della canapa e del CBD, vale a dire che vale la pena seguirle.

Ecco una ripartizione di sette progetti di legge federali in agenda, più una misura statale, e uno sguardo al motivo per cui sono importanti per i coltivatori di canapa e gli imprenditori.

Legge sulla sicurezza e sulla standardizzazione dei prodotti CBD del 2021

La legislazione più recente che ha debuttato per conto della canapa, il CBD Product Safety and Standardization Act del 2021, è stata introdotta questo mese da un gruppo bipartisan di rappresentanti degli Stati Uniti, tra cui Reps. Kathleen Rice (D-NY), Angie Craig (D-MN), Morgan Griffith (R-VA) e Dan Crenshaw (R-TX).

Il disegno di legge richiederebbe alla FDA di regolamentare il CBD come additivo alimentare e di emanare regolamenti che specificano la quantità massima di CBD derivato dalla canapa per porzione, requisiti di etichettatura e imballaggio e condizioni d’uso previsto.

«I prodotti CBD stanno esplodendo in popolarità, ma la mancanza di una regolamentazione federale che li circonda ha messo a rischio i consumatori e ha lasciato le aziende alla ricerca di chiarezza», ha affermato Rice in una nota.

Ha aggiunto che la legislazione porrebbe rimedio a ciò stabilendo un “quadro normativo chiaro” che manterrebbe i prodotti non sicuri dagli scaffali dei negozi fornendo stabilità alle aziende di canapa e CBD.

Legge sull’accesso alla canapa e sulla sicurezza dei consumatori

Il campione della canapa Sen. Ron Wyden, un democratico dell’Oregon, insieme al senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul, ha introdotto l’Hemp Consumer Safety Act, un disegno di legge che costringerebbe l’FDA ad agire per regolamentare gli alimenti e gli integratori alimentari che contengono CBD.

La legge federale attualmente vieta la vendita di alimenti e integratori alimentari che contengono un ingrediente che è un ingrediente attivo in un farmaco approvato o un farmaco per il quale sono state effettuate indagini cliniche sostanziali e pubblicamente note ai sensi della regola di preclusione dei farmaci.

Il disegno di legge esenterà la canapa e gli ingredienti derivati ​​dalla canapa, come il CBD, da questa regola e darebbe alla FDA l’autorità di stabilire requisiti di etichettatura e confezionamento per alimenti e integratori alimentari contenenti canapa.

Wyden ha detto ai membri dell’industria della canapa a novembre che il ritardo nell’azione della FDA pone problemi di sicurezza dei consumatori, perché l’elevato interesse per il CBD ha causato un quadro normativo frammentario negli Stati Uniti che rende difficile per i produttori rispettare gli standard di base e le normative sull’etichettatura appropriate, e questo ostacola anche il progresso degli agricoltori.

«I produttori e gli agricoltori di canapa in tutto il paese meritano incertezza, meritano una certa prevedibilità e, in particolare nelle aree rurali, l’incertezza significa che stai perdendo opportunità che non puoi semplicemente recuperare», ha detto Wyden.

Legge sulla protezione dei consumatori e sulla stabilizzazione del mercato del CBD derivato dalla canapa e dalla canapa del 2021

Introdotto a febbraio da un altro democratico dell’Oregon, il rappresentante Kurt Schrader, questo disegno di legge consentirebbe l’uso della canapa e degli ingredienti derivati ​​dalla canapa, incluso il CBD, negli integratori alimentari ai sensi del Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

La legislazione cercherebbe di fare un’eccezione per il CBD ai sensi della Drug Preclusion Rule ai sensi dell’FD&C Act, che afferma che un materiale che è già stato approvato come farmaco farmaceutico non può essere approvato come ingrediente alimentare.

Questa regola riguarda sia il CBD che il THC, che sono stati entrambi approvati nei prodotti farmaceutici, secondo Kelly Shea, vicepresidente senior degli affari governativi e delle comunicazioni aziendali presso la società di CBD con sede a Denver Charlotte’s Web.

«L’industria della cannabis, quando sarà legale a livello federale, dovrà affrontare la stessa situazione con il THC, che è stato approvato come droga», ha detto Shea.

«Altri cannabinoidi potrebbero (già) essere nella fase NDI (applicazione sperimentale di nuovi farmaci). Questo è il motivo per cui HR 841 è l’atto legislativo preferito. Affronta la regola di preclusione della droga con tutte le parti della pianta di canapa, non solo con il CBD».

Il disegno di legge di Schrader attende l’esame della sottocommissione per la salute della commissione per l’energia e il commercio della Camera.

Legge sul piano di mobilitazione economica della canapa (HEMP) del 2021

Alla fine del 2020, Paul ha introdotto una misura per modificare la definizione di canapa del Farm Bill del 2018 dallo 0,3% di THC all’1% di THC.

Il disegno di legge, reintrodotto a marzo, richiederebbe anche il test dei prodotti derivati ​​dalla canapa dopo la lavorazione, piuttosto che il fiore o la pianta di canapa stessa, e mirerebbe a impedire che la canapa legale venga sequestrata durante il trasporto richiedendo che le spedizioni di canapa siano accompagnate da documentazione.

Finora, il disegno di legge è stato deferito alla commissione per l’agricoltura, l’alimentazione e le foreste del Senato degli Stati Uniti.

Amministrazione della cannabis e legge sulle opportunità

Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti Chuck Schumer e il collega Democratico Sens. Cory Booker e Ron Wyden a febbraio hanno annunciato formalmente uno sforzo collettivo per far avanzare una legislazione completa sulla riforma della marijuana.

Il Cannabis Administration and Opportunity Act, introdotto a luglio, è un progetto di riforma globale che legalizzerebbe la marijuana su base federale rimuovendo la pianta dal Controlled Substances Act e consentirebbe agli stati di continuare a decidere se vietare o consentire le vendite commerciali.

Tuttavia, il disegno di legge presentato non ha ottenuto il sostegno bipartisan ed è stato criticato in quanto legislazione che “creerebbe vincitori e vinti del settore”.

Per quanto riguarda la canapa, il progetto di legge consentirebbe di approvare il CBD come integratore alimentare e dietetico. Ma non offre disposizioni per altri cannabinoidi derivati ​​dalla canapa o ingredienti, ha osservato il National Industrial Hemp Council in una lettera ai senatori.

Il gruppo commerciale ha consigliato di utilizzare lo stesso linguaggio incluso nel Wyden’s Hemp Access and Consumer Safety Act includendo tutti i prodotti derivati ​​dalla canapa.

Atto di riforma degli Stati

L’ultimo disegno di legge completo sulla legalizzazione della cannabis, introdotto a novembre dal rappresentante repubblicano della Carolina del Sud Nancy Mace, riformerebbe l’approccio del paese alla regolamentazione della marijuana. Oltre a rimuovere la marijuana dall’elenco delle sostanze controllate a livello federale, il disegno di legge:

Preserva l’autorità degli stati di regolamentare o vietare la marijuana.

Stabilire un nuovo quadro normativo federale per trattare la marijuana come l’alcol dividendo la supervisione del settore tra la FDA per l’uso medico, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti per gli agricoltori e il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives per i prodotti MJ per uso adulto e l’applicazione del settore.

Rimuovi tutte le sanzioni penali federali relative al consumo e al possesso di marijuana e cancella la maggior parte delle condanne penali di MJ.

Stabilire un’accisa federale del 3%.

Rivedere la legge federale su alimenti, farmaci e cosmetici.

Il punto in cui la legislazione colpisce maggiormente l’industria della canapa è quest’ultimo punto, che creerebbe un percorso per cibi, farmaci, integratori alimentari e prodotti a base di cannabis medica infusi.

La dirigenza della Camera ha assegnato la misura Mace a diverse commissioni a titolo oneroso, tra cui Magistratura, Agricoltura e Piccole imprese.

Legge sulle banche sicure

Il SAFE Banking Act, legislazione che potrebbe riformare il settore bancario e il prestito per le società di canapa e marijuana, è stato rimosso da un disegno di legge sulle spese per la difesa al Congresso all’inizio di dicembre, deludendo le speranze di una significativa riforma federale nel 2021.

L’iniziativa bancaria era stata emendata nel ddl della difesa a settembre dalla Camera.

Lo sponsor Ed Perlmutter, un democratico del Colorado, ha tentato senza successo di ricollegare SAFE Banking al conto a dicembre.

La misura ha incontrato l’opposizione dei principali Democratici del Senato e della Drug Policy Alliance.

Entrambi i gruppi hanno esortato i legislatori a non approvare SAFE Banking prima di approvare una legge sulla legalizzazione della marijuana più completa.

Il packaging della canapa a New York

Una misura di New York introdotta a novembre dalla senatrice di stato Michelle Hinchey darebbe la priorità all'uso di imballaggi a base di canapa per i prodotti a base di cannabis.

La Hinchey, presidente della commissione per l’agricoltura del Senato, ha affermato che il disegno di legge aiuterebbe a “rilanciare” un’industria della canapa industriale in ritardo e promuovere opzioni di imballaggio sostenibili fornendo opportunità commerciali e sviluppo economico.

Il disegno di legge renderebbe New York il primo stato a ordinare imballaggi di canapa per i prodotti a base di cannabis ordinando al Consiglio di controllo della cannabis statale di sviluppare un piano per rendere la canapa la fonte primaria di imballaggio per tutti i prodotti a base di cannabis realizzati a New York.

Incaricherà anche gli uffici statali di gestione della cannabis e sviluppo economico di creare un programma di incubatori che offra incentivi finanziari agli agricoltori e agli imprenditori di cannabis che contribuiscono allo sviluppo e all’uso dei materiali di imballaggio della canapa.

Luce verde da parte della Commissione Agricoltura del Senato sul Programma della Canapa a New York

Una misura di New York introdotta a novembre dalla senatrice di stato Michelle Hinchey darebbe la priorità all’uso di imballaggi a base di canapa per i prodotti a base di cannabis.

Hinchey, presidente della commissione per l’agricoltura del Senato, ha affermato che il disegno di legge aiuterebbe a “rilanciare” un’industria della canapa industriale in ritardo e promuovere opzioni di imballaggio sostenibili fornendo opportunità commerciali e sviluppo economico.

Il disegno di legge renderebbe New York il primo Stato a ordinare imballaggi di canapa per i prodotti a base di cannabis ordinando al Consiglio di controllo della cannabis statale di sviluppare un piano per rendere la canapa la fonte primaria di imballaggio per tutti i prodotti a base di cannabis realizzati a New York.

Incaricherà anche gli uffici statali di gestione della cannabis e sviluppo economico di creare un programma di incubatori che offra incentivi finanziari agli agricoltori e agli imprenditori di cannabis che contribuiscono allo sviluppo e all’uso dei materiali di imballaggio della canapa.

Lo stallo della legge sulla cannabis medicale in Mississippi persiste

Il governatore del Mississippi sta indagando sulla marijuana medica, minacciando l’inizio del programma dello Stato.

Un’iniziativa elettorale per legalizzare la cannabis medica è stata sostenuta dal 69,2% degli elettori nel novembre dello scorso anno. Ma la volontà di “We The Peopleno” ha visto una serie di battute d’arresto da allora.

Le speranze dei pazienti del Mississippi sono state deluse per l’attivazione del programma statale sulla marijuana medica prima della fine dell’anno e l’inizio del prossimo anno non è affatto garantito.

Una delle sfide rimaste è il governatore Tate Reeves. Il governatore afferma di aver ripetutamente detto ai membri della legislatura dello stato che è disposto a firmare un disegno di legge che è “veramente marijuana medica” e che ha “restrizioni ragionevoli”.

Un punto critico per il Governatore continua ad essere i limiti alla quantità di cannabis medica che i pazienti possono acquistare; che sarebbe 3,5 grammi al giorno per paziente secondo il disegno di legge.

«Chiedo al legislatore di dimezzare semplicemente tale importo per avviare il programma. È una soluzione semplice“, ha affermato ieri il governatore Reeves in un post su Facebook. “Perché non iniziare con attenzione? Credo che sia un approccio ragionevole».

Non esclude di aumentare il limite in futuro, ma sembra che il futuro sarebbe piuttosto lontano.

«Se non sei d’accordo, rispetto la tua opinione. Possiamo sederci tra cinque anni e fare una revisione approfondita dei risultati effettivi».

Mentre il Governatore sembra aver abbandonato la sua opposizione ai limiti di THC, la questione della quantità sembra essere una battaglia a cui non ha intenzione di rinunciare – forse il meglio che potrebbe accadere è una sorta di via di mezzo tra la sua richiesta e ciò che afferma il disegno di legge.

Un aspetto inquietante della dichiarazione completa su Facebook del governatore Reeves è che continua a usare il gergo associato all’uso ricreativo/illecito, come “erba” e “cana”. Questo potrebbe essere visto come un cane che fischia a coloro che si oppongono al programma e cerca di influenzare coloro che sono sulla staccionata.

Ma a prescindere, gli elettori del Mississippi hanno parlato nel novembre 2020 e la loro volontà non può essere ignorata, né i progressi devono essere ulteriormente ritardati a causa delle opinioni di un individuo.

Tuttavia, questo è un individuo con un grande potere, incluso il potere di veto.

Il programma della cannabis ad uso terapeutico continua a svilupparsi forte

Sebbene i tassi di crescita siano leggermente rallentati, il programma di marijuana medica dell’Oklahoma sta ancora vedendo un sacco di nuove applicazioni.

Gli elettori dello Stato hanno approvato la domanda di Stato 788 nel giugno 2018, legalizzando l’uso autorizzato, la vendita e la coltivazione della marijuana per scopi medicinali. Lo stato è stato uno dei più veloci negli Stati Uniti ad attuare un programma, con il primo dispensario che ha aperto i battenti nello stesso anno.

Di seguito sono riportate le statistiche sulle licenze attive dell’Oklahoma all’inizio del mese, fornite dall’Oklahoma Medical Marijuana Authority (OMMA)

Pazienti: 384.500

Badanti: 1.983

Coltivatori: 9.402

Dispensari: 2.519

Processori: 1.713

Trasporto: 109

Laboratori: 28

I 384.500 pazienti registrati si traducono in poco meno del 10% dell’intera popolazione dello Stato.

OMMA è stata molto impegnata a supervisionare il programma, ma sembra che sia rimasta al passo con le cose abbastanza bene se si considera il suo enorme carico di lavoro. Un paio di settimane fa, OMMA ha affermato che il suo team addetto alle licenze per i pazienti ha azzerato la coda delle domande per la prima volta da marzo 2019. In altre parole, le domande vengono elaborate lo stesso giorno in cui vengono ricevute. . Il team di licenza commerciale ha ridotto i tempi di attesa a circa 2 settimane.

Il 10 dicembre, che ha segnato il biennio del call center OMMA, l’Autorità ha affermato che il personale aveva risposto a 169.968 telefonate relative al programma. Ciò equivale a 232 chiamate al giorno se il Centro è operativo sette giorni su sette.

Ci sono una vasta gamma di condizioni di qualificazione in Oklahoma e centinaia di medici con l’autorizzazione a fornire una raccomandazione sulla cannabis medica. Una licenza paziente è valida per due anni dalla data di rilascio, o 60 giorni dalla data di rilascio in caso di licenza a breve termine. La quota di iscrizione standard è di $ 100, ma Medicaid e i veterani disabili al 100% pagano una tariffa ridotta di $20.

La maggior parte delle forme di marijuana sono legali nell’ambito del programma statale, supponendo che siano adeguatamente reperite e prodotte secondo le linee guida da parte di soggetti autorizzati. I prodotti che hanno creato un po’ di polemiche l’anno scorso sono state le granite a base di marijuana che venivano servite in loco in alcuni dispensari. L’opinione di OMMA su questi è che sono in contrasto con le linee guida del programma.